«Андор»: смотрим 2-й сезон. Арка 3: Палачи, сенаторы и мученики

Возмездие за Горман кажется неизбежным, пусть даже до битвы при Явине остаётся ещё два года. С каждой аркой повествование всё ближе к «Изгою-один» и «Новой надежде», а в кадре появляется всё больше знакомых лиц, локаций и дроидов. Вот и на этот раз мы побывали на Явине-IV, а в зале Сената Мотму поддержал Бэйл Органа. Он уже мелькнул в камео в предыдущей арке, а на эту пришёлся полноценный дебют в роли нового исполнителя — Бенджамин Брэтт пришёл на смену Джимми Смитсу, который играл сенатора от Альдераана последние двадцать лет, от «Атаки клонов» до «Оби-Вана». Шоураннер сериала Тони Гилрой

винит

во всём занятость Смитса на других проектах, но на официальном сайте в статье о Бэйле Органе уже

красуется

фотография Брэтта. Который, к слову, справился так, будто готовился к этой роли всю жизнь.