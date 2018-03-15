Криптон, родина Супермена. Какую планету развалили!

Криптон во вселенной DC — это Атлантида космоса, погибшая родина Кал-Эла, более известного как Супермен. Какой была планета, порождавшая супергероев и суперзлодеев, и почему она погибла в зените величия? Несмотря на название, означающее «таинственный», создатели не делали из этого тайны. Напротив, история Криптона — одна из самых проработанных и подробно описанных во вселенной DC. Уже скоро мы увидим её в сериале канала SyFy «Криптон», а пока давайте вспомним, что известно из комиксов и фильмов.

Сотворение Криптона

Джером Сигел и Джо Шустер ввели Криптон в первом же выпуске комиксов про Супермена чтобы объяснить его способности. Всё «по науке»: он инопланетянин, у него на родине все такие. А в контакт с Землёй они до сих пор не вступили потому, что погибли вместе с планетой.

Появись Кларк Кент в мире комиксов на пару десятилетий позже, его наверняка сделали бы землянином-мутантом. Но в 1930-е не так много знали о генетике. Зато космические оперы про пришельцев из космоса были в самом расцвете. В те годы учёные уже догадывались, что при низкой гравитации человек сможет играючи поднимать огромные камни и совершать скачки, которым позавидовал бы двухметровый кузнечик. По этой причине и Джон Картер на Марсе, и уэллсовский Кейвор на Луне обладали такой силой, что с лёгкостью расшвыривали хлипких туземцев. Эта же идея легла в основу и суперспособностей Кларка Кента.

Конечно, низкая гравитация не могла бы объяснить появление летающего и стреляющего лучами из глаз полубога, которого мы знаем теперь. Ею нельзя оправдать ни невероятную реакцию Супермена, ни его сверхчеловеческие слух и зрение, ни феноменальную память. Но надо помнить, что изначальный набор геройских «скиллов» был куда скромнее. В первом выпуске авторы похвалялись, что Супермен может перепрыгивать дома, а кожу Человека из стали пробивает только снаряд из пушки. Как мы знаем, современная версия супергероя способна выжить в эпицентре ядерного взрыва, путешествовать в открытом космосе без скафандра и летать на Солнце, не приобретая даже загара. А уж пушечными снарядами нынешний Кал-Эл может играть в пинг-понг.

Суперспособности героя росли от выпуска к выпуску, и сценаристы загнали себя в тупик. Получалось, что если Супермен — типичный представитель своей расы, то на Криптоне все до единого могучи и неуязвимы. У авторов, пожалуй, хватило бы смелости представить мир, где взрослые левитируют на работу со скоростью звука, а дети играют в снежки целыми ледниками. Но как такой народ мог вымереть? Взрыв планеты их не убьёт, а воздух им не очень-то нужен.

Поэтому в канон вошёл компромиссный вариант: криптонцы хоть и были закалены высокой гравитацией, но фантастические силы обретали только в жёлтых лучах земного Солнца. Каждый криптонец, как живая солнечная батарея, впитывает энергию светила, которая позволяет ему творить чудеса. А под светом своей красной звезды сородичи Кларка оставались просто атлетами с продвинутыми технологиями.

Каким был Криптон?

Представьте прекрасный и суровый мир исполинских белых кристаллов, мерцающих в лучах багровой звезды Рао — красного карлика LHS-2520, расположенного в двадцати семи световых годах от Земли. Впрочем, вообразить Криптон во всей его красе землянин не способен, даже если прочёл все комиксы о Супермене (что само по себе требует сверхчеловеческих сил). Родная планета Кал-Эла переливалась цветами, которых нет в привычном людям спектре.

Диаметром Криптон в полтора раза превышал Землю, и притяжение его было сильнее. Многие из населявших планету видов, таких как собаки и обезьяны, напоминали земных. Но водились здесь и существа, способные повергнуть в шок ксенобиолога. Так, суровые условия Криптона породили насекомых, грызущих металл и стекло, как термиты древесину.

Разумное население Криптона внешне не отличалось от землян. Разве что из-за высокой гравитации криптонцы были сильнее среднего человека, а благодаря законам жанра — гораздо красивее. Цивилизация Криптона, управляемая вместо политиков Научным советом, была воплощённой утопией — правда, не свободной от бюрократии. Местная наука на много столетий обогнала земную: криптонцы создавали сверхмощные компьютеры, победили болезни и старость, клонировали людей и отдельные части тела.

Криптонцы умели строить здания из «солнечного камня» — кристалла, мгновенно вырастающего и принимающего заданную форму. Так они создали прекрасные города Криптонополис, Арго и Кандор, полные театров, библиотек и храмов, воздвигнутых в честь звезды Рао. Возможно, религиозный пыл криптонцев был бы слабее, знай они, что под другим солнцем смогут летать и ловить пули пальцами.

Но жизнь на утопической планете никогда не была спокойной, даже до появления разумной жизни. Ещё на доисторическом Криптоне безумный учёный Бертрон вырастил монстра по имени Думсдей. В попытке создать совершенного человека Бертрон выбрасывал на планету, полную доисторических хищников и несъедобных кристаллов, одного гомункулуса за другим. Учёный добился определённого успеха: очередное его творение не только обрело сверхсилы, но и прикончило творца.

В новейшую эпоху Криптон тоже не знал ни минуты покоя — на нём то и дело случались грандиозные катаклизмы. Достаточно сказать, что Криптонополис стал столицей после того, как предыдущую столицу, Кандор, суперзлодей Брейниак уменьшил и похитил для своей коллекции. Вместе с живыми обитателями.

У Криптона было две луны. Могло быть и побольше, если бы безумный учёный Джакс-Ур не уничтожил спутник Вегтор в ходе эксперимента. По его милости планета оказалась окружена кольцом мелких астероидов, а полёты в космос запретили на много лет. «Заботливый» гомункулус Уничтожитель даже пытался изменить ДНК криптонцев так, чтобы попытка покинуть планету грозила им гибелью.

Это не единственный случай, когда прогресс оборачивался к жителям Криптона своей тёмной стороной. Так, одно время криптонцы создавали клонов-рабов, не способных мыслить, но со временем против этого выступило движение аболиционистов. Разразилась крупнейшая гражданская война, в ходе которой организация «Чёрный Ноль» заминировала ядро планеты, решив, что пусть Криптон лучше не достанется никому, чем рабовладельцам. Взрыв удалось предотвратить, но, как оказалось, лишь на время…

Род Элов и погибель Криптона

Конечно, не все криптонские учёные творили безумства. Мудрых и достойных хватало всегда, и к таким относилась вся династия Элов. Далёкий предок Супермена, Гам-Эл, основал Криптонополис, ставший со временем столицей всей планеты.

Но величайшим из династии был отец героя, Джор-Эл. Он входил в Научный совет, изобрёл летающие машины и пытался заново открыть для криптонцев космос. Отец Супермена установил первый контакт с землянином — провалившимся в прошлое супергероем Джеком Найтом по прозвищу Звёздный человек. Самым значительным достижением Джор-Эла можно считать открытие параллельных измерений, одно из которых, Призрачную Зону, превратили в тюрьму для криптонских злодеев.

Именно Джор-Эл открыл мрачную истину, что его родина обречена. Он исследовал ядро Криптона и обнаружил, что цепная реакция, запущенная много лет назад «Чёрным Нолём», медленно, но верно приближает планету к взрыву.

Впрочем, в разных версиях канона причиной тому становились то естественная нестабильность ядра, то саботаж со стороны соседей по звёздной системе — жителей планеты Дэрон (об этом рассказывает комикс «Супермен: Земля-1»). В грядущем сериале «Криптон» катастрофу, похоже, повесят на злодея Брейниака. А если верить фильму «Человек из стали», криптонцы сами погубили планету, черпая ресурсы из её недр.

Шансов уцелеть у расы, почти забывшей о космических полётах, оставалось мало, времени на спасение — тоже. Что хуже всего, Научный совет не поверил россказням Джор-Эла, прослывшего в консервативном криптонском обществе неугомонным чудаком. В отчаянной попытке спасти хотя бы своего новорождённого сына Кал-Эла учёный спешно изобрёл ракету, способную преодолевать межзвёздные расстояния, и запустил мальчика в сторону единственной известной ему обитаемой планеты — Земли. Ядро Криптона взорвалось через считанные минуты после старта.

Так закончилась история планеты Криптон и началась история новых, всемогущих криптонцев.

Криптонит С 1943 года радиоактивный минерал из ядра Криптона верой и правдой служит комиксистам, исполняя роль «бога из машины». Когда нужно добавить драмы и не дать Супермену раскидать врагов небрежными щелчками, на сцене появляются эти зелёные кристаллы. Завидев их, Кал-Эл начинает корчиться, как вампир от распятия, теряет способности и становится уязвимым. Впрочем, зелёный криптонит, разрывающий связь криптонцев с энергией Солнца, лишь один из множества видов этого минерала, придуманных комиксистами. Есть красный криптонит с непредсказуемым эффектом. Есть золотой, отбирающий способности навсегда, есть криптизиум, их возвращающий, и икс-криптонит, дающий сверхсилы землянам. Есть даже розовый, введённый смеха ради в одном из выпусков «Супергёрл»: он превращает криптонцев-натуралов в геев и делает голубое трико Кларка более уместным. Как правило, встреча с криптонитом ничего хорошего Супермену не сулит. Но изредка кристаллы могут ему помочь. С помощью золотого криптонита он иногда обезвреживал криптонских преступников. А зелёный помог хирургам провести на Супермене операцию, сделав уязвимой его обычно непробиваемую кожу.

Уцелевшие криптонцы

Супермен упал с неба, словно уайлдовский Звёздный мальчик, и был представлен читателям как последний представитель вымершей расы. Но скоро выяснилось, что сородичей Кал-Эла рано хоронить. В «Серебряный век комиксов», наступивший в 1950-е, сценаристы выдумывали одного выжившего криптонца за другим. Правда, первое время их фантазии были однообразны: могло показаться, что на Криптоне все от мала до велика носили трико, плащи и приставку «супер».

Одной из первых таких «переделок» стала Супергёрл, она же Кара Зор-Эл — двоюродная сестра Супермена, дочь его дяди Зор-Эла. Кара была старшей кузиной Супермена, которую отправили присматривать за маленьким Кал-Элом. Её ракета летела до Земли дольше, чем планировалось, и пролежавшая эти годы в анабиозе девушка стала моложе братика на десять с лишним лет.

Появление этой героини в 1959 году публика восприняла как смелое признание женской эмансипации. Но в сущности Супергёрл была точной копией Супермена, только противоположного пола, в мини-юбке и со светлыми волосами.

История того, как Кара уцелела после гибели Криптона, первоначально была грандиозной. Город Арго, где жил Зор-Эл с семьёй, после взрыва планеты не обратился в пепел, как ему подобало, а улетел в космос на относительно целом осколке планеты. Криптонцы, используя продвинутые технологии, окружили свой астероид силовым полем, начали воспроизводить кислород и успели неплохо обустроиться, прежде чем поняли, что обречены. Нет, не потому, что на обломке планеты физически невозможно выжить. Просто криптонит из ядра планеты после взрыва оказался на поверхности Арго и начал отравлять его жителей. Прежде чем умереть вместе с остальными, Зор-Эл успел отправить одинокую ракету с девочкой в сторону Земли.

История с летающим городом, позаимствованная, вероятно, из романа Жюля Верна «Гектор Сервадак», была совершенно не реалистична, но в супергеройском жанре это редко кого смущает. Впрочем, в более поздней версии недочёты исправили: Арго превратили из города на поверхности Криптона в одну из его лун, уже колонизированную к моменту катастрофы. А в сериале «Супергёрл» от предыстории с Арго вовсе избавились. Правда, из-за этого биография Кары вновь стала точной копией Суперменовой.

Создавая вариации на тему Супермена, комиксисты «Серебряного века» порой теряли чувство меры. Например, согласно комиксу «Супербой» 1959 года, маленький Кал-Эл рос вместе с… суперобезьяной по кличке Беппо, которая тайно пробралась в его ракету незадолго до старта. Каким-то чудом перевес не помешал дружной парочке долететь до Земли, где у Беппо проявились уже известные нам способности.

А подросший Кларк получил в подарок от сценаристов ещё и суперсобаку. Пса Крипто Джор-Эл отправил в испытательный полёт, прежде чем подвергать риску сына, но ракета сбилась с курса и достигла Земли позже. На новой родине Крипто обрёл интеллект среднего землянина, способность летать и привычку носить красный плащ на голое тело.

В конце 1980-х сценаристы попытались очистить канон от этого суперзоопарка, но со временем не удержались и несколько раз снова показали милашку Крипто.

Куда интереснее и ярче у создателей получились сородичи Кларка, выбравшие путь суперзлодея. Введение плохих криптонцев стало закономерным ходом: где ещё взять достойных противников неуязвимому Супермену, как не среди ему подобных? Нельзя же в каждом выпуске ослаблять беднягу при помощи вечнозелёного криптонита.

Супермену пришлось иметь дело и с безумным Джакс-Уром, и с уродливым Бизарро — безмозглым клоном, похожим на зомби в костюме Супермена, и с «первым криптонцем» — чудовищным Думсдеем, который в одном из комиксов даже убил нашего героя (разумеется, ненадолго). Этот эпизод использован в фильме «Бэтмен против Супермена» с тем отличием, что здесь Думсдея с нуля создал Лекс Лютор.

Однако самым впечатляющим криптонским злодеем стал генерал Дрю-Зод. Бывший соратник Джор-Эла, Зод когда-то создал армию клонов и устроил военный путч на Криптоне, но потерпел поражение. Несостоявшегося диктатора заперли в Призрачной Зоне вместе с любовницей Урсой, сыном Лор-Зодом и помощником Ноном (последний, между прочим, был учителем молодого Джор-Эла). Совет Криптона рассчитывал хорошенько проучить мятежника — и в результате спас его от гибели, а заодно подложил свинью Супермену. Все заключённые Призрачной Зоны уцелели после катастрофы. Выбравшись со временем на свободу (в деталях комиксы и фильмы расходятся), Зод немедленно продолжил злодействовать в космических масштабах: попытался покорить Землю и убить отпрыска ненавистного Джор-Эла.

Из врагов Супермена генерал Зод по известности уступает только Лексу Лютору. При этом криптонец куда более могуществен. В фильме «Супермен 2» генерал разгромил голыми руками армию США, подчинил своей воле Лютора и погубил подругу Супермена Лоис Лейн.

Зод и его сообщники стали главными злодеями и в новом фильме «Человек из стали». Здесь генерал уже не столь однозначный злодей — скорее, кто-то вроде полковника Куорича из «Аватара». Ведь он не просто пытается покорить Землю, но надеется спасти за счёт человечества криптонцев. Супермен, противостоящий ему, выглядит почти предателем своего народа.

Крепость одиночества У Супермена есть свой уголок Криптона на Земле. Это исполинская Крепость Одиночества — цитадель, в которой супергерой уединяется для размышлений, научных экспериментов или отдыха. Местонахождение крепости не известно никому, кроме Супермена, его ближайших друзей и миллионов читателей, которые знают, что она спрятана во льдах Арктики. Идею этой цитадели Сигел и Шустер позаимствовали из комикса про Дока Сэвиджа, как и многие другие черты Супермена. Согласно первому фильму «Супермен», крепость создана из саморастущего «солнечного кристалла», который завещал сыну Джор-Эл. Благодаря этой крепости великий учёный сумел «пережить» катастрофу в виде интерактивной голограммы, которая обучает и наставляет Супермена. Крепость служит Кларку не только убежищем, но и музеем родной планеты: помимо голограммы, в ней находятся гигантская статуя его родителей и макет города Кандора в бутылке (про оригинал ниже).

Новый Криптон

Введение Призрачной Зоны и выживших в ней преступников вызвало у читателей закономерный вопрос: почему честные граждане Криптона не пытались спастись таким же образом? Разве пересидеть взрыв в тюрьме хуже, чем быть разорванным на куски?

Сценаристы тоже осознали противоречие и сумели его разрешить. В поздних комиксах упоминается немало невинных криптонцев, которые сбежали в Призрачную Зону, предвидя взрыв. Иной способ избрал молодой Дев-Эм: он заперся в анабиозной камере на орбите, поверив предупреждениям Джор-Эла. А позже выяснилось, что и Зор-Эл вовсе не проявил самоубийственный героизм, отослав Супергёрл с Арго на единственной ракете. Он с женой сумел спрятаться в ещё одном, не упоминавшемся раньше измерении — Зоне Выживания.

Но самая большая диаспора криптонцев уцелела в городе Кандор, украденном андроидом Брейниаком за много лет до катастрофы. Спустя годы похититель городов прибыл на Землю, чтобы пополнить коллекцию новой родиной Супермена, городом Метрополисом. Начистив негодяю физиономию, Кал-Эл отобрал у него бутылку, где находился миниатюрный Кандор, освещённый искусственным солнцем размером с пятак.

Вернуть городу прежний размер было непростой задачей, но ещё труднее оказалось наладить диалог с криптонцами, которые провели десятки лет в изоляции и не знали ни о гибели родины, ни об особенностях земного Солнца. Многие обитатели Кандора восприняли обретённые суперсилы как доказательство расового превосходства над землянами. Ещё немного, и Супермену пришлось бы спасать Землю от сотни тысяч супер-расистов.

Выход нашёл, как ни странно, злодей Лекс Лютор, который совершил доброе дело из чистого эгоизма — ему и одного-то Супермена было много, а тысячи конкурентов в борьбе за мировое господство и подавно его не радовали. С помощью Лютора жители Кандора создали собственную планету в Солнечной системе на месте пояса астероидов. Так появился Новый Криптон, куда переселились и уцелевшие жители Арго, и даже генерал Зод, решивший снова побороться за власть. У почти вымершей расы появился новый дом, а значит, и надежда.

И лишь самый известный криптонец не стал перебираться на Новый Криптон — на Земле остался Кал-Эл. Или, точнее, Кларк Кент. Ведь, если подумать, он меньше всего похож на уроженца Криптона — Супермен вырос в Канзасе и в душе остаётся обычным американским парнем. Просто очень сильным.