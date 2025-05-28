«Одни из нас», 2-й сезон: как расстроить всех и не порадовать никого

Это, увы, касается почти всех конфликтов и персонажей второго сезона. Игра предлагала непростые моральные дилеммы на фоне развивающегося у Элли посттравматического расстройства. Сериал же упрощает всё до уровня мыльной оперы. Вот те плохие, а эти, пожалуй, хорошие. За семь эпизодов ни одна история, герой или ситуация не получают полноценного развития, максимум намёки на него.



