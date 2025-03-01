Фильм «Обезьяна» Осгуда Перкинса: по ком стучит барабан

Братья-близнецы Билл и Хэл не выносят друг друга, да и в остальном у них не всё гладко. Папа давным-давно вышел за сигаретами и не вернулся, а мама хоть и добрая, но не слишком вникает в их проблемы. В кладовке с вещами отца они находят заводную обезьянку с загадочной надписью «поверни ключ, и что-то случится». Сюрприз — ключ они поворачивают, и что-то действительно случается. Обезьянка начинает бить в барабан, и с каждым последним ударом палочки случайный человек поблизости умирает. Теперь братьям придётся придумать, как остановить проклятую игрушку.

The Monkey Жанр : фильм ужасов, комедия Режиссёр : Осгуд Перкинс В ролях : Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайэн, Элайджа Вуд, Роэн Кэмпбелл, Сара Леви, Осгуд Перкинс Премьера : 14 февраля 2025 (мир), 27 февраля 2025 (российский прокат) Продолжительность: 98 мин Похоже на : серия фильмов «Пункт назначения», серия фильмов «Детские игры», серия фильмов «Гремлины», фильм «Собиратель душ» (2023), мультсериал «Симпсоны» Когда вышел «Собиратель душ» (2023) , о семейной истории Осгуда Перкинса не написал только ленивый. На творчество режиссёра повлияла и личность отца Энтони Перкинса (Норман Бейтс из хичкоковского «Психо», умер от СПИДа), и смерть матери 11 сентября 2001 года (она находилась на борту одного из самолётов, которые врезались в башни-близнецы). С таким впечатляющим набором психологических травм Перкинсу прямо доктор прописал снимать ужасы. С них он начал режиссёрскую карьеру, и самотерапия сработала настолько эффективно, что с хорроров Перкинс плавно перешёл на комедии. Да, «Обезьяна» совершенно не страшная — это стопроцентная чёрная комедия с обилием крови и расчленёнки.

Первая попытка экранизировать рассказ Стивена Кинга состоялась ещё в 1984 году. Низкобюджетное кино «Дар дьявола» тогда мало кого впечатлило, но не исключено, что одним из этих людей был Осгуд Перкинс. По меньшей мере, незабываемая внешность обезьянки перекочевала в его фильм именно оттуда. Новая экранизация обращается с материалом очень вольно, и из оригинального рассказа в ней остались только основные вехи — игрушка, поколенческая травма, много смертей. В первоисточнике обезьянка била в тарелки, но так уж случилось, что со времён третьей «Истории игрушек» правами на этот образ владеет компания Disney. Поэтому у Перкинса мартышка стучит в барабан.



Рассказ был мрачным, неприятным и максимально серьёзным, но с 1980 года, когда его впервые опубликовали, прошло немало времени. Как в сегодняшних реалиях история об обезьянке-убийце может хоть кого-то напугать? Вот и Перкинс так подумал, и превратил её в развесёлый кровавый фарш фарс.

Ходят легенды, что однажды сценаристы современных хорроров не провели драматичную аналогию с тяжёлым прошлым героев, и у них отсохли руки. Жаль этих добряков, но благодаря их жертве «Обезьяна» воспринимается как глоток свежего воздуха. Повествование разбито на два временных отрезка и показывает главных героев сначала в детстве, а потом 25 лет спустя. Мы видим, как на них обоих сказываются ужасы прошлого, но кино не то чтобы всерьёз стремится к психологизму, скорее, оно откровенно над ним потешается. Режиссёр не делает никаких выводов и не выводит хотя бы мало-мальскую мораль — да, мы все несём бремя, которое нам передали родители, а наши дети будут нести наше бремя, ну и что с того?

Чтобы лучше понимать, как выглядит и ощущается фильм, стоит вспомнить, что при работе над ним Перкинс вдохновлялся мультсериалом «Симпсоны». Ситуации, герои и смерти здесь откровенно мультяшные — от удара током человек весело взрывается, карикатурный злодей шьёт себе костюм с языками пламени, а абсурдные диалоги будто бы сам Мэтт Грейнинг и писал.

Как фанат жанра и, судя по всему, настоящий гик, Перкинс не стесняется наполнять каждый второй кадр отсылками к классике. Тут вам и надпись «никакой еды после полуночи!», которая навевает ностальгию по «Гремлинам», и постер детской книжной серии «Ужастики» (они же «Мурашки»), и уйма оммажей фильмам по другим произведениям Кинга. В «Обезьяне» вы встретите тёзку Энни Уилкс, топор из «Сияния», привет «Зелёной миле» (не будем спойлерить, какой именно), а в качестве вишенки на торте всё происходит в штате Мэн.

На коробке с обезьянкой красуется справедливая надпись «как жизнь» — игрушка точно так же, как и жизнь, разными способами убивает абсолютно случайных людей. В рассказе не было акцента на том, как именно погибали жертвы мартышки, имел значение сам факт их гибели. Здесь же главное условие — максимально нелепый, изощрённый и абсолютно непредсказуемый способ смерти. Само собой напрашивается сравнение с «Пунктом назначения», и сходства действительно есть. Здесь тоже к фатальным событиям приводит эффект бабочки, и тоже главным аттракционом становится изобретательность экранной жести.

Ещё одна очевидная параллель — телесериал «Пацаны» , где насилие бьёт все мыслимые рекорды. И в сериале, и в «Обезьяне» в качестве реакции на очередную «мясную» сцену явно предполагается не страх или отвращение, а обсценный аналог «ух ты!» и нервный смешок. Правда, точнее было бы сравнить «Обезьяну» с одним вирусным анимационным роликом о безопасности на железнодорожных путях — видео запрещено Роскомнадзором, поэтому подробнее о нём рассказать мы не можем. Поговаривают, что некоторые сцены нового фильма подозрительно похожи на то, о чём предупреждали в той социальной рекламе.

При всей своей намеренной дурашливости это всё ещё фирменное кино Перкинса. На месте и стильная американская готика, и неплохая работа с цветом и светом, и необычные операторские решения. Пару раз «Обезьяна» может застать врасплох и заставить вздрогнуть — от неожиданности, не от ужаса. Главный скример фильма — внезапное появление в окне машины жизнерадостного агента по продаже недвижимости.

Взрослых главных героев играет один и тот же актёр — Тео Джеймс. Он известен благодаря подростковой фантастической франшизе «Дивергент», но здесь максимально отходит от образа желанного красавчика. Несмотря на не вполне уместную здесь модельную внешность Джеймса, оба брата в его исполнении, мягко скажем, не мужчины мечты. Отрадно видеть, что актёр не боится пробовать себя в разных амплуа, в том числе в откровенно комичных. Маму близнецов сыграла Татьяна Маслани ( «Женщина-Халк» ), а сам Перкинс выбрал роль дяди Билла и Хэла. Для создания образа уморительного модника и свингера он вытащил из нафталиновых запасников своё комедийное прошлое (помните его в фильме «Блондинка в законе»?). В качестве бонуса в фильме есть замечательные камео Адама Скотта и Элайджи Вуда — хотя экранного времени у них немного, их появления вы точно запомните.

Чтобы не перехвалить этот в целом удачный жанровый эксперимент, нужно сделать несколько оговорок. «Обезьяна» — очень простое кино без шьямалановских твистов, глубокого анализа героев и целительного искупления. Оно не пытается казаться чем-то большим, чем оно есть, это просто смешной кровавый треш, причём даже не такой смешной, как сериал про семейку из Спрингфилда. Шутки здесь забавные, но не ГОМЕРически, они заставляют скорее посмеиваться, а не хохотать в голос. Это что-то вроде «Очень страшного кино» с лёгкой цензурой на гэги ниже пояса, но немного умнее и с карт-бланшем на насилие. Предупреждаем: если вам доставляют дискомфорт кадры стекающих по стенам глаз и разлетающихся кишок, то фильм лучше пропустить. Если же вы позёвывали на «Техасской резне бензопилой» — милости просим.

«Обезьяна» — короткое, забавное и очень кровавое кино. Тем удивительнее, что после себя оно оставляет лёгкое, освобождающее чувство. Осгуд Перкинс похвально быстро проработал собственные психологические травмы и пришёл к парочке умозаключений, с которыми трудно спорить. Во-первых, умирают все. Это невозможно ни предотвратить, ни предугадать — с этим знанием просто приходится жить. Во-вторых, ну и что, что мы все умрём, — вместо того, чтобы застыть в приступе экзистенциального ужаса, давайте лучше танцевать.

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