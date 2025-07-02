КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в июле 2025? Мировые премьеры: Marvel против DC!
«28 лет спустя»: кино о человечности, опасности и красоте
Как менялись диснеевские принцессы. Эволюция главной героини
«Элио»: космическая фантастика для среднего школьного возраста

Классика

Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Почему в Голливуде проблемы со сценариями
Книги
#Что почитать

Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2025-го

Борис Невский
2 июля 12:00
3716
5 минут на чтение
Уф… Не успели оглянуться, на дворе середина лета. Многие уже вовсю отдыхают, но издателям покой только снится. Правда, в июле в плане новинок наблюдается отчётливый спад, хотя готовится к выходу очень много книг совершенно неизвестных авторов. В ворохе малознакомых имён и названий удалось кое-что нарыть. Несколько разноплановых ужастиков, парочку потенциально интересных фэнтезийных книг, ну и остального помаленьку…
О потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за июль нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Седрик Деготтекс «Марс Экспресс. Тэм»

Марс XXIII века. Студенты военной академии Алин Руби и Карлос Ривера случайно оказываются в центре опасного дела, связанного с незаконными генетическими экспериментами. 

Что нас ждёт: приквел полнометражного французского мультфильма «Марс Экспресс».

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Лучшая зарубежная НФ»

Читайте также

Мультфильм «Марс Экспресс»: боятся ли андроиды восстания людей?

Игорь Хованский

06.05.2024

38592

Стильный фантастический нуар, обходящийся без киберпанковских клише.

ФЭНТЕЗИ

Екатерина Звонцова «Жёлтые цветы для Жёлтого Императора»

Сияющая Жёлтая Императрица убита, и её государство распалось. И пока новый правитель пытается собрать страну воедино, пятеро верных слуг погибшей императрицы выходят на тропу мести…

Что нас ждёт: роман ориентального фэнтези популярной российской писательницы, которая изначально обрела известность под псевдонимом Эл Ригби.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Магические миры Екатерины Звонцовой»

Читайте также

Екатерина Звонцова «Теория бесконечных обезьян». Любовь, смерть, творчество

Александр Стрепетилов

21.02.2023

15957

Магический реализм в русских декорациях.

Лени Вамбах «Круг Шести. Руны и кости»

Молодая волшебница Серена по заданию парижского Круга Магов расследует дела, связанные с колдунами-мошенниками. Во время одного из дел она попадает в парижские катакомбы, где узнаёт пророчество. Оказывается, Серена — одна из шести магов, способных пробудить силу мёртвых. Дар очень опасный, ведь теперь Серену жаждут использовать в своих целях колдуны-преступники, способные уничтожить мир…

Что нас ждёт: внецикловый роман детективного фэнтези немецкой писательницы. 

Издательство: «АСТ: Mainstream» / «Mainstream. Мистический триллер»

Кейтлин Шнайдерхан «Ограбление Медичи»

Флоренция 1517 года — опасный мир интриг и предательств. Юная аферистка Роза Челлини планирует ограбить сокровищницу папы Льва X из флорентийского рода Медичи. В сокровищнице хранятся огромные суммы, на которые понтифик планирует купить себе сторонников для укрепления пошатнувшийся власти. Чтобы совершить величайшее ограбление эпохи Возрождения, Роза набирает команду высококлассных авантюристов. Однако ограбление идёт не по плану…

Что нас ждёт: историческое фэнтези, построенное по схеме «Одиннадцати друзей Оушена».

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Mainstream. Фэнтези»

МИСТИКА И ХОРРОР

Майкл Ши «Вскрытие и другие истории»

Серийный маньяк-убийца встречает инопланетянина… Проводящий вскрытие погибших во время горного обвала судебный врач делает ужасное открытие… Колонисты с далёкой планеты сталкиваются с гигантским существом… Двое ловких жуликов из фэнтезийного мира отправляются на поиски сокровищ…

Что нас ждёт: вышедший в 2008 году сборник известного писателя, куда входят не только ужастики, но также НФ и фэнтези. Из двух десятков рассказов и повестей большую часть ранее на русский не переводили.

Издательство, серия: «АСТ, Астрель СПб»/ «Легенды хоррора»

Констанс Сэйерс «Звезда под странной луной»

Восходящая кинозвезда Джемма Тернер исчезает во время съёмок в маленьком французском городке — буквально посреди кадра. Она переносится в реальность, повторяющую её фильм — мистический хоррор, действие которого разворачивается в 1878 году… Несколько десятилетий спустя фанат кино Кристофер Кент пытается разгадать тайну исчезновения актрисы. Однако идти по следам этой тайны может быть очень опасно…

Что нас ждёт: мистический триллер об искусстве, одержимости и любви, над которой не властно время.

Издательство, серия: «Эксмо», Inspiria» / «Universum. Чаромантика»

Рональд Малфи «Пойдём со мной»

Однажды декабрьским днём Эллисон, любимую жену Аарона Декера, убивают. Аарон пытается узнать подробности жизни Эллисон — и оказывается, что у неё было много тайн. Причём не все они обычные — в процессе расследования Аарон натыкается на следы сверхъестественного.

Что нас ждёт: психологический хоррор от номинанта премии Брэма Стокера.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Рамон Женер «История одного рояля»

В 1915 году жительница Магдебурга купила своему гениальному сыну-пианисту прекрасный рояль. Однако сын на инструменте так и не сыграл, потому что погиб на фронте. Спустя сто лет писатель Рамон Женер купил антикварный рояль, причём продавец успел предупредить, что инструмент особенный, а затем бесследно исчез. Вскоре связанный с роялем секрет привёл к тому, что его новый владелец отправился в прошлое...

Что нас ждёт: психологическая драма, рассказанная как бы самим автором и основанная на реальных событиях (но с небольшой добавкой магии). 

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Линдси Карри «ОНО нашло нас»

Школьница Хейзел решила выпускать подкаст на детективную тему. Чтобы завоевать популярность, свой первый выпуск она захотела провести на городском кладбище, на котором, по слухам, водятся призраки! Однако в ночь, когда Хейзел приходит на кладбище, она видит там жуткую куклу, а на записи некий потусторонний голос произносит: «Я зде-е-есь».

Возможно, Хейзел действительно станет популярна — если выживет, конечно. 

Что нас ждёт: подростковый ужастик с городскими тайнами и загадками прошлого. 

Издательство, серия: «Эксмо» / «Слова призрака. «Страшилки» для подростков»

НОН-ФИКШН

Сальва Рубио «Индиана Джонс. Путешествие по следам героя»

Индиана Джонс — герой не только фильмов Стивена Спилберга. В сеттинг самого знаменитого археолога входят также телесериалы, романы, комиксы, игры… Эта книга — «неавторизованная биография», которая рассказывает историю жизни Индианы Джонса и подробности из его вселенной.

Что нас ждёт: иллюстрированное исследование испанского комиксиста Сальвы Рубио о знаменитом киногерое и его сеттинге. 

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Киномания»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#Что почитать
Рекомендуем
Земной круг — вселенная Джо Аберкромби
Советские попаданцы: как оказаться в прошлом и ничего не изменить
Как Марк Миллар взорвал Marvel и DC, задав правильные вопросы
Мир фантастики №259 (июнь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Книги

«В глубоком погружении в историю есть особая красота». Беседа с Паоло Бачигалупи

Книги

Джастин Кронин «Паромщик». Философская сказка с подвохом
Психологическая драма под маской фантастической антиутопии

Книги

Серия «Лавка страха»: гибрид жанров для юных читателей
Фэнтези, детектив и ужасы под одной обложкой

Книги

Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного». Ведьмак Земли Новгородской
Новая звезда русского гримдарка

Книги

Читаем книгу: Ольга Богатикова – «Дом чудной на улице Лесной»
Герои русских народных сказок обрели облик современных людей, но не утратили сказочные способности

Книги

Валерио Эванджелисти «Николас Эймерик, инквизитор». Скромное обаяние фанатика
Противоречивый гибрид исторического фэнтези и спорной НФ

Книги

Читаем книгу: Ева Сталюкова — «Город Чудный». Книга 1: «Воскресшие»
Отрывок, в котором журналистка Ольга Потапова узнаёт о возвращении мёртвых к жизни и решает начать собственное расследование

Книги

Наташа Пулли «Маяк на краю времени». Тайны времени и личности
Альтернативная история на грани философской притчи

Книги

Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2025-го
Фантастические книги июня: от китайской антиутопии до «зверского» детектива

Книги

«Мрачный Взвод»: тёмное фэнтези в славянском сеттинге
Страшные твари, чёрная магия и неоднозначные герои
Показать ещё
Рекомендуем
Мастер-класс: Как оживить образ
10 файлов киберпанка
Фантастические конкурсы рассказов и где они обитают
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты