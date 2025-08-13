«Песочный человек», 2-й сезон: книга хуже?!

«Песочный человек» Нила Геймана — классика мировой литературы того самого сорта, которую критиковать в приличном обществе себе дороже: сразу запишут в быдло, отберут монокль, а игристое начнут подавать исключительно в гранёных стаканах. И поскольку экранизация непогрешимой классики может быть исключительно посредственной, говорить о сериале от Netflix без пренебрежения тоже рискованно. Тем хуже для меня, потому что мне сериал понравился; более того, вернувшись после просмотра к первоисточнику, я обнаружил, насколько он проблемный.



