«Андор»: смотрим 2-й сезон. Арка 3: Палачи, сенаторы и мученики

До битвы при Явине ещё два года, но восстание против Империи набирает обороты. Повстанцы устраивают базу на планете Явин-IV и привлекают новых рекрутов. Однако восстанию нужны лидеры, а его идейные вдохновители, сенаторы Мон Мотма и Бэйл Органа, продолжают торчать на Корусанте, тратя время на бессмысленных заседаниях и встречах комитетов. Тем временем имперцы основательно берутся за Горман и провоцируют народные волнения, которые планируют жестоко подавить.
Отзывы не соврали — третья арка действительно получилась пока что лучшей за весь сезон, если не за весь сериал. Ставки выросли до максимума, атмосфера накалилась до предела, а события набрали такой ход, что лавина происходящего вот-вот сметёт галактику в пучину Гражданской войны.
Все эти события ещё нужно было правильно подать, и сценарист Дэн Гилрой («Стрингер», «Эволюция Борна», «Конг: Остров черепа») и режиссёр Янус Мец («Настоящий детектив: Страна ночи») со своей задачей справились на отлично. Несмотря на самый продолжительный хронометраж с начала сезона, три новых эпизода настолько насыщены событиями и настолько держат зрителей в напряжении, что два с половиной часа пролетают незаметно.
Подобной залипательности нельзя было бы достичь без убедительной актёрской игры, и в новых эпизодах мы видим одни из лучших исполнительских работ за весь сезон. Сначала Кайл Соллер (Сирил Карн) блестяще отыгрывает внутренний конфликт человека, идеальный мир которого наконец-то столкнулся с суровой реальностью, из-за чего он обнаружил, что всё это время его водили за нос. А затем на первый план выходит Женевьев О’Райли. В предыдущих эпизодах она уже показывала нам Мотму уязвимой, сломленной, усталой и пытающейся забыться в танце и алкоголе. Но теперь Мон берёт речь в зале Сената, и мы наконец-то видим того человека, идеалы и убеждённость которого двигали повстанцами при Явине, Хоте и Эндоре.
При этом вторую арку подряд пассивную роль играет заглавный персонаж. В прошлой арке Андор приехал на Горман, не впечатлился и уехал до того, как начался реальный движ. В этот раз он вроде и участвует в событиях, но или не достигает своей цели, или подумывает бросить всё, завязать и осесть с Бикс на какой-нибудь тихой планетке сразу же после выполнения этого задания. Андор стал солдатом, научился быть лидером, получил звание капитана, но до самых финальных сцен третьей арки ему не хватает одной последней детали, которая и превратит его в того убеждённого и идейного бойца, который предстанет перед нами в «Изгое-один».
И это подводит нас к, пожалуй, одной из главных тем этой арки — цене восстания. Чтобы оно совершилось, чтобы стали возможны победы при Явине и Эндоре, много кто должен окунуться в восстание с головой, выбрать его из всех прочих опций и пожертвовать ради общего дела всем остальным: семьёй, отношениями, карьерой, будущим в Сенате, а кому-то придётся расстаться и с жизнью. Но все эти разумные существа уже не смогут иначе, не смогут жить как раньше и дальше закрывать глаза на творящиеся в галактике жестокости.
А это уже вторая тема новой арки — где та точка невозврата, за которой вчерашние фермеры, пилоты и даже сенаторы решаются если и не взять в руки оружие, то публично бросить вызов Императору? И уже не в первый раз за сезон авторы «Андора» намекают, что своими бездумными и жестокими действиями деспотический режим Палпатина сам обрекает себя на поражение в долгосрочной перспективе, пусть даже в краткосрочной Империя выглядит непобедимой, Горман пылает, а его палачи чувствуют себя на вершине мира.
Справедливости ради, авторы пытаются показать, что даже отдельные винтики карательных органов Империи в какой-то момент начинают осознавать цену своих поступков, злодеяний и преступлений. И пусть совесть просыпается далеко не у всех, даже у каменнолицых и лишённых всяких эмоций сотрудников Имперской службы безопасности порой трясутся руки.
Возмездие за Горман кажется неизбежным, пусть даже до битвы при Явине остаётся ещё два года. С каждой аркой повествование всё ближе к «Изгою-один» и «Новой надежде», а в кадре появляется всё больше знакомых лиц, локаций и дроидов. Вот и на этот раз мы побывали на Явине-IV, а в зале Сената Мотму поддержал Бэйл Органа. Он уже мелькнул в камео в предыдущей арке, а на эту пришёлся полноценный дебют в роли нового исполнителя — Бенджамин Брэтт пришёл на смену Джимми Смитсу, который играл сенатора от Альдераана последние двадцать лет, от «Атаки клонов» до «Оби-Вана». Шоураннер сериала Тони Гилрой винит во всём занятость Смитса на других проектах, но на официальном сайте в статье о Бэйле Органе уже красуется фотография Брэтта. Который, к слову, справился так, будто готовился к этой роли всю жизнь.
На следующей неделе нас ждёт уже финал «Андора». И, судя по нагнетаемому весь второй сезон напряжению, это зрелище просто нельзя пропустить. Не планируйте ничего на следующую среду.
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