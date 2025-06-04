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Какие сериалы смотреть в июне 2025? Как насчёт корейских?

Кот-император
4 июня 12:00
1873
6 минут на чтение
Никто, ну, почти никто не хочет выпускать новые сериалы летом. Кто их там будет смотреть? Все гуляют, шашлыки жарят, на море уезжают! 
Поэтому в нашем июньском дайджесте совсем немного западных премьер — разве что возвращение одного циничного инопланетянина да сомнительная замена Тони Старку. Зато это повод вспомнить о премьерах неамериканских. Как насчёт корейской романтики, корейской жести и фэнтези с Филиппин?

Железное Сердце

Ironheart
Когда и где? С 24 июня на Disney+
Что? Супергероика по вселенной Marvel.
О чём? О Рири Вильямс, талантливой, но бедной изобретательнице, которая вдохновилась примером Тони Старка и построила себе боевой суперкостюм. Вот только Рири не миллиардерша, и чтобы добыть ресурсы на костюм, ей пришлось связаться с мутным преступником Капюшоном. Он технологии не любит — он владеет магией; и, как уже догадываются знатоки комиксов, их дружба с Рири продлится недолго.
Трейлер
Чего ждём? Мини-сериал о второстепенной героине, которую в комиксах когда-то ввели как модное-молодёжное дополнение к Железному Человеку. Сейчас киновселенная Marvel в активном поиске новых героев, и неудивительно, что хватаются и за такой вариант. Сериал не будет её первым появлением — Рири уже мелькнула во второй «Чёрной Пантере».
В комиксах Рири была подростком, обставляющим миллиардера-филантропа на его же поле, что многим показалось перебором. В киновселенной Железное Сердце уже взрослая женщина (актрисе Доминик Торн — 28 лет), а сюжет сериала посвящён трудностям, с которыми столкнётся любой, кто решит строить суперкостюм, не имея суперспособности «деньги». 
Анонсирован только один сезон, так что огромных надежд на проект в Marvel не возлагают. Рири, похоже, не планируется как полноценная замена выбывшему Старку. Но если шоураннер Чинака Ходж (в прошлом сценаристка сериалов «Сквозь снег» и «Клуб полуночников») действительно расскажет законченную историю, не откладывая интересное на продолжения, это пойдёт «Железному Сердцу» только на пользу.

Засланец из космоса, 4-й сезон

Resident Alien
Когда и где? 6 июня 2025 на Syfy.
Что? Фантастическая трагикомедия.
О чём? Чужие среди нас! В маленьком городке в горах штата Колорадо поселился замкнутый и чудаковатый патологоанатом Гарри. На самом деле под этой личиной скрывается шпион инопланетной цивилизации, которого послали зачистить Землю перед внеземным вторжением. Правда, Гарри довольно скоро проникся земным гостеприимством и больше не хочет убить всех человеков.
Трейлер
Чего ждём? В финале третьего сезона Гарри вступился за нашу планету в борьбе с инопланетными захватчиками, Серыми, — и в итоге оказался у них в плену. Главный герой сидит в тюрьме на Луне, лишённый инопланетных суперсил, и пытается сбежать. А его прежнее тело занял Богомол, злой и сексуально озабоченный пришелец, который любит откусывать головы. Теперь уже он притворяется доктором, а друзья лишь замечают, что Гарри стал чудить как-то иначе.
Судя по трейлеру, Богомол становится чуть ли не вторым главным героем, и сезон посвящён ему не меньше, чем Гарри. Но с точки зрения нашей реальности — это просто возможность для Алана Тьюдика сыграть сразу двух персонажей, по-новому вывернув образ пришельца в человечьей шкуре. Мимикой, голосом, движениями он создаёт совершенно непохожие образы, и наблюдать за этим забавно даже в трейлере.

Воскрешение

Revival
Когда и где? 12 июня 2025 на Syfy.
Что? Мистический триллер. Экранизация комиксов Тима Сили и Майка Нортона.
О чём? В ночь Воскрешения, с 1 на 2 января, мёртвые восстали из могил. Правда, только умершие вчера и только в окрестностях городка Возо, штат Висконсин, так что ходячих мертвецов всего несколько десятков. Воскресшие не превратились в зомби, но многие вернулись «не такими» и ведут себя неадекватно. К тому же они бессмертны, раны на них заживают как на Росомахе. 
Полиции прибавилось работёнки: беспокойных покойников надо выявить и поймать. Кто-то из воскресших был жертвой убийства и может рассказать что-то полезное, а кто-то от травмы свихнулся и готов убивать сам. Главная героиня — полицейская, чья сестра тоже была убита и воскресла, но ничего не помнит.
Трейлер
Чего ждём? Комикс-первоисточник хвалили за нестандартный подход к избитому сюжету. Вместо орды зомби — горстка растерянных, обезумевших людей. Вместо апокалипсиса — локальный кризис, где властям приходится бороться не столько с мертвецами, сколько с общественной паникой: кто-то молится на воскресших, кто-то хочет их линчевать или даже сожрать…
Впрочем, хотя создатели открещиваются от ярлыка «зомби» некоторые из воскресших всё равно смахивают именно на них. Да и трейлер в целом выглядит довольно хорророво. Возможно, в этом отчасти видно руку шоураннера Аарона Кунца, создателя не очень популярных ужастиков «За призрачной дверью» и «Камера обскура». «Воскрешение» станет его крупнейшим проектом.

Хроники Энкантадии: Санг'гре

Encantadia Chronicles: Sang'gre
Когда и где? 16 июня 2025 на GMA Network.
Что? Филиппинское фэнтези. Продолжение сериала «Энкантадия» 2016 года.
О чём? Девушка Терра — дочь королевы Данайи, одной из героинь предыдущего сериала. Терра выросла на Земле, в реальном мире, и не подозревает, что она наследница трона волшебной страны Энкантадии, — до тех пор, пока злодеи не начинают за ней охотиться. И вот тогда ей приходится овладеть потомственной магией.
Тизер
Чего ждём? У нас про «Энкантадию» вряд ли кто-то слышал, но на Филиппинах это популярная франшиза. У неё даже есть собственная фанатская викия, где можно почитать про запутанный лор этой вселенной. А к премьере новинки весь старый сериал выложили на YouTube с английскими субтитрами.
Тизер сулит азиатское кино, будто составленное из его самых известных проявлений: мечников в развевающихся одеждах и пафосных позах, как в Китае, отрицающих физику трюков, как в Индии, и костюмов словно из косплея какой-нибудь корейской игры. Правда, колорит не столько филиппинский, сколько общефэнтезийный. Сюжет об очередной Избранной вряд ли удивит, зато картинка глаз порадует.

Я украла первую ночь главного героя!

Namjuui cheotnalbameul gajyeobeoryeotta / First Night with the Duke
Когда и где? 11 июня 2025 на KBS2.
Что? Романтический исторический исекай (история про попаданца). Экранизация книги и вебтуна Хван До Толь.
О чём? Студентка Чха Сон Чхэк очень любила исторические романы, особенно про любовь. И однажды взяла да и провалилась в один такой, про эпоху Чосон (Корею 1419 веков). Она оказывается на месте эпизодической героини третьего плана, но вскоре её соблазняет главный герой, и сюжет идёт совсем не по писаному.
Тизер
Чего ждём? Романтическую мелодраму с сюжетом в духе «Чужестранки», но про дивную старинную Корею, где все носят огромные шляпы и воздушные шелка. Чего, кстати, в книге и основанном на ней комиксе не было — там попаданка оказывалась в старой доброй Англии в роли леди. При адаптации действие перенесли на родину автора первоисточника и создателей сериала во главе с режиссёром Ли Ун-хи («Мой идеальный незнакомец»). Если в остальном сюжетные линии книги сохранятся, героиню ждут искушения роскошью нового положения, красивыми платьями и прекрасным принцем.

Кён-у и фея

Gyeonuwa seonnyeo / Head over Heels
Когда и где? 23 июня 2025 на tvN.
Что? Романтическое низкое фэнтези. Экранизация вебтуна Ан Су-мин.
О чём? Школьница Пак Сон-а на самом деле шаманка, способная предсказывать будущее. Если человек скоро умрёт, она видит его образ как будто перевёрнутым вверх ногами. Однажды таким предстаёт одноклассник Кён-у, который ей нравится, — и девушка решает взять его судьбу в свои руки.
Тизер
Чего ждём? Вебтун про Пак Сон-а — типичные романтические школьные приключения, которые уместно смотрелись бы в сёдзё-аниме. Но в этом плане корейские дорамы отличаются только тем, что сняты вживую. Знатокам дорам может быть знакома исполнительница главной роли: Чо И-хён играла в довольно известном сериале «Мы все мертвы». 

Главный нефантастический сериал:

Игра в кальмара, 3-й сезон

Squid Game
Когда и где? 27 июня 2025 на Netflix.
Что? Психологический триллер.
О чём? О жестоких подпольных играх, которые устраивают в Корее. Победитель получает огромный приз, проигравшим повезёт, если выживут. Между раундами участники голосуют: продолжать игру или нет. Но большинство голосует «за», ведь участвуют в таких играх только самые отчаявшиеся люди: должники, мигранты, умирающие от болезней. За порядком следят вооружённые стражи в масках, а через камеры за кровавым и унизительным зрелищем наблюдают жадные до развлечений богачи.
Трейлер
Чего ждём? В финале второго сезона организаторы довели-таки игроков до открытого бунта. Но ведущий перехитрил их, так что игра продолжается, и главному герою Сон Ги-хуну придётся искать новый способ покончить с ней. Игроков ждут новые испытания и новые предательства среди своих же, а ещё — первая встреча вживую с доселе невидимыми заказчиками-зрителями. Третий сезон заявлен как финальный — если, конечно, создатели не выдумают после этого какую-нибудь «квартальную бойню» с новыми героями.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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