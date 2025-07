Обзор Mario Kart World. Не очень оправданный разгон до 90 долларов

Но стоит ли ради Mario Kart World брать Nintendo Switch 2? Скорее нет, чем да. И уж если и покупать игру, то только в бандле вместе с консолью — как самостоятельный продукт она совершенно не заслуживает такого дерзкого сдвига в цене. В отличие от The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая выпустила именитую серию в открытый мир и предопределила облик целого игрового поколения, Mario Kart World с переходом в открытый мир скорее оступилась — она сочетает инновации и веселье с лёгким разочарованием и пустотой. Это всё ещё увлекательная, яркая и предельно доступная для всех аркадная гонка, которой не повезло стать флагманом подорожания игр и продолжателем одного из самых главных бестселлеров Nintendo. От неё многого ждут, и у разработчиков ещё есть шанс исправить недостатки и заполнить пустоты первосортным контентом.