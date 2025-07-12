Кто такие вундеркинды? Сверхспособности как награда и наказание

1 сентября 1804 года, в городе Кэбот (штат Вермонт, США) в семье столяра Колберна родился мальчик, которому дали необычное библейское имя Зера. Когда маленькому Зере было пять, он сидел в отцовской лавке, играл со стружкой и от нечего делать проговаривал вслух таблицу умножения. Папа услышал сына, которому никакой математики отродясь не преподавал, и понял, что у Зеры есть способности, которых нет у других детей.

Читайте также Праздник непослушания: а что, если власть окажется в руках детей и подростков? Мария Бобова 31.05.2025 2527 Как быстро босс-молокосос развалит мир

Про Зеру Колберна написано множество статей и книг. Несмотря на то, что свои удивительные математические способности он окончательно потерял в возрасте двенадцати лет, до сих пор его считают одним из самых удивительных вундеркиндов в истории человечества. История Колберна трагична, как и судьба многих одарённых детей. Мы вернёмся к ней позже, а пока просто попытаемся понять, что отличает вундеркиндов от простых смертных и чем обычно заканчивается эта дорога.

Синдром саванта

Дарольд Трэфферт с куклой самого себя Jeremy Chapman [CC BY-CA 4.0]

Официальная медицина отказывается обращать внимание на аномально одарённых детей. В какой-то мере это правильно — не лечить же вундеркинда от его способностей. Но подобная позиция серьёзно ограничивает возможности исследования вундеркиндов и не позволяет дать ответ на вопрос: может ли обычный человек овладеть сверхчеловеческими возможностями. Наибольший вклад в исследование сверхспособностей человеческого мозга внёс, пожалуй, профессор Висконсинского университета Дарольд Трэфферт. Специалист по исследованию и лечению аутизма, Трэфферт серьёзно заинтересовался тем, что многие дети-аутисты обладают повышенными способностями в определённых узких областях знания. Именно он популяризовал понятие «синдром саванта» и положил начало клиническим исследования вундеркиндов.

Конечно, диагноз «синдром саванта» (от фр. savant — «учёный») не ставится. Слишком разные бывают отклонения, слишком разные причины и следствия. Раньше подобным пациентам ставился близкий диагноз «синдром Аспергера» или аутистическая психопатия (сейчас он официально заменён на «расстройство аутистического спектра»). По сути, синдром Аспергера — это лёгкая форма аутизма. Больной в данном случае не страдает серьёзным дефицитом коммуникации и легко входит в контакт с окружающим миром и обществом. При этом он порой отстаёт в развитии и может производить впечатление умственно неполноценного человека. Примером может быть ребёнок, который научился говорить лишь в десять лет, но зато уже в пятнадцать говорит совершенно нормально, и никаких проблем из-за столь позднего развития у него не возникает.

Почему же возникает такое отставание? Секрет синдрома Аспергера кроется чаще всего именно в сверхспособностях. Организм затрачивает львиную долю энергии на развитие какого-то отдельного участка мозга. Поэтому ребёнок к десяти годам перемножает в уме пятизначные числа, зато говорит с трудом. Со временем развитие стабилизируется — оттого вундеркинды часто теряют свои способности с возрастом. Трэфферт называет сверхразвитые участки мозга савантов «островами гениальности». Причём находиться эти острова могут в абсолютной пустоте...

За свои способности Пик получил прозвище «Ким-пьютер» Dmadeo [CC BY-CA 3.0]

Одним из наиболее известных в XX веке савантов был американец Ким Пик, обладатель эйдетической памяти. Пик родился в 1951 году с рядом врождённых заболеваний, в том числе с повреждениями мозжечка и слитыми в единый «ком» полушариями мозга. Научившись читать в два с половиной года, Пик начал поглощать сначала домашнюю библиотеку, все газеты, книги, взятые у друзей и знакомых. В принципе, многие рано начинают читать и читают много, но Пик помнил абсолютно всё прочитанное! Он знал наизусть не только сотни художественных и документальных книг, но также помнил и мог зарисовать любую виденную им карту, записать по нотам просмотренную партитуру любого музыкального произведения. Книжный разворот он читал за 10-15 секунд — весь текст одновременно, а не построчно, как читаем мы. В солидном возрасте (за сорок) он научился играть на фортепьяно и мог по памяти сыграть несколько тысяч произведений.

Известность пришла к Пику, когда сценарист и писатель Бэрри Морроу «срисовал» с него главного героя культового кинофильма «Человек дождя». После выхода фильма Пик стал очень популярным, он встречался с поклонниками в разных странах, читал лекции и демонстрировал свои способности на людях. Аутизмом Пик не страдал — он был открытым и общительным человеком. Умер он в возрасте 59 лет от инфаркта.

Пик — это типичный пример саванта, но при этом не аутиста. Его удивительные способности, проявившись в раннем возрасте, не исчезли с течением времени, а скорее возросли. Подобные способности наблюдаются ещё у ряда людей.

Стивен Уилтшир рисует очередную сверхдетальную панораму

Известен британский художник Стивен Уилтшир, который, пройдясь по городу, способен зарисовать в точности карту улиц, по которым шёл. Однажды Уилтшир демонстрировал трюк: он 20 минут кружил на самолёте над Лондоном, а затем по памяти рисовал панораму города и чертил его план. Ещё один британский савант Дэниэл Таммет специально для телевидения демонстрировал другой трюк: за неделю он выучил в совершенстве исландский язык (для эксперимента выбрали язык, который Таммет точно не знал до того), а затем прочёл на нём лекцию и ответил на вопросы.

Возвращение к Колберну

Но вернёмся к мальчику по имени Зера Колберн. После того как папа обнаружил его математические способности, он тут же решил нажиться на сыне и начал возить мальчика по окружным ярмаркам. Зера давал ответы на вопросы, сути которых не должен был понимать по причине возраста и социального происхождения. Например, когда у Зеры спрашивали, каков квадратный корень из 106 929, он отвечал раньше, чем бедный стенограф успевал написать на бумаге цифры: 327. «А каков кубический корень из 268 336 125?» Ни секунды не думая, мальчик говорил: 645.

На самом первом публичном представлении в Бостоне в 1810 году Зере задавали следующие вопросы:

Сколько секунд в 2000 годах? 63 072 000 000 секунд. Если часы тикают 156 раз в день, сколько раз они протикают за 2000 лет? 113 880 000 раз. Сколько будет 12225 умножить на 1223? 14 951 175. Квадрат 1449? 2 099 601.

Зеру Колберна сгубила жадность его отца (гравюра 1813 года) [CC BY-CA 4.0]

Он никогда не ошибался. Он мгновенно доказал, что число 4 294 967 297 не является простым. В уме он вычислил, что это число можно представить как произведение чисел 641 и 6 700 417. В течение пяти секунд Зера вычислил кубический корень из 413 993 348 677: 7453. Задачи, которые решал Колберн, можно приводить долго. За несколько последующих лет он дал десятки представлений, ответил на тысячи вопросов.

Мальчика заметили, и Дартмутский колледж предложил дать ему бесплатное математическое образование, — но папа-плотник отказался. Бостонский университет сделал такое же предложение, да ещё присовокупил к этому 5000 долларов, огромную по тем временам сумму, чтобы отец отдал мальчика на обучение. Но тот не отдал.

Более того, 11 мая 1812 года мальчик с отцом высадились в Ливерпуле, где отец продолжил демонстрацию Зеры. Мистер Колберн был чудовищно жаден. Зера приносил ему огромный доход — несоизмеримо больший, нежели столярское дело. И потому старик отвергал предложение за предложением, в том числе известного химика Макинтоша, который предлагал взять мальчика к себе в ученики.

Алчность отца подразумевала, что ему должны просто давать деньги: все без исключения предложения об обучении сына он отвергал. В Лондоне, Дублине, Эдинбурге на выступлениях Зеры продавались литографии с его портретом. Визитёры и почитатели шли очередью, но мистеру Колберну по-прежнему было мало. Он организовал даже что- то вроде кампании по подписке на ещё не готовые мемуары Зеры Колберна.

Лицей Генриха IV с удовольствием принял бы Зеру Колберна на обучение — но отец мальчика хотел лишь зарабатывать деньги Lionel Allorge [CC BY-CA 3.0]

В 1814 году отец увёз Зеру во Францию, где продолжил эпопею с демонстрацией его народу. Он потратил бешеные деньги на квартиру в Париже и обстановку, и — наконец-то! — поместил мальчика в Парижский лицей (сейчас — лицей Генриха IV).

Но бедный Зера не проучился и года: отцу снова предложили какую-то выгоду в Англии — и он опять увёз сына. В 1816 году он отправил мальчика в Вестминстерскую школу (по протекции и настоятельной рекомендации графа Бристольского), но и там Зера был недолго — до 1819 года. Отец повёз его в Германию, снова во Францию. К этому времени на мемуары Колберна подписалось несколько тысяч человек, а они так и не были изданы, деньги были просто присвоены. Затем повёз мальчика опять в Англию.

Демонстрация способностей, вымогательство из богатых покровителей, частные учителя и смена школ завершилась неожиданно — в 1822 году, потому что в декабре старик Колберн умер

Сначала восемнадцатилетний Зера преподавал математику в одной из английских школ, но вскоре вернулся в США. Сложно сказать, насколько хорошо его встретили мать и пятеро братьев, которых отец бросил в безденежье на 10 лет. Он никогда ничего им не высылал.

Мемуары Зера Колберн всё-таки написал — правда, к тому времени он уже не был гением

Не давая мальчику реальных знаний и пищи для ума, а яростно используя его талант, старик загубил способности Зеры. Уже к 18 годам мальчик не мог извлекать корни из безумных чисел, его возможности угасали. К моменту смерти отца Зера был практически обыкновенным человеком, но с искусно взращённой манией величия и уверенностью в собственной гениальности.

Он довольно легко поступил в школу на должность учителя математики — его способности всё равно были заметно выше среднего. Параллельно он поступил учиться на священника — вероятно, устал от бесконечной математики и физики, от бессмысленных вычислений и расчётов

Конечно, Зера не превратился в бездарность. В 1835 году он стал профессором Норвичского университета, но профессором лингвистики! В 1833 году вышли воспоминания Зеры Колберна. В них он подробно рассказывает о себе, о своём детстве и юношестве — в третьем лице. 2 марта 1839 года Зера Колберн умер от болезни, которую не смогли диагностировать.

Кого винить в превращении вундеркинда в обычного человека? Отца? А может, Зера в любом случае потерял бы свои способности, как теряют многие. К сожалению, этот вопрос навсегда останется открытым.

Дети Индиго Американский экстрасенс Нэнси Энн Тэпп в 1982 году использовала в одной из своих книг термин «дети индиго», который, как ни странно, прижился и активно употребляется сегодня. Нэнси Тэпп рассматривала человека с позиции изучения его ауры и придавала большое значение её цвету. У некоторых детей Нэнси «обнаружила» ауру тёмно-синего цвета и, недолго думая, объявила эту группу особенной и задала некий тренд, которому нет никакого научного подтверждения. За теорию особо одарённых детей индиго рьяно схватились любители паранормальных явлений и доморощенные мистики. Сформировался некий круг особенностей, отличающих детей индиго от обычных подростков. Среди этих особенностей — асоциальность, индивидуализм, высочайший творческий потенциал и уровень интеллекта, развитая интуиция, импульсивность и нервозность. В общем, за исключением последнего пункта, получился клинический портрет типичного аутиста. Вся теория «детей индиго» является скорее мистификацией, чем научной гипотезой.

Ошибки природы или гении?

Другим знаменитым вундеркиндом прошлого был Уильям Джеймс Сайдис, родившийся в Нью-Йорке в 1898 году. В отличие от аномальных способностей Колберна, возможности Сайдиса были вполне человеческими, просто чрезмерно рано развившимися. К восьми годам он свободно читал книги и прессу на восьми языках (помимо английского — французский, русский, немецкий, турецкий, армянский, иврит, греческий и латынь), а в 1909-м стал самым юным студентом Гарварда. К тридцати годам Сайдис знал уже 40 языков и был автором огромного количества книг, монографий и статей по анатомии, транспортной системе, истории, математике и другим столь же отличным друг от друга областям знаний.

Но самое странное то, что мальчик, которому пророчили блестящее будущее, стал никем. Всю жизнь он трудился простым бухгалтером, часто менял место работы, боялся внимания со стороны женщин и категорически не общался с журналистами даже по поводу своих многочисленных разработок и патентов (их он тоже успел получить довольно много). Умер Сайдис совершенно неизвестным в возрасте сорока шести лет. Почему мы рассказали о Сайдисе? Потому что это довольно типичный пример вундеркинда, впрочем, как и Колберн. Вот его блестящие способности, а вот — их нулевой итог.

Уильям Сайдис на выпускной фотографии

Другая сторона медали — это саванты-аутисты, о которых уже шла речь ранее. Хорошим примером может служить жизнь знаменитого британского мастера по дереву Джеймса Генри Пуллена. Родившийся в 1835 году, к семи годам Пуллен знал всего одно слово, «мама», и то выговаривал с трудом. К немоте прибавлялась его почти полная (с детства) глухота и сильное отставание в умственном развитии. Родители отдали ребёнка в интернат, а в 1850 году его перевели в Эрлсвудскую больницу для умалишённых — и это было удачным решением. Эрлсвуд традиционно продавал работы пациентов, и для повышения доходов их обучали рисовать, делать различные поделки, мастерить что-то. Пуллен оказался необыкновенно одарённым плотником и мебельщиком. Не произнося ни слова, он обставил ряд палат мебелью ручной работы, все рисунки собратьев по несчастью поместил в резные рамы, да и сам умел рисовать очень и очень хорошо. Успех пришёл к Пуллену, когда больница отправила принцу-консорту Альберту, мужу королевы Виктории, картину «Оборона Севастополя» кисти саванта. Для всех оставалось загадкой, откуда талантливый безумец берёт сюжеты и знания: он не умел даже читать и ни с кем никогда не разговаривал.

Суперинтендант больницы Джон Лэнгдон Хэйдон Даун выделил Пуллену отдельную мастерскую, где тот работал всю свою жизнь. Его шедевром считается модель корабля The Great Eastern, выполненная со скрупулезной точностью, вплоть до 5516 заклёпок на бортах судна и в деталях воссозданных внутренних интерьеров и мебели. Работу Пуллен делал по фотографиям и рисункам судна. В 1916 году Пуллен умер, оставив после себя множество работ и ни разу не воспользовавшись деньгами, которые получал за продажу собственных изделий.

Та самая модель корабля The Great Eastern P0mbal [CC BY-CA 3.0]

Довольно известным современным композитором является японец Хикари Оэ, сын великого японского писателя, нобелевского лауреата Кэндзабуро Оэ. Но мало кто знает, что Хикари практически не разговаривает и не общается с людьми, поскольку с детства страдает аутизмом. Более того, он практически слеп, у него серьёзные нарушения координации и явственная умственная отсталость. Доктора ещё в 1960-х годах предлагали не спасать жизнь ребёнку (он чуть не умер в результате ряда тяжёлых заболеваний, перенесённых в раннем возрасте), но родители настояли на своём. Хикари учили музыке — и она стала единственным языком, на котором тот разговаривает с окружающим миром. Произведения Хикари Оэ исполняются по всему миру. Знает ли он об этом — сложный вопрос. К слову, практически в каждой книге Кэндзабуро Оэ есть персонаж, «срисованный» с Хикари, и в своей нобелевской речи 1994 года писатель не раз упомянул, что не будь Хикари, не было бы и литературного таланта отца.

Конечно, не всё так печально. Некоторые вундеркинды обретают известность и славу, в которой купаются всю жизнь, при этом оставаясь нормальным людьми. Взять хотя бы Моцарта, который в четыре года выступал с произведениями собственного сочинения. Биографию великого композитора мы рассказывать не будем. Лучше приведём современный пример. Норберт Винер, знаменитый учёный, один из основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта, в детстве был вундеркиндом. К 18 годам он был доктором наук и числился профессором в двух университетах — Корнельском и Гарвардском, а в девятнадцать добавил в этот список ещё и Массачусетский технологический. Винер дожил до семидесяти лет, получил ряд престижных математических наград и премий, был женат и имел детей — в общем, жизнь его сложилась счастливо и успешно. Именно поэтому мерить всех вундеркиндов и савантов по одной мерке нельзя. У каждого — свои особенности развития, свои способности.

Норберт Винер — редкий пример вполне успешного вундеркинда CC0

Выводы и итоги

К вышесказанному можно добавить несколько занимательных медицинских наблюдений. Во-первых, синдром саванта может быть не врождённым, а приобретённым. История знала случаи, когда сверхспособности проявлялись у человека после тяжёлой черепно-мозговой травмы, после длительной комы, после обнаружения раковой опухоли.

Во-вторых, многие саванты утверждают, что могут распознавать цвета чисел, или слышать краски, или видеть музыку. То есть имеет место явление синестезии — когда при раздражении некоего органа чувств возникает реакция, присущая другому органу чувств. Классический пример синестезии — так называемый «цветной слух», когда композитор воспринимает различные тональности или ноты окрашенными в разные цвета. Некоторые известные композиторы обладали подобными способностями, например, Александр Скрябин, который различал тональности именно по цветовой принадлежности.

С явлением савантизма мы сталкиваемся как с чем-то непознанным и непонятным. Сегодняшняя врачебная этика не позволяет проводить эксперименты на людях, что заметно тормозит развитие психологии и раскрытие возможностей человека в частности. Ведь если один может перемножать в уме астрономические числа — значит, каждый может. Вопрос только в том, как найти в себе такие способности, как вытащить их наружу. Когда-нибудь медицина даст ответ, но очень-очень нескоро.

Читайте также Иисус на хлебе, лицо на Марсе: у вас парейдолия! Марина Беляева 27.03.2021 12679 Что заставляет нас везде видеть лица, которых на самом деле нет.

Читайте также Чтение мыслей: от парапсихологии до современной науки Олеся Климчук 15.03.2025 1929 Мы знаем, о чём вы сейчас думаете! Как не стыдно!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.