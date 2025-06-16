«Жизнь Чака»: не фильм, а настоящее чудо, которое нужно видеть

Кажется, мир катится в тартарары — кругом войны, землетрясения, наводнения и эпидемии, интернет сбоит, а больницы переполнены. Нет, это не сводка сегодняшних новостей, а завязка фильма «Жизнь Чака». Его герои не знают, сколько ещё продержится наша уставшая планета, а может, и вся Вселенная. Со всем этим хаосом и упадком каким-то образом связан на первый взгляд обычный офисный работник Чарльз Кранц, или просто Чак. Кто такой этот загадочный Чак и почему все узнали о нём прямо перед концом света, вам лучше выяснить самим.

Акт 3. Спасибо, Чак!

The Life of Chuck Жанр : магический реализм, драма Режиссёр : Майк Флэнаган В ролях :Том Хиддлстон, Джейкоб Тремблей, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан, Марк Хэмилл, Миа Сара, Давид Дастмалчян и другие Премьера : 6 сентября 2024 (мир), 5 июня 2025 (Россия, «Вольга») Похоже на : « Думаю, как все закончить » (2020), «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013), «Вечное сияние чистого разума» (2004), «Останься со мной» (1986), «Форрест Гамп» (1994), «Идеальные дни» (2023) В апреле 2025 года по всему миру начали твориться странные вещи. То там, то здесь люди замечали объявления с надписью «39 прекрасных лет! Спасибо, Чак» и фото мужчины в очках. Их находили в разных городах США, в Мадриде и даже в Новосибирске. На американских улицах появились билборды с этой фотографией, а в небе Коачеллы пролетел самолёт с тем же посланием.

Улыбающийся мужчина на фото оказался Томом Хиддлстоном, а все эти объявления — промокампанией нового фильма Майка Флэнагана «Жизнь Чака». Фанаты книг Стивена Кинга могли с облегчением вытереть со лба холодный пот, ведь в одноимённой повести те же события предвосхищали апокалипсис.



Флэнаган не в первый раз работает с кинговским материалом — он уже экранизировал «Игру Джеральда» (2017) и «Доктора Сон» (2019). Неофициальную адаптацию получил и «Жребий» — сериал « Полуночная месса » (2021) явно создан под впечатлением от этой книги. Флэнаган уважает и искренне любит творчество Короля ужасов, и к экранизациям подходит очень деликатно. У него в планах не только сериал по «Кэрри», но и, страшно сказать, адаптация « Тёмной башни ». Надеемся, он не забыл лицо своего отца и будет снимать сердцем.



Зрители, не знакомые с первоисточником и трейлерами фильма, могут быть обмануты в ожиданиях. Особенно если эти любители ужасов не будут держать в памяти, что Кинг — это не только «Сияние», «Кладбище домашних животных» и «Оно», но и «Зелёная миля», «Тело» и «Сердца в Атлантиде». На глазах автора этих строк пара молодых людей вышли из кинозала прямо посреди сеанса и не вернулись — вряд ли их там съели лангольеры, скорее, они не получили того, на что рассчитывали. В «Жизни Чака» почти нет сверхъестественных элементов — ну разве что немножко, у нас тут Кинг всё-таки. Чего там точно нет, так это пугалок — никаких вам злых клоунов, никаких оживших трупов, а из ужасов только экзистенциальный.

Кино состоит из трёх актов, которые идут в обратном порядке: начинается всё с конца света, а заканчивается детством Чака. Так же было в книге, и на экране такая структура работает ещё выигрышнее. Кино вышло неспешное, задумчивое и поэтичное, недаром в нём цитируют стихотворение Уолта Уитмена «Песнь о самом себе». Историю уютно комментирует рассказчик, в роли которого в оригинале выступил Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»). Иногда он дословно зачитывает оригинальный текст — с учётом того, что текст хорош, это несомненный плюс.

Акт 2. Уличные музыканты

Если вы до сих пор не поняли, о чём фильм, ничего страшного. Ко второму акту вы, возможно, всё ещё будете находиться в лёгком недоумении из-за сюжета, но не беспокойтесь, это вам не « Довод » Нолана. Всё станет ясно, причём максимально доходчиво и красиво. Причём к концу элементы так гармонично сложатся в единую картину, что останется только восхищаться мастерством сценаристов (Кинга и Флэнагана). Станет понятно, кто такой этот самый Чак и почему о его жизни стоило снимать кино.

Во втором акте зрителей познакомят со взрослым Чарльзом Кранцем, которого, как вы уже поняли, сыграл Том Хиддлстон. Эта роль будто всю жизнь дожидалась именно его — как и Чак, актёр обожает старомодные мюзиклы, а ещё бесподобно танцует.

Танцы играют в фильме важную роль. Если в « Обезьяне » Осгуда Перкинса они были чем-то вроде пира во время чумы, то здесь трогают и воодушевляют, как в «Билли Эллиоте» (2000). В середине фильма есть танцевальная сцена, которая длится около семи минут, и когда она заканчивается, сложно сдержать порыв немедленно пойти в соседний зал и пересмотреть её снова. Хиддлстон признавался, что съёмки этого танца стали лучшим воспоминанием за всю его актёрскую карьеру. Оно и неудивительно — это подлинная магия без взмахов волшебной палочки (есть только взмахи палочек барабанных).

В без пяти минут мюзикл кино превращает барабанщица Тейлор Гордон, известная в интернете под псевдонимом The Pocket Queen. Её героиню тоже зовут Тейлор, так что фактически она сыграла здесь саму себя. За остальную музыку отвечали братья Ньютон, которые работали над всеми предыдущими фильмами и сериалами Флэнагана (и над вторым сезоном сериала «Детективное агентство Дирка Джентли»). И в прямом, и в переносном смысле здесь нет ни одной фальшивой ноты.

«Жизнь Чака» легко упрекнуть в излишней сентиментальности, но в нашем циничном мире любое искреннее проявление человеческих чувств могут нет-нет да и засчитать за избыточное. Здесь всего в меру — печалей, радостей, трогательных диалогов и трогательных людей. Главное здесь (а для Кинга ещё и довольно непривычное) — всепроникающие человечность и оптимизм. Это кино можно прикладывать к душе вместо подорожника, оно ощущается как дружеские объятия или улыбка дорогого вам человека. После просмотра хочется выйти под звёздное небо и дышать ночным воздухом, он заменяет добрую сотню «потрогать траву» за раз. Редкий, редкий зверь в наши тёмные времена.

Акт 1. Я вмещаю множество

Завершается кино детством Чака. Его сыграли три юных актёра — Джейкоб Тремблэ, Бенджамин Паджак и Коди Флэнаган, сын режиссёра. Жена Майка, актриса Кейт Сигел («Призраки дома на холме», «Падение дома Ашеров») тут, конечно, тоже есть. Знакомые с фильмографией Флэнагана зрители увидят на экране немало привычных лиц, да и новичкам тоже будет на кого посмотреть. В эпизодических ролях тут снялись Карен Гиллан («Доктор Кто», «Стражи Галактики»), Чиветель Эджиофор («Марсианин», «Доктор Стрэндж»), Давид Дастмалчян («Отряд самоубийц», «Человек-муравей»), Харви Гильен (сериал «Что мы делаем в тени»), Мэттью Лиллард (серия фильмов о Скуби-Ду), и это ещё не полный список. «Жизнь Чака» вмещает множество.

Бабушку Чака сыграла очаровательная Миа Сара, а дедушку — не кто-нибудь, а сам Марк Хэмилл. Его персонаж, бухгалтер Альби Кранц, популяризирует науку не хуже астрофизика Карла Сагана, который в фильме тоже, как ни странно, появляется, хотя и давно умер. Хэмилл, как и Хиддлстон, гордится своей ролью. Когда его спросили, в каком порядке смотреть «Звёздные войны», он ответил, что это не имеет значения, смотрите, мол, лучше «Жизнь Чака». В целом его можно понять. Не умаляя статуса и значимости «Звёздных войн» для поп-культуры, стоит признать, что этот вот новый фильм с участием Хэмилла — штучный товар, такое кино снимают всё реже и реже.

«Жизнь Чака» уже завоевала приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто, и ей пророчат обязательную номинацию на «Оскар». На самом деле это не имеет никакого значения. Даже если это кино не получит больше ни одной награды, его нужно посмотреть всем. Конечно, есть вероятность, что кому-то оно не понравится, но гораздо большему числу людей оно точно поможет. Почувствовать, что всё не зря, что красота кроется в мелочах и что человеческая жизнь — настоящее чудо. В том числе жизнь обычного бухгалтера по имени Чак.

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