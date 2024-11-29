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#рецензии на книги#Что почитать#тёмное фэнтези

Девин Мэдсон «Мы воплотим богов». Закономерная развязка

Галина Бельтюкова
13 декабря 10:00
126
3 минуты на чтение
Все главные герои «Возрождённой империи» стоят на пороге поражения. Кого-то предали союзники, кого-то перехитрили враги, кто-то запутался в собственных целях и не знает, как поступать дальше. Но игра престолов не завершается, если её игроки не в лучшей форме. Поэтому героям приходится брать себя в руки и переключаться от одного безумного плана к другому, потому что помочь им может только чудо. Или неожиданный альянс. Или вмешательство третьей стороны. Но что, если принять такую помощь означает предать свои чувства и идеалы? Что выберут герои — получить шанс на победу или проиграть, но сохранить себя?
Devin Madson
We Dream of Gods
Роман
Жанр: ориентальное тёмное фэнтези
Выход оригинала: 2023
Художник: В. Иванова
Переводчик: Н. Рокачевская
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Fanzon. Наш выбор»
Возрастной рейтинг: 16+
576 с., 2000 экз.
«Возрожденная империя», часть 4
Похоже на:
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Четвёртый том «Возрождённой империи» начинается там же, где заканчивается третий. Герои в опасности, их планы разрушены, а враги близко подобрались к исполнению своих грандиозных целей. Чтобы их остановить, в ход идут политические интриги и поиск самых неожиданных союзников. Так, левантийка Дишива, не по своей воле ставшая верховной священницей чужого народа, делает ставку на хитрого дипломата из Чилтея, хотя чилтейцы принесли её племени много горя. Мико не только возобновляет старые дружеские связи, но и готова заключить договор даже со злодеем, если он поможет ей удержать трон. Такая неприкрытая жажда власти контрастирует с другими чертами её характера, но Мико не представляет себя никем иным, кроме суверенного правителя — это её наследие и дань памяти родителям. Рах просто хочет увести свой народ на родину, но его принципиальное нежелание играть в политические игры оборачивается для него очередным поражением. 

Интриг в романе очень много, они наслаиваются друг на друга, всё, что может идти не так, идёт не так, и до самого конца не ясно, как героям удастся спастись. Вроде идеальный расклад для любителей политического фэнтези, но в какой-то момент чувствуется, что писательница специально нагоняет тумана и растягивает действие. К тому же, несмотря на масштабную битву и неожиданные повороты, финал блекнет на фоне сложнейших схем, которые строили персонажи, а это смазывает впечатление и о всём цикле.

Кроме политики, важной темой романа становится место женщины в обществе, в котором доминируют мужчины. Она поднималась и в предыдущих томах — не зря трое из четырёх главных героев женщины. Но здесь всё выходит на новый уровень. Главные и второстепенные женские персонажи, особенно облечённые властью, постоянно сталкиваются с вызовом своему положению и применяют разные стратегии для победы. Императрица Мико интригует, готовая заключать новые и новые союзы, чтобы обыграть соперника. Иеромонахиня Дишива учится извлекать пользу из своего высокого религиозного статуса, даже если сама в него не верит. Шаманка Эзма находит своим подопечным общего врага и общую цель. Кассандра чаще идёт напролом или соблазняет тех, кого надо убрать с дороги.

Показывая такое разнообразие, писательница не говорит, какой из способов лучше. В отличие от второго и третьего томов, в этом романе главные герои до кульминации почти не пересекаются и решают свои проблемы независимо. А когда им приходится контактировать, это не дружеские посиделки, а тяжёлые переговоры, в которых выигрыш одной стороны означает проигрыш другой. Это поднимает градус напряжённости, но в то же время высвечивает изменения, произошедшие с каждым за тетралогию.

Основополагающие черты характера остаются прежними: приверженность традициям у Раха, честолюбие под руку с неуверенностью у Мико, дерзость и любовь к риску у Кассандры. Но видно, что все они прошли большой путь, столкнулись с внутренними демонами и победили их — или примирились с их существованием. Мэдсон показала этот процесс убедительно, хотя иногда слишком оптимистично для тёмного фэнтези.
Итог: неплохое завершение цикла, в котором писательница раскрывает большинство тайн и воздаёт героям по заслугам. Впрочем, за пределами Империи таится ещё большее зло, цели которого неясны, а возможности потенциально огромны. Это может быть зачином для нового цикла, но эта история не требует продолжения, в текущем виде она закончена и логична.

Новая книга в новой вселенной

В августе 2024 года у Девин Мэдсон вышел новый роман Among Dragons and Their Wrath («Среди драконов и их гнева»). Писательница отступила от планов помещать все книги в одну вселенную — «Среди драконов…» разворачивается в другом мире, и там сильная любовная линия. Но в остальном Мэдсон не изменяет себе: в романе трое рассказчиков из разных концов империи, постоянные политические интриги и неоднозначные персонажи.
Вожди всегда делают широкие жесты и устраивают церемонии, словно верят, что красивая легенда может изменить мир. Но на самом деле это мир меняет легенды, победитель выбирает, что в них будет написано для будущих поколений, чтобы те знали свое место в мире и путь, по которому пойдут.

Девин Мэдсон «Мы воплотим богов»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да, книга закроет все важные сюжетные линии, оставляя при этом возможность для продолжения истории.

Удачно

  • трансформация героев
  • сложные политические интриги
  • яркие персонажи

Неудачно

  • провисание сюжета в середине
  • неочевидные романтические линии
  • скомканный финал

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Галина Бельтюкова
#рецензии на книги#Что почитать#тёмное фэнтези
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  • Фирменная атрибутика
  • Книги с автографами
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