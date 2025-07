Добрались до Nintendo Switch 2. Разорительный «агуша-гейминг» в 4К

Преимущества Switch 2 по сравнению с предыдущим поколением становятся ещё заметнее, когда запускаешь на ней даже не свежие релизы, а обновлённые версии полюбившихся классических игр прошлого поколения, большинство из которых пропатчили совершенно бесплатно. Splatoon 3, Super Mario Odyssey, Captain Toad: Treasure выглядят что в портативном FullHD, что в ТВ-режиме в динамическом 4К заметно лучше оригиналов, а самое главное — работают гладко и стабильно при 60 кадрах в секунду. Скачок в визуале и производительности настолько велик, что даже заигранные до дыр тайтлы хочется пройти снова, а пропущенные — срочно наверстать. Та же The Legend of Zelda: Breath of Wild, теперь не сдерживаемая ограничениями оригинального железа, всё ещё может заткнуть за пояс практически любой релиз последнего десятилетия. То, что Switch 2 неприлично шакалит скриншоты и разрешает делиться видео продолжительностью всего полминуты, — настоящее преступление со стороны Nintendo!

Преимущества Switch 2 по сравнению с предыдущим поколением становятся ещё заметнее, когда запускаешь на ней даже не свежие релизы, а обновлённые версии полюбившихся классических игр прошлого поколения, большинство из которых пропатчили совершенно бесплатно. Splatoon 3, Super Mario Odyssey, Captain Toad: Treasure выглядят что в портативном FullHD, что в ТВ-режиме в динамическом 4К заметно лучше оригиналов, а самое главное — работают гладко и стабильно при 60 кадрах в секунду. Скачок в визуале и производительности настолько велик, что даже заигранные до дыр тайтлы хочется пройти снова, а пропущенные — срочно наверстать. Та же The Legend of Zelda: Breath of Wild, теперь не сдерживаемая ограничениями оригинального железа, всё ещё может заткнуть за пояс практически любой релиз последнего десятилетия. То, что Switch 2 неприлично шакалит скриншоты и разрешает делиться видео продолжительностью всего полминуты, — настоящее преступление со стороны Nintendo!

Вопрос, который закономерно возникает у покупателя: ценой чего он получает подобный опыт? И вот здесь, к сожалению, потенциальная аудитория Switch 2 радикально разделяется на два неравных потока. У первых уже была Switch, и они хотят с ноги ворваться в новое поколение консолей Nintendo. Вторые её пропустили, но теперь жаждут поиграть, например, в нашумевшую The Legend of Zelda: Tears of Kingdom в приличном разрешении, не прибегая к противоправным ухищрениям.

Вопрос, который закономерно возникает у покупателя: ценой чего он получает подобный опыт? И вот здесь, к сожалению, потенциальная аудитория Switch 2 радикально разделяется на два неравных потока. У первых уже была Switch, и они хотят с ноги ворваться в новое поколение консолей Nintendo. Вторые её пропустили, но теперь жаждут поиграть, например, в нашумевшую The Legend of Zelda: Tears of Kingdom в приличном разрешении, не прибегая к противоправным ухищрениям.