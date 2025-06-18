«Гадкая сестра»: не родись красивой, стань лучшей версией себя

Полная надежд и мечтаний восемнадцатилетняя Эльвира (Леа Мюрен) переезжает в дом нового мужа своей матери Ребекки (Ане Даль Торп) вместе с младшей сестрой Альмой (Фло Фагерли). Молодожёнам не светит «долго и счастливо» — пожилой супруг вскоре умирает. Его дочь, красавица Агнес (Теа Софье Лок Несс) не особенно рада безродным соседкам, у которых, вопреки ожиданиям, за душой нет ни гроша. Теперь, чтобы не погрязнуть в нищете, Эльвира должна удачно выйти замуж — желательно за принца.

Den stygge stesøsteren Жанр : фэнтезийная драма, боди-хоррор Режиссёр : Эмили Блихфельдт В ролях : Леа Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софье Лок Несс, Фло Фагерли, Исак Калмрот и другие Премьера : 23 января 2025 (мир), 5 июня 2025 (Россия, «Иноекино») Похоже на : « Субстанция » (2024), «Страшные сказки» (2015), «Чёрный лебедь» (2010), «Титан» (2020), «Белоснежка: Страшная сказка» (1997) « Субстанция » исследовала тему увядания и отчаянного стремления к молодости, а здесь у нас жуткая сказка о привлекательности любой ценой. Несмотря на схожесть идей и посылов, никто ни у кого не подсматривал, и фильмы создавались независимо друг от друга. Просто, видимо, пришло время поговорить о том, что слишком долго обсуждать не хотели. «Гадкая сестра» — ещё одно кино о безжалостных и бессмысленных стандартах красоты, способных только калечить.исследовала тему увядания и отчаянного стремления к молодости, а здесь у нас жуткая сказка о привлекательности любой ценой. Несмотря на схожесть идей и посылов, никто ни у кого не подсматривал, и фильмы создавались независимо друг от друга. Просто, видимо, пришло время поговорить о том, что слишком долго обсуждать не хотели.

У дебютантки в режиссёрском кресле Эмили Блихфельдт получилась не просто «Золушка» с другого ракурса, а скорее история по мотивам. Центральный персонаж здесь — Эльвира, старшая из сводных сестёр будущей принцессы. Её играет Леа Мюрен, фотомодель и звезда норвежских подростковых сериалов. Да, девушка изначально не то чтобы гадкая — она явно миловидная, к тому же совершенно не злая, скорее наивная и внушаемая. Она не расстаётся со сборником стихов авторства принца Джулиана (Исак Калмрот) и постоянно предаётся невинным грёзам об их светлом совместном будущем. Когда затевается королевский бал, на котором Джулиан должен будет определить свою избранницу, у Эльвиры наконец появляется надежда.





К сожалению, выгодное замужество девушки входит и в интересы её матери, которая на последние деньги начинает операцию «преображение». Она сажает и без того стройную дочь на жесточайшую диету, а для более радикальных изменений оплачивает услуги профессионала по имени доктор Эстетик. Правда, полы в его кабинете постоянно залиты кровью, а у медсестры повреждён глаз, но какая разница, если он обещает сделать тебя красавицей?

Печальнее всего следить за страданиями Эльвиры и понимать, насколько они излишни. Перспективу зрителя здесь отражает Альма, которая с растущим ужасом наблюдает, как её старшей сестре ломают нос без наркоза и делают с ней ещё более неприятные вещи. Неудивительно, что младшая (тоже совершенно не гадкая) сестрёнка раз и навсегда разочаровывается во всех светских ритуалах. На первый взгляд вынужденно, но на самом деле с большим удовольствием вместо шёлковых платьев и корсетов Альма начинает носить простую и удобную одежду, а обществу людей предпочитает компанию лошадей.

Кроме образцово славной младшей сестры в фильме, увы, больше нет положительных персонажей. Агнес, местная Золушка, — не злодейка, а избалованная и прагматичная богачка. В общих чертах «Гадкая сестра» придерживается сюжета сказки — будет и бал, будет и туфелька. Вот только сказка эта — не Шарля Перро, а братьев Гримм, которые были совершенно безжалостны к сводным сёстрам Золушки. Несложно догадаться, на что пойдёт Эльвира, чтобы втиснуть свою ногу в чужую обувь, на это недвусмысленно намекает даже постер фильма.

А принц, о котором мечтает Эльвира и на которого положила глаз Агнес, — омерзительнейший тип. Нет, он не чавкает во время еды, но привлекательность женщин оценивает в основном по размеру груди и тому, насколько они подходят для монаршего ложа. По мере развития сюжета внутреннее возмущение будет только расти — неужели все муки, все издевательства, весь этот ужас героиня терпит ради этого человека?

Некоторые критики после просмотра признавались, что их чуть не стошнило (а кого-то даже не чуть). Казалось бы, чего только не показывали в фильмах ужасов и боди-хоррорах — кровью, внутренностями и расчленёнкой уже никого не удивишь. Блихфельдт не скрывала, что главными источниками вдохновения для неё стали фильмы Дэвида Кроненберга. Она даже назвала в его честь одну из героинь — учительницу танцев здесь величают Софи фон Кроненберг. Все эти страдания плоти дебютантка взяла и совместила с эстетикой добрых сказок, в первую очередь фильма «Три орешка для Золушки» (в «Гадкой сестре» даже звучит музыкальная тема оттуда). Визуально «Гадкая сестра» очень хороша и сочетает натурализм с вычурной, местами даже избыточно сказочной эстетикой. Конечно, журналистов на показах выворачивало не из-за этого.

Всё дело в методе, который Эльвира использовала для похудения. Не секрет, что для осиной талии девы прошлых лет чем только себя не губили — в том числе глотали яйца ленточных червей. Ешь что хочешь, а жиреть за тебя будет новый питомец. Вот только вместе с килограммами уйдёт и здоровье — история знала примеры, когда вместо идеальной фигуры девушки доводили себя до гибели.

На пути к красоте Эльвира меняется не только внешне, но и внутренне, причём в обоих случаях не в лучшую сторону. Из милой и чистой девочки она постепенно превращается в искалеченного и больного человека, одержимого и даже жестокого. В этот момент ей уже вполне мог бы подойти эпитет «гадкая». Несмотря на это, фильм полон нежности к своей главной героине и даже не брезгливой жалости, а искреннего сочувствия. Поэтому конец здесь, вопреки ожиданиям, почти добрый — насколько это возможно в такого рода кино.

Если вы до сих пор сомневаетесь, рейтинг фильма строго 18+. Помимо жестокости в меню мерзкая еда, гниющие трупы, червяки разных видов (всё, естественно, крупным планом), а также голые ягодицы, гениталии и секс. Но если бы не всё это, такая сказка о Золушке учила бы детей куда более полезным вещам, чем классическая. Не всегда желание стать принцессой доводит до добра, да и ни один принц, как ни крути, не стоит издевательств над собственным здоровьем.

«Гадкая сестра» — это сводная сестра «Субстанции». Фильмы разными способами рассказывают похожие истории о том, на что женщины готовы пойти ради одобрения общества. Но если в некоторых сценах новый фильм может уверенно обставить старшую сестрёнку по уровню мерзости, то в целом он куда более оптимистичный. Даже в самой отчаянной ситуации может найтись тот, кто тебя не бросит, — к счастью, не принц.

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