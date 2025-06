«28 лет спустя»: кино о человечности, опасности и красоте

Их с отцом приключение в чём-то перекликается с «Дорогой» Кормака Маккарти, в чём-то вступает на поле игры с The Last of Us. Природа успела смыть часть следов человеческого пребывания, и перед нами и героями предстают дикие поля с высокой травой, многочисленные стада оленей, яркая зелень повсюду. На этой напряжённой охоте мальчик и зритель знакомятся с новыми видами заражённых. Среди них — отвратительные толстые, но медленные падальщики, а также Альфы — невероятно опасные и умные гиганты.