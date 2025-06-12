«Нэчжа побеждает Царя драконов»: заслуживает ли китайских мультфильм миллиарды сборов?

Нэчжа возвращается! Хотя, если помните, в прошлом фильме ему разрушили физическую оболочку. Не помните? Ну, вам напомнят. И если Нэчже тело смогли вернуть, то его другу Ао Бину не повезло: ведь из-за козней Шань Гоньбао его хрупкая оболочка рассыпается. Теперь герою нужно долететь до Небесного дворца, пройти три испытания, получить особенный эликсир в хранилище Вулян Сянвен, вылечить волшебный лотос, который даёт материал для нового тела, и только потом его можно будет восстановить. На всё про всё у Нэчжи неделя, иначе отец Ао Бина, Царь драконов, спустит на его родной дом морских демонов. Однако Нэчжа — Жемчужина Тьмы, а надо, чтобы испытания проходила Жемчужина Света! Не беда: в тело Нэчжи вселяют душу Ао Бина, и друзья, соперничая за тело трёхлетнего карапуза, проходят трудные испытания.

Нэчжа — одно из даосских божеств, воин столь могучий, что вошёл в пантеон почитаемых духов Китая. У Нэчжи есть разные формы, но сильнее всего китайцев впечатляет его детский облик: он был могуч с рождения, что неудивительно для волшебного малыша, родившегося из лотоса.

Образ чудесного ребёнка, раскидывающего демонов, выглядит интересно, и неудивительно, что китайская анимация часто к нему обращалась. Ещё в 1979 году фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» стал сенсацией не только на родине, но и на Каннском кинофестивале. Выход мультфильма «Нэчжа. Рождения дьявола» в 2019 года для китайцев был сравним с перезапуском «Чебурашки» для России: как бы старая история в новой, не похожей на предыдущую, обёртке.

Первый мультфильм был ориентирован на семейную аудиторию. Кого ещё заинтересует герой, которому исполнилось три года? Но несмотря на очевидно комедийную направленность, «Нэчжа» умудряется сохранять серьёзный настрой и даже некоторую брутальность (китайские аниматоры не стесняются показывать кровь и отрубленные конечности).

Из-за козней злодея и разгильдяйства мудрого наставника, большого любителя выпить и поесть, в душу Нэчжи попала не Жемчужина Света, а Жемчужина Тьмы, которая превратила малыша в демона. При этом сам-то он нормальный ребёнок — отчасти фильм именно о том, что даже демон может стать хорошим мальчиком, если его любить и не притеснять. Мудрая мысль хорошо рифмуется с образом другого главного героя — сына Царя драконов Ао Бина, в которого попала Жемчужина Света. Трудно быть супергероем, когда те, кого ты спасаешь, тебя ненавидят.

Однако главное достоинство картины — сам Нэчжа, творящий бесчинства реалистичный вредина, но в целом славный парень, способный быть добрым и сострадательным. У фильма есть значительные минусы вроде несовершенной графики, плохо прописанного и запутанного лора, не всегда удачных шуток и ужасающего количества раздражающих сайдкиков… Но, как и в случае с самим героем, сердце у него доброе и в нужном месте.

Что же насчёт «Нэчжи 2»?

Прежде всего бросается в глаза качественная графика — в этом сиквел может посоперничать даже с американской анимацией, для которой 80 миллионов долларов вообще не деньги. Но труд азиатских аниматоров дешевле, чем у европейских и американских, а режиссёр Ян Юй не стремится к бессмысленному фотореализму. Стилизация помогает срезать углы, а трава уже не выглядит как размноженный копипастой кусочек ужасающей текстуры.

Есть и минусы: волосы персонажей выглядят пластиковыми, а кожа блестит неестественным глянцем. К тому же многие из них слишком эстетизированные и невыразительные — смотреть на однообразные возвышенные лица не слишком интересно. Хотя в центре сюжета всё ещё Нэчжа с его акульей пастью и мимикой обезьянки, таких персонажей тут гораздо меньше.

Да кому нужен милый, привлекательный Нэчжа?!

Также есть проблемы с боями. Правда, не с постановкой, которая всё так же хороша, а с драматургией. Помните, в первом фильме была эффектная драка, где Нэчжа избивает водяного демона окаменевшим Ао Бином? А финальное сражение, когда Нэчжа, его наставник, Ао Бин и злодей застывают в ледяном шаре и пытаются дотянуться до волшебной кисточки? Не помните? Посмотрите на YouTube, как классно придуманы эти сцены, как здорово поставлены! Какая выдумка, ритм, креативность!

Во втором фильме бои просто эпические. Но они уже больше напоминают сражения из анимешных видеоигр, где вы повторяете комбинации одних и тех же ударов, пока ваш персонаж выкрикивает названия используемых техник. Есть две хорошие сцены: одна — бой с реалистичными сурками-демонами в доспехах (не спрашивайте!), другая — с владеющим электричеством лидером демонов-пантер. Но даже они выглядят любопытно, а не захватывающе.

Кстати, об аниме…

Вот вы видите мультяшного мальчишку с головой Funko Pop, квазиреалистичных родителей, множество мальчиков-бисёнэнов, девиц из китайских гач, слышите шутки-пердутки, на которые тратится немало времени, наблюдаете за эпическими битвами и за убердраматичными сценами, которые по надрыву сильнее сотни серий «Атаки титанов», смотрите на забавных сайдкиков, демонов-сурков, страшенных подводных демонов, вникаете в лор, достойный «Вархаммера», и неизбежно задаётесь вопросом: да что это за кино такое?

Детям проще. Они следят за тем, что им интересно, игнорируя остальное. Но тем, кто достиг хотя бы пубертата, свести воедино противоречивые элементы «Нэчжи 2» будет намного сложнее. Сиквел резко меняет аудиторию, при этом не отпугивая предыдущую, и вот мультяшный ментор и зубастый мальчик соседствуют с персонажами, навевающими воспоминания о «Владыке духовного меча». Эта стилистическая проблема идёт из самого нарратива.

Посмотрев «Нэчжу 2», автор рецензии эксперимента ради решила записать на диктофон пересказ сюжета со всеми поворотами, объяснениями и подробностями лора. Без учёта пауз рассказ занял 28 минут.

Экспозиция падает на зрителя тысячетонной стеной. Количество персонажей выросло в три раза — и это не прикидки, это слова режиссёра. И у каждого своя биография, свои сверхспособности, своя правда, а ещё своя сюжетная линия. «Нэчже 2» ощутимо некомфортно в рамках полнометражного фильма, он требует сериала минимум серий на десять. И когда очередной персонаж объясняет, как работает поджаривающий демонов волшебный котёл и почему над ним надо неостановимо камлать, возникает пугающее чувство, будто готовишься к экзамену. Причём упускать эту информацию нельзя, она важна для понимания происходящего!

Структура сценария неоднородна. Так, развязка занимает около 40 минут, и герои проходят несколько преград, чтобы пробиться к финальному боссу — и встречают его много позже эмоциональной кульминации. К тому моменту на него уже наплевать, ведь всё самое важное уже случилось. Здесь толпа персонажей, и часть из них представлена просто титрами — безусловно, их имена о чём-то говорят людям, знакомым с китайской мифологией, но, поскольку у них всего пара реплик на одну сцену, необходимость называть их очень сомнительна. Сценарные затруднения решаются удобно: герои выскакивают буквально из куста и объясняют, что тут вообще творится.

Но в финале происходит самое страшное: создатели избавляются от оригинального дизайна Нэчжи! Главный герой теряет выразительную форму мультяшного гремлина и превращается в унылого сладкого мальчика. Это логично, когда сюжет выходит за рамки семейной душевной комедии и устремляется к эпическому фэнтези, но это превращает «Нэчжу» в очередной типовой сёнэн, коими усеян китайский рынок анимации.

И всё же есть у сиквела и привлекательные стороны. Главный герой всё ещё хорош, его отношения с другом трогательны и милы; злодея углубили и сделали сложнее, чем в первом фильме; некоторые шутки безумно хороши; некоторые дизайны, особенно демонов, получились весьма удачными. Мохнатым повезло чуть меньше, чем подводным, волки и вовсе отдают чем-то вроде «Альфы и Омеги», а сурки милые и забавные. Есть сложные конфликты и несколько удачных диалогов. «Нэчжа 2» не впадает в пуританскую защиту детской психики, а показывает резню честно, при этом избегая пошлого натурализма.

Фильм явно рассчитан на широкую аудиторию. Мальчики посмотрят на вжух-вжух мечами, прикольные дизайны демонов и послушают крики «СИЛА ОГНЕННОГО КОЛЕСА!!!!1111», девочки обратят внимание на средневековую китайскую эстетику и привлекательных мальчишек, и все они смогут уловить в Нэчже нечто хорошо знакомое, даже родственное… Ну и шутки-пердутки, судя по реакции зала, по-прежнему работают безотказно.

Второй «Нэчжа» несколько проще, чем первый, не такой интимный и искренний, не такой изобретательный и своеобразный. Но 2 миллиарда долларов не взялись ниоткуда — и не стоит осуждать людей, которые нашли в этом фильме что-то своё. Да, сборы обеспечены китайским зрителем, но значит, этот зритель увидел в «Нэчже 2» тот самый синтез семейной анимации и взрослого эпоса, который ему нужен. Фильм с этой непростой задачей не совсем справился, но всё же стал достойным конкурентом американской анимации. Сиквелы традиционно собирают больше — а «Нэчжу 2» хотя бы будут помнить, в отличие от миллиардников «Холодного сердца 2» и «Моаны 2».

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