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#обзор фильма#мультфильм#Pixar#космическая фантастика#компьютерный мультфильм

«Элио»: космическая фантастика для среднего школьного возраста

Дарья Беленкова
27 июня 12:00
573
4 минуты на чтение
Элио — странный паренёк. Он мечтает, чтобы его похитили инопланетяне! На Земле мальчику очень одиноко: родители погибли, строгая тётя-военная его не понимает, друзей нет. И однажды желание Элио сбывается — по счастливой случайности он отвечает на сообщение инопланетян и получает приглашение в Межгалактический Совет. 
Уважаемые члены Совета принимают Элио за лидера Земли — но когда они уже готовятся вручить ему почётный значок, появляется угроза. Лорд Григон, предводитель воинственной расы, разочарован тем, что его не приняли в Совет, и грозит захватить дипмиссию грубой силой. Элио вызывается вести с Григоном переговоры, чтобы спасти Совет и любой ценой не возвращаться домой.
Жанр: космическая фантастика, приключения
Режиссёр: Эдриан Молина, Доми Ши, Мадлен Шарафьян
В ролях: Зои Салдана, Йонас Кибриб, Реми Эджерли
Премьера: 20 июня (США)
Похоже на: «Орион и Тьма» (2024), «Планета сокровищ» (2002), «Инопланетянин» (1982)
Новое космическое приключение от Pixar показало худший старт в прокате за всю историю студии и собрало лишь около 21 миллиона долларов в США и ещё 14 миллионов на международном рынке. Потягаться с лайв-экшен-ремейком «Как приручить дракона» и продолжением «28 дней спустя» он не смог. Полный провал? Не совсем. 

Стоит признать: мы привыкли, что Pixar стабильно выдаёт эмоциональные шедевры, которые заставляют взрослых рыдать как дети, а детей — немного задуматься над непростыми взрослыми темами. И хоть спорные работы студии в последние годы — не новость, сложно перестать быть заложником собственной гениальности. Зритель идёт в кино с подспудным ожиданием увидеть новую «Душу», «Вверх» или «Головоломку». «Элио» — гораздо более простой мультфильм, но это не делает его катастрофой.
Фильм снят по оригинальному сценарию. У истоков проекта стоит режиссёр Эдриан Молина, один из создателей «Тайны Коко». Он планировал рассказать автобиографическую историю и поделиться опытом одиночества, который он переживал в детстве и во время обучения в анимационном колледже. В итоге было решено переделать сценарий во что-то более универсальное, Молина покинул проект для работы над «Тайной Коко 2» (хоть и остался в титрах за весомый вклад), а во главе встали женщины-режиссёры: создательница «Я краснею» Доми Ши и автор нескольких пиксаровских короткометражек Мадлен Шарафьян.
Сразу же надо сказать, что сравнивать «Элио» с «Я краснею» бессмысленно, — это разные работы, их роднит только скруглённый дизайн персонажей и прекрасная анимация. Тут Pixar как обычно на высоте. Мир «Элио» живой и пластичный, мимика и эмоции даже самых причудливых пришельцев считываются превосходно. Некоторые кадры — просто пир для глаз и кладезь визуальных находок: жидкостные ИИ, галактическая энциклопедия в виде ленты Мёбиуса, клоны из соплей! Космос искрится, переливаясь тысячами неоновых оттенков и огоньков.
Тоска человечества по межзвёздным путешествиям — одна из тем, на которую хотели поговорить создатели, и очень жаль, что они не вывели её на первый план. От эпизодов с «Вояджером» и закадрового голоса астронома Карла Сагана, рассказывающего, что человек наконец-то может исследовать космос и найти братьев по разуму, щемит сердце. Боль тёти главного героя, которая бросила космическую программу ради племянника, но всё ещё отслеживает орбитальный мусор, чувствуешь по-настоящему.

Но эти потенциально сильные моменты ощущаются недоделанными, неглубокими — сюжет стремительно бежит вперёд и фокусируется на юном зрителе. Для родителей здесь есть только несколько неплохих шуток и полунамёки-полуотсылки к фильмам про НЛО вроде «Близких контактов третьей степени» и «Инопланетянина».
Однако, если снизить «взрослые» ожидания, забыть про насмотренность и взглянуть на «Элио» глазами десятилетки, окажется, что это весёлая и изобретательная детская научная фантастика. Темы одиночества, инаковости, поиска своей стаи и непонимания родителей хоть и избиты, как обшивка звездолёта в метеоритный дождь, но раскрываются не пресно. Да, в мультфильме нет психологических откровений, а характер главного героя развивается вполне предсказуемо. Тем не менее Элио — персонаж объёмный и яркий. Это очень живой, очень одинокий и очень добрый мальчишка, мечтающий сбежать ото всех, но на самом деле нуждающийся в друге. 
И такой друг находится — это Глордон! Умилительный инопланетный слизень с повадками щенка — настоящая находка фильма. По-детски непосредственному Глордону принадлежит изрядная часть золотых фразочек. Чем-то он похож на Котожука из мультсериала «Храбрейшие воины». Их с Элио дружеский дуэт химией и трогательностью не уступает Бэймаксу и Хиро из «Города героев» или Лило и Стичу.
А вот с главным конфликтом и злодеями у «Элио» туго. По факту антагонисты тут — родители, которые не понимают и не слышат своих детей. Лорд Григон, отец обаяшки Глордона, комичен в своей брутальности — и, вопреки его заявлениям, как-то не верится, что он способен уничтожить Межгалактический Совет. Все отрицательные взрослые в финале делают правильные выводы и своим сопротивлением скорее помогают юным героям расти над собой, нежели мешают им.
Несколько режиссёров не испортили «Элио» и всё же не пошли ему на пользу. Сценарий ощущается выверенным, но местами сумбурным. Ощущение, что мультфильм получился максимально нейтральным — ни Молина, ни Ши, ни Шарафьян не оставили в нём личных следов, кроме визуальных. Нам почти не дают остановиться и поразмышлять над и без того не слишком глубокими истинами, а повествование из просто динамичного иногда становится ультрадинамичным. Для современной детской аудитории это скорее плюс, но зрителей постарше такое может смутить — что, собственно, и демонстрируют кассовые сборы.
«Элио» не суждено стать классикой студии Pixar. Но и полного забвения мультфильм не заслуживает. Это добротное космическое приключение, снятое с любовью и вниманием к деталям. Предсказуемый и местами слегка сумбурный сюжет с лихвой компенсируют обаятельные герои. И, в конце-концов, как часто студии-гиганты снимают полнометражную анимационную научную фантастику?

Так что «Элио» обязательно нужно посмотреть хоть и без пачки носовых платков под рукой. Но только если вы всю жизнь не грезили о том, чтобы вас похитили пришельцы, — в таком случае вас, возможно, проймёт не на шутку.

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Дарья Беленкова

Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

#обзор фильма#мультфильм#Pixar#космическая фантастика#компьютерный мультфильм
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