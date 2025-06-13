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#рецензии на книги#фэнтези#научная фантастика#Италия

Валерио Эванджелисти «Николас Эймерик, инквизитор». Скромное обаяние фанатика

Анна Мистунина
13 июня 10:00
220
3 минуты на чтение
Перед нами оригинальная смесь добротного исторического фэнтези и весьма условной НФ. Действие происходит сразу в трёх временных линиях. Первая — Испания XIV века, где жестокий доминиканский монах Николас Эймерик неожиданно получает пост Великого инквизитора и сразу окунается в расследование языческого заговора против Церкви, христианства и строгих средневековых нравов. Противостоят ему распущенные женщины, последовательницы ведьминского культа богини Дианы, а также изменники внутри самой Церкви и при королевском дворе — и всем им придётся очень плохо.
Valerio Evangelisti
Nicolas Eymerich, inquisitore
Роман
Жанр: фэнтези, научная фантастика
Выход оригинала: 1994
Художник: В. Половцев
Переводчик: М. Яшина
Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2025
Серия: «Великий инквизитор»
Возрастной рейтинг: 16+
320 стр., 2500 экз.
«Николас Эймерик», часть 1
Похоже на:
Борис Конофальский, цикл «Путь инквизитора»
Надежда Попова, цикл «Конгрегация»
В свободное от убийств и пыток время новоиспечённому главе инквизиции приходится разбираться в политических интригах, лавировать между соперничающими за власть королём и верховным судьёй, используя обоих в своих интересах, — другими словами, день и ночь не покладая рук служить великому делу установления Царства Божьего на земле. При всём этом Эймерик не садист и не фанатичный злодей. Он уверен, что спасает мир, без остатка предан своей миссии и не боится ни боли, ни смерти — было бы сделано дело. Его буквально шизоидная идейность заставляет читателя сопереживать и ненавидеть протагониста одновременно.

Вторая линия развивается в альтернативной версии Америки XX века, где карикатурный непризнанный гений Маркус Фруллифер изобретает, ни больше ни меньше, новый вид физики с уклоном в паранормальное. Помимо объяснения телепатии и явлений святых, открытие Фруллифера якобы позволяет строить управляемые человеческим воображением звездолёты. Учёный мир его идеи закономерно отвергает, отношения с девушкой не складываются, да и все вокруг считают бедного первооткрывателя неприятным смешным идиотом. Но вот губернатором штата Техас становится ультраправый священник, которому вовсе не смешно, — ведь «новую физику» Фруллифера можно использовать в военных целях. Для бывшего изгоя наступает звёздный час, и ему остаётся только провести убедительную демонстрацию своих открытий.

События третьей сюжетной линии разворачиваются в XXII веке на борту звездолёта, построенного на основе идей Фруллифера. Здесь тоже фигурирует священник, ещё более одержимый, чем первые два, а сами события напоминают бредовый сон — чем, в принципе, и являются, ведь происходят они в сфере воображаемого и действуют там не сами персонажи, а некие их проекции.

Объединяют все три линии явление гигантских фигур апатичных древних богов и самого дьявола. Причём единственная функция этих явлений — ласково улыбаться или злобно скалиться. Этого вполне хватает, чтобы навести глобальную суматоху в прошлом, настоящем и будущем, свести с ума кучу народу, да и в принципе оживить не слишком динамичный текст романа.

Может показаться, что три ветви повествования написаны тремя разными людьми: насколько реальным, продуманным и ощутимым вплоть до запахов и вшей выглядит мир средневековой Испании, насколько живыми получились её персонажи, настолько же условными штрихами обозначен XX век. Что же касается космической части, то она даже и не пытается выглядеть правдоподобной. Возможно, таким и был замысел автора, ведь книга и весь последующий цикл в первую очередь посвящены приключениям инквизитора Эймерика. А возможно, Эванджелисти, до этого писавшему исторические очерки, на фантастическую часть просто не хватило умения. Если так, остаётся ждать перевода следующих книг серии — интересно, улучшил ли своё мастерство автор?
Итог: гибрид исторического фэнтези и научной фантастики, с достойной исторической и более слабой фантастической частью. Любителям натуралистичного Средневековья может понравиться сам по себе, а всем остальным — как любопытное начало цикла бестселлеров.

Великий инквизитор

Николас Эймерик действительно был Великим инквизитором Арагонского королевства во второй половине XIV века. Он славился своим упорством, беспощадностью и умением наживать врагов и в конце концов даже был изгнан из страны за чрезмерную жестокость. Объемный трактат Эймерика Directorium Inquisitorum («Руководство инквизитора»), разъясняющий порядок расследования и допроса еретиков и ведьм, служил практическим пособием для испанских инквизиторов вплоть до XVII века.
Эймерик
Бог бесконечно добр с теми, кто ему служит, и беспощаден к своим врагам. А инквизиция — его беспощадное оружие. Хотя всё ещё недостаточно беспощадное.

Валерио Эванджелисти «Николас Эймерик, инквизитор»

7

оценка

Стоит ли читать?

Вполне, если вы готовы простить некоторые несостыковки и не придираться к технической части.

Удачно

  • натуралистичное Средневековье
  • крайне противоречивый главный герой
  • задел на более интересные продолжения

Неудачно

  • неубедительная фантастическая часть
  • местами скомканный сюжет

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Анна Мистунина
#рецензии на книги#фэнтези#научная фантастика#Италия
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