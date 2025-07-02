Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2025-го

Флоренция 1517 года — опасный мир интриг и предательств. Юная аферистка Роза Челлини планирует ограбить сокровищницу папы Льва X из флорентийского рода Медичи. В сокровищнице хранятся огромные суммы, на которые понтифик планирует купить себе сторонников для укрепления пошатнувшийся власти. Чтобы совершить величайшее ограбление эпохи Возрождения, Роза набирает команду высококлассных авантюристов. Однако ограбление идёт не по плану…

Что нас ждёт: историческое фэнтези, построенное по схеме «Одиннадцати друзей Оушена».

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