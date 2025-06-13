Валерио Эванджелисти «Николас Эймерик, инквизитор». Скромное обаяние фанатика

В свободное от убийств и пыток время новоиспечённому главе инквизиции приходится разбираться в политических интригах, лавировать между соперничающими за власть королём и верховным судьёй, используя обоих в своих интересах, — другими словами, день и ночь не покладая рук служить великому делу установления Царства Божьего на земле. При всём этом Эймерик не садист и не фанатичный злодей. Он уверен, что спасает мир, без остатка предан своей миссии и не боится ни боли, ни смерти — было бы сделано дело. Его буквально шизоидная идейность заставляет читателя сопереживать и ненавидеть протагониста одновременно.









Вторая линия развивается в альтернативной версии Америки XX века, где карикатурный непризнанный гений Маркус Фруллифер изобретает, ни больше ни меньше, новый вид физики с уклоном в паранормальное. Помимо объяснения телепатии и явлений святых, открытие Фруллифера якобы позволяет строить управляемые человеческим воображением звездолёты. Учёный мир его идеи закономерно отвергает, отношения с девушкой не складываются, да и все вокруг считают бедного первооткрывателя неприятным смешным идиотом. Но вот губернатором штата Техас становится ультраправый священник, которому вовсе не смешно, — ведь «новую физику» Фруллифера можно использовать в военных целях. Для бывшего изгоя наступает звёздный час, и ему остаётся только провести убедительную демонстрацию своих открытий.





События третьей сюжетной линии разворачиваются в XXII веке на борту звездолёта, построенного на основе идей Фруллифера. Здесь тоже фигурирует священник, ещё более одержимый, чем первые два, а сами события напоминают бредовый сон — чем, в принципе, и являются, ведь происходят они в сфере воображаемого и действуют там не сами персонажи, а некие их проекции.





Объединяют все три линии явление гигантских фигур апатичных древних богов и самого дьявола. Причём единственная функция этих явлений — ласково улыбаться или злобно скалиться. Этого вполне хватает, чтобы навести глобальную суматоху в прошлом, настоящем и будущем, свести с ума кучу народу, да и в принципе оживить не слишком динамичный текст романа.



