«Элио»: космическая фантастика для среднего школьного возраста





Так что «Элио» обязательно нужно посмотреть — хоть и без пачки носовых платков под рукой. Но только если вы всю жизнь не грезили о том, чтобы вас похитили пришельцы, — в таком случае вас, возможно, проймёт не на шутку.

«Элио» не суждено стать классикой студии Pixar. Но и полного забвения мультфильм не заслуживает. Это добротное космическое приключение, снятое с любовью и вниманием к деталям. Предсказуемый и местами слегка сумбурный сюжет с лихвой компенсируют обаятельные герои. И, в конце-концов, как часто студии-гиганты снимают полнометражную анимационную научную фантастику?