«Первородный грех Такопи»: аниме, после которого хочется <Роскомнадзор>

Пи-пи-пи! На Землю прибывает хэппианин! Добрый и прикольный розовый осьминожек будет встречать грустных-грустных людей и дарить им счастье, пи! Первая на очереди — очень грустная четвероклассница Кудзэ. Правда, её новый друг не понимает, почему она такая печальная. Ей оставляют записки: «Ш***а», «Сдохни», «Тебя все ненавидят»! Она постоянно общается с одноклассницей — и та проявляет к ней много внимания! А ещё… а ещё земляне размножаются без папы! Во всяком случае, у Кудзэ его нет. Однажды она пришла к Такопи (так она назвала хэппианина), попросила у него пояс дружбы и пошла домой. Наверное, она хочет помириться с той девочкой, пи! …ой, кажется, не совсем, пи…

В последние годы появилось много новых мангак с очень локальными и нишевыми историями. Создатель «Первородного греха Такопи» под псевдонимом Taizan 5 один из них. Его работы не перепутаешь с очередным исекаем или с второсортным сёнэном. Он привлёк к себе внимание с первыми же ваншотами, но настоящая слава пришла после публикации «Смертных грехов семьи Ичиносэ» — мрачной истории про детей, безответственных родителей и переплетение сложных отношений, которые приводят к трагедии.

Сложно сказать, почему именно проблематичный со всех сторон «Первородный грех Такопи» выбрали для экранизации. Да, это хорошая история. Но без адаптаций остаются миллионы потрясающих сюжетов из разной манги. «Такопи» — локальный феномен. Это не сверхпопулярный «Созданный в Бездне», манга больше напоминает странные работы Некодзиру, только причёсанные для рядового читателя, без странного суицидального юмора легендарной мангаки.

О чём вообще «Первородный грех Такопи»? Объедините в один сюжет «Заботливых мишек» и сериал «Школа». От первого надо взять маскота, который выглядит как оживший мерч и помогает случайному ребёнку, а от второго — безысходность, чудовищный буллинг и страдания детей. Но если «Школа» рассказывала про ребят, способных хоть как-то за себя постоять, то в «Такопи» главные герои — четвероклассники.

Одна — жертва чудовищной травли, дочь безразличной матери и испарившегося в безвестности отца. У второй — постоянные скандалы дома и брутальное семейное насилие. У третьего — эмоциональная абьюзерша вместо матери, которая создаёт искусственную конкуренцию между детьми и постоянно унижает сына.

По закону мы не можем перечислить ряд проблематичных тем, которые затронуты в манге, но будьте готовы к потрясениям. Taizan 5 не деликатничает с читателем. Его нельзя обвинить в грубой фактурности, это всё же не снафф… Но, скажем, сцена «висит груша — нельзя скушать» показана буквально, без полунамёков.

В отличие от того же Усамару Фуруя («Клуб Личи и Хикари»), Taizan 5 не занимается фетишизацией насилия. Несмотря на разницу жанров и стилей, он ближе к Суэхиро Маруо («Дитя нации»), у которого вся фактурнейшая жесть была не просто средством самовыражения, а социальным высказыванием. Просто Маруо говорит о драматичной судьбе Японии и о политике, а Taizan 5 ударяется в пространство социальной рекламы с налётом древнегреческого рока.

Что бы ни делал Такопи из самых лучших и искренних побуждений, всё приводит к худшему из возможных сценариев. Не потому, что в нём природный изъян, а потому, что обстоятельства просто не позволяют сделать по-другому. У Такопи есть макгаффин в духе «Девочки, покорившей время», который работает примерно по тому же принципу, но он никак не помогает решать проблемы — просто показывает сотни вариаций того, как именно может стать плохо.

У «Первородного греха Такопи» есть все шансы оказаться запрещённым цензурными комитетами в разных странах, если там не увидят дидактического послания манги. Не дети виноваты в происходящем, даже если совершают много гнусных поступков. Это выглядит реалистично — обычно абьюзивные семьи изображают в медиа по-другому.

Впрочем, сериал ощущается немного легче манги. Здесь более тёплые цвета, которые на удивление подошли стилю Taizan 5. Мрачности визуалу добавляет своеобразная штриховка, аккуратно перенесённая из манги. Она кажется грубоватой, будто продавливающей бумагу.

Taizan 5 использует интересный приём: когда герои переживают самые невыносимые чувства или попадают в ужасные ситуации, они будто покрываются то ли пятнами крови, то ли грязью — даже если с ними физически ничего не произошло. Буквальная визуализация удара под дых.

Сериал добавляет интересную работу с камерой — она почти киношная, свободно перемещающаяся в пространстве. Драматический эффект в сценах часто достигается не за счёт анимации, трансформации или кадрирования, а за счёт выбора специфических ракурсов.

Также монтаж сильно исправляет повествование: смена планов и последовательность кадров в аниме выглядят намного плавнее, чем в манге. Возможно, благодаря этому зрителю легче пережить происходящее. Taizan 5 любит ставить тяжёлые по смыслу кадры впритык друг к другу, без фрейма-связки, а в аниме всегда есть несколько секунд, чтобы выдохнуть.

Без некоторых изменений не обошлось: они скорее косметические, но, как ни странно, добавляют смысла происходящему. Это касается в основном трактовки образов, а не ключевых эпизодов.

«Первородный грех Такопи» — одно из мощнейших аниме последних лет. Над ним работала часть команды «Созданного в Бездне» — и, поверьте, это заметно. В каком-то смысле этот сериал даже страшнее, поскольку вместо чудовищного фэнтезийного мира здесь отвратительная реальность. Финал, конечно, очищает и приводит к мощному катарсису… но перед ним 140 минут депрессии.

P.S. В начале просмотра мой коллега сказал: «Тем, кто будет писать по этой штуке рецензию, надо от редакции оплатить антидепрессанты». Я обожаю «Град непротивления» Суэхиро Маруо (и вообще все его произведения), я спокойно читала «Босоногого Гэна», у меня нет проблем с «Метаморфозой» Шиндо Л. Я была рада, когда у нас начали издавать не самые популярные работы Хироаки Самуры, в частности «Повозку Бладхарли». Эти ваши «Когда плачут цикады», извините, детский сад и эджлордство.

…но, Денис, я должна тебе пиво.

