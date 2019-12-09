Есть авторы, душа у которых лежит к крупным формам. Если уж задумывают произведение, то минимум трёхтомник с сиквелами, приквелами и вбоквелами. И, надо сказать, современные онлайн-ресурсы для писателей это стремление поддерживают и поощряют. Крупнейшие площадки (Author.Today и Litnet) заточены именно под публикацию романов — местный читатель жаждет длинных историй, и крупная форма идёт гораздо лучше, чем малая. Но что делать, если вам хочется писать рассказы?

Более того, не просто писать, а совершенствоваться, получать обратную связь от читателей, понимать свои сильные и слабые стороны, оттачивать мастерство и экспериментировать? Некоторые авторы отправляют рассказы в журналы — в надежде, что редакция даст развёрнутую рецензию (ну или хотя бы краткий отзыв). Другие выкладывают тексты у себя в соцсетях на потеху друзьями и знакомым. Но вот беда: у редакторов нет возможности подробно отвечать всем страждущим. А родственники и друзья скорее похвалят или поставят лайк, конструктивного же отзыва (а тем более критики) дождаться от них очень, очень сложно.

И вот тут на помощь приходят литературные конкурсы. В Рунете существуют площадки с многолетней историей, на которых можно получить столько рецензий на текст, что они будут в несколько раз больше по объёму, чем само произведение. А ещё там можно весело (или серьёзно, или обидно) пикироваться с соперниками, заниматься прикладной… короче, сравнивать, кто тут лучше пишет, получать заряд бодрости и адреналина. Но главное — на многие из конкурсов заглядывают редакторы журналов и издательств, читают победителей и берут понравившиеся тексты в работу. Сплошная польза!

Напоминаем, что печатный «Мир фантастики» публикует рассказы. Хотя журнал не принимает рукописи напрямую от авторов, он сотрудничает с большинством представленных конкурсов. Поэтому, если хотите увидеть своё имя на страницах «Мира фантастики», — участвуйте, и рано или поздно вам улыбнётся удача!

Итак, ниже обзор нескольких регулярных конкурсов, каждый со своим лицом, традициями, плюсами и минусами. Он не претендует на абсолютную полноту — наверняка в Рунете гораздо больше ресурсов, хороших и разных. Однако именно эти проверены автором статьи на себе.

Фантлабораторная работа

Кому?

Тем, кто долго и вдумчиво пишет, любит поболтать с единомышленниками и хочет получать фидбек на свой текст не только в виде отзывов, но и в виде оценок.

Что?

Конкурс, который регулярно проводится на библиографическом ресурсе fantlab.ru. Рассказы отсюда часто попадали на страницы «Мира фантастики» и других изданий.

Для игры вам понадобится свежий, специально написанный для конкурса рассказ на предложенную тему (иногда тем несколько). Бывают полноценные заходы, когда авторам дают месяц на написание текста от пяти до сорока тысяч знаков. Бывают блицы, когда нужно написать миниатюру за гораздо меньшее время.

До самого конца конкурса автор должен оставаться анонимным, чтобы избежать возможного голосования по дружбе. Довольно интересна комплексная система оценки работ. В первом туре участники сами оценивают рассказы — тексты делятся на несколько групп, и участники одной читают другую и голосуют. Во втором туре рассказы выкладываются в общий доступ для всех посетителей сайта. В финале тексты читает жюри.

Обсуждение ведется в разделе форума «Новости, конвенты, конкурсы» — здесь есть официальная ветка конкурса, а есть так называемая «Пивнушка «Цианид»» для флуда и оффтопа. Атмосфера на конкурсе очень позитивная. Половину общения составляют шутки, взаимные поглаживания, попытки угадать оппонентов, рассуждения о литературном творчестве вообще.

Участвовать довольно просто: много времени для написания текста, не особенно жесткое обсуждение, нет необходимости читать очень большие объемы для оценки в первом туре (группы обычно не очень велики, да и сами рассказы вовсе не мини-повести).

Уровень произведений

Выше среднего. Особенно ценятся крепко сбитые сюжетные вещи, научная фантастика и необычные фантастические допущения.

Когда?

В год проходит несколько «Фантлабораторных работ». Сейчас как раз идет прием рассказов на очередной заход. Дедлайн — 14 декабря.

Рваная грелка

Кому?

Тем, кто всего за три дня может написать полноценный рассказ, любит литературные драки в подворотнях и обладает крепкими нервами.

Что?

Самое жесткое и самое легендарное мероприятие этого списка. Когда деревья были большими, а нынешние молодые авторы ходили еще пешком под стол, «Грелку» рвал Сергей Лукьяненко.

Раньше рассказы на «Грелку» требовалось написать всего за 48 часов, сейчас лимит времени немного увеличили: тема объявляется в три часа дня пятницы, а в два часа ночи с понедельника на вторник прием рассказов закрывается. То есть у авторов есть всего один уик-энд на создание шедевра.

Сами тексты заливаются через так называемый малый конкурсный движок, там же нужно голосовать и можно смотреть статистику. Обсуждение идет в специальном конкурсном сообществе в ЖЖ.

«Грелка» — веселье не для слабонервных. В комментах процветает троллинг и задорное поливание друг друга грязью. Резвятся невоспитанные анонимы. Обсуждение никак не модерируется: разрешается плевать не только в текст, но и в душу авторам. Почти на каждом конкурсе находится автор, у которого не выдерживают нервы, и он снимает свой рассказ, обиженно удаляясь в закат. При всем этом здесь можно найти действительно здравые, развернутые критические разборы и отзывы.

В среднем в группе 50 рассказов, все их надо прочесть и проголосовать в течение недели. Чтобы при известной доле удачи (и мастерства, конечно) попасть в финал и получить еще 50 текстов для чтения на следующую неделю.

Уровень произведений

От полного шлака до гениальных. Богатство жанров: от жесткой НФ до разудалого постмодернизма и махрового сюрреализма.

Когда?

В год проходит две «большие» «Грелки» (обычно в конце апреля — начале мая и в октябре). Тему для конкурса задает кто-нибудь из известных авторов — уже брали темы у Мартина, Буджолд, Вегнера, Цысиня, Рейнольдса, Макдональда.

Еще одна камерная «Грелка» с очным финалом проходит в марте-апреле и приурочена к фестивалю фантастики «Роскон». Чтобы в ней участвовать, нужно иметь возможность лично приехать на фестиваль в подмосковные «Лесные дали» и закидывать оппонентов грязью… то есть обсуждать тексты очно.

Прикл

Кому?

Эстетам и любителям литературных экспериментов.

Что?

Изначально «Прикл» — это форум для словесных игр, но на его базе проводится несколько довольно интересных конкурсов. Здесь большие сроки написания текстов, очень камерная атмосфера, вдумчивые рецензии-отзывы, а главное — необычные форматы конкурсов.

КВЭЛ — «Кто все эти люди?». Сначала участники придумывают маленькие квенты (имя персонажа, внешность, какая-то ситуация, в которой он оказался, и его предыстория), а потом те, кому квенты попались, пишут рассказы на их основе. Дополнительный челлендж — не только написать крутой рассказ, но и «присвоить» себе чужого персонажа, сделать его ярким и запоминающимся.

«Тандем» — соавторский конкурс. Все рассказы в его рамках пишутся в соавторстве, причем пара случайным образом подбирается на старте из всех, кто заявился к участию. Настоящая проверка способности к командной работе.

«Пять строчек о…» — конкурс рассказов на основе строк из песни.

Еще здесь есть конкурс миниатюр, традиционный конкурс на заданную тему «Большой куш» и прекрасный формат дуэлей. Если хочется продемонстрировать оппоненту, что писатель ты в сравнении с ним ого-го, то можно позвать его в раздел дуэлей, назначить секундантов и судей и соревноваться друг с другом, сколько душе угодно.

Уровень произведений

Очень высокий. Иногда даже сложно выбрать — все такое классное.

Когда?

Обычно в течение года проходит два-три конкурса из названных выше. Точных дат нет, но если следить за обновлениями на форуме, то вы их точно не пропустите.

Зарисовка-мини

Кому?

Тем, кто специализируется на сверхмалой форме и любит содержательные отзывы.

Что?

Формально «Зарисовка» предполагает не только фантастические микро-рассказы (там часто играет и реализм), однако концентрация фантастики на конкурсе все равно высока.

На «Зарисовке» самосуд и в группах, и в финале, и, так как объемы для чтения невелики, а времени для этого выделяется более чем достаточно, очень многие участники пишут отзывы (и вот тут действительно критика часто бывает длиннее самого рассказа). Благодаря тому, что общение модерируется и запрещены выпады в сторону авторов (оцениваются только литературные достоинства и недостатки самих текстов), атмосфера на конкурсе спокойная и вполне рабочая.

Периодически по результатам конкурса идет отбор рассказов в журналы и сборники, поэтому участников обычно много. В удачных заходах играет около 120 зарисовок.

При оценке микро-рассказов внутри сообщества идет вечный бой между теми, кто считает, что в малой форме важнее стиль, и теми, кто больше ценит возможность уместить сюжет в 2000 знаков с пробелами. Побеждают то одни, то другие.

Уровень текстов

Краткая форма привлекает новичков, поэтому иногда встречаются совсем простенькие размышления о смысле жизни и банальных философских постулатах. Однако большая часть текстов написана довольно искусно. Даже порой изумляешься, как это все поместилось в малый формат.

Когда?

Обычно в год проводится два-три захода конкурса. Следующий ориентировочно будет в конце зимы.

Чертова дюжина

Кому?

Тем, кто предпочитает темные жанры и считает, что фантастика должна не только учить и развлекать, но и пугать.

Что?

Конкурс хоррора, который проходит на базе онлайн-журнала «Даркер». Участников много, битва идет нешуточная, среди играющих текстов регулярно попадается и темное фэнтези, и сюр, и гримдарк, и мистика. Рассказы с «Дюжины» часто всплывают потом в сборниках ужасов и онлайн-журналах соответствующего жанра.

Атмосфера, как и положено на конкурсе хоррора, мрачная (шутка!). На самом деле, стоит быть готовыми к тому, что оценивать здесь будут в первую очередь не фантдопущение или оригинальный стиль, а глубину «жести» и то, насколько рассказ способен напугать. Одни пишут развернутые комментарии, другие отмалчиваются, но, в любом случае, финал читает жюри, и тексты-счастливчики получают свою долю содержательных комментариев.

Уровень произведений

Разный, но к финалу обычно «выживают» довольно сильные вещи.

Когда?

«Чертова дюжина» проводится раз в год. Дедлайн обычно приходится на 13 ноября, то есть в этом году поучаствовать уже не получится, зато можно тщательно изучить правила, почитать рассказы в финальных турах и зарядиться вдохновением на следующий год.

Литкреатив

Кому?

Для тех, кому интересно оценивать разные грани творчества.

Что?

«Литреатив» позиционируется как конкурс-семинар, и, пожалуй, в этом определении действительно содержится его суть. В отличие от многих конкурсов, рассказы здесь оценивают не только в целом, но и в рамках определенных номинаций. Например, тема недавнего конкурса — «Враг мой». В нём есть номинация «Закадычный враг» — для тех, кто решит раскрывать тему через действительно мерзкого врага. Есть «Заклятый друг» — для тех, чей персонаж будет не так однозначен. Плюс есть номинация «Фон», где учитывается качество произведения без привязки к раскрытию темы. Поэтому у участников есть выбор: либо оригинально раскрыть тему, либо выделиться по общим литературным достоинствам текста. А еще можно войти в топ критиков — кто знает, возможно, вас ждет карьера не фантастического Пушкина, а Белинского.

Писать рассказ можно долго и вдумчиво: от объявления темы до дедлайна проходит больше двух месяцев. В число партнеров конкурса, наряду с несколькими другими бумажными и электронными изданиями, входит «Мир фантастики». Так что у авторов с «Литкреатива» есть неиллюзорный шанс попасть на страницы журнала.

Уровень произведений

Благодаря тому, что на написание отводится много времени, откровенных недоделок здесь нет. В целом уровень текстов средний — большинство вещей читабельны и хоть чем-то интересны.

Когда?

«Литкреатив» проводится три-четыре раза в год.

И другие

В этой статье мы не касались конкурсов, где нет самосуда и, соответственно, нет необходимости читать рассказы оппонентов. Там все отдается на откуп профессиональному жюри. В качестве примера можно назвать нашумевшее «Будущее время» — его победитель получает полмиллиона рублей. Естественно, такой приз манит многих, и первый заход конкурса в прошлом году собрал более полутора тысяч участников.

Однако, если вы не попали в финал в подобном конкурсе, надеяться на отклик не стоит. Рассказ попадает будто в черный ящик: автор не видит ни читательской реакции, ни уровня текстов своих соперников. И это сводит на нет полезность самого конкурсного процесса.

С другой стороны, тем, кто особенно нервничает и переживает за судьбу своего детища, в таком формате гораздо спокойнее. Нет опасности получить комментарий «ваш текст ужасен, писать надо лучше!», как на какой-нибудь «Грелке».

* * *

Итак, пожелаем каждому автору найти свой конкурс. Или, наоборот, попробовать сыграть и понять, что соревнования — это не его. Ведь одни не могут творить без конкурсного адреналина, а другие, наоборот, пишут только в состоянии полного душевного спокойствия. Все равно в итоге за писателя будет говорить его текст, сколько бы копий вокруг него ни сломали.