Аниме, в которых военная техника — часть истории

Сегодня мы расскажем об аниме, в которых советская или просто узнаваемая военная техника становится частью истории, героев и эстетики. Тут будут и боевые девочки, и миры за гранью, и даже танки.

Сегодня мы расскажем об аниме, в которых советская или просто узнаваемая военная техника становится частью истории, героев и эстетики. Тут будут и боевые девочки, и миры за гранью, и даже танки.

Ведущему отечественному производителю сборных моделей «Звезда» в этом году исполнилось 35 лет. Компания давно стала символом моделизма в России, но мы решили рассказать о ней нестандартно — и показать, как сборная модель может жить не только на полке, но и в фантазии. Иногда — японской. Иногда — совершенно неожиданной.

Ведущему отечественному производителю сборных моделей «Звезда» в этом году исполнилось 35 лет. Компания давно стала символом моделизма в России, но мы решили рассказать о ней нестандартно — и показать, как сборная модель может жить не только на полке, но и в фантазии. Иногда — японской. Иногда — совершенно неожиданной.

Танк Т-34, БТР, вертолёт Ми-24 — да, в японской анимации можно наткнуться на всё это и даже больше. И речь не о мимолётных упоминаниях, а о полноценной части сюжета. Техника бывает логично вписана в сеттинг и нередко играет важную роль в раскрытии персонажей, атмосферы и даже философии произведения.

Танк Т-34, БТР, вертолёт Ми-24 — да, в японской анимации можно наткнуться на всё это и даже больше. И речь не о мимолётных упоминаниях, а о полноценной части сюжета. Техника бывает логично вписана в сеттинг и нередко играет важную роль в раскрытии персонажей, атмосферы и даже философии произведения.

Когда думаешь об аниме, на ум чаще всего приходят фэнтези с магией и драконами, школьная романтика, супергерои, спасители человечества или футуристические мегаполисы. Однако в этом калейдоскопе жанров порой случаются неожиданные встречи — например, с техникой… советского образца.

Когда думаешь об аниме, на ум чаще всего приходят фэнтези с магией и драконами, школьная романтика, супергерои, спасители человечества или футуристические мегаполисы. Однако в этом калейдоскопе жанров порой случаются неожиданные встречи — например, с техникой… советского образца.