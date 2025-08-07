КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Сериалы|Обзоры сериалов
Что там у «Рика и Морти» в 8-м сезоне? Риковое поле экспериментов

Денис Старостин
7 августа 12:00
4 минуты на чтение
В конце июля завершился восьмой сезон мультсериала «Рик и Морти». Это уже второй сезон, в котором Джастин Ройланд не участвует в озвучивании после увольнения в январе 2023 года. И хотя он сам и его компания Justin Roiland's Solo Vanity Card Productions! по-прежнему указаны в титрах, «Рик и Морти» всё дальше отходит от изначальной концепции. 
То, что было заявлено как фишка сериала — постоянные эксперименты, — увело эту франшизу далеко от корней. Сегодня это больше «Приключения семейки Санчес в бесконечной мультивселенной», чем сумасшедшие и травмирующие похождения внука-младшеклассника и его жестокого неэмпатичного деда. «Мы поняли, что хотим уделить внимание всей семье», — объясняет один из продюсеров и сценаристов шоу Скотт Мардер в интервью IndieWire. — «Наши любимые сюжеты, конечно, связаны с Риком и Морти, но остальные персонажи настолько яркие, что идеи серий о Джерри, Саммер или Бет появляются совершенно естественно. Мы собираемся в сценарной комнате, и побеждает самая захватывающая идея дня».
Одним это изменение пришлось по вкусу — стало меньше оскорбительных шуток, построенных на страданиях Морти и унижений его отца Джерри. Другие же увидели сдавшихся под давлением корпорации создателей, которые положили изначальную идею на алтарь в угоду мейнстриму. Даже основных персонажей уже второй сезон озвучивают совершенно другие люди, список сценаристов полностью изменился. А общественная мораль прошла с 2014 года такой длинный путь, что реальность прошлого десятилетия воспринимается едва ли не как параллельная вселенная. 
При этом создатели «Рик и Морти» продолжают говорить, что остаются верны изначальной задумке. «В этот раз сезон возвращается к истокам с безумными эпизодами и интеллектуальными сюжетами. Но есть и лёгкая сюжетная арка, где Рик пытается разобраться в отношениях с семьёй», — говорит Мардер. Это в основном выражается тем, что каждому члену семьи в сезоне уделяют отдельное внимание. 
Например, первый эпизод «Саммер всех страхов» концентрируется на Морти и его старшей сестре, оказавшихся внезапно взрослыми — и явно в параллельной вселенной. Мардер рассказал, что на авторов сильно повлиял сериал «Наследники» — именно он вдохновил их написать «реалистичный» эпизод со взрослыми версиями Саммер и Морти. Сценаристка эпизода Джесс Лочер («Озорные анимашки» (2020–2023) взяла сюжет о возвращении в школу или колледж со знаниями взрослого человека и перевернула его с ног на голову. Получился один из сильнейших эпизодов сезона.
Четвёртый эпизод «Последнее искушение Джерри», напротив, стал одним из самых низкооценённых в истории сериала (пятое место с конца с рейтингом 6.3 на IMDB). В серии, где Джерри превращается в огромного пасхального кролика в стиле хоррора «Муха», собраны сразу все проблемы типичного плохого эпизода «Рика и Морти» — бессмысленные отсылки, натужные шутки, боди-хоррор только ради дополнительной жести (в последние годы сериалу всё труднее её чем-то оправдывать) и пошлость в титанических размерах. Такие серии словно говорят нам, что создатели не определились, на какую аудиторию работают: на гиков-фанатов научной-фантастики или на любителей анимации 18+. Восемьдесят эпизодов прошло — пора бы и решить!
Глобальный лор сериала, кажется, вообще не сдвинулся с места после убийства Рика Прайма в прошлом сезоне. Скотт Мардер не слукавил, когда говорил, что механика написания сериала сегодня — найти интересную концепцию и выдумать вокруг неё эпизод. Вот только магистральная сюжетная линия в таком случае уходит на третий план.
Сложно сказать, что сыграло с авторами злую шутку: то, что канал ещё в 2020-м заранее заказал 70 эпизодов вперёд, или взросление аудитории, которая 11 лет назад в основном состояла из подростков и молодых взрослых. Сериал должен на чём-то закончиться, но непонятно, в какой точке придётся остановить историю. И насколько могут вырасти персонажи? Старые болевые точки все уже сто раз пережаты, и унижать Джерри, показывать Бет алкоголичкой, а Морти слабохарактерным нытиком уже нет смысла.
Поэтому создатели выбрали путь изменений: они пытаются разобраться в чувствах Бет к самой себе, делают Саммер злой, а Рик постепенно превратился из антигероя, который портит всё, едва появляясь в кадре, в спасителя. В новом сезоне все только и ждут, когда Рик построит какой-нибудь гениальный девайс и исправит положение. Знаете эту фишку из американских ситкомов, когда спустя несколько сезонов при появлении любимого персонажа в кадре аудитория на площадке восторженно улюлюкает и аплодирует? Вот Рик достиг примерно такого же уровня величия. Как только он достает из-под плаща очередной deus ex «решатель проблем», ты сам в голове прокручиваешь: «Да, детка, классический Рик вернулся!».
Проблема в том, что восьмому сезону сложно найти новый импульс для развития Рика. Создаётся впечатление, что рост его как персонажа застопорился. В пятом эпизоде прошлого сезона оказалось, что Рик Прайм стёр жену Рика из всех параллельных измерений — он больше никогда не сможет найти новую Дайен. Теперь сценаристам осталось искать новые эмоциональные крючки для Рика Санчеса. Финал восьмого сезона «Горячий Рик» возвращает нас к горю учёного по погибшей жене и делает это вполне удачно с точки зрения научно-фантастической концепции. Однако и в эпизоде, и во всём сезоне Рик выглядит так, словно за полтора года, что мы ждали новые серии, он прошёл курс психотерапии и смирился с тем, что его жизнь никогда не будет идеальной, сколько вселенных ни обойди. 
Рановато, не считаете? Смотреть на приключения чокнутой семейки, конечно, весело, но «Рик и Морти» всегда жил за счёт надрыва, невысказанных проблем, подавления боли и ярости. И в таком контексте шоу уже давно оторвалось от своих корней.
Восьмой сезон сериала неоднороден по качеству. Есть великолепные эпизоды, например «Саммер всех страхов» или «Горячий Рик», и серые, слабо написанные, как «Риканутее, чем вымысел» или «Валкирик». 
А впрочем, разве в прошлом было иначе? Начиная с четвёртого сезона, когда у сериала практически полностью сменилась команда основных сценаристов, «Рик и Морти» превратился в поле для экспериментов. Уход Джастина Ройланда только подстегнул изменения — и вряд ли сейчас хоть кто-то может с уверенностью сказать, чем является «Рик и Морти». Но за этот безумный микс мы его и любим. Другого такого мультсериала нет во всей мультивселенной.

Денис Старостин

Журналист, писатель. Исследую странные новые миры внутри фильмов, сериалов и книг.

