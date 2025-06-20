Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного». Ведьмак Земли Новгородской

Если взять в руки вторую книгу о приключениях упыря Руха Бучилы и сначала открыть содержание, то с некоторым удивлением обнаружишь, что историй в него вошло заметно меньше, чем в предыдущую — пять вместо девяти. Но не спешите расстраиваться — по объёму «Чернее чёрного» даже немного превосходит «Все оттенки падали» за счёт того, что состоит он по большей части уже не из рассказов, а из повестей.





Открывает сборник плутовская история с новогодней атмосферой «Чуть светлей». В ней Рух отправляется в Новгород, где ему приходится вытаскивать приятеля из крупных неприятностей. Это, пожалуй, самая лихая, задорная и оправдывающая своё название позитивная повесть из тех, что вошли в сборник. Захватывающее приключение, оставляющее после прочтения тепло на душе. Последующие сюжеты в сборнике уже пропитаны изрядным привкусом горечи.





Вторым в книге идёт куда более суровое «Ничего человеческого». Вопреки заглавию, тут мал á как раз сверхъестественная составляющая, и сюжет закручен вокруг восстания простонародья против Новгородской власти. Бучила невольно оказывается в эпицентре конфликта, а Белов мастерски выписывает и разгул хаоса, сопровождающий мятеж, и пронзительные личные трагедии людей, затронутых им. Читается эта история как отличная военно-приключенческая проза.





А вот «Пламень ярый» напоминает нам, что по основной «профессии» Рух всё-таки борец с различными сверхъестественными напастями. Откликнувшись на просьбу священника Никанора, Бучила отправляется по следу создания, которое на поверку окажется одним из самых опасных из тех, с кем ему доводилось сталкиваться. Параллельно с рассказом о похождениях Руха разворачивается вторая сюжетная линия, которая посвящена простой крестьянке — одной из первых, кто столкнулся с той тварью, по следу которой идёт заступа. Добавление второй сюжетной линии придаёт приключенческому сюжету больше эмоциональной глубины и драматичности.





Единственный короткий рассказ в сборнике носит название «Уйти и вернуться» и посвящён экспедиции в глухие леса, населённые народами, весьма недружелюбными по отношению к людям. Рух выступает здесь не столько активным действующим лицом, сколько наблюдателем, история же даёт возможность чуть лучше узнать ту грань мира «Заступы», которую прежде автор упоминал, но в деталях не показывал.





Завершает сборник заглавная повесть, посвящённая ещё одной вещи, которая в предыдущих историях то и дело упоминалась, но куда доселе Иван Белов не углублялся. «Чернее чёрного» рассказывает о прошлом главного героя — о тех временах, когда он ещё не был упырём и носил другое имя. История становления, или, правильнее будет сказать, падения персонажа получилась несколько будничной, что, пожалуй, делает её ещё более пронзительной.



