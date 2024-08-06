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#главное#рецензии на книги#тёмное фэнтези
Бен Гэлли «Жуткое утешение». Посмертная жизнь плута
Мария Лебеденко
30 августа 10:00
210
3 минуты на чтение
Аракс, великий Город Тысячи Душ, застыл в шаге от катастрофы. Наследная
принцесса Сизин плетёт интриги, чтобы захватить престол. Её мать, Нилит, хочет помешать планам жестокой дочери. Криминальный босс Боран Темса огнём и мечом прокладывает себе путь в высший свет. А взломщик Келтро Базальт просто пытается уцелеть и ни в коем случае не стать героем — но сделать и то, и другое особенно трудно, если ты уже мёртв…

Ben Galley

Grim Solace

Роман

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2019

Художник: Крис Колд

Переводчик: М. Головкин

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

«Гонка за смертью», часть 2

512 с., 2500 экз.

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«Гонка за смертью», первая часть трилогии тёмного фэнтези Бена Гэлли, расставляла фигуры на шахматной доске и намечала контуры будущего глобального конфликта. Нам лишь мельком показали причудливый мир империи Арк — смесь Средневековья и Древнего Египта, где души убитых можно возвращать с того света и обращать в вечное рабство. Центральным персонажем романа как раз и был новоиспечённый дух — гениальный вор, циник и обжора Келтро Базальт, которому предстояло не только освоиться в новой призрачной форме, но и понять, чего от него хотят боги. Все прочие герои на фоне саркастичного мастера замков смотрелись несколько блёкло — в том числе и потому, что об их мотивах автор толком ничего не рассказывал.

В продолжении Базальт остаётся самым наглым, трусливым и сквернословящим привидением, какое только встречалось в фантастике. Трудно отыскать более неподходящего Избранного, чем этот герой: от своего божественного предназначения он бегает с упорством, достойным лучшего применения. Даже новообретённую способность вселяться в тела живых Келтро первым делом использует, чтобы как следует напиться в таверне — а что, у мертвецов тоже есть маленькие слабости!

Следить за злоключениями Базальта и его нового друга, одушевлённого меча по имени Острый, всё ещё интересно — однако теперь за внимание читателя борются и другие действующие лица. Чуть больше «экранного времени» получила императрица Сизин, которая в прошлой книге появлялась разве что мельком, — и её линия прояснила причины происходящего в городе. А для тех, кто переживал, что в предыдущем романе недоставало старого доброго ультранасилия, ярко выступил преступный тор (владелец душ-рабов) Темса. Эпизоды с участием этого беспринципного господина с медной ногой прямо-таки сочатся кровью — правда, через некоторое время однообразные описания выпущенных внутренностей, отрезанных голов и пробитых черепов порядком надоедают. Кажется, Гэлли немного не хватает мастерства для того, чтобы захватывающе описывать жестокость, — и вместо качества он берёт количеством.

Кстати, то же самое относится и к второстепенным персонажам. Собственные главы в романе получили несколько новых героев — вроде богатой вдовы, купившей призрак Келтро, или государственной дознавательницы, которая ведёт расследование о краже душ. Их точка зрения придаёт сюжету необходимую глубину, однако постоянные перескакивания с одной истории на другую делают повествование рваным. Делу не помогает и привычка писателя завершать почти каждую главу клиффхэнгером заинтересованный читатель вынужден переворачивать страницу и понимать, что сцена в очередной раз сменилась.

Во всём остальном «Жуткое утешение» — неплохой сиквел, мостик от одной книги к другой. Деталей и подробностей мира становится больше — достаточно для того, чтобы начать понимать суть происходящего и как следует прочувствовать атмосферу, но всё же не слишком много, чтобы до поры держать интригу. Напряжение нарастает, достигая пика к развязке, — и это, по традиции Гэлли, ещё один клиффхэнгер. Понятно, что в заключительном томе трилогии будут даны ответы на все вопросы, но вот кто из персонажей доживёт до того, чтобы их услышать, пока остаётся неясным.
Итог: ружья развешаны, козыри спрятаны в рукава, а пешки готовы к бою. Вторая часть подготовила всё для финала — будем надеяться, что заключительный роман не разочарует.
Из интервью блогу Fantasy Book Critic
Несмотря на то, что меня мотает от одного жанра к другому, от скандинавского фэнтези и вестерна до гримдарка и обратно, в моём творчестве есть повторяющиеся мотивы. <…> Я люблю запутанные сюжеты и рассказ с точки зрения разных персонажей. Кроме того, мне по душе смешивать черты разных мифологий и писать о том, что ещё не слишком заезженно — короче говоря, бросать вызов самому себе. А ещё я часто ввожу в повествование животных или необычных существ. И магию — чёртовы тонны магии.
Из интервью блогу Fantasy Book Critic
— Лучше сделать и пожалеть, чем вообще ничего не делать, так? По крайней мере, так сказал Десами. — Еще один сраный поэт? — На самом деле автор сонетов. — Значит, это первые разумные слова, которые произнёс поэт.

Бен Гэлли «Жуткое утешение»

7

оценка

Стоит ли читать?

Если вам понравилась первая часть — безусловно.

Удачно

  • больше подробностей об устройстве мира
  • раскрытие характеров персонажей
  • ударный финал

Неудачно

  • перескакивание от одного героя к другому
  • однообразные сцены жестокости
  • несамостоятельность

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#главное#рецензии на книги#тёмное фэнтези
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