Аниме|Кино|Обзоры кино
#что посмотреть#аниме#Человек-бензопила

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала

Станислав Авицкий
12 ноября 12:00
922
2 минуты на чтение
После успеха первого сезона «Человека-бензопилы» студия MAPPA выпустила в мировой прокат долгожданное продолжение — полнометражный фильм «История Резе», основанный на одной из самых пронзительных арок манги Тацуки Фудзимото. Картина заметно меняет ритм и интонацию: здесь больше хаоса, крови и безумия, но меньше той кинематографической выверенности, что сделала сериал столь заметным. В поисках верности первоисточнику создатели пожертвовали художественной цельностью — и именно из этого контраста рождается двойственное впечатление от нового «Человека-бензопилы».
«История Резе» адаптирует одну из самых эмоционально насыщенных арок оригинальной манги. На первый взгляд всё начинается почти идиллически: спасаясь от дождя, Дэндзи укрывается в телефонной будке и знакомится с загадочной девушкой по имени Резе. Между ними зарождается неловкое чувство — то ли дружба, то ли влюблённость. Но длится эта безмятежность недолго. Под маской нежности скрывается холодный расчёт, а за случайной встречей стоит целая цепь политических (и демонических) интриг. Новая противница Дэндзи оказывается не просто наёмницей, а живым оружием — Девочкой-бомбой, посланной уничтожить Демона-бензопилу. Так история постепенно превращается в трагедию несбывшихся желаний и человеческих слабостей.
«История Резе» соединяет безумный экшен, присущий манге, с элементами меланхоличной драмы о невозможности простого человеческого счастья в аномальном мире «Человека-бензопилы». Это фильм, где романтика оборачивается катастрофой, а мечты о нормальной жизни сталкиваются с жестокой действительностью.
После дерзкого и визуально изобретательного первого сезона аниме-сериала, восхищавшего балансом между гротеском и продуманностью в деталях, «История Резе» двигается в ином направлении — более хаотичном, гипертрофированном и при этом менее выверенном.
Градус безумия ощутимо возрос: фильм не боится уходить в крайности — как визуальные, так и повествовательные. Однако нарратив остаётся предсказуемым, а ключевой поворот легко угадывается задолго до кульминации. В отличие от цельного сериала, где во всём чувствовалась режиссёрская точность, здесь история разгоняется медленно, делясь на две неравномерные половины — спокойную, почти медитативную первую и утомительно долгую экшеновую вторую.
Полчаса непрерывных сражений, литры крови, гибель десятков мирных жителей и внезапные моменты рефлексии создают неровный тональный рисунок. Фильм буквально захлёбывается от интенсивности, а визуальная мешанина местами делает происходящее на экране трудноразличимым.
Смена режиссёрского подхода чувствуется сразу — и не столько в стилистике, сколько в утрате той самой кинематографичности, которой восхищались поклонники сериала.
Тем не менее отрицать нельзя: новая глава «Бензопилы» куда ближе к первоисточнику — и по духу, и по подаче. В ней больше безрассудства, первозданной странности и хулиганской энергии Фудзимото. Проблема в том, что такой подход слишком резко контрастирует с выстроенной визуальной эстетикой и тональной цельностью первого сезона, превращая фильм в сомнительный эксперимент — амбициозный, но неслаженный.
«История Резе» не сказать что провал. Это неоднородное, противоречивое продолжение истории Дэндзи, в котором MAPPA словно испытывает на прочность формулу «Человека-бензопилы». Оно ближе к манге, но дальше от абсолюта сериала — и, возможно, именно в этом его главная слабина.

Станислав Авицкий
#что посмотреть#аниме#Человек-бензопила
