Какие фильмы выйдут в июле 2025? Мировые премьеры: Marvel против DC!

Июль — месяц громких фантастических премьер. Давненько у нас не было такой схватки двух йокодзун: Marvel против DC, как в старые добрые времена! Два фильма, от которых зависит будущее двух киновселенных, выходят в один месяц. И это ещё не всё самое интересное. О фильмах, которые официально выходят в российский прокат, мы расскажем во второй части подборки. Впрочем, и некоторые из этих картин наверняка можно будет посмотреть по предсеансному обслуживанию или в интернете.

Супермен

Superman

Когда? 11 июля.

Что? Супергеройский фильм по комиксам DC.

О чём? О Супермене, он же Кларк Кент или Кал-Эл, — самом сильном супергерое Земли, умеющем летать, стрелять лазером из глаз и слегка поморщиться, получив небоскрёбом по лицу. Он прибыл с другой планеты и вырос в Канзасе, а теперь сражается со злом. Помогает ему в этом целая толпа: суперсобака Крипто , супергерои Мистер Потрясающий, Метаморфо и Девушка-ястреб. А мешают, по традиции, магнат Лекс Лютор и, внезапно, наглый и заносчивый (в этой версии) супергерой Зелёный Фонарь

Чего ждём? Первый фильм перезапущенной киновселенной DC, которая теперь под творческим управлением Джеймса Ганна, папы « Стражей Галактики » — он же поставил «Супермена». Новый Супермен — Дэвид Коренсвет, а самовлюблённого Зелёного Фонаря сыграл Нейтан Филлион, капитан из «Светлячка», у которого на счету уже есть подобная роль в «Музыкальном блоге Доктора Ужасного».

Ганн обещал более светлый и позитивный образ героя, чем в сумрачных и пафосных фильмах Зака Снайдера. Но по трейлерам разница не так очевидна, как можно было ожидать. Герой Коренсвета, как некогда герой Кавилла, жёстко получает по морде от врагов, ходит довольно хмурым и, судя по летящим в него банкам, сталкивается с неприятием общественности. Так что совсем уж возвращения к корням и стилю фильма 1978 года ждать не стоит. Но хотя бы красные трусы Супермену вернули.

От успеха «Супермена» зависит судьба всей киновселенной: сумеет ли DC завоевать зрителя и потеснить Marvel? У конкурентов сейчас трудности, а у DC — свежий взгляд и один из лучших марвеловских режиссёров у руля. Но и риск велик: с бюджетом в 225 миллионов немудрено провалиться в прокате. Неудивительно, что фильм прошёл через пересъёмки — будем надеяться, они изменили фильм к лучшему, и «Супермену» не потребуется «Ганн-кат».

Фантастическая четвёрка: Первые шаги

The Fantastic Four: First Steps

Когда? 25 июля.

Что? Супергеройский фильм по комиксам Marvel.

О чём? О Фантастической четвёрке — семейной команде супергероев, обитающей в параллельном мире 1960-х. Побывав в космосе, четвёрка мутировала и обрела суперспособности. Человек-факел испускает пламя и летает, его сестра Невидимая Женщина может исчезать и создавать силовые поля, её муж Мистер Фантастика растягивается, как резинка, а их общий друг Существо покрыт непробиваемой каменной кожей. Им предстоит спасти Землю от Серебряного Сёрфера, который (в этой версии — которая) подыскивает планеты на съедение исполинскому мироеду Галактусу.

Чего ждём? Ретросупергероику, которая заигрывает с эстетикой и атмосферой старых комиксов и кино 1960-х. В отличие от «Супермена», это очень заметно по трейлерам и прочим материалам. Снял «Четвёрку» Мэтт Шекман, режиссёр сериала «Ванда/Вижн», а в роли Мистера Фантастики — главный батя Голливуда, мандалорец Педро Паскаль. А вот Роберт Дауни — младший, который возвращается в Marvel в новой роли Доктора Дума, появится только в сцене после титров: он должен стать главным злодеем следующих «Мстителей».

Помимо обращения к корням, «Четвёрку» роднит с «Суперменом» то, какие на фильм возлагают надежды. Не секрет, что в последние годы киновселенная Marvel уже не та: её фильмы всё чаще проваливаются в прокате и просто разочаровывают. Выкупленные вместе со студией 20th Century права на Фантастическую четвёрку и Людей Икс могут вернуть зрителя — если умело ими воспользоваться.

До сих пор Четвёрке не везло с экранизациями, хотя их снимали каждое десятилетие. Версию 1994 года даже не выпустили в прокат, версия 2005-го была неплохой, но не более, а версия 2015-го — громким провалом, похоронившим карьеру режиссёра. Как минимум, надеемся, что «Первые шаги» станут лучшей из «Фантастических четвёрок».

О прежних воплощениях: Фантастическая история фантастической четвёрки Алексей Ионов 23.11.2015 81741 История этой команды полна взлётов и падений. Вернёмся на пятьдесят лет в прошлое и вспомним, чем так примечательны эти герои.

Мир юрского периода: Возрождение

Jurassic World: Rebirth

Когда? 2 июля.

Что? Фильм про монстров, седьмой во франшизе «Парк юрского периода».

О чём? Спецагент Зора (Скарлетт Йоханссон) с отрядом отправляется на тайное задание на остров Сен-Юбер, где когда-то выращивали динозавров. Их задача — добыть биологические материалы. На острове спецназовцы встречают выжившую после кораблекрушения семью и вместе с ней пытаются не быть съеденными доисторическими рептилиями.

Чего ждём? Несмотря на «Мир» в названии, это не прямое продолжение трилогии фильмов, снятых Колином Треворроу, а заявка на новую, уже третью главу в серии о динозаврах. Тут новый режиссёр — Гарет Эдвардс, уже снявший про гигантских тварей фильмы «Годзилла» и «Монстры». Герои новые, в исполнении Скарлетт Йоханссон, Махершалы Али и Руперта Френда. И никаких камео оригинальной команды, которые оттягивали на себя всё внимание в предыдущей части. На сей раз — только новые персонажи и кушающие их динозавры.

Удалось ли Эдвардсу оживить древних ящеров? Полноценные обзоры ещё не вышли, а первые отзывы смешанные. За зрелищность предсказуемо хвалят, но многие отмечают, что ничего принципиально нового «Возрождение» не предлагает.

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Бессмертная гвардия 2

The Old Guard 2

Когда? 2 июля на Netflix.

Что? Фантастический боевик, продолжение фильма 2020 года.

О чём? О бессмертных, сильных и умелых воинах, которые тысячелетиями помогают защищать человечество. Их можно убить — но они воскресают на следующий день, а раны быстро затягиваются. Атаманша команды, Андромаха, в прошлом фильме потеряла способность к регенерации и стала простой смертной. И как назло, откуда ни возьмись появилась первая из бессмертных, которую давно считали убитой, и угрожает всему миру.

Чего ждём? Первый фильм был неплохим боевиком, который понравился критикам, несмотря на всю свою простоту. Продолжение анонсировали уже давно. Возвращаются почти все — кроме режиссёра Джины Принс-Байтвуд, чьё кресло заняла Виктория Махони. В остальном создатели те же, включая сценариста и оператора, а также Шарлиз Терон в главной роли и большую часть её напарников по отряду. Противостоять им будет Дискордия, героиня Умы Турман, которая сойдётся с Терон в битве за звание самой крутой мамаши Голливуда.

40 акров

40 Acres

Когда? 2 июля.

Что? Канадский постапокалипсис.

О чём? О мире после конца света. Семья канадских фермеров — потомков беглых рабов из США — считала, что осталась чуть ли не последней из выживших. Но вскоре ей придётся оборонять свои владения от диких каннибалов.

Чего ждём? Приземлённый триллер без особых спецэффектов, в котором выжившие дерутся за остатки ресурсов, и никогда не знаешь, кому можно доверять. Нечто вроде фильмов «Оно приходит ночью» или «Аркадия», где люди оказывались опаснее любых зомби.

«40 акров» уже показывали в прошлом году на фестивале в Торонто. Западные критики единодушно в восторге (100% на «Томатах») — говорят, фильм суровый и с неожиданными поворотами. Отзывы на IMDb более смешанные: некоторые жалуются на «повесточку», но называют кино напряжённым и даже немного безумным.

Осирис

Osiris

Когда? 25 июля.

Что? Фантастический боевик.

О чём? Группу спецназовцев посреди боя похищает лучом инопланетный корабль. В трюме звездолёта они встречают пожилую воительницу, которая объясняет им расклад: пришельцы решили запастись продуктами, и эти продукты — люди. Правда, покушать уродливым монстрам будет непросто, ведь еда на сей раз может отстреливаться.

Чего ждём? Типичное «би-муви» про солдат против пришельцев. Явно с небольшим бюджетом, простым сюжетом и обязательной голливудской звездой для трейлера. На сей раз наставницу героев сыграла бабушка терминаторов Линда Хэмилтон, и мы готовы принимать ставки, на какой минуте фильма её героиня отважно пожертвует собой. Остальных актёров вы вспомните разве что по эпизодическим ролям — например, Сверхзвуковую Боеголовку из «Дэдпула» или покойного отца героя «Тихоокеанского рубежа».

В Рунете фильм почему-то известен под обманным названием « Хищник: Миссия „Осирис“ », как будто очередной ушлый российский прокатчик пытается выдать посторонний фильм за продолжение « Хищника ». Что странно, ведь, насколько известно, в России фильм пока никто не анонсировал, и даже на Западе его показывают в первую очередь на стримингах. Сюжетное сходство с классическим «Хищником» тут действительно есть, но не более того — так что мы этим названием предлагаем не пользоваться.

Магическая битва: Тайная проверка / Преждевременная смерть: Фильм

Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death - The Movie

Когда ? 16 июля.

Что ? Фэнтези-аниме, полнометражный мультфильм к сериалу «Магическая битва». Адаптация одноимённых арок манги.

О чём ? Не совсем обычные японские старшеклассники Сатору и Сугуру учатся в токийской школе магии и выполняют задания. На сей раз им надо охранять девушку Рико, которая очень важна для магического ритуала.

Чего ждём ? По сути, расширенную компиляцию нескольких эпизодов второго сезона аниме-сериала. Такие нарезки вместо полноценных новых фильмов в последнее время популярны в мире аниме. Японские фанаты ходят смотреть на любимых героев на большом экране, а новички знакомятся с франшизой. Правда, новичкам может быть трудно понять все условности мира «Магической битвы»: эта арка — далеко не начало истории, и много важного для героев произошло задолго до сюжета фильма.

А ещё выйдут: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — ремейк хоррора 1997 года про маньяка-мстителя. «Смурфики» — очередной мультфильм про голубых гномиков от Криса Миллера, режиссёра «Шрека 3»

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