Фильм «Лило и Стич»: что значит «охана»?

Студия Disney уже не первый год следует принципу «новое — это хорошо забытое старое» и снимает ремейки своих же мультфильмов. Адаптации с живыми актёрами, как правило, мало что привносят в оригинальные сюжеты. Зато денег в закрома студии они приносят прилично, поэтому продолжают выходить с завидной регулярностью. На сей раз всевидящее око обратилось на мультик «Лило и Стич» (2002), милую историю о маленькой, но хорошей семье.





В базовом костяке сюжета изменений немного. Действие по-прежнему разворачивается на живописных Гавайях, куда приземляется Эксперимент 626. Он создан нести хаос и разрушение, но вместо серьёзных катастроф может организовать разве что переполох на свадьбе или неразбериху в кафе. Одинокий и никому не нужный инопланетянин больше похож на шаловливого ребёнка, чем на опасное чудовище.





