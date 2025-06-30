«28 лет спустя»: кино о человечности, опасности и красоте

«28 лет спустя» — третья часть серии фильмов про зомби, начавшейся с «28 дней спустя». К её созданию вернулись режиссёр Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд. Тех, кто знает их предыдущие работы, ждёт одна из лучших картин года. Те же, кто сформировал ожидания только по промо-материалам, на выходе из зала почувствуют, что их обманули.

Маркетинговая кампания «28 лет спустя» вводит зрителя в заблуждение. Трейлеры обещают боевик с участием Аарона Тейлора-Джонсона, который на деле играет не такую уж важную роль и участвует только в начале фильма. Вместо этого Бойл и Гарленд предлагают историю о взрослении, принятии и отношениях с близкими. С обманом ожиданий столкнётся не только аудитория, но и настоящий главный герой фильма — мальчик Спайк.

В «28 дней спустя» зрителям показали распад общества. В тех обстоятельствах люди были порой опаснее заражённых. В «28 годах» показывают, что выросло на обломках прошлого. У берегов Северной Англии на небольшом острове нашли своё спасение жители небольшой деревни. В деревне возродились некоторые средневековые порядки и ритуалы, что подчёркивают вклейки кадров с рыцарями и сражениями. Вот и Спайку — сыну местного разведчика — предстоит путешествие на Большую землю согласно обряду взросления, поэтому такие порядки не вызывают у него неприятия.

Их с отцом приключение в чём-то перекликается с «Дорогой» Кормака Маккарти, в чём-то вступает на поле игры с The Last of Us. Природа успела смыть часть следов человеческого пребывания, и перед нами и героями предстают дикие поля с высокой травой, многочисленные стада оленей, яркая зелень повсюду. На этой напряжённой охоте мальчик и зритель знакомятся с новыми видами заражённых. Среди них — отвратительные толстые, но медленные падальщики, а также Альфы — невероятно опасные и умные гиганты.

Вылазка героев оборачивается завораживающим сочетанием опасного и красивого. Пробег по мелководью под ночным небом с яркими звёздами и северным сиянием напоминает о мультфильмах «Диснея» или «Жизни Пи». И в то же время за героями мчится Альфа. Заражённые и красота мира идут бок о бок со Спайком весь фильм.

Одна из тем «28 лет спустя» — утрата иллюзий. Вернувшегося Спайка встречают шумным праздником, на котором он понимает, что отец не герой, а живой человек со своими недостатками. А у побережья живёт, вероятно, последний врач Англии, который может исцелить мать Спайка Айлу, страдающую от неизвестной болезни. Вместе с ней он втайне сбегает из деревни в поисках доктора.

Контрасты и обманы сопровождают героя и дальше. Айла — больная женщина, которая часто теряет связь с реальностью и называет сына отцом. При этом в ответственные моменты она вспоминает о роли родителя и то спасает Спайка от заражённого, то принимает роды. Или, напротив, Эрик — шведский солдат, гость из «цивилизованного» мира с современными гаджетами и экипировкой, постоянно жалуется на судьбу.

Венцом этих контрастов становится тот самый доктор Келсон в исполнении Рэйфа Файнса. Безумный отшельник, каким его рисовали деревенские, оказывается самым человеколюбивым персонажем. Несмотря на ужасающий памятник смерти, который он выстроил из костей разбросанных повсюду трупов, он удивляет своей осознанностью. В нём есть место состраданию даже к заражённым — он их не убивает, а усыпляет дротиками. Выступая в роли мудреца, Келсон даёт юному герою урок о принятии неизбежного, о любви, жизни и смерти.

В два часа вместилось многое. Для такого результата потребовалась самоотдача каждого из авторов. Особенно стоит отметить музыку, за которую отвечала группа Young Fathers: в нужные моменты она ярко подчёркивает настроение фильма. Музыкальные решения иногда удивительные, но потому и более интересные. Такие есть и в монтаже, где, кажется, применили все возможные приёмы: от неожиданных вставок исторической хроники до замедленных пролётов из «Матрицы» над заражёнными. И ничто не кажется лишним, зритель не выпадает из фильма даже при нестандартных решениях.

Ложкой дёгтя можно считать только первые и последние минуты, которые служат мостиком к следующему фильму франшизы (он должен выйти в январе 2026 года). Переход от трагического к комическому оставляет со смешанными впечатлениями на титрах. Возможно, стоило сделать этот отрывок сценой после титров, как у Marvel. У зрителя не возникло бы эмоциональной неразберихи, а фильм получил бы большую самостоятельность.

«28 лет спустя» не эволюция ни для франшизы, ни для жанра. Но это эмоциональная история о взрослении в непривычном сеттинге. Фильм не предлагает простых ответов, но задаёт хорошие вопросы о том, что значит оставаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах.

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