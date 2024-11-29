Девин Мэдсон «Мы воплотим богов». Закономерная развязка

Четвёртый том «Возрождённой империи» начинается там же, где заканчивается третий . Герои в опасности, их планы разрушены, а враги близко подобрались к исполнению своих грандиозных целей. Чтобы их остановить, в ход идут политические интриги и поиск самых неожиданных союзников. Так, левантийка Дишива, не по своей воле ставшая верховной священницей чужого народа, делает ставку на хитрого дипломата из Чилтея, хотя чилтейцы принесли её племени много горя. Мико не только возобновляет старые дружеские связи, но и готова заключить договор даже со злодеем, если он поможет ей удержать трон. Такая неприкрытая жажда власти контрастирует с другими чертами её характера, но Мико не представляет себя никем иным, кроме суверенного правителя — это её наследие и дань памяти родителям. Рах просто хочет увести свой народ на родину, но его принципиальное нежелание играть в политические игры оборачивается для него очередным поражением.





Интриг в романе очень много, они наслаиваются друг на друга, всё, что может идти не так, идёт не так, и до самого конца не ясно, как героям удастся спастись. Вроде идеальный расклад для любителей политического фэнтези, но в какой-то момент чувствуется, что писательница специально нагоняет тумана и растягивает действие. К тому же, несмотря на масштабную битву и неожиданные повороты, финал блекнет на фоне сложнейших схем, которые строили персонажи, а это смазывает впечатление и о всём цикле. Интриг в романе очень много, они наслаиваются друг на друга, всё, что может идти не так, идёт не так, и до самого конца не ясно, как героям удастся спастись. Вроде идеальный расклад для любителей политического фэнтези, но в какой-то момент чувствуется, что писательница специально нагоняет тумана и растягивает действие. К тому же, несмотря на масштабную битву и неожиданные повороты, финал блекнет на фоне сложнейших схем, которые строили персонажи, а это смазывает впечатление и о всём цикле.









Кроме политики, важной темой романа становится место женщины в обществе, в котором доминируют мужчины. Она поднималась и в предыдущих томах — не зря трое из четырёх главных героев женщины. Но здесь всё выходит на новый уровень. Главные и второстепенные женские персонажи, особенно облечённые властью, постоянно сталкиваются с вызовом своему положению и применяют разные стратегии для победы. Императрица Мико интригует, готовая заключать новые и новые союзы, чтобы обыграть соперника. Иеромонахиня Дишива учится извлекать пользу из своего высокого религиозного статуса, даже если сама в него не верит. Шаманка Эзма находит своим подопечным общего врага и общую цель. Кассандра чаще идёт напролом или соблазняет тех, кого надо убрать с дороги.





Показывая такое разнообразие, писательница не говорит, какой из способов лучше. В отличие от второго и третьего томов, в этом романе главные герои до кульминации почти не пересекаются и решают свои проблемы независимо. А когда им приходится контактировать, это не дружеские посиделки, а тяжёлые переговоры, в которых выигрыш одной стороны означает проигрыш другой. Это поднимает градус напряжённости, но в то же время высвечивает изменения, произошедшие с каждым за тетралогию.



