Добрались до Nintendo Switch 2. Разорительный «агуша-гейминг» в 4К

5 июня на прилавках появилась долгожданная Switch 2 — прямой наследник предыдущего поколения гибридных консолей Nintendo. Её старт стал самым успешным не только в истории игровых устройств Nintendo, но и среди консолей в целом. Позади остались рекорды как оригинальной Switch, так и недавнего лидера PS5. По Великому шёлковому пути Switch 2 наконец добралась и до российских магазинов и маркетплейсов. А значит, самое время поделиться первыми впечатлениями от новой приставки и сделать выводы — кому и зачем стоит задуматься о её приобретении.

Единственный редакционный безумец

Так уж вышло, что во всей редакции «Мира фантастики» нашёлся всего один фанат(ик) Nintendo, который решился приобрести NS2 на старте. Мои отношения со Switch начались с момента её запуска в России весной 2017 года и длились почти без перерыва долгие восемь лет. За это время к Switch самой первой ревизии успели добавиться сначала Lite, а потом и OLED. Какое-то время за NS я проводил даже больше времени, чем за PlayStation 4/5 и ПК, — во многом благодаря десяткам феноменальных игр вроде Animal Crossing: New Horizons и возможности поиграть в любимого «Ведьмака 3» в загородной поездке.

Но бесконечно отрицать очевидное уже к началу 2020-х было трудно: Switch с каждым годом сдавала позиции по причине технологической немощи. Как бы ни старались программисты, каждый последующий релиз игр на гибридке Nintendo оказывался всё б о льшим компромиссом между детализацией, разрешением и частотой кадров. Порой это превращалось в несмешную шутку — просто посмотрите, как выглядела Mortal Kombat 1 на Switch . Битву за состоятельность картинки Switch вела стоически, но в 2022 году окончательно проиграла с появлением Steam Deck — вся мультиплатформа выглядела (и стоила!) на нём выигрышнее, а смотреть на 4К-экране игры со Switch становилось всё больнее. Все были уверены, что после OLED Nintendo выпустит какую-то промежуточную Switch Pro-версию, но японская корпорация решила не размениваться на мелочи и выдать Switch 2 — буквально то, о чём просили обладатели Switch, но уже в статусе нового поколения.

Ощущение прямой преемственности и отсутствие революционной новизны от Switch 2 встречает с её распаковки — консоль поставляется практически в аналогичной по габаритам со Switch OLED коробке и похожей комплектации, куда входят док-станция для вывода изображения на ТВ (теперь с собственным охлаждением!), экран-планшет, зарядное устройство, джойконы с подвесками, держатель на манер геймпада и высокоскоростной HDMI-кабель. Но зато когда берёшь Switch 2 в руки, разница с прошлым поколением становится ощутимой как визуально, так и тактильно: консоль стала заметно больше и солиднее, но в весе и толщине значительно не прибавила. Качество сборки и материалов Switch 2 однозначно лучше, чем у OLED, не говоря уже об оригинале, который люфтил и первую неделю использования жутко вонял дешёвым пластиком. Отдельное спасибо инженерам Nintendo хочется сказать за новые джойконы — манипуляторы стали не только комфортнее сидеть в европейских руках, но и удобно фиксироваться без всяких ползунков при помощи магнитов. Изящное, удобное и надёжное решение!

Лучшее игровое решение для кроватки

После неоправданно затянутых ритуальных танцев с переносом прогресса и профиля с Switch на Switch 2 последняя полностью искупает ожидание и пытки QR-кодами своими удобством и работоспособностью. Обладателей PS5 и Xbox Series S|X и тем более ПК не удивить отзывчивым интерфейсом и приятной навигацией, но по сравнению с первой вторая Switch буквально летает — от скорости запуска игр до магазина eShop, который полностью перестал лагать. Switch 2 наконец-то избавила поклонников Nintendo от бесконечных томительных пауз и тормозов.

Другое важное замечание: несмотря на увеличившиеся габариты, в руках Switch 2 сидит превосходно, и за несколько многочасовых игровых сессий в локтях и запястьях не возникло неприятного ощущения, чего нельзя было сказать ни про предшественников, ни про Steam Deck. По сравнению с последним у Switch 2 есть и отдельное преимущество — она заметно легче, да и в тот же Cyberpunk 2077 на ней можно играть дольше. А вот применение «мышиному» управлению в джойконах пока нигде не нашлось. Есть ощущение, что оно так и останется эксклюзивной фишкой грядущей игры про спортсменов в инвалидных колясках и Metroid Prime 4. Воспользоваться GameChat так и вовсе не удалось — регистрация в сервисе просто недоступна игрокам без телефонного номера той страны, в котором функционирует магазин. Впрочем, не очень-то и хотелось.

Гораздо больше волнений было по поводу экрана. С первых дней выхода консоли по Сети на него разлетаются негативные отзывы пользователей и технических специалистов: вместо OLED в первой ревизии Switch 2 стоит обыкновенный LCD-экран, да ещё и с якобы непозволительно долгим временем отклика, что порождает неприятные шлейфы у изображений. Действительно, по качеству цветопередачи, контрастности и яркости Switch 2 всё же уступает последней ревизии оригинальной Switch. Но если сравнивать её с первой версией, то эволюция налицо: не считая физического увеличения с 6,2 до 7,9 дюйма, роста разрешения с HD до FullHD, частоты с 60 до 120 Гц и поддержки HDR, она заметно лучше и по углам обзора, и по насыщенности и глубине картинки. Что касается эффекта гостинга, связанного с откликом экрана, то при тестировании в доброй дюжине игр никаких артефактов невооружённым глазом найти не удалось.

Преимущества Switch 2 по сравнению с предыдущим поколением становятся ещё заметнее, когда запускаешь на ней даже не свежие релизы, а обновлённые версии полюбившихся классических игр прошлого поколения, большинство из которых пропатчили совершенно бесплатно. Splatoon 3, Super Mario Odyssey, Captain Toad: Treasure выглядят что в портативном FullHD, что в ТВ-режиме в динамическом 4К заметно лучше оригиналов, а самое главное — работают гладко и стабильно при 60 кадрах в секунду. Скачок в визуале и производительности настолько велик, что даже заигранные до дыр тайтлы хочется пройти снова, а пропущенные — срочно наверстать. Та же The Legend of Zelda: Breath of Wild, теперь не сдерживаемая ограничениями оригинального железа, всё ещё может заткнуть за пояс практически любой релиз последнего десятилетия. То, что Switch 2 неприлично шакалит скриншоты и разрешает делиться видео продолжительностью всего полминуты, — настоящее преступление со стороны Nintendo!

Но даже игры, которые не получили апгрейдов, благодаря возросшим мощностям Switch 2 если не выглядят, то играются намного лучше по обратной совместимости. Про это в приличном обществе было принято говорить вполголоса последние пять лет, но будем честны: нестабильность фреймрейта и ужасное динамическое разрешение стали бичом практически всех релизов оригинальной Nintendo Switch, и года три назад это приобрело совсем уж обидные масштабы. Особенно безумная хорея частоты кадров и разрешения мучила в скоростных экшенах, играх с открытым миром и портах «тяжёлых» игр с ПК и консолей. Играть с удовольствием в Bayonetta 3, L.A. Noire или в того же «Ведьмака 3» на оригинальной Switch вполне реально, но каждый раз, запуская их, хотелось увидеть эти игры на более мощном железе. И Switch 2 дарит именно это ощущение долгожданной гладкости и стабильности — пускай даже растянутые с 720 до 1080p игры иногда выглядят чуть ли не хуже оригинала, они наконец-то работают так, как надо.

О жадности и целесообразности

Вопрос, который закономерно возникает у покупателя: ценой чего он получает подобный опыт? И вот здесь, к сожалению, потенциальная аудитория Switch 2 радикально разделяется на два неравных потока. У первых уже была Switch, и они хотят с ноги ворваться в новое поколение консолей Nintendo. Вторые её пропустили, но теперь жаждут поиграть, например, в нашумевшую The Legend of Zelda: Tears of Kingdom в приличном разрешении, не прибегая к противоправным ухищрениям.

Для первых вопрос в краткосрочной перспективе кажется решённым: наследник самой продаваемой игры Switch, Mario Kart World, вышел одновременно с консолью, дюжина классических тайтлов получила бесплатные апгрейды, две части The Legend of Zelda можно обновить за 10 долларов — или скачать расширения в рамках улучшенной онлайн-подписки. Если же сторонние разработчики и сама Nintendo поторопятся с улучшениями и пропатчат всю линейку Xenoblade Chronicles, Animal Crossing: New Horizons, Fire Emblem: Three Houses и другие хиты, переход на новое поколение будет более чем оправдан. Уже совсем скоро на прилавках появится Donkey Kong Bananza, которую сделала команда Super Mario Odyssey, осенью — очередные Pokemon Legends, а в следующем году выйдет новая игра Хидэтаки Миядзаки, The Duskbloods, и множество других релизов. И пускай та же Metroid Prime 4 появится и на оригинальном Switch, очевидно, какая версия будет выглядеть и играться заметно лучше. Одновременно с собственными играми Nintendo на Switch 2 вышли адаптированные версии заметных релизов последних лет вроде полного издания трилогии Hitman, Cyberpunk 2077, No Man’s Sky, Hogwarts Legacy или свеженькой Split Fiction, которой формат консоли сразу с двумя игровыми манипуляторами подходит прекрасно. Всего этого точно хватит, чтобы дождаться новых частей Super Mario, Animal Crossing, The Legend of Zelda и Fire Emblem, которые, будьте уверены, наверняка получатся великолепными.

Но для тех, у кого оригинальной Switch и годами копившейся библиотеки нет, покупка Switch 2 на старте выглядит неоправданно затратной и необдуманной. Во-первых, в тот же Cyberpunk 2077 всё же гораздо приятнее играть на мощном ПК или PS5, а главное, вы наверняка сделали это за прошедшие годы уже не один и даже не два раза. Во-вторых, ценовую политику Nintendo иначе как грабительской не назовёшь — мало того что флагманские игры типа Mario Kart World стоят 80 долларов в цифровом виде (и 90 — на картриджах!), так они ещё и принципиально не делают скидок больше 25% на свои хиты, а с годами цена на эксклюзивы даже не думает уменьшаться. Так, оригинальная Breath of the Wild по-прежнему стоит 60 долларов, улучшенная версия для Switch 2 — 70 долларов. Кроме того, весной Nintendo прекратила программу вознаграждения золотыми монетками (эдакий кешбэк за покупки, который можно было тратить на игры), а ваучеры для Switch не работают с играми для Switch 2. И если ценник самой консоли в 450 долларов можно назвать оправданным, то такая жадность в отношении игр закрывает любую возможность быстро нагнать пропущенное, если ты не айтишник с Кипра.

Покупать или нет?

Сейчас покупка Switch 2 с нуля — рискованная, хотя, скорее всего, и оправданная инвестиция в будущее. Вы получаете гибридную консоль, которая прекрасно тянет игры в 1080p в портативе и 4К в док-режиме. У неё удобные контроллеры, отличный звук, огромный задел на грядущие хиты и роскошная библиотека обратной совместимости в придачу. Но стартовая линейка из горсти портов и одной, пусть и очень хорошей игры, высокая цена на всё, включая периферию и игры, сейчас делает разумной скорее покупку Switch OLED — благо на вторичном рынке и она, и игры к ней заметно подешевели. А там, глядишь, и новые игры уровня The Legend of Zelda, и новая ревизия с OLED-дисплеем подтянутся.

Я же, как владелец всех итераций предыдущей Switch с неразобранной библиотекой размером с Ипатьевскую летопись, о потраченных деньгах совершенно не жалею. Это не рационализация и не аутосуггестия — Switch 2 в сравнении с предшественниками значительно мощнее, удобнее, качественнее в исполнении и приятнее в использовании. Настолько, что любые сомнения в оправданности перехода растворились в первый же день покупки. А теперь извините — я пошёл дальше искать с навигатором семена короков.

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