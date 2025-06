Обзор Tainted Grail: The Fall of Avalon. Прости, Артур, мы всё…

Tainted Grail: The Fall of Avalon два года скиталась по тёмным углам раннего доступа и имела все шансы сгинуть среди громких проектов 2025 года, но, похоже, богиня-мать Дану была против. Словно специально для студии Questline бурный поток релизов лета расступился, чтобы амбициозный «польский Скайрим» смог получить достаточно внимания и аудитории. Рассказываем, чем история о возвращении проклятого короля Артура нас зацепила, почему это, вероятно, главная action-RPG 2025 года и как подружить Ханса Гигера с артурианскими мифами.

Tainted Grail: The Fall of Avalon два года скиталась по тёмным углам раннего доступа и имела все шансы сгинуть среди громких проектов 2025 года, но, похоже, богиня-мать Дану была против. Словно специально для студии Questline бурный поток релизов лета расступился, чтобы амбициозный «польский Скайрим» смог получить достаточно внимания и аудитории. Рассказываем, чем история о возвращении проклятого короля Артура нас зацепила, почему это, вероятно, главная action-RPG 2025 года и как подружить Ханса Гигера с артурианскими мифами.

Чтобы в полной мере осознать, что же такое Tainted Grail: The Fall of Avalon, нужно сделать небольшой шаг назад, в мир, где царят не гигагерцы и терафлопсы, а шорох картонных жетонов и скрип карандаша по листу персонажа. Ведь Tainted Grail — дитя одного из самых громких феноменов в истории Kickstarter, колоссальной настольной игры от Awaken Realms.

И этот богатейший, пропитанный экзистенциальным ужасом мир начал свою экспансию в цифровое пространство. The Fall of Avalon — честная попытка перенести уникальный опыт выживания и исследования на экраны мониторов, сохранив главное — нарратив, который не просто ведёт игрока за руку, а швыряет в самый эпицентр угасающей надежды. Забегая вперёд, скажу: попытка оказалась на удивление удачной.

Апофеозом этого подхода для меня стали не интриги и не вершение судеб целых поселений и племён, а… религиозный диспут. Настоящий диалоговый поединок в духе Disco Elysium или The Council, где для победы пришлось штудировать внутриигровые проповеди и комментарии к ним. Тема права человека распоряжаться собственным телом была раскрыта невероятно глубоко и серьёзно, и я аж забыл, что это побочный квест в фэнтези-RPG. Вот в этом и заключается магия Tainted Grail — даже в мелочах она ищет большую правду.