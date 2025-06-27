Джастин Кронин «Паромщик». Философская сказка с подвохом

А что подвох есть, мы не сомневаемся с первой страницы: история начинается самоубийством приёмной матери главного героя. И продолжается много лет спустя, когда его отцу приходит время отправляться на паром, идущий к Питомнику — таинственному острову, куда уплывают пожилые граждане, чтобы, избавившись от бремени лет и воспоминаний, вернуться назад шестнадцатилетними подростками, готовыми к новой жизни.





На прощание старик говорит сыну, высокопоставленному чиновнику Проктору, некое запретное слово. С этого момента в жизни Проктора, а с ним и всего архипелага, начинается кризис — экзистенциальный, политический, климатический. Реальность трещит по швам, из разломов проглядывает нечто совсем иное, но что именно — читатель поймёт, лишь дойдя до разгадки вместе с героями. Для этого ему сперва придётся заглянуть в самое сердце классового конфликта, разобраться в сути творчества, в природе любви и горя, травмы и ответственности за собственные поступки.





Добавьте сюда погони с перестрелками, смертельные опасности и неожиданные «вот это повороты» — и получите роман, в равной степени философский, остросюжетный и фантастический, достойный занять своё место в списке «серьёзной» литературы.





Но самое сильное впечатление производят не абстрактные вопросы человеческой психологии, а конкретная тема, которую Кронин поднимал ещё в «Перерождении», — потеря ребёнка и то, как влияет пережитое на личность родителя. В конечном счёте именно последствия этой травмы определят не просто судьбу самих родителей, а всего описанного в романе мира.





Надо сказать, что на протяжении всей книги читателя сопровождает узнавание. Здесь не только прежние романы Кронина, не только шекспировская «Буря», к которой отсылает и название острова, и фигуры ключевых персонажей, и непосредственное буйство погоды, сопровождающее развитие сюжета. Не только «Матрица» «Вспомнить всё» , ассоциации с которыми очевидны. Но, несмотря на множество знакомых мотивов, звучат они совсем не так, как можно было бы ожидать, и назвать роман шаблонным не получается.





Персонажи тоже достаточно оригинальны и глубоко прописаны. Ни один из протагонистов не вызывает стопроцентной симпатии,— у каждого хватает неприятных черт, но следить за их динамикой интересно. С местными «злодеями» тоже всё далеко не так просто. Кронин в принципе не предлагает ни однозначных решений, ни однозначных оценок. Об этом лучше помнить, приближаясь к концовке, которая почти наверняка покажется сомнительной, если только не отказаться заранее от суждений вроде «хорошо — плохо» и «правильно — неправильно». Считать ли это недостатком книги или её достоинством — решать читателю.



