«Одни из нас», 2-й сезон: как расстроить всех и не порадовать никого

Продолжение экранизации The Last of Us ждали с особым интересом. Следующую главу истории Джоэла и Элли хотели увидеть поклонники как видеоигры, так и сериала. Оригинальная игра, без преувеличений, была восхитительным приключением, пусть и с заметными изъянами. Первый сезон в целом смог передать её главное достоинство — яркую, драматичную и эмоциональную историю.

Уже это решение создателей сериала во главе с Крэйгом Мейзином вызывает большой вопрос. В игре The Last of Us Part II шокирующий поступок Эбби происходил неожиданно, как удар по голове, а раскрытие её истинных мотивов отложили до первой, ложной кульминации игры. Сериал буквально первыми кадрами выбрасывает все карты на стол, лишая себя интриги, интереса и напряжения. The Last of Us Part II заставлял нас сперва ненавидеть Эбби и лишь потом попытаться понять её конфликт и трагедию. Сериал даже не пытается поиграть в неоднозначность. В результате весь центральный конфликт становится плоским, а Эбби проходит в глазах зрителя эволюцию от злодейки до понятной антигероини за три минуты.