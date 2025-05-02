«Андор»: смотрим 2-й сезон. Арка 2: Жертвы, мученики и инсургенты

Во вторник на потоковом сервисе Disney+ вышла вторая арка второго сезона «Андора». И хотя плюсы новой релизной системы очевидны — теперь мы можем проглотить всю историю за один присест, — верно и то, что спустя всего неделю с момента премьеры половина второго сезона уже позади.

О первой арке сериала «Андор»: смотрим 2 сезон. Арка 1: угоны, свадьбы, иммигранты Алексей Ионов 24.04.2025 4526 Как провести большую чандрильскую свадьбу, не придушить ненароком назойливую свекровь и угнать опытный образец имперского истребителя.

Во второй арке повествование перескакивает ещё на год вперёд — до битвы при Явине остаётся всего три года. Империя усиливает свою хватку на Гормане, и на планете начинают зарождаться первые очаги недовольства. Стремясь поторопить формирование полноценного сопротивления, Дедра Миро (Дениз Гоф) отправляет туда Сирила Карна (Кайл Соллер) — он должен войти в контакт с лидерами недовольных и снабдить их информацией, которая побудит их действовать. Между тем горманские повстанцы обращаются за помощью к Лютену Раэлю (Стеллан Скарсгард). Чтобы оценить их способности и готовность, на Горман вылетает Кассиан Андор (Диего Луна). Бикс (Адриа Архона) тем временем никак не может забыть о пытках, которым её подверг доктор Горст.

Вторая арка получилась мрачнее и напряжённее первой. Политические встречи и вечеринки Мон Мотмы (Женевьев О’Рейли) отошли на второй план, а на первый вышли все оттенки шпионажа. Её центральная тема — цена восстания и жертвы, на которые идут герои ради общего дела. Вел и Синта годами не видят друг друга, повстанцы Со Герреры скрываются на задворках галактики, а Бикс мучается кошмарами и не может спать. Но при этом на определённые жертвы идут и имперцы — родная мама воспринимает перевод Сирила на провинциальный Горман как понижение или наказание.

Примечательно, что сам Кассиан большую часть серии играет пассивную роль — не участвует в первых акциях растущего сопротивления на Гормане и куда больше внимания уделяет заботам Бикс. Арка лишний раз подчёркивает, что Андор ещё не прошёл путь до конца: он поверил в общее дело и стал солдатом, но пока не готов пожертвовать всем ради дела. И сериал уже вторую арку намекает, что развитие Кассиана тормозит… Бикс, а точнее, забота и беспокойство о ней. И это плохие новости для героини Адриа Архоны. Получается, чтобы Андор полностью посвятил себя Восстанию, Бикс должна уйти из его жизни. А учитывая уровень смертности среди второстепенных персонажей сериала, вряд ли талантливого механика ждёт спокойная старость на какой-нибудь тихой планетке.

«Андор» продолжает совмещать мрачную реалистичность происходящего с редкими вкраплениями мирной жизни героя. И если в прошлой арке мы наблюдали за тем, как агенты ИСБ развлекают своих свекровей, то в этой стали свидетелями похода двух повстанцев в ближайший магазин у дома и мельком увидели, на что похожи местные ток-шоу. И если только Бикс не смотрела какой-нибудь региональный ретро-канал, ток-шоу «Доброе утро, Корусант» по уровню продакшена не дотягивает до лучших современных образцов жанра.

Вот уже вторую арку «Андор» демонстрирует ещё одну крайне мрачную истину: пусть даже во Вселенной были идейные люди вроде Со или Лютена, восстание против Империи взрастила сама Империя. И речь идёт не о бессмысленной жестокости или равнодушии, с которым верные слуги Империи разрушают целые миры, а о том, как на том же Гормане агенты ИСБ чуть ли не собственными руками взрастили сопротивление, чтобы получить повод устроить репрессии против местного населения. Идея для «Звёздных войн» не новая: достаточно вспомнить видеоигру The Force Unleashed, но она лишний раз подчёркивает, что неизбежное крушение тиранических режимов наподобие имперских заложено в их структуру с самого начала.

Вторая арка порадовала фанатов далёкой-далёкой галактики очередной порцией камео. И если явление Кренника и Со Герреры было ожидаемым, то краткая встреча с Бэйлом Органой оказалась приятным сюрпризом.

Во второй арке сезона повествование набирает обороты. Происходящее всё мрачнеет, ставки повышаются, а цена единственной ошибки возрастает в разы. И, судя по общему уровню драматизма, самые мощные сцены сериала ждут нас впереди.

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