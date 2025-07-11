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#рецензии на книги#тёмное фэнтези#гримдарк

Флавиус Арделян «Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов». Жизнь это боль

Ирина Нечаева
11 июля 10:00
1200
2 минуты на чтение
Спустя несколько столетий после исчезновения святого Тауша в бывшей крепости Мандрагора священник находит на ступенях церкви обгоревшего человека и начинает заботиться о нём как о собственном ребёнке. А вскоре девочки города погружаются в глубокий сон, от которого не могут проснуться,— и в этом обвиняют обожжённого Игнаца. Судьбы священника Сарбана, писателя Алеку Деляну, аптекаря Аламбика, человека с лошадиной головой, крысолюдов и прочих сплетаются с историей крепости Альрауна, где в очередной раз стирается граница между Миром и не’Миром.

О первых книгах цикла

Флавиус Арделян «Миазмы: Скырба святого с красной веревкой. Пузырь Мира и Не’Мира». Очень мрачная средневековая сказка

Ирина Нечаева

22.11.2021

13450

Гримдарк из Румынии, не имеющий ничего общего с историями про Дракулу.
Flavius Ardelean
Miasma. Tratat de rezistența materialelor
Роман
Жанр: тёмное фэнтези
Выход оригинала: 2016
Переводчик: Н. Осояну
Издательство: «АСТ», 2024
Серия: «Шедевры фэнтези»
Возрастной рейтинг: 18+
554 с., 2000 экз.
«Миазмы», часть 3
Похоже на:
Яцек Пекара, цикл о Мордимере Маддердине
Анджей Сапковский, цикл «Сага о Рейневане»
Третья часть цикла «Миазмы» (по внутренней хронологии — вторая) формально независима от остальных. На первый взгляд это максимально реалистичный гримдарк. На страницах книги будет очень много гниения, разложения, мёртвой жизни и живой смерти, переходящих одна в другую, безумия, грязи, секса и всяческих, да, миазмов. Всё это описано чудеснейшим полуархаичным языком со множеством красивых метафор, сравнений, былей и небылиц, отсылок к реалиям восточноевропейской истории… Остаться равнодушным вряд ли у кого-то получится, но вот те, кто с отвращением отбросит книгу после пары десятков страниц, точно будут.

Роман состоит из четырёх частей. Второстепенный герой каждой из них подхватывает нить повествования — и становится протагонистом следующей части. Действие происходит параллельно, при этом реальность романа постепенно и ощутимо сходит с ума, сползая в ад. Первая глава начинается в мире, который, казалось бы, вообще ничем не отличается от нашего, но когда обгоревший приёмыш отца Сарбана приживается в Альрауне, всё меняется, и приходит пора вспомнить, что помимо собственно Мира существует ещё и не’Мир — и смысл их существования в уничтожении друг друга, только этим они оба оправданы…

Вторая часть — о гениальном писателе, которого видят во сне крысолюды, а он видит во сне человека с лошадиной головой, который и рассказывает ему безумные истории (эта глава, пожалуй, самая интересная, плюс в ней много размышлений о творчестве, вдохновении и неспособности заканчивать начатое). В третьей части мы узнаём об аптекаре и спящей девочке, которая путешествует по не’Миру, любуясь его уродством. И наконец, четвёртая — подготовка к войне и сама война. Очень многие элементы этой истории мы видим с точки зрения разных героев, и ни одна загадка не раскрывается до самого эпилога.

Миры романа очень сложны и многогранны, в них полно болезней, сумасшествия, несчастий, суеверий — и веры. Каждый из персонажей обременён тёмным прошлым и не может от него избавиться. Никто из них не лжёт, но никакой абсолютной правды или добра здесь не существует. Зло можно остановить только насилием и смертью, а в конце концов мы понимаем, что Альрауна ничем не отличается от нашего мира.
Итог: яркий, атмосферный, непростой роман, полный мучений и лишённый надежды. Рассказ о неспособности жить в гармонии с миром, о зависании между страданием и искуплением, между верой и тяжёлой болезнью. Рассказ честный, жуткий и завораживающий.

Великое делание

Главы романа — «Нигредо», «Альбедо», «Цитринитас» и «Рубедо» — названы в честь четырёх стадий алхимического процесса, ведущего к созданию философского камня. Читающие внимательно смогут предположить, какой такой материал, вынесенный в заглавие, сопротивляется, и что — или кто? — станет итогом этого алхимического преобразования.
Утром, когда вся Альрауна — когда-то Мандрагора, а ещё раньше Рэдэчини — ещё спала под плотным снежным одеялом, отец Сарбан вынул из-под сутаны ключи от церкви Прими и, поднявшись по трём каменным ступеням, увидел обгоревшего человека: аморфную груду красной плоти и чёрных корок, чьё телесное тепло поднималось к небесам, а стоны устремлялись к земле. Сарбан приблизился и попытался разглядеть лицо несчастного (мужчина? женщина? ребёнок?), однако тот пострадал слишком сильно…

Флавиус Арделян «Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов»

8

оценка

Стоит ли читать?

Тем, кто любит жестокий гримдарк с философским смыслом.

Удачно

  • мир
  • перевод
  • персонажи

Неудачно

  • чрезмерный натурализм
  • местами затянуто

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Ирина Нечаева

Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

#рецензии на книги#тёмное фэнтези#гримдарк
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