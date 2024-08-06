Бен Гэлли «Жуткое утешение». Посмертная жизнь плута

«Гонка за смертью», первая часть трилогии тёмного фэнтези Бена Гэлли, расставляла фигуры на шахматной доске и намечала контуры будущего глобального конфликта.

Нам лишь мельком показали причудливый мир империи Арк — смесь Средневековья и Древнего Египта, где души убитых можно возвращать с того света и обращать

в вечное рабство. Центральным персонажем романа как раз и был новоиспечённый

дух — гениальный вор, циник и обжора Келтро Базальт, которому предстояло не только освоиться в новой призрачной форме, но и понять, чего от него хотят боги. Все

прочие герои на фоне саркастичного мастера замков смотрелись несколько блёкло —

в том числе и потому, что об их мотивах автор толком ничего не рассказывал.





В продолжении Базальт остаётся самым наглым, трусливым и сквернословящим привидением, какое только встречалось в фантастике. Трудно отыскать более неподходящего Избранного, чем этот герой: от своего божественного предназначения он бегает с упорством, достойным лучшего применения. Даже новообретённую спо собность вселяться в тела живых Келтро первым делом использует, чтобы как следует напиться в таверне — а что, у мертвецов тоже есть маленькие слабости!





Следить за злоключениями Базальта и его нового друга, одушевлённого меча по имени Острый, всё ещё интересно — однако теперь за внимание читателя борются и другие действующие лица. Чуть больше «экранного времени» получила императрица Сизин, которая в прошлой книге появлялась разве что мельком, — и её линия прояснила причины происходящего в городе. А для тех, кто переживал, что в предыдущем романе недоставало старого доброго ультранасилия, ярко выступил преступный тор (владелец душ-рабов) Темса. Эпизоды с участием этого беспринципного господина с медной ногой прямо-таки сочатся кровью — правда, через некоторое время однообразные описания выпущенных внутренностей, отрезанных голов и пробитых черепов порядком надоедают. Кажется, Гэлли немного не хватает мастерства для того, чтобы захватывающе описывать жестокость, — и вместо качества он берёт количеством.





Кстати, то же самое относится и к второстепенным персонажам. Собственные главы в романе получили несколько новых героев — вроде богатой вдовы, купившей призрак Келтро, или государственной дознавательницы, которая ведёт расследование о краже душ. Их точка зрения придаёт сюжету необходимую глубину, однако постоянные перескакивания с одной истории на другую делают повествование рваным. Делу не помогает и привычка писателя завершать почти каждую главу клиффхэнгером — заинтересованный читатель вынужден переворачивать страницу и понимать, что сцена в очередной раз сменилась.



