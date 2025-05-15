«Андор»: смотрим 2-й сезон. Арка 4: финал. Победители, проигравшие и побеждённые

На сервисе Disney+ подошёл к концу второй и финальный сезон «Андора». Последняя арка обещала стать самой насыщенной и напряжённой, и её просмотр вызвал у нас ровно десять ассоциаций. Чтобы узнать, каких именно — читайте наш обзор.

Плотность. Третью и особенно четвёртую арку второго сезона «Андора» стоит разбирать на курсах по сценарному мастерству. При не самом большом хронометраже (все эпизоды по чистому времени не превышают сорока минут) серии получились максимально насыщенными событиями. Особенно отличились десятый и одиннадцатый эпизоды, где нет буквально ни единой лишней сцены, а действие разворачивается нон-стопом. Двенадцатая серия ближе к финалу сбавляет обороты, давая зрителям насладиться двумя-тремя последними спокойными сценами с участием полюбившихся героев. Но затем максимально заряженный финал вновь выкручивает эмоции до максимума, оставляя всего два желания: либо пересмотреть сериал с самого начала, либо немедленно включить фильм «Изгой-один».

Напряжение. Уже по третьей арке было понятно, что ставки не просто подняты до предела — все оставшиеся за игровым столом пошли ва-банк, и теперь им остаётся лишь по очереди выбывать из игры. И в этом плане десятая и одиннадцатая серии оправдывают все ожидания и нагнетают напряжение до предела. Правда, поскольку «Андор» — приквел «Изгоя-один», своей кульминации повествование достигает не в финале, а в конце одиннадцатого эпизода, получившего название «Кто ещё знает?» В начале двенадцатой серии следует неизбежная развязка, а затем сюжет плавно подводит нас к фильму Гарета Эдвардса, который в ретроспективе выглядит как третий сезон «Андора». И да, тот факт, что мы заранее знали судьбу самого Андора и ряда других персонажей, ничуть не мешал переживать как за родных за тех героев, кто в «Изгое» не показывался.

Стойкость. «Андор» был безжалостен к своим персонажам, и до финала добрались лишь самые стойкие. Для некоторых из них последняя арка подготовила наиболее тяжёлые испытания. Не все справились с ними достойно, и кто-то даже разрыдался в имперской тюрьме, но на общем фоне выделяется один персонаж. Нет, речь не о Кассиане Андоре, а о Клее, верной ассистентке Лютена, которая уже не раз на протяжении всего сезона спасала ситуацию сообразительностью, расторопностью и хладнокровием. Но с учётом послужного списка Клеи то, что ей пришлось сделать в финале, заставляет молча снять перед ней шляпу. Клея — действительно одна из тех безымянных героинь, без которых Восстание против Империи загнулось бы ещё в самом зародыше.

Мастерство. Одно из главных достоинств «Андора» — впечатляющий актёрский состав, благодаря которому даже проходные персонажи могут получить свои пятнадцать минут славы. В разных сериях блистали Форест Уитакер, Женевьев О'Рейли, Кайл Соллер. В этой арке мы уже отмечали Клею в исполнении Элизабет Дулау, но ещё одной жемчужиной финала стал Бен Мендельсон, показавший идеальный переход от абсолютного спокойствия до звериной ярости всего за пару секунд.

История. Несмотря на то что четвёртая арка «Андора» подводила итоги сериала, готовила почву для «Изгоя-один» и была до краёв насыщена событиями, сценарист Том Бисселл и режиссёр Алонсо Руиспаласиос нашли время и место для нескольких флешбэков. В них нам показали предысторию двух важных для сериала персонажей и хорошо объяснили мотивы их ненависти к Империи.

Расплата. Далеко не все персонажи «Андора», чьё будущее оставалось неизвестным, сыграли в ящик, но финал всё равно раскрыл судьбу большинства персонажей. И, нужно признать, большая часть получила по заслугам.

Знакомые лица. Чем ближе становились события «Изгоя-один» и «Новой надежды», тем больше знакомых лиц появилось в повествовании. И в финальных сериях настал бенефис всеми любимого боевого дроида, которого так кстати перепрограммировали в конце прошлой арки, а также Рускотта Мелши — одного из бойцов, помогавших Джин и Кассиану похищать планы «Звезды смерти». За небольшое уделённое им время ребята зажгли как могли и вновь заставили жалеть, что «Андор» уложился в два сезона вместо пяти.

Юмор. Несмотря на крайнюю серьёзность происходящих в сериале событий, юмор в арке есть, причём довольно уместный. И да, по большому счёту за него отвечает K-2SO.

Надежда. Все мы знаем, чем закончится «Изгой-один». Все мы знаем, что жертва персонажей фильма в итоге окажется не напрасной. Все мы понимаем, что героический проход Кассиана по повстанческому лагерю в конце сериала и его последующий полёт к Кольцам Кафрены — первое звено в цепочке событий, которые приведут его к гибели. И в то же время финальные кадры сериала не только навевают печаль, но и дарят надежду, пусть даже для некоторых персонажей она окажется напрасной. А ещё заключительная сцена неожиданно перекликается со сценой на Татуине из концовки «Мести ситхов», которая как раз на днях отмечает двадцатилетие.

Величие. Честно говоря, второй сезон «Андора» и в целом весь сериал — настоящее премиальное телевидение, сравниться с которым в качестве не может ни один другой продукт Disney+. Из сериалов по «Звёздным войнам» в анонсах сейчас мелькает разве что второй сезон «Асоки», но ему до «Андора» как до «Звезды смерти». И, по правде говоря, сейчас совершенно непонятно, кто и что должен снять, чтобы это шоу смогло хотя бы дотянуться до установленной «Андором» планки качества.

Мы хорошо понимаем, что многим зрителям сериал показался затянутым, скучноватым и лишённым драк на световых мечах. Но если бы качество сериалов измерялось количеством дуэлей на светошашках, то лучшим сериалом по «Звёздным войнам» стал бы «Аколит»! В дивном новом мире мы тогда бы жили.

P. S. Говорят, у «Андора» есть два сиквела — «Изгой-один» и «Новая надежда». Кто-нибудь слышал, как они, стоит смотреть? 😉

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