Девин Мэдсон «Мы воплотим богов». Закономерная развязка

В августе 2024 года у Девин Мэдсон вышел новый роман Among Dragons and Their Wrath («Среди драконов и их гнева»). Писательница отступила от планов помещать все книги в одну вселенную — «Среди драконов…» разворачивается в другом мире, и там сильная любовная линия. Но в остальном Мэдсон не изменяет себе: в романе трое рассказчиков из разных концов империи, постоянные политические интриги и неоднозначные персонажи.