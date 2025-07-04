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#рецензии на книги#тёмное фэнтези

Бен Гэлли «Укрощая хаос». Финальный аккорд раба-призрака

Мария Лебеденко
4 июля 10:00
272
3 минуты на чтение
Гениальный взломщик, а ныне порабощённый призрак Келтро Базальт против своей воли оказался в центре самой большой бури, которую только знал Аракс, Город Тысячи Душ. Хозяйка требует от него повиноваться, наследная принцесса — помочь ей захватить власть, мёртвые боги — спасти мир, а культисты — погубить. Вот только Келтро хочет просто немного отдохнуть — но в этом безумном месте покой не светит даже мёртвым.

О предыдущем романе

Бен Гэлли «Жуткое утешение». Посмертная жизнь плута

Мария Лебеденко

30.08.2024

2732

Призрачный детектив с древней магией
Ben Galley
Breaking Chaos
Роман
Жанр: тёмное фэнтези
Выход оригинала: 2019
Переводчик: М. Головкин
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2025
Серия: «Fanzon. Наш выбор»
Возрастной рейтинг: 16+
608 с., 3000 экз.
«Гонка за смертью», часть 3
Похоже на:
Стивен Эриксон «Увечный бог»
Девин Мэдсон «Мы воплотим богов»
В финальном томе трилогии «Гонка за смертью» Бен Гэлли решил дёрнуть за все крючки и выстрелить из всех развешанных ружей разом — и грохот, бесспорно, получился оглушительным. Предыдущая книга, «Жуткое утешение», пусть и служила лишь мостиком к грядущим событиям, всё же завершалась кровопролитной схваткой — но она кажется невинной игрой в сравнении с той мясорубкой, которую писатель припас напоследок. Практически с самого начала романа перед читателем проносится вереница динамичных, жестоких сцен, в которых то и дело раскалываются черепа, разлетаются в стороны отрубленные конечности и хрустят сломанные кости.

В описании насилия Гэлли по-прежнему не слишком изобретателен, но искренен — чувствуется, что придумывать очередное мясное крошилово ему нравится. Удивительно, однако, что при таком уровне экшена первая половина романа выглядит немного затянутой. Писатель лишь расставляет на доске ключевые фигуры и перемещает героев в те локации, где они должны находиться, а от ненужных пешек избавляется в своей фирменной кровавой манере. Этот подход нельзя назвать безусловно удачным — ведь, перевалив за середину, повествование тут же начинает страдать от другой крайности и становится перенасыщено вот-это-поворотами.

Неожиданные открытия, шокирующие эпизоды и невероятные совпадения (порой, как в случае с одушевлённым мечом по имени Острый, звучащие на мотив рояля из кустов) следуют без перерыва одно за другим — к заключительной битве напряжение оказывается настолько велико, что не хватает хотя бы крошечной передышки. Правда, и оторваться от книги довольно сложно, ведь Гэлли будто специально играет на ожиданиях, подстёгивая узнать, какое тяжкое испытание ждёт персонажей в следующей главе.

Жаль только, что в этом круговороте заговоров и драк слегка потерялся главный герой. Пьяница, трус и лентяй Келтро Базальт посерьёзнел и утратил своё циничное очарование — он уже шутит не так часто и иронизирует без былого огонька. Да и значительную часть романа его просто бросает от одних участников конфликта к другим, как переходящий приз.

На фоне Базальта, стремительно осознающего свою ответственность за судьбу целого города, и решительная императрица Нилит, и её истеричная дочь Сизин, и даже вдова Хорикс, владелица множества призраков-рабов и обладательница самого внезапного и самого бесполезного сюжетного твиста в романе, кажутся более интересными. К тому же писатель не бросил ни одного из действующих лиц на произвол судьбы — линия каждого персонажа получила логичное завершение, а читатели узнали ответы на все вопросы.

К счастью, под конец книги Келтро берёт себя в руки и начинает играть основную роль в происходящем. Последняя схватка всех против всех получилась кинематографичной, кровавой и в какой-то степени даже драматичной. Подвела только её продолжительность: уж слишком быстро мёртвый вор справился — ни много ни мало — с настоящим божеством. Такой серьёзный противник явно заслужил сражение покрасивее, но в результате лёгкость, с какой пал древний культ, много лет вынашивающий тёмные планы, кажется странной. Впрочем, в качестве своеобразной компенсации читатели (и некоторые герои) получили оптимистичный финал — а в гримдарке такое встречается нечасто.
Итог: достойное завершение трилогии. На цикл «Гонка за смертью» стоит обратить внимание ради необычного сеттинга, вдохновлённого Древним Египтом, запоминающихся героев и ярких сцен жестокости — в общем, всех главных составляющих неплохого тёмного фэнтези.

Секрет успеха

По собственному признанию Гэлли, его творческий метод — непрерывная работа. Он привык писать три тысячи слов каждый день — кроме воскресений и «непредвиденных ситуаций» (например, похмелья). Много времени такой объём у писателя не отнимает — если удается поймать состояние потока, то текст появляется всего за три-четыре часа.
Месть — блюдо, которое следует подавать, когда твой враг отвернулся.

Бен Гэлли «Укрощая хаос»

7

оценка

Стоит ли читать?

Да, если любите ураганный экшен и смачные сцены убийств.

Удачно

  • завершение всех сюжетных арок
  • живописные сцены насилия
  • кинематографичный финал

Неудачно

  • несбалансированный темп
  • пассивность главного героя
  • торопливое разрешение основного конфликта

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#тёмное фэнтези
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