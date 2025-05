«Андор». Большой разбор второго сезона лучшего сериала по «Звёздным войнам»

Многое в «Андоре» действительно остаётся за кадром — это неизбежное следствие нового формата истории. И оно тем более очевидно, чем ближе сериал подходит к другим произведениям: эпоха становления Восстания в «Звёздных войнах» запротоколирована весьма подробно. Гилрой всегда честно признавался, что не считает себя фанатом и не любит зарываться в дебри канона. Мол, для этого на студии есть свои помощники-эксперты, протаскивающие в сценарий отсылки к

ракатам

из ролевой игры Knights of the Old Republic или

экспериментальный истребитель

из космосимулятора TIE Fighter.