«Тайна Коко»: как Pixar говорит с детьми о смерти

Мигелю не повезло родиться в семье потомственных сапожников. С ранних лет его приучают подбивать подметки и подавляют его истинный талант — дар к музыке. Чтобы преодолеть сопротивление родни, мальчику придется отправиться в мир мертвых.

Coco Жанр: анимационная сказка

Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Роли озвучивают: Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсия Берналь, Бенджамин Бретт, Алана Юбак

Премьера в России: 23 ноября 2017

Похоже на: «Книга жизни» (2014), «Куда приводят мечты» (1998), «Как приручить дракона» (2010)

Студии Pixar в последнее время не сильно везет. Проекты снимаются со скрипом, а кадровые перестановки и доработки стали почти привычным делом. Массовый зритель уже не так хорошо принимает ориентированные на семейную аудиторию отличные мультфильмы вроде «Хорошего динозавра», что приводит к недобору в прокате. Хвалить на все лады произведения Pixar временами становится просто страшно — вдруг останешься единственным восторженным среди разочарованных?

А хвалить-то хочется. Потому что Pixar опять бьют в самое сердце. Даже несмотря на сомнительное начало: очередная история про мальчика, не похожего на других. Ну, сколько таких мы уже видели, от Иккинга до пингвиненка из «Делай ноги»? К тому же настолько суровый запрет на музыку в семействе из-за того, что кто-то кого-то когда-то бросил, выглядит несколько надуманным. Хотя это можно списать на горячую натуру мексиканцев.

Сосредоточенность на культуре и мифологии Мексики вообще главная черта «Коко». День мертвых, фотографии на алтаре, духи умерших родственников, которые посещают тех живых, кто их помнит… «Тайна Коко» — это доступный, красочный и довольно полный срез мексиканской культуры. Помимо рассказа о Дне мертвых и мифических животных — проводниках духов, авторы прошлись по мыльным операм, музыкантам-мариачи, борцам-лучадорам и Фриде Кало. А заодно хорошо постебались над современным искусством с его безумными перформансами.

Впрочем, и сама «Тайна Коко» похожа на яркое и безумное представление. Мир мертвых светится огнями, все в лепестках и бумажных украшениях, скелеты в цветастых нарядах жонглируют своими конечностями и черепами. И музыка, много музыки. Причём музыкальные номера поставлены с упором не столько на яркое шоу, сколько на эмоциональное вовлечение. В центре внимания — певец, а не подтанцовка. Как и прежде, Pixar не представляет песни в виде номеров а-ля мюзикл, как это принято в диснеевских мультиках. Все композиции персонажи исполняют по сюжету.

Что до сюжета, то он довольно прямолинеен и построен по принципу квеста: есть финальная точка (башня, где знаменитый родственник героя устраивает вечеринку), есть цепочка заданий, которые надо выполнить, чтобы туда попасть. Кому-то подобный подход может показаться скучным, но во второй половине сценаристы приготовили пару неожиданных твистов, что вообще для пиксаровских мультиков не особенно характерно.

Ну а под финал авторы врубают слезовыжималку, перед которой не устоят даже самые прожженные циники. Профессионалы работают, что уж говорить! Банальная история «не такого, как все» сворачивает в неожиданную сторону. К финалу задача Мигеля — проявить талант и доказать свою правоту — превращается в средство для достижения настоящей цели. Герой усваивает важный урок: память о предках не менее важна, чем уважение к индивидуальности.

Казалось бы, тема смерти не самая простая для детской аудитории. В «Хорошем динозавре» она оказалась чересчур тяжеловесной, в «Городе героев» удачно разбавлялась супергеройскими приключениями, но все равно добавляла фильму трагичности. В «Тайне Коко» за счет антуража и атмосферы праздника о смерти получается говорить гораздо легче. Детям проще принять смерть близкого, если дать им веру: поставь фото на алтарь, и родной человек тебя навестит. Не забывайте предков, и тогда они не исчезнут. Вот так плавно и с шуточками, без лишнего надрыва и жестокости Pixar научился говорить с детьми о смерти.

Яркий, веселый, трогательный и красивый мультфильм о том, как важно не забывать тех, кто уже не с нами. И быть самим собой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.