Обзор Deltarune (главы 1–4): старая сказка на новый лад

Мальчик Крис живёт в мирном и на вид почти утопическом городке. Он здесь единственный человек, остальные обитатели — дружелюбные монстры разного вида и цвета. У него заботливая мама (тоже монстр), он ходит в школу и ведёт вроде бы ничем не примечательную подростковую жизнь. Правда, парнишка — самый настоящий аутсайдер. Вместе со своей грубоватой одноклассницей, девочкой-динозавром Сьюзи, он случайно попадает в параллельную реальность, Тёмный мир. Мир этот полон опасностей и сильно смахивает на классическую ролевую игру, и его, естественно, нужно спасти.

Нехитрая на первый взгляд инди-адвенчура Undertale умудрилась добиться таких высот, какие не снились и некоторым ААА-проектам. Огромная фан-база, высокие оценки профильных изданий, охапка наград — и всё это абсолютно заслуженно. Страшно сказать, но этот умопомрачительно успешный проект был только разминкой перед работой над игрой, которую программист Тоби Фокс планировал создать изначально. Идею концовки Deltarune он увидел во сне, но, приступив к работе, временно свернул разработку. После выпуска Undertale он заручился поддержкой ещё нескольких талантливых людей и взялся за свою игру мечты. Всего в ней планируется семь глав: первая вышла в 2018 году, вторая — в 2021-м, а третья и четвёртая — ещё спустя четыре года мучительного ожидания.

Ты не делаешь безумных вещей вроде «иметь мнение»

Deltarune находится в любопытной суперпозиции между референсами к Undertale и совершенно новой игрой. В ней похожий визуальный стиль, всё тот же высококлассный абсурдный юмор, прежние механики, неизменный гуманистический посыл и куча знакомых героев. В то же время это совершенно другая игра: визуал заметно похорошел и стал сложнее, бои теперь строятся по механике JRPG, старые персонажи исполняют совсем другие роли, разве что прежние юмор и гуманизм никуда не делись. Даже само название Deltarune — анаграмма слова «Undertale», и это лучшая аналогия для понимания основного принципа. Буквы те же, но слово другое, знакомых элементов полно, но новая игра — вполне самостоятельное произведение.

Издеваться над игроком Deltarune начинает ещё на этапе создания персонажа. После кратких мук выбора подходящей внешности, характеристик и имени игра заявляет, что ВООБЩЕ-ТО мы не решаем, кем родиться, после чего все ваши старания отправляются в утиль. Вам не всегда будут давать сделать выбор в диалогах, да и вообще произойдёт много событий, которые заставят крепко задуматься о взаимоотношениях геймеров и цифровых персонажей. Без лишних спойлеров скажем, что прохождением тут заняты двое — главный герой Крис по одну сторону экрана и вы, то есть игрок, по другую.

Неуютные вопросы о свободе воли — далеко не единственное, что может предложить эта любопытная игра. Правда, эффекта новизны она уже не даёт, да он и не слишком нужен. Тоби Фокс мог бы просто продолжить сюжет Undertale, не меняя ни геймплея, ни единого пикселя в спрайтах персонажей, и всё равно получилось бы очень хорошо.

Тёмный Мир из Deltarune — аналог подземелья (оно же Мир монстров) в Undertale, но принцип его существования стал немного сложнее. Например, всем знакомо чувство, когда в темноте вешалка с одеждой начинает казаться зловещим и наверняка кровожадным существом. Вот и разнообразные обитатели Тёмного мира в привычной нам реальности — обычные вещи вроде игральных карт или ноутбуков. Это не делает их менее настоящими, смешными и трогательными, и все они имеют право на жизнь. Так что команда дельта-воинов в лице Криса, Сьюзи и присоединившегося к ним принца Ральзея и принимается всех спасать — естественно, с переменным успехом и усердием. Для этого нужно запечатать Тёмные фонтаны, источники энергии, благодаря которым поддерживается баланс в Тёмном мире. Если их станет слишком много, произойдёт что-то очень, очень плохое.

В первых двух главах история только разгонялась, давая фанатам пищу для СПГС и разнообразных теорий. В третьей, а особенно в четвёртой главе Фокс демонстрирует, что мы тут с вами уже не шутки шутим (вообще-то всё ещё шутим, но суть не в этом), а рассказываем сложную и многослойную историю.

Две минуты в тюрьме, а мы уже опустились до поедания мха

Хотя в Deltarune нет привычных для ролевых игр классов, опытным людям будет несложно вычислить их и без посторонней помощи. Крис — классический воин, Сьюзи — варвар, а Ральзей — маг-хилер. Способности у них соответствующие — атака и защита у первой парочки плюс заклинания у Ральзея. Слава Руне Дельты, все противники в игре видимые. Их сразу можно обнаружить в локации, что помогает хотя бы морально подготовиться к бою, а то и вовсе его избежать. Если же стычка всё-таки началась, вам придётся выбирать, как себя в ней повести.

Экран боя выглядит плюс-минус как в классических JRPG, где ваш отряд и противники пошагово атакуют, защищаются или делают что-то ещё. Вот в этом «чём-то ещё» и заключается самое интересное, потому что здесь, как и в Undertale, совершенно не обязательно убивать всех подряд. Со врагами можно разговаривать, обниматься, флиртовать, в ответ на что они либо капитулируют, либо каким-нибудь образом меняют ход боя. Старая добрая кнопка «SPARE» осталась на месте, но, чтобы её активировать, нужно сначала либо совершить ряд правильных действий, либо положиться на магию Ральзея. Скучать не придётся — во многом благодаря остроумным текстам и контекстуальному юмору. Во время атаки противника снова нужно в добрых традициях bullet hell уворачиваться от разных странных предметов, контролируя красное сердце. Сражения стали проще, и чтобы угробить весь отряд за один бой, надо сильно постараться.

Оружие, лечебные и прочие предметы тоже остались на месте. Если во время боя герои убивают противников, они получают опыт, в противном случае — только золотишко. Местные локации полны головоломок, как и любое уважающее себя подземелье. С ними придётся иметь дело почти постоянно — нажимая на кнопки, разгадывая загадки и вообще то и дело раскрывая всякого рода секреты. И битвы, и загадки (по крайней мере, их часть) верны фирменному стилю Undertale. Другими словами, они остроумные, смешные, а подчас и очень трогательные.

Мир тут стоит исследовать как можно тщательнее, заглядывая в каждое дупло и проверяя каждый предмет. В противном случае можно пропустить львиную долю шуток и интересных персонажей. Конечно, прочёсывание местности занимает много времени, но как раз в незаметных маленьких деталях и таятся главные сокровища игры. Например, если пойти в ванную в самом начале первой главы, вы обнаружите Дезодорант Для Крутых Пацанов от АЙС-И «Спрей Для Мальчиков» с Запахом Пламенно-Острой Пиццы (Ice-E's Cool Boys Body Spray «Spray For The Boys» Flamin' Hot Pizza Flavor). Честно, звучит как Самая Подростковая Вещь На Свете.

Ты не сюрпризнёшь меня, если я сюрпризну себя первым

История бы не работала и вполовину так хорошо, если бы не отлично прописанные персонажи. Даже Крис, который всю игру молчит, не просто немая оболочка для игрока а-ля Гордон Фримен, а полноценная яркая личность. Его агрессивная подруга Сьюзи — скорее, не спутница, а второй главный герой (иногда даже главнее Криса). У неё своя арка в каждой главе, она развивается, меняется и постоянно учится. Несмотря на то что она кому хочешь может откусить лицо (буквально, посмотрите на эти зубищи), Сьюзи постепенно начинает видеть в дружбе ценность, а ещё понимает, что если постоянно сражаться, можно ранить того, кто тебе дорог.

Смахивающий на козлёнка принц Ральзей — полная противоположность Сьюзи. Он мягкий, добрый и, чего греха таить, слишком уж доверчивый. Юный маг любит печь торты, а ещё он закоренелый пацифист. Его имя на английском — ещё одна анаграмма, на этот раз имени «Азриель» (Ralsei-Asriel). Как вы, вероятно, помните, Азриелем звали ключевого персонажа Undertale.

Эти трое неудачников постепенно становятся лучшими друзьями, и следить за развитием их отношений — чуть ли не лучшая часть игры. Три пиксельных существа ссорятся, дурачатся, преодолевают трудности и вместе растут — морально и эмоционально. Честно говоря, они не самые умные протагонисты, и это очень хорошо. С энтузиазмом Губки Боба и Патрика они без страха и упрёка постоянно ввязываются в глупые и уморительные ситуации, так что запасайтесь попкорном.

Фокс умудрился отлично проработать не только главных героев, но и почти всех второстепенных. Помимо Ториэль, Альфис, Андайн и других старых знакомых, в истории появились новые совершенно замечательные герои. Чего только стоит правительница Кибермира Королева (серийный номер К5О4РО7ЛЕ2В9А), которая восполняет дефицит калия Криса бананами, боготворящий Сьюзи принц Карточного Королевства Лансер или ведущий телешоу «Время ТВ» мистер «Ант» Тенна, который демонстрирует просто потрясающее незнание современных технологий.

Невыносимо долгое ожидание выхода новых глав вполне объяснимо. Deltarune куда сложнее в разработке, чем Undertale: увеличились и масштаб, и амбиции создателя, а с ними выросло и общее качество игры. Внешне она выглядит куда богаче предшественницы: здесь больше анимаций, спрайты персонажей более детализированы и ещё лучше передают их настроение и эмоции. Разнообразнее стало и окружение, но, конечно, не настолько, чтобы претендовать на шедевр пиксельной графики.

Музыку по-прежнему писал Тоби Фокс собственной персоной. Интересно, что часть композиций, которые он изначально создавал для Deltarune, в итоге вошли в Undertale — например, боевая тема скелета Папируса, — а часть музыки из Undertale плавно перекочевала обратно в Deltarune. Стоит ли говорить, что саундтрек снова получился просто отличный.

Первые две главы Deltarune были бесплатными, но пора и честь знать. После выхода новых частей игру можно (и нужно) купить, особенно если вы фанат Undertale. Несмотря на частичное повторение старой формулы, это всё ещё дефицитный товар, который появляется на цифровых прилавках не каждый день и даже не каждый год. На данный момент Тоби Фокс наколдовал для нас уже около двадцати часов отличного геймплея, который становится всё увлекательнее и глубже с каждой главой. Непонятно, когда ждать следующую, и ещё непонятнее, как её теперь дождаться.

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