«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы

Вот ещё одна важная особенность фильма: он подчёркнуто объединяет вселенные «Чужого» и «Хищника». Именно вселенные — простите за спойлер, но ксеноморфа в фильме действительно нет , и лучше предупредить об этом заранее, чтобы не было напрасных ожиданий. Трахтенберг тут делает нечто более важное.



