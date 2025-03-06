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Мир фантастики. Игрокон 2025 (специальный номер)

Кот-император
7 марта 01:59
2
490 ₽
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В продаже с 7 марта

Следующий номер: 14 марта

Уникальный внеочередной номер «Мира фантастики», созданный специально для посетителей фестиваля «Игрокон». И поскольку фестиваль расширил свой формат, не ограничиваясь одними только настолками, то и этот журнал посвящён не только им. На его страницах вы найдёте: 

  • Двадцать веских причин посещать конвенты.

  • Историю комикс-издателя Bubble.

  • Рассказ о развитии жанра визуальных новелл в России.

  • советы, как перестать бояться и начать играть в НРИ;

  • исповедь коллекционера фигурок;

  • подборку из 10 книг про видеоигры от издательства «Бомбора»;

  • и многое другое.

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Роман Новиков

Большой стол

[4] Зачем посещать конвенты Мы собрали четырёх постоянных завсегдатаев конвентов и попросили их назвать причины, по которым они любят весёлые сборища фанатов гик-культуры. Набралось целых два десятка!
[10] Путеводитель по НРИ для новичков Настольные ролевые игры — это уникальный способ провести время в компании друзей и погрузиться в увлекательные истории, где каждый участник становится частью чего-то большего. Но с чего начать, если вы никогда не играли? Разбираемся!
[16] Как появились варгеймы У варгеймов богатая и интересная история, с которой знакомы далеко не все ценители этого хобби. Рассказываем, как появились сами миниатюры, как эволюционировали правила и причём тут фантаст Герберт Уэллс!

Во что поиграть

[22] В какие настолки можно поиграть с детьми Хотите поиграть со своим чадом в настольные игры, но не знаете, что будет интересно и ему, и вам? У нас есть для вас несколько проверенных вариантов!
[34] Ужас Аркхэма. Карточная игра [38] Космобюро [40] Герои [42] Городской убийца [44] Неон [46] Парадокс [48] Изнанка [50] Взрывные котята [51] Мачи Коро [52] Комитет [53] Крестоносцы
[54] Что представит на «Игроконе» фонд Indie Go На фестивале фонд поддержки независимых разработчиков поделится информацией по нескольким десяткам видеоигр, из которых мы выбрали несколько любопытных.

Врата миров

[56] Чёрная книга: видеоигра, мир и настолка Видеоигра «Чёрная книга» в 2021 году стала настоящей сенсацией отечественного инди-сектора. Поговорим о самой игре, её мире и настолке, которая продолжает рассказ о приключениях Василисы.
[64] Зал славы видеоигр на Западе и в России Разбираемся, зачем существует Зал славы видеоигр и почему нам потребовался свой собственный, отдельный отечественный.
[68] 10 книг про видеоигры от издательства «Бомбора» Собрали список самых примечательных книг про видеоигры, которые позволят вам глубже понять любимые проекты и индустрию вокруг них.
[72] Знаковые отечественные визуальные новеллы Визуальные новеллы как жанр начинались как японские симуляторы свиданий. Но они вышли за привычные рамки, теперь среди них есть и ужасы, и детективные истории, и фантастика, и много чего ещё. В таком виде они пришли и в Россию, где с переменным успехом выпускаются вот уже почти двадцать лет. Вспоминаем самые важные и интересные российские визуальные новеллы.
[78] История комикс-издателя Bubble В 2012 году в продажу поступил стартовый выпуск «Бесобоя» — первого комикса издательства Bubble. С тех пор компания прошла большой путь, заявила о себе в кино и собрала под своим крылом множество прекрасных авторов и художников. Сегодня мы расскажем её историю.
[88] Лор вселенной ККИ «Берсерк» В ноябре 2003 года на прилавках магазинов настолок появились коробки с бустерами ККИ «Берсерк». Первые игроки-покупатели внезапно узнали, что теперь они маги-унгары, недавно отгремел магический апокалипсис, а игровой мир Лаар погрузился в Войну стихий. Как поменялся мир главной отечественной ККИ за 20 лет?
[94] Беседуем с художником Евгением Зубковым Евгений — один из виднейших и востребованнейших современных отечественных цифровых художников. Он рисует комиксы о Северном Пауке, создаёт крутую рекламу для крупных брендов и оформляет настольные игры для Hobby World. А началось всё много лет тому назад с зарисовок на тему киберпанка в отечественных реалиях…

Сувенирная лавка

[78] Зачем мы собираем экшн-фигурки и куклы Зачем вообще нужны игрушки взрослым дядям и тётям? Конечно, такие увлечения коллекционеров, как филателия и тюльпаномания, вышли из моды, но ведь есть «взрослые» вещи, которые не стыдно показать друзьям вне фанатской среды. Так почему игрушечные фигурки?..
[104] К-pop и фантастика Ныне у кей-попа, который оказался в авангарде увлечения корейской массовой культурой, десятки миллионов поклонников по всему миру. Причём слушают его люди абсолютно разных возрастов. Такой популярностью кей-поп обязан в том числе разнообразию тем — включая, конечно же, и фантастику.
[108] Сборные модели от «Звезды» Сборкой моделей занимается множество людей, и уж если это хобби приходится по душе, то увлечённый человек будет сидеть над очередным миниатюрным крейсером буквально днями и ночами. Такие модели выпускают многие фирмы, но на отечественном рынке наиболее известна продукция компании «Звезда».
[112] Комикс Рустам Ха, Евгений Пекло «Настолки и одиночество» Сложно и одиноко самому играть в новую настолкой? Конвент в помощь!
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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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