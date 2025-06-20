КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Гадкая сестра»: не родись красивой, стань лучшей версией себя
«Жизнь Чака»: не фильм, а настоящее чудо, которое нужно видеть
«Нэчжа побеждает Царя драконов»: заслуживает ли китайский мультфильм миллиарды сборов?
Как «Хищник: Убийца убийц» вернул серии брутальную свежесть

Классика

Как на студии разгромили первый сценарий «Матрицы»
Взлёт и падение «Робокопа»: неснятые сценарии
Книги|Обзоры книг
#рецензии на книги#гримдарк#тёмное фэнтези#Иван Белов

Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного». Ведьмак Земли Новгородской

Дмитрий Злотницкий
20 июня 10:00
1965
3 минуты на чтение
Альтернативная реальность, в которой в XVII веке Новгород остаётся независимым, а человеку приходится делить мир с многочисленными нелюдями — маэвами, чертями, упырями… К числу последних принадлежит Рух Бучила, который трудится заступой, то есть за определённую плату защищает жителей села Нелюдово и окрестных земель от всевозможных угроз.

Читайте также

Читаем книгу: Иван Белов «Заступа». Чернее чёрного

Кот-император

26.01.2025

8425

Отрывок, в котором Рух сталкивается с занятым и непонятным делом.
Сборник
Жанр: тёмное фэнтези
Издательство: «АСТ», «Астрель-СПб», 2025
Серия: «Самая страшная книга»
Возрастной рейтинг: 18+
576 с., 5000 экз.
Похоже на:
Алексей Пехов, цикл «Страж»
Яцек Пекара, цикл о Мордимере Маддердине
Если взять в руки вторую книгу о приключениях упыря Руха Бучилы и сначала открыть содержание, то с некоторым удивлением обнаружишь, что историй в него вошло заметно меньше, чем в предыдущую — пять вместо девяти. Но не спешите расстраиваться — по объёму «Чернее чёрного» даже немного превосходит «Все оттенки падали» за счёт того, что состоит он по большей части уже не из рассказов, а из повестей.

Открывает сборник плутовская история с новогодней атмосферой «Чуть светлей». В ней Рух отправляется в Новгород, где ему приходится вытаскивать приятеля из крупных неприятностей. Это, пожалуй, самая лихая, задорная и оправдывающая своё название позитивная повесть из тех, что вошли в сборник. Захватывающее приключение, оставляющее после прочтения тепло на душе. Последующие сюжеты в сборнике уже пропитаны изрядным привкусом горечи.

Вторым в книге идёт куда более суровое «Ничего человеческого». Вопреки заглавию, тут малá как раз сверхъестественная составляющая, и сюжет закручен вокруг восстания простонародья против Новгородской власти. Бучила невольно оказывается в эпицентре конфликта, а Белов мастерски выписывает и разгул хаоса, сопровождающий мятеж, и пронзительные личные трагедии людей, затронутых им. Читается эта история как отличная военно-приключенческая проза.

А вот «Пламень ярый» напоминает нам, что по основной «профессии» Рух всё-таки борец с различными сверхъестественными напастями. Откликнувшись на просьбу священника Никанора, Бучила отправляется по следу создания, которое на поверку окажется одним из самых опасных из тех, с кем ему доводилось сталкиваться. Параллельно с рассказом о похождениях Руха разворачивается вторая сюжетная линия, которая посвящена простой крестьянке — одной из первых, кто столкнулся с той тварью, по следу которой идёт заступа. Добавление второй сюжетной линии придаёт приключенческому сюжету больше эмоциональной глубины и драматичности.

Единственный короткий рассказ в сборнике носит название «Уйти и вернуться» и посвящён экспедиции в глухие леса, населённые народами, весьма недружелюбными по отношению к людям. Рух выступает здесь не столько активным действующим лицом, сколько наблюдателем, история же даёт возможность чуть лучше узнать ту грань мира «Заступы», которую прежде автор упоминал, но в деталях не показывал.

Завершает сборник заглавная повесть, посвящённая ещё одной вещи, которая в предыдущих историях то и дело упоминалась, но куда доселе Иван Белов не углублялся. «Чернее чёрного» рассказывает о прошлом главного героя — о тех временах, когда он ещё не был упырём и носил другое имя. История становления, или, правильнее будет сказать, падения персонажа получилась несколько будничной, что, пожалуй, делает её ещё более пронзительной.

Это печальная и берущая за душу повесть о человеке, получающим от судьбы один болезненный удар за другим и нередко самостоятельно усугубляющем свою и без того непростую жизнь. Правда, кажется, что она всё-таки не в полной мере раскрывает, как Рух стал таким, каким мы его знаем по другим историям. Завершается «Чернее чёрного» на его превращении в упыря, и дальнейшее формирование характера протагониста Белов не показывает. А на это тоже было бы любопытно посмотреть, и хочется надеяться, автор в будущем ещё обратится к теме прошлого Руха Бучилы.
Итог: второй том похождений Руха Бучилы производит не менее сильное впечатление, чем первый, и позволяет уже с полной уверенностью говорить об Иване Белове не просто как о перспективном авторе, а о состоявшейся звезде отечественного фэнтези.

Первый роман о Рухе

Вскоре после анонса сборника «Чернее чёрного» Иван Белов объявил, что вчерне готов и первый роман о приключениях Руха Бучилы. События книги начнутся, по словам автора, с таинственной и пугающей гибели всех жителей одной из деревень неподалёку от Вышнего Волочка. Разбираться с этим предстоит, конечно, Руху. Когда роман увидит свет и как он будет называться, Белов пока не сообщает.

Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного»

9

оценка

Стоит ли читать?

Если любите тёмное фэнтези, то обязательно.

Удачно

  • образный и живой язык
  • динамичное и напряжённое повествование
  • разнообразие сюжетов

Неудачно

  • приквел лишь частично раскрывает становление героя

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

#рецензии на книги#гримдарк#тёмное фэнтези#Иван Белов
Рекомендуем
Чем пахнет в трюме звездолёта? Или как описывать невозможное
История итальянской фантастики: трудный путь к выдуманным мирам
Фэнтези-миры: 10 самых необычных
Мир фантастики №259 (июнь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Книги

Читаем книгу: Ольга Богатикова – «Дом чудной на улице Лесной»

Книги

Валерио Эванджелисти «Николас Эймерик, инквизитор». Скромное обаяние фанатика
Противоречивый гибрид исторического фэнтези и спорной НФ

Книги

Читаем книгу: Ева Сталюкова — «Город Чудный». Книга 1: «Воскресшие»
Отрывок, в котором журналистка Ольга Потапова узнаёт о возвращении мёртвых к жизни и решает начать собственное расследование

Книги

Наташа Пулли «Маяк на краю времени». Тайны времени и личности
Альтернативная история на грани философской притчи

Книги

Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2025-го
Фантастические книги июня: от китайской антиутопии до «зверского» детектива

Книги

«Мрачный Взвод»: тёмное фэнтези в славянском сеттинге
Страшные твари, чёрная магия и неоднозначные герои

Книги

Читаем книгу: Александра Яковлева — «Дочери колыбели»
Отрывок, в котором главная героиня узнаёт, что пропала её лучшая подруга

Книги

Филип К. Квантрелл «Восхождение рейнджера». Удачный синтез штампов
Эпическое фэнтези с множеством сражений и схваток

Книги

Что почитать? 10 современных романов-антиутопий
Яндекс.Книги собрали десятку самых интересных и ярких антиутопических романов последних лет.

Книги

Читаем книгу: Герман Шендеров, Сергей Тарасов — Знаток. Узы пекла
Отрывок, в котором повествуется о молодце и ведьме.
Показать ещё
Рекомендуем
Уильям Гибсон. Отец киберпространства
10 одиночных фэнтези-книг, в которых магия переплетается с реальностью
Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты