«Мир юрского периода: Возрождение»: сказка про джунгли с динозаврами

На прошлой неделе в прокат вышел «Мир юрского периода: Возрождение». Всё выглядело многообещающе: гигантские динозавры, Скарлетт Йоханссон в одной из главных ролей и обещание вернуть дух легендарного «Парка». Но предыдущие попытки вдохнуть жизнь в старый «скелет динозавра» удались… не слишком. Так что же в итоге? Чудовища юрского периода таки вымерли или ещё готовы развлекать нас?

«Мир юрского периода: Возрождение» получился зрелищным, красивым и пронизанным ностальгией. Создатели ещё на этапе производства обещали вернуть дух первой части легендарной франшизы, и с этим они справились. Когда в травянистой долине появляются огромные динозавры, зритель невольно испытывает тот же детский восторг, что и при первом просмотре классического «Парка юрского периода» Спилберга много лет назад. Одним словом, визуальная часть картины выполнена с любовью к деталям и уважением к наследию оригинала, благодаря чему фильм становится настоящим праздником для глаз. Музыка тоже не подкачала, так что и с эстетикой тут всё в порядке.

А что с сюжетом?

Осторожно! Далее по тексту вас ждут спойлеры о сюжете фильма «Мир юрского периода: Возрождение» и перечисление ряда персонажей, которых ждёт или не ждёт бесславная кончина в пасти очередного ящера.

Большую часть экранного времени сюжет разделён на две параллельно развивающиеся линии, которые принадлежат явно разным жанрам.

Первая — типичный экшен-квест в джунглях — связана с командой наёмников, которые под присмотром заказчика, Кребса, отправляются в опасную миссию: добыть три образца крови у самых больших динозавров. От этого конструкта веет, конечно, какими-нибудь «Подземельями и драконами» или заданием в MMORPG, но что поделать. Примем за данность. Здесь фильм демонстрирует классическое приключение с перестрелками, погонями, таймпрессингом и постоянным ощущением опасности. Всё это выглядит весьма стандартно для жанра, но выполнено качественно и держит зрителя в напряжении. Также радует, что герои не пафосные, не похожи на ходячие картонные фигурки и способны иронизировать над собой и над ситуацией.

Вторая линия показывает семейство обычных людей, случайно оказавшихся на острове после нападения морских чудовищ. Эта часть сюжета выглядит абсолютно сказочно, поскольку иначе объяснить чудесное выживание всего семейства невозможно (в отличие от команды наёмников, у них ноль человеческих потерь за фильм). Герои здесь наивны до абсурда и совершают невероятно глупые поступки, но спасаются благодаря классическому сказочному закону: добро побеждает зло. Именно доброта и взаимная поддержка персонажей становятся их защитой и гарантией счастливого исхода.

Брести по джунглям с вывихнутой ногой и с минимумом одежды, при этом не получить по ходу дела ни царапины? О да! Успешно прятаться от тираннозавра за жёлтой надувной лодкой? Даже дважды! В одно мгновение превратиться из ни на что не годного раздолбая в героического спасителя? Именно, ведь в сказке нет времени на то, чтобы показывать постепенное развитие героев. Накормить мини-динозаврика крекерами и обрести его вечную любовь и преданность? Да, ибо какая сказка нынче без фамильяра? Без квинтэссенции милоты не обойтись никак.

И конечно, оказавшись в опасных ночных джунглях, населённых динозаврами, если тебе приспичило справить малую нужду, обязательно нужно отойти от лагеря минимум на сто метров. Чтобы дать двум велоцирапторам время и возможность отправиться на охоту за тобой мимо деревьев и кустов… В которых иногда прячутся «рояли» авторского произвола. Но не в этом фильме! Здесь большой крылатый опасный «рояль» падает с неба, чтобы атаковать велоцираптора и унести его в дальние дали. Что же случилось со вторым велоцираптором? Об этом история умалчивает. Очевидно, аннигилировал от испуга при столкновении с таким вот произволом. А герой мало того что чудом выжил, так ещё и даже не оглянулся! Вот она, настоящая сказочная фантастика, а не эти ваши динозавры.

Но помимо чудесных спасений в фильме хватает и по-настоящему непростых, довольно опасных сцен. Наиболее запоминающаяся — гибель одного из наёмников, Леклерка. Его, буквально не жуя, проглатывает гигантский птероящер. Этот момент одновременно шокирует и восхищает своей реалистичностью и динамикой. Экшен-сцена с птероящером стала, пожалуй, лучшей в фильме благодаря напряжению и визуальному мастерству её постановки.

А теперь о том, что не даёт фильму скатиться в недостоверную сказку ради сказки. Это отчётливые элементы постмодернизма: застрявший в джунглях самолёт, древний таинственный храм, побег от монстров по заброшенному супермаркету, учёный, оказавшийся запертым в «запретной зоне». Все эти образы мы видели множество раз, но в «Возрождении» они поданы иронично и осознанно, с приятными аллюзиями, и играют с нашими ожиданиями. Фильм не притворяется чем-то новым. Он явно говорит о том, что настали другие времена, где оригинальные сюжетные ходы уступают место авторской иронии и умению зрителя наслаждаться фансервисом. Умирающий в городских декорациях в начале фильма динозавр сразу задаёт нужный тон: прошло совсем немного лет (здесь — с создания динозавров, а у нас — со съёмок первого фильма франшизы), и мир изменился. Теперь динозавры не повод для удивления и восхищения. Теперь они повод вспомнить о прошлом и поискать новые углы зрения, чтобы трактовать происходящее правильным образом.

Если говорить о разочарованиях, то явный провал фильма — линия с искусственно созданным мутантом, главным антагонистом по имени Дистортус Рекс. Несмотря на устрашающий внешний вид и обещание мощной конфронтации, этот динозавр-мутант кажется в общей истории совершенно лишним. Он непоследователен и то с лёгкостью расправляется с боевым вертолётом, демонстрируя невероятную силу, то становится неуклюжим и чем-то напоминает злосчастных имперских штурмовиков из «Звёздных войн». Из-за этого он выглядит не таким уж угрожающим, что заставляет задуматься: не лучше ли было вообще обойтись без него?

Отдельно хочется похвалить фильм за качественный юмор. Шутки здесь тонкие, местами саркастичные, они прекрасно разбавляют напряжённые сцены, создавая баланс между драмой и комедией. Обёртка от «Сникерса» становится причиной катастрофы (а не надо сорить в лаборатории!), учёный утверждает, что мечтает умереть в болоте, чтобы превратиться в идеальное ископаемое (вот он, пример одержимости наукой), а зловещий рёв оказывается звуком включающегося генератора (сколько раз в триллерах бывало наоборот?). Всё это действительно смешно и отлично снижает уровень возможного пафоса.

«Мир юрского периода: Возрождение» подойдёт любителям визуально эффектных сказочных историй с элементами постмодернизма. Пусть, несмотря на все старания авторов, картина проигрывает первому, культовому фильму франшизы, но посмотреть её стоит, особенно если вам нравятся шутки и вы готовы считать пасхалки по ходу действия. Тогда удовольствие обеспечено!

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