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#слон против кита#готика#сериал#Семейка Аддамс#Уэнсдей#Netflix

«Уэнсдей» vs «Леденящие душу приключения Сабрины»: какой сериал лучше?

Инар Искендирова
5 августа 12:00
928
9 минут на чтение
6 августа на Netflix выходит первая часть второго сезона сериала «Уэнсдей». История повзрослевшей девочки из семейки Аддамс появилась на стриминговом сервисе в ноябре 2022 года и мгновенно стала хитом. Но сразу после премьеры многие зрители отмечали сходство «Уэнсдей» с другим сериалом об особенной девушке в необычной школе — «Леденящими душу приключениями Сабрины».

А общего у них действительно немало. Оба основаны на комиксах: «Уэнсдей» — на газетных стрипах Чарльза Аддамса, подарившего выдуманной им семейке свою фамилию, а «Сабрина» — на хоррор-серии Archie Comics. Оба имеют культовых комедийных предшественников: фильмы и сериалы про Аддамсов и ситком «Сабрина — маленькая ведьма». А ещё оба выпущены Netflix — «Леденящие душу приключения Сабрины» выходили с 2018 по 2020 год. 

Однако этим сходства между сериалами не ограничиваются. «Уэнсдей» и «Сабрина» настолько похожи, что напоминают двух сестричек, которые одеваются в разном стиле. Удержаться от того, чтобы не сравнить сериалы и не выяснить, какой из них лучше, просто невозможно. Именно этим мы сейчас и займёмся — а заодно освежим в памяти события первого сезона «Уэнсдей» в преддверии долгожданного продолжения.

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Леденящие душу спойлеры!

Вещь подаёт вам знаки, которые означают: в этом материале много спойлеров к первому сезону «Уэнсдей» и всем сезонам «Леденящих душу приключений Сабрины». Если вы не смотрели эти сериалы, не читайте дальше!

Школа

Оба сериала начинаются с поступления героинь в волшебные школы. 
Когда Сабрине исполняется 16 лет, она начинает — параллельно с учёбой в обычной американской школе — посещать занятия Академии незримых искусств. В этом учебном заведении, скрытом от глаз простых смертных, ведьмы и колдуны совершенствуются в магии и учатся служить Люциферу. Сабрина и её соратники от этого не в восторге и постепенно трансформируют академию: вместо поклонения дьяволу они организуют культ богини Гекаты, вдохновлённый виккой.
После неприятного инцидента с пираньями в школьном бассейне Аддамсы решают отправить Уэнсдей в академию Nevermore, в которой когда-то сами учились. Там получают образование вампиры, оборотни, сирены, горгоны и прочие сверхъестественные существа. Жители города знают об их существовании, так что студентам приходится уживаться с «нормальными людьми». Покровитель академии — Эдгар Аллан По, статуя которого скрывает проход в помещение, где собирается тайный клуб «Белладонна». 
У обеих школ есть особая атмосфера и уникальный стиль. В Академии незримых искусств доминирует «адский» красный цвет, а в Nevermore — мистический фиолетовый. Наряду с обычными предметами в них преподают магические дисциплины. А ещё обе академии могут похвастаться фантастическим хором. 
Итог: какое из этих учебных заведений вышло более волшебным, сказать сложно — так что в этом раунде объявляется ничья.

Учителя

Где школа — там и учителя. Уэнсдей и Сабрина не следуют правилам без особой нужды, а потому вызов к директору на ковёр — рядовое событие в их жизни.
Академией незримых искусств руководит отец Блэквуд, главная цель которого — усиление собственной власти и угнетение ведьм. В начале сериала он воплощает косный порядок, с которым борется либеральная героиня. А в обычной школе любимая учительница Сабрины, Мэри Уордвелл, оказывается одержима демоницей Лилит (великолепная Мишель Гомес). Формально Мадам Сатана выполняет приказ Люцифера, но втайне ведёт свою игру. Для Сабрины она одновременно и противница, и наставница, и даже соперница.
Уэнсдей не так повезло с интересными учителями. Директриса Nevermore, метаморф Лариса Уимс, поначалу кажется загадочной: она скрывает убийства, происходящие в школе, и неразрешённый конфликт со старшими Аддамсами. Но за её напускной таинственностью ничего не стоит — а в финале директриса и вовсе погибает глупейшим образом. Ещё один важный член педагогического состава — Мэрилин Торнхилл (Кристина Риччи), единственный «нормальный» человек среди преподавателей академии и секретный злодей первого сезона. В финале выясняется, что она не только скрывала свою настоящую личность, но и стояла за организацией нападений и пыталась разрушить Nevermore. 
Итог: главная проблема «Уэнсдей» в том, что ни с кем из учителей у героини нет интересного взаимодействия. В отличие от Сабрины — так что колдунья из Академии зарабатывает победное очко.

Семья

Как говорил один великий мыслитель, нет ничего сильнее семьи. Уэнсдей и Сабрина подтвердят эти слова, ведь ради близких они готовы пойти на многое.
Семейный статус Сабрины можно описать фразой «всё сложно». Она живёт с тётушками Зельдой и Хильдой, а также кузеном Амброузом. Отношения у них очень тёплые, хотя героиня, как любой подросток, нередко игнорирует добрые советы родственников. Сабрина — полукровка. Её отец — колдун, а мать — простая смертная. Они погибли в авиакатастрофе, когда их дочь была маленькой. Однако на этом семейные трагедии Сабрины не заканчиваются: позднее выясняется, что настоящий папа Сабрины — сам Люцифер. Более того, он хочет жениться на собственной дочери, чтобы вместе с ней править адом. К счастью, затем он (не без помощи героини) передумывает и даже превращается в заботливого родителя. 
Что до Уэнсдей, то долгое время мы знали её исключительно как часть легендарной семейки Аддамс. Но каждому птенцу однажды приходится покинуть гнездо. Поскольку история в сериале фокусируется на героине, остальные члены семьи, за исключением Вещи, мелькают в кадре нечасто. Но каждое их появление наполняет теплом сердца поклонников этой странной ячейки общества. В первом сезоне можно увидеть Гомеса и Мортишу (роскошная Кэтрин Зета-Джонс), Пагсли, дядюшку Фестера и дворецкого Ларча. 
Итог: Люцифер, играющий роль заботливого папаши, весьма забавен — но благодаря семейным ценностям Аддамсы легко побеждают любых конкурентов.

Друзья

Друзья играют важную роль в жизни обеих героинь, но отношения с окружающими у них складываются по-разному. 
У Сабрины в начале сериала уже есть устоявшийся круг общения — ближайшие друзья Харви, Роз и Тео. Ребят объединяет любовь к старым хоррорам и социальный активизм. У их компании даже есть неофициальное название — Клуб Страха (отсылка к фильмам «Бойцовский клуб» и «Ночь страха»). Позднее они назовут так свою музыкальную группу. Первое время у Сабрины и её друзей бывали конфликты, которые они решали ради друг друга. Но к концу сериала отношения участников Клуба Страха стали формальными и больше не оказывали значимого влияния на историю.
В отличие от Сабрины, Уэнсдей считает себя одиночкой. Она не стремилась завести друзей в обычной школе, да и в Nevermore сразу постаралась показать одноклассникам, что не нуждается в общении. Несмотря на демонстративное антисоциальное поведение Уэнсдей, с ней попыталась подружиться соседка по комнате — девушка-оборотень Энид. Юджин, президент клуба пчеловодов, тоже признал юную Аддамс частью своего «улья». Некоторое время героиня сопротивлялась неизбежному, но в конце концов признала, что близкие люди нужны даже ей. Трансформация получилась очень трогательной — за отношения Уэнсдей с друзьями переживаешь почти как за свои.
Итог: ни один эпизод с членами Клуба Страха не сравнится с моментом, когда Уэнсдей наконец обнимает Энид. В этом раунде победитель очевиден.

Любовный треугольник

И Уэнсдей, и Сабрине приходится выбирать между двумя потенциальными поклонниками: обычным парнем и подозрительным колдуном из школы.
Выбор Сабрины — часть внутреннего конфликта между её человеческой и ведьминской частями. Хороший простой парень Харви служит для неё моральным ориентиром, а загадочный колдун Ник, выполняя приказ Люцифера, старается перетянуть на сторону тьмы. Похожий, но менее удачный вариант любовного треугольника разыгрывается позднее между Сабриной, Ником и принцем ада Калибаном.
А вот романтическая линия Уэнсдей развивается в неожиданном направлении. Хороший простой парень Тайлер оказывается отнюдь не простым и совсем не хорошим. В финале выясняется, что он кровожадный хайд, а его интерес к Уэнсдей — лишь попытка манипуляции. Зато экстрасенс Ксавье, которого юная Аддамс подозревает в нападениях, искренне ей увлечён. Впрочем, пока складывается впечатление, что сама Уэнсдей не очень заинтересована в отношениях и нехотя принимает знаки внимания от навязчивых кавалеров.
Итог: благодаря игре со зрительскими ожиданиями «Уэнсдей» зарабатывает ещё одно очко. Но надо признать, что любовная линия — слабая сторона обоих сериалов. И если у «Уэнсдей» ещё есть шанс исправить ситуацию, то о финале «Сабрины» не хочется даже вспоминать.

Соперница

Чтобы занять достойное место в своих учебных заведениях, Уэнсдей и Сабрине приходится противостоять другим ученицам — тем, которые не желают делить звание королевы школы с пришлыми выскочками. Соперницы главных героинь так похожи внешне, что это выглядит не случайным совпадением, а сознательным творческим решением создателей.
Сабрина конкурирует с трио Вещих сестёр. Правда, самостоятельным персонажем можно назвать только Пруденс, с которой у главной героини складываются сложные отношения: из соперниц они постепенно превращаются в союзниц, а затем и в подруг. Под конец сериала их дружба смотрится более глубокой и убедительной, чем механическое взаимодействие Сабрины с «официальными» друзьями.
Сирена Бьянка, соперница Уэнсдей, уступает своей «коллеге» из «Сабрины». Во-первых, актриса, сыгравшая Пруденс, харизматичнее, и у неё получился более колоритный образ. А во-вторых, Уэнсдей и Бьянка не горят желанием соревноваться друг с другом: первая бравирует статусом аутсайдера, а у второй полно личных проблем. На публике они ведут себя задиристо, но делают это как будто по инерции.
Итог: соперничеству Бьянки и Уэнсдей не хватает остроты — между ними нет особой химии, которой могут похвастаться Сабрина и Пруденс. Вещая сестричка и дочка Люцифера зарабатывают своему сериалу ещё одно очко.

Злодеи

Ни «Уэнсдей», ни «Сабрину» нельзя похвалить за то, как в них прописаны злодеи. В первом сериале они изначально вышли невыразительными, а во втором — прискорбно деградировали со временем.
Главный противник Сабрины в первом сезоне — сам Сатана. Сперва он здорово нагнетает жути — но затем, сменив облик с чудовищного козла на падшего ангела, перестаёт внушать трепет. Люк Кук, исполнитель роли Люцифера, очень старался, но ему так и не удалось воссоздать ощущение опасности, которым веяло от первой версии Тёмного Властелина. Быстрая победа героев и превращение злодея в любящего отца тоже не способствовали сохранению злодейской ауры.

Гораздо дольше в роли противника продержался отец Блэквуд: его противостояние с Сабриной не ослабевало на протяжении всего сериала. Агрессивный традиционалист, перевоплотившийся под конец в апокалиптического маньяка, превзошёл самого Дьявола. 
Противники Уэнсдей относятся к типу «секретных злодеев», и в этом их слабость: кроме вау-эффекта в момент разоблачения, в них нет ничего интересного. Мэрилин Торнхилл выглядит непримечательно, чтобы до поры не привлекать к себе лишнего внимания, а Тайлер копирует Ханса из «Холодного сердца». Но хуже всего Джозеф Крэкстоун — основатель города Джерико, страстно ненавидящий необычных людей. Мало того что персонаж получился скучным и плоским, так его ещё и победили за пять минут. И стоило ради этого городить огород с пророчествами и воскрешениями? В финале Уэнсдей получает сообщение от неизвестного недоброжелателя — но насколько опасен и, самое главное, интересен этот новый противник, станет понятно лишь в продолжении.
Итог: несмотря на то что к финалу «Сабрины» Сатана превратился в почти комическую фигуру, зловещий Люцифер из первого сезона отвоёвывает для дочери победу в этом раунде.

Главная героиня

А вот с героинями обоим сериалам повезло — хотя одному всё же чуть больше, чем другому.
Роль Сабрины исполнила Кирнан Шипка, которая до этого успела засветиться в сериале «Безумцы». Её героиня мила, доброжелательна, сообразительна и находчива. Она заботится о близких и не боится выступать против устоявшегося порядка вещей. Но вместе с тем Сабрина эгоистична и лицемерна — она совершает много неприглядных поступков, и зачастую её вмешательство делает ситуацию только хуже. Это не было бы проблемой, если бы Сабрина училась на своих ошибках или, наоборот, осознанно превращалась в антигероиню. Но сценаристы как будто не видят, насколько спорными получаются её действия. Из-за этого, несмотря на старания Шипки, героиня становится всё более непоследовательной.
Благодаря роли Уэнсдей Дженна Ортега стала суперзвездой. Её героиня умна, изобретательна, саркастична и независима. Она нонконформистка и не стремится понравиться окружающим, но всё равно привлекает людей внутренней свободой и оригинальностью. Вместе с тем Уэнсдей вовсе не идеальна. Её недостатки — излишняя самоуверенность и социальная неловкость, которую она маскирует напускным безразличием. Из-за них героиня порой ведёт себя необдуманно. Но, сталкиваясь с естественными последствиями своих глупых или жестоких поступков, она не игнорирует их, а берёт на себя ответственность и растёт над собой. Под конец сезона Уэнсдей меняется, при этом не изменяя себе.
Кроме заглавных ролей, Шипка и Ортега сыграли ещё по одному персонажу. Во втором сезоне «Сабрины» из-за временного парадокса возникают две версии героини — Спеллман и Утренняя Звезда. А Ортега, кроме Уэнсдей, исполнила также партию её далёкого предка, Гуди Аддамс. 
Итог: обе актрисы справились со своими задачами замечательно, но Ортеге досталась более интересная героиня. Ещё одно очко в копилку Уэнсдей!
В схватке двух мистических девушек с небольшим отрывом побеждает «Уэнсдей». По результатам первого сезона видно, что создатели сериала учли многие ошибки коллег, работавших над «Леденящими душу приключениями Сабрины». Но всё ещё может измениться: разовьёт ли «Уэнсдей» свой успех или начнёт потихоньку скатываться, как это произошло с «Сабриной», мы узнаем 6 августа и 3 сентября.

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Инар Искендирова
#слон против кита#готика#сериал#Семейка Аддамс#Уэнсдей#Netflix
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