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#рецензии на книги#антиутопия

Джастин Кронин «Паромщик». Философская сказка с подвохом

Анна Мистунина
27 июня 10:00
894
3 минуты на чтение
Мир, каким мы его знаем, разрушен войнами, эпидемиями и экологическими катастрофами. Но лучшие представители человечества успели укрыться на архипелаге, защищённом от всех напастей непроницаемым электромагнитным полем. Здесь построен настоящий рай — мир без старости и болезней, без страха перед будущим, без бремени ответственности за немощных близких. Здесь нет ничего важнее личного счастья и самореализации... Звучит до того замечательно, что сразу хочется выяснить, в чём подвох.
Justin Cronin
The Ferryman
Роман
Жанр: психологическая антиутопия
Выход оригинала: 2023
Художник: Т. Павлова
Переводчик: И. Иванов
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2025
Серия: «Звёзды новой фантастики»
Возрастной рейтинг: 16+
544 с., 5000 экз.
Похоже на:
фильм «Вспомнить всё» (1990)
фильм «Матрица» (1999)
А что подвох есть, мы не сомневаемся с первой страницы: история начинается самоубийством приёмной матери главного героя. И продолжается много лет спустя, когда его отцу приходит время отправляться на паром, идущий к Питомнику — таинственному острову, куда уплывают пожилые граждане, чтобы, избавившись от бремени лет и воспоминаний, вернуться назад шестнадцатилетними подростками, готовыми к новой жизни.

На прощание старик говорит сыну, высокопоставленному чиновнику Проктору, некое запретное слово. С этого момента в жизни Проктора, а с ним и всего архипелага, начинается кризис — экзистенциальный, политический, климатический. Реальность трещит по швам, из разломов проглядывает нечто совсем иное, но что именно — читатель поймёт, лишь дойдя до разгадки вместе с героями. Для этого ему сперва придётся заглянуть в самое сердце классового конфликта, разобраться в сути творчества, в природе любви и горя, травмы и ответственности за собственные поступки.

Добавьте сюда погони с перестрелками, смертельные опасности и неожиданные «вот это повороты» — и получите роман, в равной степени философский, остросюжетный и фантастический, достойный занять своё место в списке «серьёзной» литературы.

Но самое сильное впечатление производят не абстрактные вопросы человеческой психологии, а конкретная тема, которую Кронин поднимал ещё в «Перерождении», — потеря ребёнка и то, как влияет пережитое на личность родителя. В конечном счёте именно последствия этой травмы определят не просто судьбу самих родителей, а всего описанного в романе мира.

Надо сказать, что на протяжении всей книги читателя сопровождает узнавание. Здесь не только прежние романы Кронина, не только шекспировская «Буря», к которой отсылает и название острова, и фигуры ключевых персонажей, и непосредственное буйство погоды, сопровождающее развитие сюжета. Не только «Матрица» и «Вспомнить всё», ассоциации с которыми очевидны. Но, несмотря на множество знакомых мотивов, звучат они совсем не так, как можно было бы ожидать, и назвать роман шаблонным не получается.

Персонажи тоже достаточно оригинальны и глубоко прописаны. Ни один из протагонистов не вызывает стопроцентной симпатии,— у каждого хватает неприятных черт, но следить за их динамикой интересно. С местными «злодеями» тоже всё далеко не так просто. Кронин в принципе не предлагает ни однозначных решений, ни однозначных оценок. Об этом лучше помнить, приближаясь к концовке, которая почти наверняка покажется сомнительной, если только не отказаться заранее от суждений вроде «хорошо — плохо» и «правильно — неправильно». Считать ли это недостатком книги или её достоинством — решать читателю.

Другим возможным недостатком может показаться неспешность сюжета и объём книги, который мог быть заметно меньше, если бы не пространные рассуждения главного героя о сущности всего — устройства общества, собственных и чужих чувств и мотивов. И одновременно — недостаточное раскрытие технической части. Всё-таки от научной фантастики ждёшь объяснений убедительнее простого «мы придумали решение проблемы» или «все эти технологии уже существовали, но мы расширили их применение». Но Кронин предоставляет читателю самому заполнять лакуны и гадать, как вообще возможно воплотить ту или иную идею.
Итог: глубокий и динамичный, хоть и немного затянутый фантастический роман о любви и потере, природе реальности, свойствах человеческой памяти и влиянии психологической травмы на личность. Понравится ценителям философско-психологической фантастики, а у сторонников «твёрдой» НФ, скорее всего, останутся вопросы.

От реализма к фантастике

Джастин Кронин начинал как реалист и выпустил два романа, которые были тепло приняты критиками, но внимания читателей не снискали. А вот постапокалиптический триллер с вампирами и суперзлодеями «Перерождение» (2010) и два его продолжения стали всемирными бестселлерами.

Джастин Кронин «Паромщик»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да, если цените умную, неторопливую фантастику с глубоким психологическим и социальным подтекстом.

Удачно

  • увлекательный сюжет
  • правдоподобные герои
  • нетривиальное раскрытие знакомых тем
  • сочетание остросюжетности и социально-психологического подтекста
  • исследование работы психологической травмы

Неудачно

  • некоторая затянутость
  • слабо прописанная матчасть

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Анна Мистунина
#рецензии на книги#антиутопия
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