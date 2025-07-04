Бен Гэлли «Укрощая хаос». Финальный аккорд раба-призрака

В финальном томе трилогии «Гонка за смертью» Бен Гэлли решил дёрнуть за все крючки и выстрелить из всех развешанных ружей разом — и грохот, бесспорно, получился оглушительным. Предыдущая книга, «Жуткое утешение», пусть и служила лишь мостиком к грядущим событиям, всё же завершалась кровопролитной схваткой — но она кажется невинной игрой в сравнении с той мясорубкой, которую писатель припас напоследок. Практически с самого начала романа перед читателем проносится вереница динамичных, жестоких сцен, в которых то и дело раскалываются черепа, разлетаются в стороны отрубленные конечности и хрустят сломанные кости.









В описании насилия Гэлли по-прежнему не слишком изобретателен, но искренен — чувствуется, что придумывать очередное мясное крошилово ему нравится. Удивительно, однако, что при таком уровне экшена первая половина романа выглядит немного затянутой. Писатель лишь расставляет на доске ключевые фигуры и перемещает героев в те локации, где они должны находиться, а от ненужных пешек избавляется в своей фирменной кровавой манере. Этот подход нельзя назвать безусловно удачным — ведь, перевалив за середину, повествование тут же начинает страдать от другой крайности и становится перенасыщено вот-это-поворотами.





Неожиданные открытия, шокирующие эпизоды и невероятные совпадения (порой, как в случае с одушевлённым мечом по имени Острый, звучащие на мотив рояля из кустов) следуют без перерыва одно за другим — к заключительной битве напряжение оказывается настолько велико, что не хватает хотя бы крошечной передышки. Правда, и оторваться от книги довольно сложно, ведь Гэлли будто специально играет на ожиданиях, подстёгивая узнать, какое тяжкое испытание ждёт персонажей в следующей главе.





Жаль только, что в этом круговороте заговоров и драк слегка потерялся главный герой. Пьяница, трус и лентяй Келтро Базальт посерьёзнел и утратил своё циничное очарование — он уже шутит не так часто и иронизирует без былого огонька. Да и значительную часть романа его просто бросает от одних участников конфликта к другим, как переходящий приз.





На фоне Базальта, стремительно осознающего свою ответственность за судьбу целого города, и решительная императрица Нилит, и её истеричная дочь Сизин, и даже вдова Хорикс, владелица множества призраков-рабов и обладательница самого внезапного и самого бесполезного сюжетного твиста в романе, кажутся более интересными. К тому же писатель не бросил ни одного из действующих лиц на произвол судьбы — линия каждого персонажа получила логичное завершение, а читатели узнали ответы на все вопросы.



