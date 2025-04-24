«Андор»: смотрим 2 сезон. Арка 1: угоны, свадьбы, иммигранты

Вышедший осенью 2022 года первый сезон телесериала «Андор» покорил зрителей необычной по меркам «Звёздных войн» мрачностью и реалистичностью. Пожалуй, претензии вызывала только структура повествования: двенадцать серий были поделены на четыре сюжетные арки по три эпизода в каждой. При этом каждая арка скорее напоминала разбитый на три примерно равные части единый сюжет — когда смотришь все три в один присест, история складывается; когда получаешь одну из трёх частей в неделю — не особо. На Disney+, похоже, учли замечания, потому что во втором сезоне все три эпизода одной арки выходят в эфир одновременно. Да, таким образом весь сериал закончится всего за месяц, зато выпускаемого каждую неделю контента как минимум по хронометражу хватит на полнометражный фильм.

Изменилась и сама структура повествования. Если события всех двенадцати эпизодов первого сезона разворачивались в течение одного года, то во втором каждая арка охватывает год из жизни повстанца Кассиана Андора. А точнее, как рассказал шоураннер сериала Тони Гилрой на конвенте Star Wars Celebration, показывает события нескольких самых важных для героев дней каждого года.

Осторожно, спойлеры!

События первой арки разворачиваются за четыре года до битвы при Явине. Повествование начинается in medias res: внедрившийся под видом тестового пилота Кассиан Андор пытается угнать опытный образец нового имперского истребителя. Однако ситуация выходит из-под контроля, и Андор вынужденно застревает на Явине-IV (внезапно) в компании горстки крайне измученных повстанцев, враждебно настроенных друг к другу. Тем временем Мон выдаёт дочку замуж, чему совсем не рада, а директор Орсон Кренник планирует любой ценой захватить планету, богатую крайне необходимым ему минералом. Но самое тяжёлое испытание ожидает Сирила Карна и Дедру Миро: персонажи образовали пару, стали жить вместе и теперь должны пережить визит излишне любящей и заботливой матушки Сирила.

Первая арка получилась как будто переходной. С одной стороны, она подытоживает события первого сезона — показывает судьбу сбежавших с Феррикса персонажей и последствия принятых Мон Мотмой решений, с другой — оставляет задел для сюжетных линий, которые будут развиваться во втором (захват нужной Креннику планеты). Все сюжетные линии развиваются параллельно, но напряжение в них нагнетается неравномерно. Если Кассиан рискует жизнью на протяжении всей арки, то Бикс и остальные беглецы, например, не сразу понимают, в какой западне очутились. Кренник, к сожалению, появляется лишь в одной из трёх серий, проблемы Сирила и Дедры носят исключительно личный характер, а вот для Мон свадьба дочери неожиданно превращается в миниатюрный политический кризис, грозящий обернуться потерей союзника.

Сериалы по «Звёздным войнам» часто ругают за недостаточный хронометраж. Во втором сезоне «Андора» с хронометражем всё хорошо — каждая серия идёт полноценные 40–45 минут, но повествование местами кажется затянутым. Авторам хорошо удается маскировать эту затянутость крайне динамичным монтажом — сцены нарезаны так коротко, что обрываются каждые пару минут, после чего повествование резко переключается на другие сюжетные линии. Зритель не успевает заметить, что в половине из них на самом деле не происходит ничего значимого. Но главное — часть линий не имеет никакой развязки. Так, мы в самом начале арки узнаём, что Кассиан должен угнать опытный образец и передать его другому пилоту, но ему не удаётся это сделать — и в финале истребитель так и не добирается до пункта назначения.

Сериал по-прежнему прекрасно поставлен и сыгран и уделяет огромное влияние развитию персонажей. Мы видим, как Андор растёт в роли повстанца, как меняется в отношениях Дедра, как Мон постепенно понимает, что не сможет всегда выпутываться из любой ситуации, не запачкав руки. А параллельно сериал не забывает удачно шутить и показывать далёкую-далёкую галактику с совершенно неожиданных сторон. Где бы ещё мы узнали про свадебные традиции чандрильской аристократии или про семейную жизнь агентов Имперской службы безопасности? И, пожалуй, мы никогда прежде не видели Мон Мотму такой уязвимой, растерявшей всю свою невозмутимость и опрокидывающей одну рюмку за другой.

При этом «Андор» продолжает оставаться самым мрачным и реалистичным (пожалуй, даже чересчур) сериалом по «Звёздным войнам». В первой арке второго сезона гнетущая атмосфера не покидает зрителя на протяжении всего хронометража. Мы видим, как Империя постепенно сжимает хватку на горле свободных миров, как государственные пропагандисты беззастенчиво хвастаются своими возможностями. Однако, пожалуй, пиком несправедливости стала попытка абсолютно уверенного в собственной неуязвимости, но совершенно жалкого по факту проверяющего на захолустной планетке изнасиловать подвернувшуюся ему под руку нелегальную иммигрантку просто потому, что он это может. Обидчик получил по заслугам, но полного освобождения от Императора галактике ждать ещё восемь лет.

Второй сезон «Андора» стартовал не самой сильной аркой, но это по-прежнему один из самых мрачных, атмосферных, реалистичных и просто лучших сериалов по «Звёздным войнам». Ждём с нетерпением, что же подстерегает Кассиана и его друзей на следующей неделе.

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