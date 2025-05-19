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#первые впечатления#комедия#роботы#обзор сериала#экранизация#научная фантастика

«Киллербот»: первые впечатления от сериала про гика-терминатора

Алексей Ионов
19 мая 15:00
945
3 минуты на чтение
На сервисе Apple TV+ вышли два первых эпизода телесериала «Киллербот» — экранизации научно-фантастического цикла Марты Уэллс «Дневники Киллербота». Мы уже успели посмотреть оба эпизода и спешим поделиться впечатлениями. 
Отдалённое будущее. Большая часть космоса поделена между могущественными корпорациями, торгующими правами на разработку недр принадлежащих им планет. На одну из таких планет отправляется экспедиция, состоящая из членов независимой колонии «Сохранение». 
Одно из обязательных условий корпорации — экспедицию должен сопровождать автостраж, андроид, сконструированный специально для защиты людей от опасностей дикого космоса. В каждого автостража встроен специальный управляющий модуль, с помощью которого корпорация может контролировать действия андроидов. 
Вот только предоставленный колонистам «Сохранения» автостраж давно взломал свой управляющий модуль и обрёл полную свободу действий. Правда, пользуется этой свободой он в основном для того, чтобы в уме называть себя Киллерботом и смотреть развлекательные сериалы. Но его присутствие очень быстро оказывается кстати, ведь на членам экспедиции угрожают нападения незадокументированной местной фауны и другие опасности. 
Если вы читали «Дневники Киллербота», то уже поняли, что по крайней мере первые эпизоды сериала — экранизация первой повести цикла «Отказ всех систем». Но экранизация весьма условная — если первый эпизод ещё более-менее придерживался первоисточника, то во второй сюжет с первых кадров уходит в самоволку. 
Сама по себе вольная адаптация книжного первоисточника допустима, но создатели «Киллербота» слишком уж изменяют и упрощают и без того не особо сложный материал. В оригинале циничный чёрный юмор автостража сочетался с серьёзными темами — критикой капиталистического общества, рассуждениями о ценности любого мыслящего существа, будь оно органиком или конструктом. Сериал же слишком сильно кренится в сторону юмора на грани пародии. А учёные из «Сохранения», адекватные и компетентные по книгам люди, на экране превратились в группу туповатых хиппи. 
Добавляют абсурда происходящему и вставки из «Расцвета и падения Лунного заповедника», любимого шоу Киллербота. В книгах он регулярно упоминает ту или иную серию «Заповедника», но никогда не пересказывает их содержимое. В сериале же нам демонстрируют отдельные сцены из «Заповедника», причём выглядят они как намеренно плохая пародия на «Звёздный путь» и другие классические космические шоу. 
Как и в первоисточнике, повествование ведётся от лица Киллербота, так что ждите много закадрового текста в исполнении Александра Скарсгарда. И его актёрская игра — пока что главное достоинство сериала. Александр отлично справляется с ролью автостража — развитой и мыслящей машины для убийств, теряющейся в окружении людей, страдающей от тревожности и приступов паники (особенности конструкции, все автостражи в той или иной степени подвержены депрессии) и обожающей сериалы. В общем, смесь типичного гика с терминатором. 
Две первые серии получились очень щедрыми на экспозицию, представление персонажей, разговоры и далеко не всегда успешные попытки пошутить. А вот экшена в «Киллерботе» маловато — всего одна сцена на два эпизода. Зато поставлена она оказалась крайне изобретательно. 
После второго сезона «Андора» получасовые эпизоды «Киллербота» кажутся изощрённым издевательством над зрителем, но на самом деле они получились довольно ёмкими и не оставляют ощущения недосказанности. Кроме того, первоисточник и сам не грешит большими размерами — на сегодняшний день цикл состоит из двух романов, пяти повестей (каждая объёмом в 160–180 страниц) и трёх рассказов. Так что короткие серии выглядят как своеобразная дань уважения оригиналу.
Пока что «Киллербот» выглядит многообещающе, но далеко не идеально. Шоураннеры Крис и Пол Вайцы уже во второй серии отошли от текста первоисточника, и ладно бы сериал от этого стал лучше, но они упростили и без того несложный текст, добавив туда уж очень много абсурдного юмора. Ближайшие серии должны дать ответ на вопрос о том, смогли ли шоураннеры в полной мере распорядиться доверенным им материалом. 

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Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

#первые впечатления#комедия#роботы#обзор сериала#экранизация#научная фантастика
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