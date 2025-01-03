«Секретный уровень»: обзор 2 части. Эпизоды по Mega Man и не только (и камео Кратоса!)

Первый сезон «Секретного уровня» закончен, и можно подвести итоги. Ощущения противоречивые, но если вы отличаете геймпад от джойстика, то будете ждать продолжения.

Шоураннер: Тим Миллер Премьерный показ: 17 декабря, Amazon Prime Video Продолжительность: 7 эпизодов по 5–17 минут Семь серий, которые завершили первый сезон «Секретного уровня», отличаются по настроению от первых восьми. Здесь меньше экшена, больше диалогов и драматического контента.

Если первую часть сериала критиковали за однообразие, то вторая его половина получилась очень неоднородной. И это, пожалуй, стоит записать в достоинства. Из прочих плюсов — отличная, как и прежде, картинка; бюджет не был растрачен на Блэкджек и пионервожатых. Короткие рассказы почти всегда держат ритм, а дизайн многих персонажей и локаций надолго запоминается. Недостатки прежние: сомнительный выбор игр-первоисточников. Про абсолютно неуместный финальный эпизод поговорим позже.



The Outer Worlds: Компания, которую мы поддерживаем

Открывает вторую часть «Секретного уровня» серия, снятая по фантастической ролевой игре Outer Worlds. И эта история задаёт тон всем последующим. Здесь вообще нет экшена, хотя просмотр первой половины «Уровня» наводил на мысли, что всё шоу только ради экшена и затевалось.

Эймос чем-то напоминает Форреста Гампа

Речь идёт о далёкой, богом забытой планетке, где местные жители занимаются разбором мусора и прочим неблагородным трудом. В центре внимания оказывается Эймос, сирота и попросту невеликого ума юноша. Эймос искренне любит девушку, которая увлекается наукой и преуспевает в этом. Его подруга улетает с захолустной родной планеты и делает карьеру в научно-исследовательской корпорации. Эймос устремляется следом, но может стать лишь объектом нечеловеческих экспериментов.

Эта серия выделяется на фоне предыдущих, да и последующих. Здесь лирика смешивается с драматизмом и дополняется жестокими сценами экспериментов над испытуемыми. Хеппи-энда не может случиться по определению, он и не случается. Чёрный юмор несколько разбавляет невесёлый рассказ, где вся интрига угадывается с первых минут. Но эта история выгодно отличается смысловым наполнением от некоторых эпизодов первой половины сериала, где просто лихо стреляли друг в друга условно хорошие и условно плохие. Работа с декорациями и визуальный дизайн тоже на высоте.

Mega Man: Начало

Юный Мега Мен получает Мега Гаджет

А вот серия по мотивам франшизы Mega Man огорчает. Это самый короткий эпизод всего сериала, действие укладывается менее чем в пять минут. В высокотехнологичной лаборатории происходит диверсия, и неизвестные враги получают контроль над огромным боевым роботом. Профессор-изобретатель в панике, и на помощь приходит юный Мега Мен, носитель высоких технологий и, по сути, детище того самого профессора. Гигант повержен, кто бы сомневался.

Сюжета в этом эпизоде практически не намечается, он больше похож на CGI-заставку из недешёвой видеоигры. Зато поклонники франшизы получили свою дозу фансервиса: в кадр попадает детальный процесс оснащения и облачения Мега Мена в доспехи. Далее появляются финальные титры и чувство лёгкого недоумения.

Exodus: Одиссея

Отец добровольно идёт в рабство к инопланетянам. Всё ради спасения дочери

Ролевая игра Exodus обещает оказаться событием в игровой индустрии, но пока стала лишь неплохим эпизодом сериала. Над Exodus работают ветераны канадской студии BioWare, а за ориентир взята франшиза Mass Effect, так что ждать игру смысл есть.

А пока можно посмотреть трогательную историю отца-одиночки Ника и его неугомонной дочери Мари. Девчонка сбегает из дома на поиски космических приключений. В мире Exodus корабли перемещаются между планетами через червоточины-гиперпереходы. И это нарушает ход времени, одни проживают десятки лет, тогда как другие лишь несколько. В итоге отец, устремившийся на помощь дочери, переживает своего ребёнка, и ему приходится наблюдать, как Мари умирает от старости. Не сказать, что эта сцена вызывает у зрителей потоки слёз, но она выделяется из всех ранее рассказанных историй.

Эта серия также показывает — хоть и мельком — интригующий сеттинг грядущей игры, где тысячи сорвиголов охотятся за могущественными артефактами и технологиями чужих. Есть эффектная экшен-сцена в космосе, но по сравнению с боевыми сценами первой половины «Секретного уровня» это коротенькая зарисовка. Серия воспринимается скорее как семейная драма в фантастических декорациях.

Spelunky: Подсчёт

Исследователи пещер весело обсуждают, сколько раз и каким жутким образом их убивали

В эпизоде, основанном на игре Spelunky, меняется стиль рисовки. Здесь не пытаются показать фотореалистичную графику, и картинка становится от этого более яркой и насыщенной. Всё, что происходит на экране, может напомнить такую классику студии Диснея, как «Аладдин» или «Красавица и чудовище».

Зато посыл, вложенный в небольшой сюжет, вызывает сомнения и вопросы к режиссёру и шоураннеру. Две исследовательницы таинственных и мрачных пещер ведут беседу и вспоминают, сколько раз они погибали в этих пещерах и возрождались, чтобы отправиться в новую экспедицию. Тема бессмертия в видеоиграх обыгрывается в «Секретном уровне» уже не в первый и не во второй раз. Но в истории по Spelunky нам предлагают в итоге умозаключение спелеологов-авантюристов. Дамы уверены, что каждая смерть — шаг навстречу новым приключениям. Спорная мораль, если честно.

Concord: Повесть о непримиримом

Бесславные ублюдки далёкой-далёкой галактики

По мотивам онлайн-экшена Concord был снят очень яркий и неожиданный эпизод. Для справки: чудовищно неудачный запуск игры привёл к закрытию серверов в рекордно короткие сроки: Concord прожила всего две недели.

А вот серия из «Уровня» по этой ММО оказалась очень бодрой. Команда авантюристов, не все из которых люди, охотится за схемой так называемых «маршрутов». Это карта срезов космического пространства, позволяющая быстро и экономно перемещаться по Вселенной. Стоит это удовольствие бешеных денег, и группа мошенников идёт на серьёзный риск.

Чёрный юмор оживляет рассказ, но главное здесь — экшен. Экшен зрелищный и изобретательный, в духе лучших боевиков Гонконга, как если бы Джон Ву снял свои «Звёздные войны». В коротком сценарии нашлось место для пары неожиданных поворотов, спойлерить которые — дело совсем уж неблагодарное. Сюжет здесь — это рассказ в рассказе, а за несколько секунд до титров появится и сам рассказчик.

Honor of Kings: Путь всего сущего

Божество живого города за гранью добра и зла. Всё по Ницше

По игре в жанре MOBA Honor of Kings был снят, пожалуй, самый сложный для восприятия эпизод «Секретного уровня». Создатели мультфильма постарались вместить в небольшой хронометраж описание необычного мира, философский посыл о неизбежности судьбы и важности принятых решений, а ещё трагическую историю осиротевшего юноши. Получилось сносно. В лучшем случае.

Действие происходит в фантастическом городе, который называют живым, и не напрасно. Здания, улицы, мосты и целые кварталы здесь временами двигаются и меняют форму. Управляет городом загадочный бог, механический повелитель города и его обитателей. Каждый желающий может бросить вызов божеству и сразиться с ним в настольной игре. Победитель получит безграничную власть, но пока никому это не удалось, и все смельчаки сошли с ума.

Серия практически целиком состоит из диалогов. Небольшая порция экшена — короткий флешбэк о страшных событиях прошлого. Ценность этого эпизода в том, что он очень отличается от прежних историй сериала. В отрыве от них рассказ из мира Honor of Kings смотрится совсем не так выгодно.

Playtime: Выполнение

Курьер из последней серии может парить на крыльях. Реальные курьеры так не умеют, а жаль

А самое странное впечатление производит пятнадцатая, заключительная серия. Рассказ о курьере фантастического мегаполиса напоминает скорее рекламный ролик консоли PlayStation, чем эпизод телесериала. Хотя и для телерекламы финал сезона кажется невразумительным и сумбурным.

Девушка на волшебном велосипеде пытается доставить посылку и скрыться от погони. Во время погони в кадр лезут персонажи из библиотеки игр PlayStation, и смыслового наполнения такие сценки не имеют. В коротком камео Кратоса из God of War решительно непонятно, хочет ли спартанец прикончить курьера, напугать прохожих или просто испортить проезжую часть магическим топором. Колосс из Shadow of Colossus на городской улице вызывает чувство диссонанса у знатоков оригинальной игры.

Девушка-курьер, конечно, доберётся до цели, и зрителю станет (возможно) понятен посыл финального эпизода. Его создатели де-факто громко и по слогам поясняют: «Покупайте японскую консоль, и вы окажетесь в чудесном мире игр, которые, между прочим, эксклюзивные!».

Вторая половина «Секретного уровня» вышла не такой зрелищной, как первые восемь серий. Зато здесь больше неожиданностей и разнообразия. Поклонники видеоигр просто обязаны приобщиться к проекту Тима Миллера. Прочие любители фантастики могут посмотреть и, вероятно, получат удовольствие. Товарищи, которые от фантастики далеки, пускай смело проходят мимо во избежание травм психики.

А что было в первой? «Секретный уровень»: обзор первой части. Серии про Warhammer, PAC-MAN и не только Алексей Корсаков 17.12.2024 11317 А ещё ураганный экшен про наёмников и пьющий, матерящийся и управляющий большим мехом Киану Ривз.

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