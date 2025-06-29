Как менялись диснеевские принцессы. Эволюция главной героини

Диснеевская принцесса — это не только ряд главных героинь из мультфильмов Disney, но и олицетворение женского идеала эпохи. Вернее, нескольких эпох. Уже почти восемьдесят лет принцессы одновременно и воплощают стереотипы, и спорят с ними, а ещё очень точно транслируют перемены в представлениях о роли женщины. Поговорим о том, как эти перемены отображались на экране, — на примере наших любимых героинь.

«Белоснежка и семь гномов»: Леди Совершенство

«Белоснежка и семь гномов» 1937 года — мультфильм, который сделал полнометражную анимацию нормой. Именно «Белоснежка» заложила основные принципы диснеевской волшебной сказки: опора на литературную основу, почти неизменная система персонажей и ориентация на семейный просмотр. И именно здесь сформировался облик диснеевской принцессы.

Белоснежку любят все, даже птицы и животные

Белоснежка оказался своеобразным ответом умирающей эпохе Бетти Буп — чёрно-белой большеголовой красавицы из мультфильмов братьев Флейшеров. Если легкомысленная тусовщица Бетти Буп была пародийным персонажем, то Белоснежка воплощала в себе общественный идеал предвоенных лет: хорошо выглядящая женщина без особых претензий, ориентированная на роль жены и домохозяйки. Она мила, невинна, всегда позитивна, трудолюбива, кротка и безропотна. Даже если у неё есть проблемы, она относится к ним легко благодаря потрясающему оптимизму. Она должна нравиться всем — за счёт своей невероятной доброты, очарования и максимальной усреднённости.

Положительные стороны Белоснежки привели не только к невиданному доселе кассовому успеху, но и к тому, что студия не обращалась к женским персонажам на протяжении следующих тринадцати лет. Уж слишком хорошей и слишком скучной получилась первая диснеевская принцесса.

Белоснежка стала образцом для героинь «Диснея» — а мачеха-колдунья заложила традицию в изображении злодеек

«Золушка»: героиня переходного периода

«Золушка» должна была вернуть послевоенную анимацию на довоенный уровень. Поэтому руководство студии решило не заниматься экспериментами, а вернуться к той эстетике, которая прославила Уолта Диснея.

Cветлые волосы в сказках указывают на чудесное происхождение или связь с волшебным миром. К тому же блонд был популярен в 1950-х — вспомните Мэрилин Монро

Главная героиня «Золушки», вышедшей в 1950 году, кое в чём схожа со своей предшественницей. Это добрая, покорная и трудолюбивая девушка, встречающая все беды со смирением и неиссякаемым оптимизмом. Она мечтательна — впрочем, мечтает не об исправлении своего ужасного положения, а о любви. Жизнь с мачехой она воспринимает скорее как временные сложности.

При этом Золушка уверенно взаимодействует не только с дружественными ей персонажами, но и с теми, с кем она конфликтует. Она спорит с мачехой и убеждает её, что падчерица тоже имеет право поехать на бал. Золушка уже не так пассивна, как Белоснежка, у неё есть собственный голос и умение добиваться своего, пусть даже и опосредованно, благодаря волшебным помощникам.

В «Золушке» большинство персонажей — женщины, и они же двигают сюжет

«Спящая красавица»: девушка-объект

«Спящая красавица» должно было выйти примерно в то же время, что и «Золушка». Но из-за проблем, связанных со строительством «Диснейленда», работу пришлось задержать. Сложности вызвали и адаптация непростого сказочного первоисточника, в котором героиня большую часть времени не действует вообще, и новаторская для своего времени технология широкого экрана, и анимация персонажей. К сказке вернулись только в 1956-м, а на экраны мультфильм вышел в 1959 году.

Аврора, пожалуй, самая неинтересная из диснеевских принцесс

Принцесса Аврора снова пассивна, у неё скорее роль объекта, нежели субъекта. В отличие от Золушки, хотя бы пытавшейся изменить свою участь, Аврора повторяет поведение Белоснежки: она ничего не делает для развития сюжета, вокруг неё всё происходит само собой. За Аврору её судьбу дважды решают другие, а она принимает это как должное. Она, как и Белоснежка, ближе к концу фильма впадает в волшебный сон, и действие разворачивается вокруг фей-крёстных, принца и злой колдуньи. По сути, главную женскую роль играет не принцесса, а колдунья, то есть антагонистка, — позже такая схема повторится в мультфильме «101 далматинец».

Кому нужна главная героиня, когда есть такая шикарная злодейка?

В «Спящей красавице» уникальный для анимации того времени образ злодейки. Аврора не конкурентка Малефисенты, она — объект её гнева и ярости. Малефисента, в отличие от Королевы из «Белоснежки», равнодушна к признанию своей красоты, и ей, в отличие от сестёр из «Золушки», не нужно внимание принца. Злодейка в этой истории импульсивна: она настолько оскорбляется нетактичностью королевской семьи, что готова преследовать героиню до самой её смерти.

Судьбу Авроры решают феи-крёстные

Уолт Дисней заботился, «чтобы у зрителей не возникало впечатления, что всё это они уже видели». Однако именно это с мультфильмом и произошло — его посчитали вторичным. Публика встретила картину весьма прохладно. В «Спящую красавицу» было вложено слишком много труда и средств, поэтому неудача стала болезненной для Диснея. К волшебной сказке с главным женским персонажем студия не возвращалась ещё очень долго, вплоть до «эпохи Ренессанса» в 1989 году.

«Русалочка»: хвостатая бунтарка

Символично, что серебряный век диснеевской анимации, равно как и золотой, открылся мультфильмом, в основу которого легла классическая волшебная сказка о необыкновенной девушке. И ещё символичнее, что «Русалочка» изначально была в планах у самого Уолта Диснея. В восьмидесятые его внук Рой Эдвард случайно нашёл сценарий к «Русалочке», и руководство студии решило воплотить задумку Диснея в жизнь. Мультфильм, вышедший в 1989 году, неожиданно стал кассовым и возродил интерес публики к диснеевской анимации.

Ариэль — активная и решительная героиня, не боящаяся открыто противостоять подводному обществу

Здесь у Disney появляется мотив поиска своего пути вопреки традициям. Желание героини ходить по земле — вызов устоявшимся ценностям. Она проявляет интерес к людям и хочет стать одной из них ещё до того, как встречает принца Эрика. При этом любовь не служит для неё единственной мотивацией, как было в фильмах классического периода: для Ариэль принц оказывается воплощением свободы, которой она так жаждет.

Такое углубление характера главной героини связано с тем, что к 1989 году аудитория стала более широкой: теперь приходилось учитывать предпочтения и интересы зрителей-подростков, в том числе девочек. Им требовался совершенно иной тип героини: энергичная, непосредственная и не пасующая перед опасностями. В то же время Ариэль мечтательна, романтична, очень женственна (даже подчёркнуто эротична), наивна и не всегда может за себя постоять — финальный бой всё равно происходит между злодеем и принцем.

В «Русалочке» появляется мотив ложной самоидентификации: чтобы достичь желаемого, героиня выдаёт себя за ту, кем не является

В отличие от героинь золотого века, Ариэль не будущая идеальная жена, а бунтующая девочка-подросток, отстаивающая право на свои мечты. Да, в итоге всё заканчивается тем же, чем и в классических волшебных сказках, а именно свадьбой. Но свадьба символизирует исполнение желаний главной героини — таким образом она добивается свободы.

«Красавица и Чудовище»: интеллектуалка с характером

Спустя два года после успеха «Русалочки» вышел мультфильм, повторяющий почти те же самые паттерны, но неожиданно «Красавица и Чудовище» стала даже более коммерчески успешной картиной. И не последнюю роль в этом сыграл образ главной героини, Бёлль.

Хотя героиню зовут Белль («красавица»), её главное достоинство — ум

Белль одновременно и отсылает к героиням классического периода (как и «Русалочка», мультфильм «Красавица и Чудовище» был задуман самим Уолтом Диснеем), и оказывается их антитезой. Больше всего общих черт у Белль с Мэри Поппинс из фильма 1964 года — она тоже не только красива, но и образованна. С одной стороны, Белль появилась потому, что типаж энергичной умной девушки уже успел устояться в кинематографе и требовал репрезентации в коммерческих мультфильмах. С другой — именно благодаря Белль в массовой культуре распространились замкнутые интровертные героини: читательницы, мечтательницы, эскапистки.

Для Белль чтение — способ сбежать от реальной жизни

Как и Ариэль, Белль конфликтует с обществом, потому что, в отличие от своего окружения, имеет амбиции — куда б о льшие, чем брак с первым охотником деревни. В общении с возлюбленным Бёлль проявляет себя девушкой решительной, упрямой и честной — и в то же время терпеливой, заботливой и бескорыстной.

Вопреки всем прежним диснеевским традициям, главные герои не влюбляются друг в друга с первого взгляда; чувство приходит со временем, и чем сильнее Чудовище влюбляется в Бёлль, тем человечнее становится. Мотив душевного преображения благодаря любви появился ещё в «Русалочке», однако наиболее полно раскрылся именно в «Красавице и Чудовище».

«Аладдин»: свободная женщина Востока

Несмотря на то, что мультфильм 1992 года назван именем Аладдина, а самым ярким персонажем в нём получился Джинн, принцесса Жасмин не менее важна для этой истории. Именно вокруг неё вертится всё действие. И она стала первой «этнической» диснеевской принцессой не традиционной европейской внешности.

«Аладдин» был для своего времени довольно смелым мультфильмом. Он вышел сразу после войны в Персидском заливе и показывал в положительном ключе людей, с которыми в реальности американцы воевали. При этом многие обвиняли «Аладдина» как раз в неуважении по отношению к арабской культуре: национальные черты его героев нивелированы, они воплощают представления среднего американца о Востоке, а не арабские реалии.

Внешность Жасмин соответствует стереотипным представлениям о восточной красавице

Жасмин резка, решительна, самодостаточна и очень далека от мусульманского идеала девушки. Она стремится к свободе и после знакомства с Аладдином начинает ассоциировать свободу с ним — как случилось и с Ариэль, влюбившейся в Эрика.

После коммерческого успеха «Аладдина» стало ясно, что идея переносить сюжеты мультфильмов в разные времена и страны, а не только в европейское Средневековье, будет пользоваться успехом. Поэтому в 1994 году вышел «Король Лев», а в 1995-м — «Покахонтас».

«Покахонтас»: роль принцессы в истории

С каждым новым диснеевским мультфильмом главные героини становились всё более проработанными, их мотивации делались сложнее, а характеры — неоднозначнее. Интерес к историческим персонажам стал закономерным развитием тенденции.

Имя Покахонтас на языке племени поухатанов означает «маленькая проказница». Диснеевская героиня намного старше исторического прототипа

В Покахонтас ярко проявляются черты, свойственные предыдущим героиням Disney: она не удовлетворена жизнью и жаждет свободы и настоящей любви. Помимо того, что Покахонтас не любит своего жениха Кокума, она считает брак с ним помехой на пути к свободе. Как и предшествующие ей героини, она не слишком общительна и предпочитает проводить время на природе. Однако — и это очень важно! — именно у Покахонтас появляется подруга-человек, а не забавная зверюшка.

Молчаливые друзья-животные явно достались Покахонтас от Белоснежки, а вот подруга-ровесница у диснеевской героини появилась впервые

Покахонтас хочет не только уберечь любимого и обрести свободу, но и разрешить конфликт между индейцами и белыми. Это первая героиня, которой выпадает возможность напрямую поучаствовать в спасении своего возлюбленного — и добиться успеха. Да, и до Покахонтас Бёлль защищала Чудовище от горожан, а Жасмин отвлекала на себя внимание Джафара, когда Аладдин пытался похитить лампу, но эти события были второстепенными, а попытки заканчивались провалом.

«Мулан»: принцесса-воин

«Мулан», основанная на китайской легенде о воительнице Хуа Мулань, стала первым диснеевским мультфильмом, где проблема гендерных ролей вышла на передний план. Мулан живёт в карикатурно патриархальном обществе, где девушки рождаются исключительно для того, чтобы выйти замуж, стать опорой мужу и рожать ему сыновей (и ни в коем случае не дочерей).

В истории Китая были реальные воительницы, но Хуа Мулань считается легендарной

При том, что с самого начала подчёркивается беспомощность Мулан в ведении хозяйства и неумение подать себя как хорошую невесту, она, тем не менее, не становится маскулинной. Она задаётся вопросом о своём предназначении, однако не желает заниматься мужским трудом — ей это просто не приходит в голову. Когда Мулан принимает решение пойти на войну, она делает это из чувства долга и желания защитить отца, а не потому, что она агрессивна и получает удовольствие от битвы. В роли мужчины Мулан как раз выглядит заметно женственной, и ей неуютно в этом облике.

«Мулан», вышедшая в 1998 году, стала первой вестницей грядущей эмансипации диснеевских героинь. Она показала, что диснеевская принцесса может быть не только женственной, но и готовой к бою. Феминистский подтекст «Мулан» проявляется не только в становлении главной героини как защитницы своей родины, но и в почти полном отсутствии романтики. Центральный конфликт никак не связан с любовью между Мулан и Шангом, их отношения завязываются в финале картины, и, кроме мимолётной шутки Мушу, на их связь ничто не указывает. Ну и, разумеется, никакой свадьбы перед финальными титрами.

Читайте также Настоящая Мулан из легенды: кровь, патриотизм и никакого Мушу Лиза Худайбердиева 29.08.2020 113234 Вспоминаем первоисточник нового фильма Disney — не мультфильм 1998 года, а китайскую легенду о воительнице Мулань.

«Принцесса и лягушка»: чернокожая бизнес-леди

«Принцесса и лягушка» (2009) должна была стать новой «Русалочкой», своеобразным возвращением к истокам (к карандашу и бумаге, к стилю, сформированному «серебряным веком») и одновременно пересмотром всех прошлых достижений. Грандиозная задумка споткнулась о коммерческий неуспех: мультфильм не окупился в прокате. Причиной часто называют «девчачесть» в названии — мол, слово «Принцесса» отсекло мужскую аудиторию. К тому же картину обвиняли в непреднамеренном расизме: Тиана вроде бы первая чернокожая диснеевская принцесса… но большую часть экранного времени проводит в облике лягушки.

С одной стороны, «Принцесса и лягушка» обращается к эстетике диснеевского «Ренессанса», но с другой, это слишком нестандартная история. В этой сказке мечты «принцессы» куда приземленнее, принц вовсе не герой, жизнь после свадьбы не переходит в дворцовые чертоги, а мечты прочих героев если и исполняются, то очень своеобразно…

Действие «Принцессы и лягушки» происходит в Новом Орлеане, столице джаза

У Тианы, как и у прочих диснеевских героинь, есть мечта, но конкретная и приземлённая — открытие собственного ресторана. Чтобы добиться цели, она работает не покладая рук, — какой разительный контраст с предшественницами! Даже самые активные из них не были такими практичными, как Тиана. Шанс на исполнение желаний либо выпадал им случайно, либо зарабатывался как угодно, только не каждодневным трудом.

Тиана целеустремлённа и трудолюбива, но она не умеет наслаждаться жизнью, отдыхать, у неё физически нет времени на хобби. Однако это не мешает ей оставаться доброй и помогать другим. «Принцесса и лягушка» — первый диснеевский мультфильм, где сюжет полностью посвящён тому, как героиня спасает героя, тогда как традиционно всё происходит наоборот.

Вдобавок в этом мультфильме переворачивается идея социального лифта — после свадьбы с принцем Навином статус Тианы повышается, она становится принцессой, однако затем они оба отказываются от светской жизни и принимаются за строительство ресторана, где Навин работает наравне с другими. Это довольно революционно для волшебной сказки: до «Принцессы и лягушки» в фильмографии Disney не было подобного сюжетного хода.

Шарлотта избалована и капризна, но при этом добра и верна друзьям

Кроме того, это второй раз у Disney, когда у главной героини появляется лучшая подруга, и первый — когда эта подруга действительно ей помогает. Шарлотта хоть и подана комедийно и порой становится своеобразным третьим углом в отношениях Тианы и Навина, но она добровольно отказывается от своей мечты выйти за принца ради спасения подруги. И это тоже феминистское послание: женская дружба существует, и она благотворна для женщин.

«Рапунцель: Запутанная история»: девушка, победившая страх

Если «Принцесса и лягушка» — это прощание Disney с традиционной анимацией, то «Рапунцель» (2010) — первая ласточка нового, цифрового, периода. «Рапунцель» вновь привлекла внимание к студии, показала, на что она способна в цифровой анимации, обновила восприятие жанра волшебной сказки.

Акцент в «Рапунцель» — на внутренних проблемах героини, а не на внешней событийной канве

В центре сюжета снова конфликт мачехи и падчерицы, но не такой, как в «Белоснежке» и «Золушке». Рапунцель не соперница Готель, она её ресурс. Готель добивается доминирования над героиней при помощи психологического насилия и ложной заботы: она похищает Рапунцель младенцем, запирает в башне и притворяется её матерью, попутно взращивая в «дочери» комплексы. Конечно, Рапунцель должна преодолеть этот диктат и сепарироваться от «родительницы».

Героиня, которая оказывается живым и энергичным, пускай и сильно затравленным подростком, идёт на обман, чтобы вырваться за пределы башни хотя бы на денёк. Но, сделав первый шаг во внешний мир, она пугается, пасует и думает, как это переживёт «мама». Почти каждое действие Рапунцель совершает, преодолевая боязнь внешнего мира.

Рапунцель уже не просто девушка, которая может сделать что-то мужественное и геройское, как Покахонтас или Мулан. Это героиня, которая не только преодолевает страхи и внутренние запреты, но и осмысляет их. Её проблемы — в первую очередь психологические, и она их успешно преодолевает.

В мультсериале Рапунцель вернули волшебные волосы, и это сделало финальный поворот полнометражки абсолютно бессмысленным

Если «Принцесса и лягушка» больше концентрировалась на романтическом сюжете, то в «Запутанной истории», несмотря на то, что любовная линия там присутствует, акцент все же остается на внутрисемейных отношениях. И это подводит к следующим творениям студии.

«Храбрая сердцем»: мамина дочка

«Храбрая сердцем» (2012) — первый мультфильм Pixar в жанре волшебной сказки, да ещё и с главной героиней – девушкой. Такое стало возможно только после объединения с Disney. «Храбрую сердцем» неоднократно обвиняли в том, что в ней Pixar теряет собственное лицо. Но всё-таки рассказанная здесь история вполне соответствует творческим поискам студии.

Героиня «Храброй сердцем» — подросток, но личная жизнь её не интересует

Мерида — очень боевая девочка. Отчасти это связано с тем, что она с самого детства была окружена мужчинами и невольно копировала их манеру поведения, отчасти с тем, что она — первенец и будущая правительница. Мерида свободолюбива, энергична, обожает стрельбу из лука и фехтование.

Королева Элинор ждёт от Мериды ответственного поведения, хочет, чтобы та вписывалась в каноничный образ принцессы, но при этом контролирует каждый шаг дочери, не давая ей научиться той самой ответственности. Мериду это раздражает, и её недовольство накладывается на кризис переходного возраста: она дерзит матери, отвергает её авторитет и, как это свойственно подросткам, обвиняет её во всех грехах. И когда после крупной ссоры у Мериды появляется шанс «перевоспитать» маму, она хватается за него, не ожидая, что у этого поступка могут быть последствия…

Впервые режиссёром полнометражного мультфильма Pixar выступила женщина — Бренда Чепмен

Это далеко не первая ошибка диснеевских принцесс — но тот редкий случай, когда героиня сама осознаёт, что натворила, и пытается всё исправить. Сюжет строится вокруг налаживания отношений между дочерью и мамой в медвежьем облике. Есть и внешний конфликт с демоническим королём-медведем, но он почти не играет роли: Pixar традиционно делает ставку на внутренние переживания героев, а не на экшен, который хоть и присутствует, но кажется второстепенным.

Мерида — самая мужественная из диснеевских принцесс, она в этом даже превосходит Мулан, которую всё же тяготил мужской образ жизни. Мериде он нравится, и она видит своё будущее через призму мужской самореализации.

«Холодное сердце»: сила сестринства

У «Холодного сердца» (2013) долгая история, тянувшаяся ещё с золотого века Disney. К идее мультфильма по «Снежной королеве» возвращались в ранние нулевые, в какой-то момент работа даже началась, но потом оборвалась… История «Холодного сердца» в том виде, в котором его знают современные зрители, началась в 2011 году, когда Дженнифер Ли написала сценарий к фильму. Она же стала режиссёром проекта.

Если «Рапунцель» — это «Русалочка» цифрового периода, то «Холодное сердце» — однозначно «Красавица и Чудовище». Не по сюжету, конечно, а по своей роли в истории. Она точно так же наследует успешному предшественнику, развивает заданные в нём идеи — и превосходит его. Одной из причин стали образы главных героинь. Мировая анимация давно нуждалась в сюжете о двух равноправных девушках — подругах или сёстрах. Конечно, у Disney был умеренно успешный «Лило и Стич», но у его героинь была слишком большая разница в возрасте.

Ещё «Принцесса и лягушка» доказали, что героини могут выступать в паре. «Холодное сердце» развивает эту идею

Перед тем как стать Анной и Эльзой, эти героини были то Гердой и Снежной королевой, то хтоническими существами, олицетворявшими Весну и Зиму… Они всегда находились в центре истории — были злодейками, соперницами, состояли в родительско-детских отношениях, дружеских или сестринских. И во всех вариантах сценариев было кое-что неизменное: акцент на их отношениях, а вовсе не на спасении Кая.

Как и в «Рапунцель», в «Холодном сердце» важна тема взросления и сепарации. Эльза совершеннолетняя, но её проблемы не касаются «взрослых» тем: наоборот, они максимально подростковые и демонстрирующие неподготовленность к взрослой жизни. Обе они незрелые, но по-разному: Эльза не может пережить детскую травму и страх перед социумом, Анна же пытается принимать важные решения, руководствуясь только своими желаниями.

На первом плане в мультфильме — родственные связи и примирение с членом семьи, как в «Храброй сердцем»

Если Анна воплощала уже ставший традиционным для Disney типаж бесшабашной оптимистки, то Эльза стала открытием. Настолько закрытой героини, испытывающей травматические переживания, у Disney прежде не было — да и вообще в коммерческой анимации встречалось нечасто.

«Моана»: принцесса дальнего плавания

Мультфильм основан на источнике, необычном для полнометражек Disney: фольклоре Полинезийских островов. Единственный пример, схожий с «Моаной», — «Братец медвежонок», где основой для сюжета послужил фольклор инуитов, но там в центре сюжета были животные, а не люди.

Один из ранних сценариев «Моаны» был написан новозеландцем Тайкой Вайтити

В какой-то степени «Моана» повторяет сюжет «Принцессы и лягушки»: главная героиня берёт на себя роль спасителя и активного действующего лица. По сути, сюжетная арка Моаны сводится к тому, что она идёт за помощью к мужчине-спасителю, не получает её (вернее, получает не до конца) и в итоге решает проблему самостоятельно, при этом обращаясь за помощью к женщине — бабушке, хранительнице древних знаний.

В характере Моаны сочетаются деловитость и решительность Тианы с саморефлексией Рапунцель и Эльзы. При этом своими желаниями она скорее напоминает Мериду: жажду путешествий и покорения новых земель принято ассоциировать скорее с мужским образом жизни, чем с женским. Кстати, характерно, что жажда увидеть большой мир у героинь «Диснеевского ренессанса» — Ариэль или Жасмин — в итоге ограничивается знакомством с мужчиной в новых локациях.

Антагонистка в «Моане» не человек, а хтоническая сила

Кроме того, «Моана» возрождает заложенный ещё в золотой период Disney антагонизм Светлой и Тёмной матери, только на этот раз он достигает поистине космогонических масштабов. Поначалу кажется, что зловещая Те Ка — древняя сущность, стремящаяся уничтожить землю, вроде титанов из «Геркулеса» или Рогатого короля из «Чёрного котла». Однако резкий поворот сюжета в финале делает историю о спасении мира от злого божества историей о душевной травме (символично, что у злодейки крадут сердце), способной превратить светлое божество в тёмное и стать причиной ужасных разрушений.

Это вряд ли можно считать углублением образа диснеевской злодейки, поскольку у Те Ка (как и у её светлой стороны, Те Фити) маловато личностных черт. Однако это закономерное развитие одной из важных тенденций: сознательного отказа студии от традиционной злодейской фигуры — в том числе фигуры зловредной женщины. И это едва ли не первый случай, когда центральная героиня и противостоящая ей антагонистка примиряются и находят общий язык. Более того, одна из них буквально излечивает другую.

Недавно в клуб принцесс добавили и Райю: «Райя и последний дракон». Почему дивная восточная сказка Disney не станет хитом (а жаль!) Илья Глазков 02.03.2021 22991 Нам показывают прекрасный волшебный мир — но как же ему тесно в рамках одного фильма!

Диснеевские героини прошли долгий путь — от симпатичных и добродетельных, но всё же плоских, к девушкам с проработанным характерам, способным и на героизм, который раньше был уделом персонажей-мужчин, и на ошибки. И это логично, ведь многие идейные установки, привычные для героинь 1930–50-х, в 1990-е уже безнадёжно устарели.

Более того, диснеевские принцессы отчасти формируют эти самые установки, становясь ролевыми моделями. И вряд ли в будущем эта их роль кардинально изменится — с учётом растущих запросов на репрезентацию самых разных героинь.

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