«Одни из нас», 2-й сезон: как расстроить всех и не порадовать никого

Продолжение экранизации The Last of Us ждали с особым интересом. Следующую главу истории Джоэла и Элли хотели увидеть поклонники как видеоигры, так и сериала. Оригинальная игра, без преувеличений, была восхитительным приключением, пусть и с заметными изъянами. Первый сезон в целом смог передать её главное достоинство — яркую, драматичную и эмоциональную историю.
Второй сезон не только не исправил многие проблемы предыдущих серий, но и скорее усугубил их, что наложилось на неоднозначную репутацию первоисточника и неловкие попытки авторов сериала подать его в новом формате.
События второго сезона переносят нас в Джексон, штат Вайоминг, спустя пять лет после финала первого. Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) обрели некое подобие дома и стали друг для друга настоящей семьёй. Но за доставшуюся ценой десятков жизней идиллию приходится платить — и, потеряв своего приёмного отца, Элли отправляется в Сиэтл на поиски Эбби (Кэтлин Дивер), чья роль в истории раскрывается в первой же серии.
Уже это решение создателей сериала во главе с Крэйгом Мейзином вызывает большой вопрос. В игре The Last of Us Part II шокирующий поступок Эбби происходил неожиданно, как удар по голове, а раскрытие её истинных мотивов отложили до первой, ложной кульминации игры. Сериал буквально первыми кадрами выбрасывает все карты на стол, лишая себя интриги, интереса и напряжения. The Last of Us Part II заставлял нас сперва ненавидеть Эбби и лишь потом попытаться понять её конфликт и трагедию. Сериал даже не пытается поиграть в неоднозначность. В результате весь центральный конфликт становится плоским, а Эбби проходит в глазах зрителя эволюцию от злодейки до понятной антигероини за три минуты.
Это, увы, касается почти всех конфликтов и персонажей второго сезона. Игра предлагала непростые моральные дилеммы на фоне развивающегося у Элли посттравматического расстройства. Сериал же упрощает всё до уровня мыльной оперы. Вот те плохие, а эти, пожалуй, хорошие. За семь эпизодов ни одна история, герой или ситуация не получают полноценного развития, максимум намёки на него.
Новые персонажи вроде Дины (Изабела Мерсед) и Джесси (Янг Мазино) и в игре не блистали детализацией: отношения с ними были чисто функциональными, и это подчёркивало, что они не могут заменить Джоэла. Но в сериале это приобрело гротескные формы — при всей актёрской харизме Мерсед и Мазино, их герои из-за сценария и постановки кажутся не развитием знакомых образов, а карикатурами на них.
Выход на передний план Беллы Рамзи тоже играет со вторым сезоном дурную шутку. Она, конечно, старается, но не вяжется с обновлённым образом Элли из Part II. Героиня должна была измениться ко второму сезону, заматереть, но, к сожалению, так и не повзрослела, как бы упорно Белла ни тренировалась, готовясь к роли.
Да, в немногочисленных сценах с Джоэлом прежняя химия, знакомая по игре и первому сезону, работает как надо. Но в The Last of Us Part II Элли больше не ребёнок — это одержимый местью жестокий борец в теле миловидной девушки с оленьим взором. Этот контраст внешней хрупкости и внутренней ярости, постоянной борьбы с поглощающей её травмой в игре раскрывался безупречно. Сериальная Элли напрочь лишена той глубины и напоминает обиженного, злого, эгоистичного подростка, у которого отобрали любимую приставку.
Наш обзор главного и предпоследнего эксклюзива PS4 — «Одни из нас: Часть II». Без сюжетных спойлеров, но с попытками осмыслить происходящее.
Второму сезону ещё труднее даётся перенос интерактивного опыта в пассивно-наблюдательный. Авторы боятся отойти от игры и копируют ключевые её сцены, но по разным причинам теряют их эмоциональную силу. В основном — из-за невнимательной, топорной адаптации без погружения в кинематографические приёмы оригинала. В игре флешбэки Джоэла и Элли были равномерно вплетены в повествование и регулярно создавали контраст между светлым прошлым и жестоким настоящим. В сериале их все утрамбовали в предпоследний, шестой эпизод, буквально для галочки, как будто не надеясь, что зрители смогут собрать пазл больше чем из двух кусочков.
Прямых сравнений с оригиналом сериал не выдерживает. Так, весь эпизод с той самой шок-сценой в игре был подан одним, предельно крупным планом, а сам особняк с группой Эбби вызывал подсознательную тревогу. А на HBO не заморачивались и не оглядывались на проделанную Naughty Dog работу. От смены планов рябит в глазах, а от былого ощущения тревоги в окружении не осталось и следа: здесь слишком светло, тепло и уютно, чтобы произошло что-то плохое.
При этом в визуальном плане сериал сделал шаг вперёд: заросшие небоскрёбы, мрачные туннели и разрушенные улицы создают нужную атмосферу постапокалипсиса, которой местами не хватало оригиналу. Стало чуть больше и сцен с заражёнными, к ним присоединились знакомые игрокам «сталкеры» — хитрые грибные монстры, нападающие из засады. Да и глупая, но зрелищная сцена обороны Джексона от орды выглядит намного богаче и размашистее, чем противостояние из пятой серии первого сезона.
Но красота и дороговизна не спасают от ощущения пустоты. Сиэтл в игре был не просто фоном, а частью мира, который когда-то пережил нашествие кордицепсовых зомби, а теперь стал полем боя между отрядами WLF и религиозными фанатиками-серафитами. Как и первый сезон, второй, увы, лишён ощущения долгого и трудного путешествия, а по-прежнему напоминает театрализованную постановку в статичных декорациях.
К тому же это лишь часть некой большой картины, которую мы не увидим полностью до финала третьего, а, по заявлениям шоураннеров, возможно, и четвёртого сезона. Нам показали предысторию и несколько сцен из жизни Айзека, лидера WLF в исполнении прекрасного Джеффри Райта, но почти не рассказали об этой организации. Показали начало их операции на острове Серафитов, но не прояснили причины конфликта и его предпосылки. Познакомили с бывшими «Цикадами», группой Эбби, но после знакомства оставили эту арку, как и всю вторую половину истории The Last of Us Part II, на следующие сезоны, оборвав сюжет на многоточии.
Конечно, есть шансы, что в продолжениях исправят ошибки второго сезона. Арка Эбби, Яры и Лева, финальный выбор Элли — это отличный потенциал для мощной драмы, если Мейзин с коллегами сумеют передать его эмоциональную глубину. Смогут ли они сделать живую, самостоятельную адаптацию, которая задышит полной грудью, или так и будут неловко оглядываться на оригинал, выкраивая из него какие-то крохи? Узнаем не раньше конца следующего года.
А пока второй сезон сериала «Одни из нас» оставляет чувство разочарования и желания ещё раз по-новому взглянуть на оригинальную игру, которая недавно появилась и на ПК. Удивительно наблюдать, как переложение игры, которую ругали за манипуляции чувствами зрителя, сюжетные нестыковки и странные поступки героев, не только не проработало эти упущения, но и сделало их ещё более резкими, повествование — рваным и скомканным, а эмоции — вялыми.