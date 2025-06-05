Фильм «Лило и Стич»: что значит «охана»?

Гениальный инопланетный учёный Джамба Джукиба незаконно создаёт экспериментального монстра, который сбегает и случайно попадает на Землю. Теперь ходячее шестилапое несчастье нужно как можно быстрее изловить и вернуть, пока не натворило бед. На Земле Эксперимент 626 принимает за собаку девочка Лило, которой отчаянно нужен друг.
Lilo & Stitch
Жанр: фантастическая комедия
Режиссёр: Дин Флейшер Кэмп
В ролях: Майя Кеалоха, Сидни Агудонг, Крис Сандерс, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс, Эми Хилл, Ханна Уоддингхэм и другие
Студия Disney уже не первый год следует принципу «новое — это хорошо забытое старое» и снимает ремейки своих же мультфильмов. Адаптации с живыми актёрами, как правило, мало что привносят в оригинальные сюжеты. Зато денег в закрома студии они приносят прилично, поэтому продолжают выходить с завидной регулярностью. На сей раз всевидящее око обратилось на мультик «Лило и Стич» (2002), милую историю о маленькой, но хорошей семье.
В базовом костяке сюжета изменений немного. Действие по-прежнему разворачивается на живописных Гавайях, куда приземляется Эксперимент 626. Он создан нести хаос и разрушение, но вместо серьёзных катастроф может организовать разве что переполох на свадьбе или неразбериху в кафе. Одинокий и никому не нужный инопланетянин больше похож на шаловливого ребёнка, чем на опасное чудовище.
Поэтому он без труда находит общий язык с девочкой Лило (Майя Кеалоха) — почти такой же одинокой и покинутой. Её после гибели родителей воспитывает старшая сестра Нани (Сидни Агудонг), которой пришлось оставить амбиции и мечты чтобы стать мамой поневоле. Она вынуждена много работать, поэтому Лило часто остаётся одна.
Неведомая зверушка, которую девочка принимает за щенка, получает кличку Стич и вынужденный статус нового друга. Пришелец неохотно притворяется питомцем, чтобы избежать депортации. Ловят 626 всё те же — учёный Джамба (Зак Галифианакис) и эксперт по Земле Пликли (Билли Магнуссен). Большую часть фильма они ходят в маскировке и выглядят как обычные люди — в игровом кино не сработали бы мультяшные гэги с переодеванием.
Киношный Стич выглядит ещё более милым, чем 2D-оригинал. Несмотря на зубастую пасть, он совершенно очаровательный, а ещё пушистый. Правда, связанный с ним юмор заметно поглупел — теперь пришелец пускает ещё больше газов, козявок и соплей, чем раньше. Понятно, на кого рассчитан этот юмор, но он более привычен для мультиков DreamWorks, чем для диснеевских сказок. Озвучивает его всё тот же Крис Сандерс, режиссёр и сценарист оригинала. Вместе с ним из мультфильма 2002 года переехали Тиа Каррере, которая озвучивала Нани, и Эми Хилл, голос миссис Хасагава. Каррере сыграла социального работника, а Хилл — решительную соседку по имени Туту.
Почему-то кино акцентирует подозрительно много внимания на туризме, а не на местном колорите. Новый «Лило и Стич» напоминает рекламный буклет курортов Краснодарского края — вот тут у нас красивые отели, тут джакузи, вот классный бар, а тут приезжие могут научиться сёрфить. Даже грузовик, который сбил Стича в мультике, тут заменили на автобус с туристами. Совпадение, только и всего!
Вопросы вызывает и образ Лило. Сыгравшая её Майя Кеалоха — очаровательная девочка и талантливая актриса, которая отлично справилась с поставленной задачей. Вот только задача была поставлена по-новому. Здесь Лило — симпатичный и в целом социально адаптированный ребёнок, которого особенно никто не обижает и не задевает. У неё почти нет странностей и необычных интересов — она не практикует вуду и даже не фанатеет по Элвису (его музыка здесь есть, но скорее для фона). Конечно, это не принципиально, но оригинал куда точнее и пронзительнее рисовал портрет травмированной маленькой девочки.
Лило потеряла родителей, а Нани не знает, как быть мамой, потому что и сама недавно была ребёнком. Этим объясняется отчаянное желание девочки с кем-то подружиться, которое она не может реализовать из-за непохожести на других. Мультяшный Стич похож на неё, он тоже диковатый и потерянный малыш, хоть и смертельно опасный. Поэтому их экранная связь была так прочна, поэтому они и стали оханой. В фильме же это просто девочка и её странноватый питомец.
«Охана» — значит «семья». Эта фраза — стержень всей истории, и режиссёр Дин Флейшер Кэмп постарался этот стержень сохранить. Тут тоже не обошлось без изменений, которые вызывают двоякие чувства. В фильме существенно расширили линию Нани — здесь она умная и перспективная девушка с большим будущим. Она получает шанс уехать в Сан-Диего, чтобы стать морским биологом, тогда как мультяшную Нани оставили ходить в продавщицах. Звучит здраво, но как же охана? К тому же, как справедливо отмечают в интернете, отличная программа по морской биологии есть и на Гавайях, прямо под боком.
Конечно, все эти придирки работают только если вы смотрели и хорошо помните оригинал. Дети, которые знакомятся с историей, будут в восторге от трогательной истории и симпатяги Стича, да и взрослым там есть где пустить скупую слезу. Фальшивые ноты рекламного и политического подтекста успешно заглушает ностальгия. Решительно невозможно оставаться скептиком, когда начинают звучать хорошо знакомые и совершенно чудесные песни — одна «Hawaiian Roller Coaster Ride» чего стоит.
Актёры славные все без исключения, хотя некоторым (Зак Галифианакис) не дают полноценно развернуться — не позволяют хронометраж и рейтинг. Зато Билли Магнуссен чудесен в роли Пликли. В стиле мистера Уизли он лучится искренней любовью ко всему земному, хотя плоховато понимает, как тут всё устроено.
Компьютерные модели инопланетян, с которым соседствуют живые актёры, смотрятся органично. Пусть вас не пугают скриншоты — в динамике всё куда веселее. Но, конечно, больше всего внимания уделили самому Стичу, что справедливо. Во-первых, это один из главных героев, а во-вторых, именно он поможет продать тонны игрушек и прочего мерча.
Если закрыть глаза на некоторые шероховатости, фильм «Лило и Стич» получился вполне достойным. Это доказывают и рейтинги, и сборы — кино уверенно идёт к своему законному миллиарду. Вот только ремейк вышел ничем не лучше оригинала, а местами заметно ему уступает. В новой адаптации меньше искренности, уязвимости и остроты, она более стерильная и безопасная. Конечно, это повышает её универсальность, но, к сожалению, снижает уникальность.
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