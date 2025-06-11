Как «Хищник: Убийца убийц» вернул серии брутальную свежесть

Три истории о том, как инопланетные хищники из народа яутжа охотились на самую опасную дичь во вселенной — человека. В средневековой Скандинавии — на викингов, в Японии эпохи Эдо — на самураев и ниндзя, а над Атлантикой во время Второй мировой войны — на американских лётчиков.

В каждой новелле — свой Хищник, и у каждого очень индивидуальная морда, снаряжение и прочие черты. Ниндзя-хищник дерётся с самураями, громила — с викингами, пилот-киборг — с лётчиками

Жанр : фантастический боевик Режиссёр : Дэн Трахтенберг Премьера : 6 июня 2025 на Disney + Похоже на «Аниматрица», «Тяжёлый металл», «Секретный уровень» «Убийца убийц» — ещё не очередной номерной «Хищник» для кинотеатров. Тот называется «Планета смерти» и выйдет в ноябре. А это — мультфильм, антология из трёх историй для стриминга, снятая тем же режиссёром Дэном Трахтенбергом (он же поставил и « Добычу », предыдущую часть серии). Новинку явно делали как затравку для разжигания аппетита перед основным фильмом. Но теперь похоже, что у «закуски» есть все шансы затмить «главное блюдо».

Может, за телепроектами не такой строгий студийный контроль, а может, анимация и формат заставляют фантазию разгуляться — так или иначе, получился бодрый и свежий «Хищник». Фильм может служить отличным вхождением в серию для новичка, фанатов радует отсылками и расширением вселенной, а там, где надо, имеет смелость послать условности канона ко всем чертям.



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Пока его не посмотришь, мультфильм-антология напоминает сериал « Любовь, смерть и роботы » и ему подобные сборные солянки вроде « Звёздных войн: Видений ». Как оказалось, на деле «Убийца убийц» заметно отличается от них.

Во-первых, это полнометражный телефильм, хоть и состоящий из трёх новелл (по факту четырёх). Во-вторых, он весь выполнен одной студией, одним режиссёром и в одном стиле — квазиреалистичной компьютерной графике, слегка стилизованной под мазки кисти, как в « Аркейне ». А в-третьих и в-главных — в конце все эти истории сходятся в одну, превращая «Убийцу убийц» в полноценное кино.

Три сегмента — «Щит», «Меч» и «Пуля» — рассказывают о столкновении людей разных эпох и частей света (Север, Восток, Запад) с Хищниками. И фактически есть четвёртый, формально не отделённый от «Пули», который объединяет сюжеты и превращает этот галоп по земной истории в космическую фантастику. Каждый сегмент короток — менее получаса, но насыщен боевыми сценами так, как не снилось ни одному «живому» «Хищнику» до сих пор.

Новелла «Меч» про самураев почти немая — лишь в самом конце герои произносят пару реплик

Анимация даёт куда больше возможностей, чем живая съёмка, особенно в постановке драк. Так что анимированные викинги крушат друг другу черепа и отсекают конечности, не сдерживая удары. Анимированные ниндзя выполняют кульбиты, едва ли возможные даже в исполнении Джеки Чана, и рассекают весь мир мечами анимешной остроты. И никакой дрожащей камеры или размытости: драки сняты как хорошее спортивное состязание, где каждое действие, каждый взмах клинка, каждая подломившаяся деталь окружения приближают победу той или иной стороны.

Ну а самой необычной для франшизы получилась новелла «Пуля». Да, её герой совсем не так крут, как викинг или самурай, — в драке этот смешной американец с одного удара ляжет. Но Хищников, дерущихся с человеком на стволах, на ножах, врукопашную мы видели уже не раз. Тут же нам показали воздушный бой с яутжа, устроившим охоту на крылатую дичь в небесах Земли. В каждой истории, а особенно в этой, героям приходится проявить смекалку и победить Хищника не только и не столько силой, но в первую очередь умом.

Что неожиданно, воюет герой «Пули» против французских коллаборационистов, а не японцев. Это сбивает с толку, но погуглите операцию «Факел» — эпизод показан реальный, хотя и изрядно приукрашен

У каждого из героев своя драма, в каждой новелле — свой конфликт. Суровая валькирия мстит за отца, молчаливый ниндзя враждует с братом-самураем, а растяпа-лётчик, понятно, участвует в войне. Хищник же каждый раз до середины новеллы стоит в сторонке, невидимый, и наблюдает, выжидает, выбирает себе достойного противника. Он убийца убийц — нападает только на тех, кто умело и жестоко убивает других, ибо только в победе над подобными яутжа видят доблесть.

Это создаёт, пожалуй, главную проблему отдельных новелл. Хищник не связан с сюжетными конфликтами героев, он чужой в этой драме. Он вваливается в неё со стороны, порой даже нарушая естественное течение сюжета, и начинает раздавать люлей на ровном месте. Особенно это заметно в «Щите», где почти шекспировская трагедия сменяется дракой с выскочившим из-за кулис яутжа буквально за секунды.

Да, можно сказать, что такие сценарии вообще норма для франшизы «Хищник», что и в первом фильме отряд Датча конфликтовал с наркопартизанами, а инопланетянин прикопался к героям уже потом. Но в полнометражном фильме у Хищника было время, чтобы стать основой нового конфликта. В коротких новеллах, где он ещё и появляется не сразу, пришелец успевает только красиво подраться с героями, как бы заняв место их предыдущего врага.

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И будь это действительно антология без сквозного сюжета, получились бы просто три весёлые нарезки: люди шинкуют друг друга, а затем Хищник шинкует людей. Красиво, динамично, круто поставлено — и легко забывается. Однако сквозной сюжет тут есть! Не будем спойлерить подробности, но на схватке с одним-единственным яутжа приключения каждого героя не заканчиваются, их ждёт ещё «суперигра». И подлинная драматическая развязка того же «Щита» приходится именно на этот гранд-финал. Именно благодаря ему три мультика превращаются в один настоящий фильм, западающий в душу.

А заодно в четвёртой, безымянной новелле мы узнаём много нового о цивилизации яутжа и получаем наконец ответ, как же этот чёртов кремнёвый пистолет Рафаэля Андолини из прошлых фильмов попал в лапы Хищников. Судя по финальным кадрам, это не просто очередная пасхалка — это почти открытое обещание продолжения, увязывающего «Убийцу убийц» с «Добычей».

Вождь яутжа носит парик из трофейных хвостов Чужих, которых явно успел поубивать в товарном количестве. Потому что пошёл ты со своим «каноном», Дэвид, эксперт по безопасности!

«Убийца убийц» — идеальное воплощение самой идеи «Хищника» в краткой и доходчивой форме. Брутальное, динамичное, кровавое и драматичное, как ему и подобает. Во многих будущих рейтингах «от худшего к лучшему» его наверняка будут ставить сразу после оригинального фильма. Если вам нравился «Хищник» — первый, не первый, просто как идея — обязательно качайте или смотрите онлайн. Такое в кинотеатральном «Хищнике» нам вряд ли покажут.

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