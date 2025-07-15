Обзор Mario Kart World. Не очень оправданный разгон до 90 долларов

Как бы ни были хороши бесплатные апгрейды классики и игры сторонних издательств, консоли по обыкновению покупают ради эксклюзивов. Вместе с Nintendo Switch 2 на прилавках и в составе бандла появилась Mario Kart World — продолжение серии лучших картинговых гонок, а по совместительству ещё и наследник одной из самых продаваемых игр последних лет, чей суммарный тираж на WiiU и Switch давно перевалил за 70 миллионов копий. Заставляет ли Mario Kart World бежать в магазин за новой приставкой Nintendo, и лучше ли она легендарной предшественницы, Mario Kart 8 Deluxe? Поехали разбираться.

Для тех, кто впервые слышит о Mario Kart, без вводной не обойтись. Как и предыдущие части, Mario Kart World — это предельно аркадные гонки, где вместо реалистичных болидов игроку выдают простейший гоночный агрегат без кузова, которым рулит персонаж из вселенной Super Mario вроде принцессы Пич или титульного Марио. Выбор персонажа — вопрос не только эстетический, но и механический: тяжёлые герои вроде Боузера или Донки Конга с трудом набирают скорость, зато их сложнее столкнуть с трассы. Лёгкие вроде Тоада или Гумбы, наоборот, легко разгоняются и отзывчивы в управлении, но летят в кювет от одного соседского чиха. То же касается и выбора транспортного средства — их более 30, и все они заметно различаются поведением на трассе.

Задача в игре тривиальна — прийти к финишу первым. Загвоздка в том, что в любом заезде решает не столько водительское мастерство, сколько хитрость, подручные бонусы и немного удачи. Конечно, выбор транспорта, героя и умение входить в придающий ускорение дрифт существенны, но в Mario Kart World, как и прежде, гораздо важнее банальное везение и умение использовать предметы, которые случайным образом достаются из разложенных на трассе призрачных лутбоксов. Первые несколько часов происходящее на экране может показаться абсолютным воплощением хаоса: противники кидают друг другу под колёса банановые шкурки и бомбы, получают ускорение от волшебных грибочков (на всякий случай осуждаем!), превращаются в улыбчивые чёрные ракеты с глазами и бьют уменьшающими всех соперников молниями.

Но на самом деле во всём здесь есть система, и хаос в правильных руках вполне контролируем — лучшие бонусы всегда достаются аутсайдерам, на каждый финт есть контрприём, а на любой трассе стоит подыскать верную тактику. То, что новичок, успешно реализовав случайный бонус, может стать лидером, и делает игру настолько затягивающей и заставляет даже опытных игроков всегда быть начеку. Эти основы серии настолько крепко прижились и доказали свою состоятельность, что многие элементы, заложенные ещё во времена SNES, не изменились за минувшие 30 лет. Вместо того чтобы ломать прекрасно функционирующее, Nintendo со времён Mario Kart Wii улучшает серию исключительно экстенсивным способом, увеличивая число доступных транспортных средств, бонусных предметов, режимов и доступных гонщиков.

Для Mario Kart World, впрочем, разработчики припасли одно важное и неоднозначное изменение, перенеся всё в открытый мир. Если раньше каждая гонка проходила на изолированной кольцевой трассе, то теперь все они объединены в огромный бесшовный архипелаг, по которому между гоночными треками текут реки, простираются долины, города и веси, проложены шоссе и тропинки. Грибное королевство в Mario Kart World вышло по-настоящему красочным, детализированным и богатым на потрясающие пейзажи: ни в одной другой игре с открытым миром нельзя всего за какие-то пару часов посетить вулканическое подножие с лавовыми потоками, замёрзший горнолыжный курорт, тропическое побережье с пальмами, пасторальную ферму с коровами, космическую станцию и современный мегаполис. Увы, но не стоит ждать от Mario Kart World чего-то уровня Forza Horizon 5: в режиме свободной езды исследовать мир не очень-то и интересно. Да, здесь можно собирать щедро разбросанные монетки, которые открывают новые виды транспорта, и проезжать закусочные, дающие новые облики героев, — но это разрешается делать и в любом другом режиме. За сбор персиковых медалей и выполнение испытаний игра и вовсе награждает бесполезными стикерами, которые можно наклеить на машинку и повесить в профиль игрока. Mario Kart World в худших традициях игр Nintendo считает, что лучший подарок за поиск собираемых предметов — это ваши потраченные нервы и время.

Особенно пустым открытый мир ощущается на контрасте с насыщенными гоночными локациями, наполненными событиями и интерактивными элементами. В кинотеатре Бу летают привидения и гаснет свет, в прибрежных волнах плескаются агрессивные рыбы, на фермах пасутся коровы, а из тропических лесов прямо на дорогу выбегают огромные динозавры. У каждой из трёх десятков главных трасс есть свои достопримечательности, особенности и опасности, которые не только отсылают к играм серии Super Mario, но и заметно влияют на ход гонки. При переезде в «свободное плавание», естественно, количество таких интересных событий уменьшается почти до нуля. Открытый мир по-настоящему оправдывает себя только в новом режиме «Игра на выбывание» — местном аналоге королевской битвы, в котором на каждом из пяти этапов долгого заезда через весь континент отсеиваются отстающие. Вдобавок он смещает акцент с простого везения, когда на трассе помимо тебя десятки соперников и можно легко использовать предметы, на умение аккуратно и быстро ездить, когда соревнующихся за право финишировать первым остаётся всего четверо.

Остальные изменения по сравнению с Mario Kart 8 Deluxe гораздо менее значительные. Но почти все они — в лучшую сторону. Количество игроков увеличено вдвое, до 24, что частично компенсируется более широкими трассами с альтернативными развилками и секретными проходами. Сами машинки и мотоциклы стали вести себя более весомо и правдоподобно, не уходя при этом из аркады в симуляторы, а заодно научились выполнять акробатические элементы из Tony Hawk Pro Skater вроде грайнда и езды по стенам. При этом ИИ неплохо научили пользоваться всеми вверенными ему возможностями, и он ведёт себя очень осмысленно, предлагая приятный, но не беспощадный вызов навыкам. Весь ростер персонажей мира Super Mario вытрясен до дна, так что к классическим героям вроде Марио, Боузера, принцессы Пич и Тоада авторам пришлось накидывать горы NPC, среди которых есть даже дельфин, снеговик и пингвин. Им, кстати, в отличие от основных героев, не досталось ни одного завалящего альтернативного костюмчика! Нет заметных новвоведений и в дебютировавшем в предыдущей части режиме «Битва» — оба варианта сражений, что со сбором монет, что с лопанием шариков, меркнут в сравнении с гоночными гран-при, заездами на время и уже упомянутой великолепной «Игрой на выбывание».

В первых трейлерах Mario Kart World казалась небольшим шагом вперёд по сравнению с Mario Kart 8 Deluxe и по части технологий, но релизная версия доказала, что пессимистичные взгляды были ошибочны. Несмотря на мультяшную стилизацию, Mario Kart World выглядит феноменально красиво как на большом экране, так и в портативном виде, и удивляет не только фирменным вниманием Nintendo к анимациям, но и неожиданно правдоподобными морскими волнами, динамической погодой и прекрасной детализацией совершенно не в ущерб стабильной кадровой частоте. Особенно приятно видеть, что возросшая мощь Switch 2 пошла на пользу и онлайн-режиму: работает сетевая игра намного стабильнее и быстрее, чем Mario Kart 8 Deluxe. Остаётся надеяться, что это лишь первая демонстрация возможностей консоли и игры на ней будут ещё краше и ярче.

Но стоит ли ради Mario Kart World брать Nintendo Switch 2? Скорее нет, чем да. И уж если и покупать игру, то только в бандле вместе с консолью — как самостоятельный продукт она совершенно не заслуживает такого дерзкого сдвига в цене. В отличие от The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая выпустила именитую серию в открытый мир и предопределила облик целого игрового поколения, Mario Kart World с переходом в открытый мир скорее оступилась — она сочетает инновации и веселье с лёгким разочарованием и пустотой. Это всё ещё увлекательная, яркая и предельно доступная для всех аркадная гонка, которой не повезло стать флагманом подорожания игр и продолжателем одного из самых главных бестселлеров Nintendo. От неё многого ждут, и у разработчиков ещё есть шанс исправить недостатки и заполнить пустоты первосортным контентом.

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