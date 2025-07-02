Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2025-го

Марс XXIII века. Студенты военной академии Алин Руби и Карлос Ривера случайно оказываются в центре опасного дела, связанного с незаконными генетическими экспериментами.
Что нас ждёт: приквел полнометражного французского мультфильма «Марс Экспресс».
Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Лучшая зарубежная НФ»
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Сияющая Жёлтая Императрица убита, и её государство распалось. И пока новый правитель пытается собрать страну воедино, пятеро верных слуг погибшей императрицы выходят на тропу мести…
Что нас ждёт: роман ориентального фэнтези популярной российской писательницы, которая изначально обрела известность под псевдонимом Эл Ригби.Издательство, серия: «Эксмо» / «Магические миры Екатерины Звонцовой»
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Что нас ждёт: внецикловый роман детективного фэнтези немецкой писательницы.
Издательство: «АСТ: Mainstream» / «Mainstream. Мистический триллер»
Флоренция 1517 года — опасный мир интриг и предательств. Юная аферистка Роза Челлини планирует ограбить сокровищницу папы Льва X из флорентийского рода Медичи. В сокровищнице хранятся огромные суммы, на которые понтифик планирует купить себе сторонников для укрепления пошатнувшийся власти. Чтобы совершить величайшее ограбление эпохи Возрождения, Роза набирает команду высококлассных авантюристов. Однако ограбление идёт не по плану…
Что нас ждёт: историческое фэнтези, построенное по схеме «Одиннадцати друзей Оушена».Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Mainstream. Фэнтези»
Серийный маньяк-убийца встречает инопланетянина… Проводящий вскрытие погибших во время горного обвала судебный врач делает ужасное открытие… Колонисты с далёкой планеты сталкиваются с гигантским существом… Двое ловких жуликов из фэнтезийного мира отправляются на поиски сокровищ…
Что нас ждёт: вышедший в 2008 году сборник известного писателя, куда входят не только ужастики, но также НФ и фэнтези. Из двух десятков рассказов и повестей большую часть ранее на русский не переводили.Издательство, серия: «АСТ, Астрель СПб»/ «Легенды хоррора»
Восходящая кинозвезда Джемма Тернер исчезает во время съёмок в маленьком французском городке — буквально посреди кадра. Она переносится в реальность, повторяющую её фильм — мистический хоррор, действие которого разворачивается в 1878 году… Несколько десятилетий спустя фанат кино Кристофер Кент пытается разгадать тайну исчезновения актрисы. Однако идти по следам этой тайны может быть очень опасно…
Что нас ждёт: мистический триллер об искусстве, одержимости и любви, над которой не властно время.
Издательство, серия: «Эксмо», Inspiria» / «Universum. Чаромантика»
Однажды декабрьским днём Эллисон, любимую жену Аарона Декера, убивают. Аарон пытается узнать подробности жизни Эллисон — и оказывается, что у неё было много тайн. Причём не все они обычные — в процессе расследования Аарон натыкается на следы сверхъестественного.
Что нас ждёт: психологический хоррор от номинанта премии Брэма Стокера.
Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»
В 1915 году жительница Магдебурга купила своему гениальному сыну-пианисту прекрасный рояль. Однако сын на инструменте так и не сыграл, потому что погиб на фронте. Спустя сто лет писатель Рамон Женер купил антикварный рояль, причём продавец успел предупредить, что инструмент особенный, а затем бесследно исчез. Вскоре связанный с роялем секрет привёл к тому, что его новый владелец отправился в прошлое...
Что нас ждёт: психологическая драма, рассказанная как бы самим автором и основанная на реальных событиях (но с небольшой добавкой магии).Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»
Школьница Хейзел решила выпускать подкаст на детективную тему. Чтобы завоевать популярность, свой первый выпуск она захотела провести на городском кладбище, на котором, по слухам, водятся призраки! Однако в ночь, когда Хейзел приходит на кладбище, она видит там жуткую куклу, а на записи некий потусторонний голос произносит: «Я зде-е-есь».
Возможно, Хейзел действительно станет популярна — если выживет, конечно.
Что нас ждёт: подростковый ужастик с городскими тайнами и загадками прошлого.
Издательство, серия: «Эксмо» / «Слова призрака. «Страшилки» для подростков»
Индиана Джонс — герой не только фильмов Стивена Спилберга. В сеттинг самого знаменитого археолога входят также телесериалы, романы, комиксы, игры… Эта книга — «неавторизованная биография», которая рассказывает историю жизни Индианы Джонса и подробности из его вселенной.
Что нас ждёт: иллюстрированное исследование испанского комиксиста Сальвы Рубио о знаменитом киногерое и его сеттинге.Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Киномания»