Аниме, в которых военная техника — часть истории

Издательство «Звезда»
12 августа 12:00
450
3 минуты на чтение
Когда думаешь об аниме, на ум чаще всего приходят фэнтези с магией и драконами, школьная романтика, супергерои, спасители человечества или футуристические мегаполисы. Однако в этом калейдоскопе жанров порой случаются неожиданные встречи — например, с техникой… советского образца. 
Танк Т-34, БТР, вертолёт Ми-24 — да, в японской анимации можно наткнуться на всё это и даже больше. И речь не о мимолётных упоминаниях, а о полноценной части сюжета. Техника бывает логично вписана в сеттинг и нередко играет важную роль в раскрытии персонажей, атмосферы и даже философии произведения.
Ведущему отечественному производителю сборных моделей «Звезда» в этом году исполнилось 35 лет. Компания давно стала символом моделизма в России, но мы решили рассказать о ней нестандартно — и показать, как сборная модель может жить не только на полке, но и в фантазии. Иногда — японской. Иногда — совершенно неожиданной.
Сегодня мы расскажем об аниме, в которых советская или просто узнаваемая военная техника становится частью истории, героев и эстетики. Тут будут и боевые девочки, и миры за гранью, и даже танки.

«Советский средний танк Т-34/85» и аниме «Девочки и танки» (Girls und Panzer)

В Советской армии старались модернизировать уже существующее вооружение  с учётом  возможностей противника. В 1944 году очередное улучшение получил советский средний танк Т-34/85. Эту модель специально разработали против немецких танков «Тигр» и «Пантера». Модель Советского среднего танка Т-34/85 имеет масштаб 1:35  (23,9 сантиметра в длину) и собирается из 296 деталей. 
Собирать её можно под аниме «Девочки и танки», где техника в центре сюжета. Особое место занимают советские машины: Т-34, ИС-2, СУ-85. За них болеют, в них влюбляются, их героически ремонтируют прямо в бою. В школе Правды, вдохновлённой советской военной доктриной, именно эти машины становятся основой танкового парка. Отряд под командованием Катюши, юной и решительной предводительницы, выделяется не только мощной техникой, но и отвагой, стратегическим мышлением и, конечно же, чувством юмора. Вроде и милое аниме про школьниц, а вроде и кросс-дрифт на Т-34.

«Советский бронетранспортер БТР-70 (Афганская война 1979–1989)» и аниме «Скитальцы» (Drifters)

В советской армии использовали в том числе и мощнейшие бронетранспортёры. Эта модификация известного БТР была характерна исключительно для советских войск в Афганистане. Партизанские бои выявили уязвимость в БТРах от огня ручных противотанковых средств, поэтому для увеличения огневой мощи прямо на башню БТР приваривали станковый гранатомет АГС-17. А сверху на корпус крепили ёмкости с водой и запасное колесо, которые давали дополнительную защиту от пуль и осколков. Модель имеет масштаб 1:35, собирается из 208 деталей и достигает в длину 21 сантиметра. 
Под сборку этой боевой машины можно включить аниме «Скитальцы» — мрачное фэнтези с отсылками к реальной истории. Мангака Хирано (автор Hellsing) делает акцент на абсурде и гиперболе, но линия техники вплетена органично. Представьте себе противостояние средневековых воинов, самураев, рыцарей и... БТР! Один из ключевых персонажей, Хиджиката Тосидзо, японский самурай, попадает в этот мир и использует против врагов незнакомое ему оружие, в том числе пулемёт. Фэнтезийный мир сталкивается с технологиями XX века. Что, если собрать армию из разных эпох? А теперь представьте, что кто-то поставил туда БТР.

«Советские десантники. Афганистан» и аниме «Пикник в потусторонье» (Otherside Picnic)

Техника — это, конечно, хорошо, но куда же без гвардии? Набор сборных солдатиков «Советские десантники. Афганистан» состоит из шести фигур с различным вооружением: тут есть и автоматы Ак-74, и пулемёт РПК, и снайперская винтовка Драгунова. Всё оружие миниатюр изготовлено методом высокоточного 3D-моделирования, что позволило добиться высокой точности и детализации. А лица солдат уникальны: на них без труда можно разглядеть даже мимику.
Для сборки гвардии отлично подойдёт аниме «Пикник в потусторонье». Этот сериал напоминает «Пикник на обочине» братьев Стругацких. По сюжету две девушки, Сорао и Токо, исследуют «другой мир» — полную аномалий и опасностей параллельную реальность. Мир в аниме не просто фантазия, а метафора травмы, прошлого и неизведанного. Ржавые остовы грузовиков, заброшенные бронетранспортёры, фрагменты вертолётов — всё это создаёт ощущение запустелости и напоминает о некогда мощной цивилизации, постигшей крах. Советские элементы здесь не просто фон, они становятся частью общей атмосферы, символизируют ушедшую эпоху и напоминают о прошлом.
Техника в аниме — это отражение культурного обмена, общего интереса к истории и визуальной эстетике. Даже самые неожиданные элементы могут органично вписаться в мир фантазии, создав при этом уникальные и запоминающиеся образы. 
Моделизм и аниме напрямую связаны: и там, и тут важны детальность, погружение, реконструкция. Как в косплее, моделизм отражает дух аниме и позволяет глубже погрузиться в любимый тайтл. Техника тут не только про войну, но и про идеи, стиль, ощущение времени.

