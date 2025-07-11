Флавиус Арделян «Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов». Жизнь это боль

Третья часть цикла «Миазмы» (по внутренней хронологии — вторая) формально независима от остальных. На первый взгляд это максимально реалистичный гримдарк. На страницах книги будет очень много гниения, разложения, мёртвой жизни и живой смерти, переходящих одна в другую, безумия, грязи, секса и всяческих, да, миазмов. Всё это описано чудеснейшим полуархаичным языком со множеством красивых метафор, сравнений, былей и небылиц, отсылок к реалиям восточноевропейской истории… Остаться равнодушным вряд ли у кого-то получится, но вот те, кто с отвращением отбросит книгу после пары десятков страниц, точно будут.









Роман состоит из четырёх частей. Второстепенный герой каждой из них подхватывает нить повествования — и становится протагонистом следующей части. Действие происходит параллельно, при этом реальность романа постепенно и ощутимо сходит с ума, сползая в ад. Первая глава начинается в мире, который, казалось бы, вообще ничем не отличается от нашего, но когда обгоревший приёмыш отца Сарбана приживается в Альрауне, всё меняется, и приходит пора вспомнить, что помимо собственно Мира существует ещё и не’Мир — и смысл их существования в уничтожении друг друга, только этим они оба оправданы…





Вторая часть — о гениальном писателе, которого видят во сне крысолюды, а он видит во сне человека с лошадиной головой, который и рассказывает ему безумные истории (эта глава, пожалуй, самая интересная, плюс в ней много размышлений о творчестве, вдохновении и неспособности заканчивать начатое). В третьей части мы узнаём об аптекаре и спящей девочке, которая путешествует по не’Миру, любуясь его уродством. И наконец, четвёртая — подготовка к войне и сама война. Очень многие элементы этой истории мы видим с точки зрения разных героев, и ни одна загадка не раскрывается до самого эпилога.



