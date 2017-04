Тюрьма будущего в фантастике

Представим, что в будущем наступила антиутопия и вы — тот самый тиран, оказавшийся на вершине тоталитарного общества. Примите наши поздравления! Самое время задуматься о том, что вы сделаете с героями, которые придут спасать мир от вашего мудрого руководства. А также с повстанцами-террористами, взрывающими ваши «Звёзды смерти», космическими пиратами, обаятельными контрабандистами, не в меру любопытными хакерами и простыми беднягами, попавшими в жернова вашего Министерства Любви. Знаете, что вам нужно? Хорошая, надёжная тюрьма.

В тюрьмах реального мира сидят в основном не борцы за свободу, а грабители и насильники. И в фантастических тюрьмах их тоже хватает. Но чаще всего фантасты демонстрируют тюрьму глазами попавшего в неё положительного героя — повстанца, благородного разбойника или ложно обвинённого. Когда не нужно показывать власти гуманными и цивилизованными, во всей красе расцветают авторские фантазии — от рациональных идей до таких, которые привели бы в восторг дедушку Фрейда. Впрочем, мы коснёмся и тюрем, предназначенных для обычных уголовников, и даже заведений, способных удержать злодеев со сверхспособностями и великих магов.

Где разместить тюрьму

Нет ничего глупее, чем располагать тюрьму прямо в подвале под резиденцией верховных властей. Преступников нужно держать подальше не только от правительственных объектов, но и вообще от цивилизованного мира.

Открытый космос

Самое простое — разместить тюрьму на орбитальном спутнике. Сбежать практически невозможно, если на станции нет собственного корабля. А бунтовать — себе дороже: еду и воду, а то и кислород сюда завозят с Земли. Правда, работать тут мало кто согласится, ведь охрана в таких тюрьмах — потенциальные смертники. Если всё-таки начнётся бунт, власти, скорее всего, не будут никого спасать, а просто разбомбят мятежный спутник.

Если в вашем мире есть межзвёздные корабли, тюрьма может быть прямо в открытом космосе. Корабль-тюрьма «Астральная королева» вполне естественен в сериале «Звёздный крейсер “Галактика”», где почти всё действие происходит на звездолётах.

Более интересный пример показан в игре Mass Effect 2: частный корабль-тюрьма «Чистилище» собирает преступников с тех планет, которые за это платят. Если же правительство не раскошеливается, хозяева «Чистилища» заявляют, что кормить бандитов и повстанцев не на что… и выпускают их обратно на волю. Как правило, этой угрозы хватает, чтобы добиться «пожертвований». У тюремщиков есть и другие виды заработка — например, они с удовольствием продают заключённых их друзьям или рабовладельцам.

Другие планеты

Тюрьмами и местами ссылки могут служить безжизненные тела Солнечной Системы. В романе Роберта Хайнлайна «Луна — суровая хозяйка» и фильме «Люди в чёрном 3» таким местом служила наша старая добрая Луна. Причём у Хайнлайна организмы колонистов со временем приспосабливались к лунной гравитации, и заключённым становилось некуда бежать — они уже не могли жить на Земле. А в комиксах о судье Дредде упоминается колония на Титане, для жизни в которой преступникам делали операцию на лёгких. Жить после этого на Титане они могли, а вот на Земле уже нет.

Ссылка в отдалённые колонии, на фронтир, отлично работает и в фантастике. Обычно планеты-тюрьмы расположены за много световых лет от столицы, а их суровые условия позволяют держать заключённых в узде. Если пленник и выберется из камеры, то долго на воле не протянет.

Клингонскую колонию Рура Пент, где пришлось посидеть капитану Кирку и доктору Маккою из оригинального «Звёздного пути», недаром называют ГУЛАГом сами клингоны (видимо, у них там хорошо учат земную историю). По температуре поверхность Рура Пента — нечто среднее между сибирской зимой и криогенной камерой. А в книгах Дэвида Вебера командору Виктории Харрингтон пришлось побывать на Гадесе, название которого говорит само за себя: во-первых, жарко, а во-вторых, гадостно. Основное население влажной парилки, на которой республика Хэвен держала диссидентов и военнопленных, составляли комары размером с кулак.

Колония Фиорина-161 из фильма «Чужой 3» сочетает черты Рура Пента и Гадеса: температура здесь колеблется от –40 до +100 градусов по Цельсию. Но и это покажется раем по сравнению с Крематорией. Эта экзотическая планета-тюрьма, показанная в «Хрониках Риддика», которая каждое утро сгорает под лучами светила, испепеляющими всё живое. Жизнь здесь возможна только на теневой стороне — или в толще планетарной коры, где и располагается тюрьма.

«Человеческая свалка»

В мрачных мирах антиутопий бывает так много преступников, что держать их в традиционных тюрьмах уже нет возможности. Тогда власти просто запирают отбросы общества на территории, обнесённой стеной или отрезанной от мира природными препятствиями. В такой «человеческой помойке» нет камер, решёток и о храны: пусть эти недолюди убивают друг друга на здоровье, лишь бы из карантина не выходили.

В фильме «Побег из Нью-Йорка» подобный тюрьмой стал весь остров Манхэттен, в игре Batman: Arkham City — один из районов Готэма, а в эротическом комиксе Мило Манары «Пиранезе: планета-тюрьма» «свалкой» стала целая планета. Есть и фэнтезийный пример: всё действие первой игры «Готика» происходит в каторжной колонии, окружённой магическим куполом, сквозь который можно войти и нельзя выйти.

Но практика показывает, что это неудачная идея. Создание таких «чумных карантинов» — страусиная политика, попытка отделаться от проблемы временным решением. Без контроля властей преступники не перегрызутся, а объединятся в шайки ради выживания. Если нет охранников, некому отбирать у заключённых оружие, которое они изготовят или протащат контрабандой, некому прекратить нелегальный бизнес вроде производства наркотиков. За пару лет такое место превратится в мафиозное государство, управляемое энергичными бандитами, — и бывший ад для преступников станет их раем. То же касается и планет: едва у бандитов появятся корабли, колония-поселение превратится в Тортугу для космических пиратов.

Какой выход из этой ситуации? Используйте смертную казнь! Антиутопия у вас, в конце концов, или нет? Или смягчите уголовный кодекс, чтобы в тюрьме сверхстрогого режима сидели только самые опасные злодеи.

Тюрьма для суперзлодеев Куда попадают суперзлодеи, в очередной раз пойманные супергероями? В супертюрьмы. Обычная зона не удержит преступника, способного гнуть железо взглядом и ломать стены ударом кулака. Нужно учитывать и сильные, и слабые стороны заключённых. В фильме «Люди Икс» злодея Магнето, способного управлять металлами, держали в камере без единой металлической детали. А камера мистера Фриза в фильме «Бэтмен и Робин» представляла собой огромный холодильник — при плюсовой температуре бедняга просто не мог жить. Самая известная тюрьма для суперзлодеев, конечно же, готэмская психбольница Аркхэм. Она же, впрочем, самая ненадёжная. Злодеи сбегают из неё целыми толпами, а в игре Batman: Arkham Asylum даже захватили в ней власть. В попытке реформировать Аркхэм мэр Готэма выделил под тюрьму целый район, Аркхэм-Сити, который тут же превратился из тюрьмы в цитадель преступного мира и охотничьи угодья Бэтмена. Во вселенной Marvel земные тюрьмы куда более эффективны. Например, Убежище (Vault) в Скалистых горах охраняют солдаты, одетые в боевые костюмы от Тони Старка. Ещё интереснее устроен Большой Дом, охраняемый организацией Щ.И.Т. Здесь заключённых уменьшают в десятки раз, так что их суперсилы бесполезны даже против тапочка в руках охранника. Но ничто из этого не сравнится с Призрачной Зоной во вселенной DC, куда заключают преступивших закон криптонцев, сородичей Супермена. Это параллельное измерение — настоящий прижизненный ад. Попавший туда становится призраком. Заключённые видят, что происходит в обычном мире, но не могут ни коснуться его, ни докричаться.

Меры безопасности

Простой дом с решётками на другой планете или в ином мире — это скукота. Настоящей тюрьме будущего нужны ещё и новейшие меры безопасности, которые не позволят заключённым сбежать. Благо наши потомки изобретут для этого массу очаровательно жестоких приспособлений.

Криогенные камеры

Чтобы заключённые не сбегали, проще всего погрузить их в анабиоз или криогенную заморозку. Тюрьма будущего в фильме «Особое мнение» показана как хранилище усыплённых преступников (вернее, потенциальных преступников — по-настоящему нарушить закон в этом мире почти невозможно). Похожим образом содержат пожизненно заключённых и в фильмах «Напролом» и «Разрушитель», и в тюрьме «Звёздный тупик» из вселенной «Звёздных войн». А в игре Escape From Butcher Bay знаменитый Риддик почтил своим присутствием тюрьму, в которой анабиоз служил своего рода карцером — обычные заключённые либо сидели в камерах на первом ярусе, либо скитались в полной темноте на втором.

Побег из криогенной тюрьмы силами самих преступников почти исключён, разве что друзья вытащат. Кроме того, согласно тем же «Напролом» и «Риддику», длительная заморозка вредит рассудку заключённых, что само по себе дополнительное наказание. Интересно, почему тех же проблем не возникает у замороженных на тысячелетие разносчиков пиццы?.

Непонятно только, зачем хранить тысячи спящих отморозков. Заключённые не прочувствуют неволю, для них она пролетит как мгновенный сон. Вместо того, чтобы использовать их каторжный труд, властям придётся предоставлять спящим дармоедам уход и обеспечивать энергией установки для криостаза. Расстрел обошёлся бы дешевле. Да и какое во всём этом у довольствие для жестоких тюремщиков? Ни помучить, ни унизить эти ледышки.

Лазерные решётки и силовые двери

Пленника заводят в камеру, открытую с одной стороны, нажимают кнопку, и на месте входа вырастают голубые лучи, готовые разрезать беглеца на ровные ломтики поджаренного бекона. Как вариант — возникает прозрачное силовое поле, которое бьёт током или отбрасывает при попытке пройти сквозь него. Подобные камеры можно увидеть, например, в сериалах «Звёздный путь» и «Звёздные врата» и во второй части игры Kinghts of the Old Republic. Отмычки бесполезны, выбить такую дверь не сможет даже Халк, к ней и приближаться лишний раз — себе дороже. А главное — футуристично. Сразу видно, что мы в будущем.

Вот только для побега из такой камеры друзьям пленника достаточно отключить в тюрьме энергию. Запертая дверь осталась бы на месте, а эффектные лазеры и силовые поля тут же перестанут работать. Да и подкопу они не помеха: у потенциального Монте-Кристо остаются ещё стены, пол и потолок, сделанные из обычных материалов. Камера же, сотканная из энергии полностью, — случай крайне редкий. Такую использовали разве что пришельцы в мультфильме «Титан: после гибели Земли». И даже там герою удалось из неё сбежать.

Взрывающиеся ошейники

Эффектный и эффективный метод держать в подчинении пленников или рабов, испытанный в десятках произведений. Только не забудьте рассказать, а лучше — показать носителям, что их ждёт в случае непослушания.

Ошейник не обязательно должен именно взрываться — он может вкалывать яд, раскаляться докрасна или удушать. В «Облачном атласе», к примеру, рабыням-клонам надевали ошейники, которые при срабатывании просто пробивали бедняжкам сонную артерию. А в «Диком, диком западе» злодей надел героям ошейники, за которыми летало лезвие пилы, пытаясь отрезать головы. Это даже не обязательно должен быть ошейник — в фильме «Крепость» и романе Нила Стивенсона «Алмазный век» ту же роль с успехом выполняли взрывающиеся имплантаты.

Ошейники можно настроить, например, так, чтобы они срабатывали при выходе за определённую территорию, как в фильме «Бегущий человек». Либо на время, чтобы заключённый вынужден был обновлять таймер каждый день — как в книжном цикле Фредерика Пола и Джека Уильямсона «Дитя звёзд». Самый необычный (и неудачный) вариант показан в фильме «Смертельный союз». Здесь ошейники были настроены попарно и взрывались, если двое заключённых отходили далеко не от тюрьмы, а друг от друга. Герои Рутгера Хауэра и Мими Роджерс без труда вычислили, что их ошейники друг другу пара, и сбежали вместе.

Разумнее всего делать ошейники, которые можно взорвать с пульта на расстоянии. Вы, злорадно хохоча, медленно жмёте кнопку, и красочный взрыв отрывает голову жалкому глупцу, посмевшему вас ослушаться. Только не повторяйте ошибки псайкла Терпа, героя Джона Траволты в фильме «Поле битвы — Земля». Этот горе-рабовладелец умудрился не заметить, как главный герой нацепил ошейник ему на плечо, и взрывом сам себе оторвал руку. Достойный финал для одного из самых тупых кинозлодеев.

Система сброса заключённых

Эта идея не такая уж футуристическая: достаточно вспомнить вполне средневековую тюрьму в замке Орлиное Гнездо, где сидел Тирион Ланнистер из «Игры престолов». Камеры в ней открыты с одной стороны, только выходит это «окошко» прямо на высоченный обрыв. Хочешь — прыгай, не хочешь — живи в неволе. В новейшую эпоху это изобретение довели до ума хозяева «Чистилища» из Mass Effect 2. Каждый заключённый здесь содержался в камере-одиночке, которую можно отстрелить с центрального пульта, оставив беднягу умирать в открытом космосе.

На практике такая система едва ли спасёт тюремщиков. Проблемы с бунтарями обычно начинаются, когда они уже вырвались из камер. Выбрасывать же заключённых, которые сидят тихо, имеет смысл только в крайнем случае. Например, при аварии — тогда камеры послужат спасательными капсулами, а не гробами. Что до пропасти, это и вовсе удобное оружие для крепкого заключённого, который без труда сбросит охранника в бездну. Да и парашют не настолько сложен, чтобы не изобрести его, когда очень хочется жить.

Так что лучше положитесь на старые добрые четыре стены. Пускай горе-беглец сам доковыряется ложкой до пропасти: это сохранит ему жизнь и послужит хорошим уроком.

Тюрьма для волшебников Первое и основное, что нужно сделать в тюрьме для волшебников, — подавить магию на корню. Этим магические тюрьмы похожи на тюрьмы для суперзлодеев, только делать их легче. Не нужно создавать специальную камеру для каждого заключённого, ведь источник магии, как правило, один на всех. Побочный эффект — охрана, скорее всего, тоже останется без боевых чар. На её счастье, в большинстве миров величайшие маги — выжившие из ума старцы, роковые красавицы готической наружности или бледные юноши со шрамами в форме слова «Избранный». Таких можно повязать и голыми руками. В фэнтезийных мирах маги относятся к сливкам общества, поэтому суровая тюремная обстановка для них становится шоком. Если магическая тюрьма Спеллхолд из игры Baldur’s Gate 2 хотя бы напоминает пансион для тихих сумасшедших, то Азкабан из вселенной Гарри Поттера — место куда более противное. Пленников, судя по фильмам, здесь держат на цепях, в лохмотьях и практически на голых камнях, а до недавних пор их ещё и охраняли дементоры, которые вытягивали из несчастных надежду и сводили с ума. И это, заметим, пожизненное наказание за всего лишь однократное применение любого из запрещённых заклинаний — законы поттеровского мира невероятно жестоки. Ужасной дырой по местным меркам считается и Холоми, тюрьма из «Лабиринтов Ехо» Макса Фрая. Всего два бассейна на камеру — разве так можно жить?

Как сбежать из тюрьмы будущего

Не обольщайтесь: рано или поздно вас всё-таки свергнут. И если герои, ставшие теперь во главе диктатуры Света и Добра, не прикончат вас в финальной битве, вам придётся поменяться с ними ролями. Можете, конечно, взять пример с патриция Витинари, правителя Анк-Морпорка из «Плоского мира» Терри Пратчетта, который, когда его свергали, запирался в собственной тюрьме изнутри. Но знать, как сбегать из настоящих «неприступных» тюрем, будет нелишним.

Ковыряние ложкой в духе аббата Фариа уже не в моде. Подавляющее большинство побегов в фантастике совершаются силовыми методами. Взорвать дверь и перебить охрану героям чаще всего помогают внешние союзники — так было в «Звёздных войнах», «Звёздном пути» и «Хранителях». Как вариант, внешние силы помогают пленнику лишь освободиться из камеры и оков, а дальше он уже сам применяет навыки, из-за которых угодил в тюрьму особого режима.

Так выбралась на свободу Эон Флакс в одноимённом фильме — радиоуправляемые нанобомбы проделали для неё дыру в стене, но с охранниками ей пришлось разбираться самой. Методы злодеев ничем особо не отличаются: и Магнито в «Людях Икс», и Борис Животное в «Людях в чёрном 3» сперва возвращали свою силу при помощи сообщниц, а потом лихо прокладывали путь на волю по телам.

Если друзья не спешат на выручку, помогут другие пленники, всегда готовые поднять бунт. Майлз Форкосиган в романе «Границы вечности» высадился на планету-тюрьму Дагула IV практически голым, а к концу книги стал вожаком всех заключённых. А в фильме «Бегущий человек» власти проглядели, что один из заключённых смахивает на губернатора Калифорнии. Уже в первые десять минут картины герой Арни организовал мятеж, надрал задницы охранникам и сбежал. Учитывая амплуа Шварценеггера, это даже не спойлер.

В худшем случае восставшие заключённые не разбегутся, а надолго захватят власть в колонии. Так, в фильме «Напролом» бунт плавно перерос в захват заложников, переговоры с властями и неизбежный штурм со множеством жертв. Ну а наихудший (для властей) вариант продемонстрировала командор Виктория Харрингтон из романов Дэвида Вебера. Она не просто освободила полмиллиона пленников с планеты-тюрьмы Гадес, но и организовала с их помощью боевой флот, превратив планету в собственный форпост.

Хитрости, которыми герои пользуются при побеге, стары как мир. И до сих пор работают. С криком «Врача!» они хватаются за живот, чтобы тупой охранник вбежал в камеру и получил удар по затылку. Как вариант, охранника провоцируют на драку, если заключённый мужчина, или заманивают милой улыбкой, если речь о симпатичной героине. А завладевшие хоть одним комплектом униформы герои становятся невидимы для охранников. У постовых, как правило, не возникает вопросов «Где удостоверение?», «Почему форма не по размеру?» и «Не ваши ли физиономии висят на стенде “Их разыскивает Министерство Любви”?».

Чтобы заключённые могли легко попасть на волю, в конструкции любой тюрьмы предусмотрены просторные вентиляционные шахты с удобными ступеньками. Не менее быстрым, хотя и дурно пахнущим, путём к свободе могут стать канализационные тоннели. Только мусоропроводом лучше не пользуйтесь. По нему тоже можно сбежать, но это гораздо опаснее: герои «Звёздных войн» так попали в пресс для отходов.

Ну а проще всего сбежать из тюрьмы типа «человеческой свалки». Первым делом надо спросить, что в принципе удерживает здесь людей — как правило, это «непреодолимое» естественное препятствие вроде пустыни или кишащих монстрами тоннелей. После этого нужно уйти из плена через пустыню и кишащие монстрами тоннели. Охрана и не подумает мешать вам.

Самые известные такие побеги совершили Максим Каммерер, который в «Обитаемом острове» беспрепятственно уехал с каторги на самоходной ракетной установке (если верить фильму — на ярко-красном танке), и Брюс Уэйн, выпрыгнувший из тюрьмы-колодца в фильме «Тёмный рыцарь: возвращение легенды». В последнем случае лазейка была предусмотрена создателями тюрьмы, только никто другой не сумел ею воспользоваться.

* * *

Самое удивительное во многих фантастических тюрьмах — то, что они вообще существуют. Жесточайшие меры безопасности, пренебрежение к человеческой жизни, тотальный контроль и суровые законы каким-то образом сочетаются во многих вселенных с… отсутствием смертной казни. Общество строит для своих врагов, мятежников и рецидивистов, сложные тюрьмы с дорогостоящим оборудованием и невыносимыми условиями, лишь бы никого не расстреливать. Почему? Потому что иначе авторы не смогли бы пофантазировать на тему футуристической тюрьмы. И потому, что заключённый — как правило, главный герой, а его казнить нельзя.

Большинство этих тюрем с красочными лазерными решётками, взрывающимися ошейниками и силовыми куполами, скорее всего, так и останутся фантастикой. И это хорошо. Потому что, во-первых, породить их может только озлобленное и испуганное общество. А во-вторых, они ужасно ненадёжны. Тюрьма в фантастике — как ружьё на стене у Чехова: если мы видим её в первом акте, значит, в третьем будет побег.