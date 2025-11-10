«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы

В инопланетной цивилизации яутжа превыше всего ценят силу и мастерство охотника. Юный яутжа Дек от природы мелковат, и отец хочет избавиться от него, чтобы не позорил клан. Чтобы доказать родичам свою мужественность и силу, Дек отправляется на дикую планету Генну, где обитает непобедимый «абсолютный хищник», а всё живое несёт смерть.
Жанр: фантастический боевик
Режиссёр: Дэн Трахтенберг
В ролях: Димитриус Шустер-Колоаматанги, Эль Фаннинг
Многим кинофраншизам наших дней не хватает визионера, который представлял бы, что делать и куда двигаться. Без единого видения мы получили чехарду режиссёров в новой трилогии «Звёздных войн» и самоповторы «Терминатора». Серии «Хищник» в сравнении с ними повезло: её взвалили на режиссёра Дэна Трахтенберга, а он старается в каждой части делать что-то новое. Порой спорное — но по-своему оригинальное. В «Добыче» он столкнул Хищника с американскими дикарями. В «Убийце убийц» — показал целые гладиаторские игры с лучшими бойцами, дерзко расширив лор франшизы. Но «Планета смерти» — пожалуй, самый лихой замах Дэна.
Это фильм, снятый с точки зрения самого Хищника. Первые слова на земном языке тут звучат не раньше чем через полчаса от начала. Всё это время мы проводим с Деком, молодым яутжа, недостаточно сильным по меркам своего народа. Мы видим жизнь гордых и воинственных инопланетян, которых хочется сравнить с орками из «Варкрафта». Слышим только их язык, который для фильма разработали лингвисты. Учимся понимать их ценности и обычаи — например, что «настоящим» яутжа считается лишь тот, кто доказал своё право на охоте. А слабаков, не способных на это, пускают в расход, чтобы не позорили клан. Вместе с Деком проходим через трагедию, попадаем на планету, где всё пытается тебя убить, и познаём её ужасы.
Над языком яутжа работали Пол Фроммер, создатель языка на’ви из «Аватара», и Бриттон Уоткинс, исследователь клингонского
Такой подход понравится не всем — и уже не всем нравится. Кое-кто строчит гневные комментарии, что, мол, в первом фильме Хищник был таинственным, чуждым и страшным, а теперь он нам чуть ли не братан — и никакой таинственности не осталось. Но давайте смотреть реально: Хищник перестал быть загадкой с того момента, как Датч сорвал с него маску; а с тех пор вышла ещё куча фильмов про него. Вернуть всё так, как было в 1987 году, — это как раз путь ремейков и самокопирования, сгубивший «Терминатора» и подкосивший «Звёздные войны». Пусть уж лучше продолжения приносят новые идеи. Как-никак лучшим продолжением «Терминатора» был «Судный день», где киборг-убийца тоже стал одним из героев.
Кто-то ещё обязательно найдёт расхождение с каноном и скажет, что «настоящие яутжа так бы не поступили» — например, не убили бы безоружного, не нарушили бы свой кодекс. Но это всё равно что заявить «земляне не могут убивать — им уголовный кодекс и религия запрещают». Если яутжа — целая цивилизация, а не размноженный на ксероксе персонаж из первого фильма, значит, они могут и должны быть разными. Кто-то блюдёт кодекс искренне, а кто-то лишь делает вид. Тем более что законы и обычаи цивилизаций меняются за века. «Хищник» со Шварцем происходил в XX веке, а время действия «Планеты смерти» — далёкое будущее, где в космос летают агенты «Вейланд-Ютани» из «Чужого».
Брутальному боевику с Шварценеггером исполнилось 30 лет. Вспоминаем, как создавали инопланетного охотника, почему Жан-Клод Ван Дамм отказался его играть и какую роль в этом сыграли лягушки.
Ты оставила мне половинку себя...
Вот ещё одна важная особенность фильма: он подчёркнуто объединяет вселенные «Чужого» и «Хищника». Именно вселенные — простите за спойлер, но ксеноморфа в фильме действительно нет, и лучше предупредить об этом заранее, чтобы не было напрасных ожиданий. Трахтенберг тут делает нечто более важное.
Всё-таки кроссоверы «Чужой против Хищника» были скорее из разряда «Фредди против Джейсона» или «Робокоп против Терминатора»: если слон на кита налетит, кто победит? А Дэн пытается именно увязать их в единую вселенную, где элементы одной серии свободно проникают в другую. Например, именно здесь «Вейланд-Ютани» наконец додумались до простой мысли отправить экспедицию из одних синтетов, без бесполезных людишек.
Вторая главная героиня — именно такой синтет. Тия в исполнении Эль Фаннинг — это типаж болтливого и чересчур воодушевлённого робота-помощника, которого невозможно заткнуть. После молчаливого и брутального пролога в духе «Конана» её восторженный щебет сперва даже раздражает, как ужимки Джа-Джа Бинкса, — но так, похоже, и задумано; мы воспринимаем её так же, как Дек. Постепенно становится понятно, что Тия — архетипичная «маниакальная феечка», которая не только оттеняет сурового, мужественного и зажатого Дека, но и влияет на него. Она постепенно меняет этого волка-одиночку, говорящего волчьими цитатами. Кстати, про земных волков она ему рассказывает — напоминая, что это никакие не одиночки, а стайные охотники.
Ты Хищник? Вся твоя жизнь — убийства и насилие? Ой, как интересно!
Не будет спойлером сказать, что у Тии есть двойник, Тесса — ещё один гиноид с тем же лицом. И Фаннинг играет так, что спутать их не получится. Тия — экзальтированная, инфантильная, вечно улыбающаяся (кажется, её образ подсмотрели в фильме «Турбо-пацан»). Тесса — холодная, расчётливая, типичный синт из «Чужого». Наверное, актрисе здорово помогло иметь близнеца в реальной жизни — кому, как не сестре Дакоты Фаннинг, знать, чем отличаются люди с почти одинаковой внешностью.
Тия не просто комический помощник, а персонаж драматический — ей предстоит сложный моральный выбор между старой и новой семьёй. Но особой драмы тут не получилось: что ей, что Деку выбрать дают даже слишком легко. Пожалуй, именно это главная слабость фильма: в суровый боевик с монстрами вторглась магия дружбы из сказок.
Истории о том, как представители разных цивилизаций находят взаимопонимание, это здорово и правильно. Но одно дело, когда они проникаются взаимным уважением, как в «Звёздном пути» или «Враге моём». И совсем другое — когда они эту точку пролетают со свистом и уносятся дальше. Уже после нескольких дней совместных приключений героиня готова отбросить всех, кого знала, и всё, к чему привыкла, чтобы провести остаток дней в компании случайного знакомого. Даже Джейк Салли дольше привыкал к Пандоре и на’ви, прежде чем «предать человечество».
Планету Генна снимали на натуре в Новой Зеландии — но вы вряд ли примете её за Средиземье
С «Аватаром» «Планету смерти» вообще роднит многое, хотя порой и на контрасте. В каком-то смысле это анти-«Аватар». И там, и тут — удивительная планета со множеством диковинных, красивых, продуманных видов флоры и фауны. Но Пандора — тропический рай, где хочется побывать, а герой даже выбирает жить. А Генна — рай разве что для охотника или биолога-мизантропа. Здесь даже растения с ходу пытаются сожрать чужака, хотя инопланетный организм для них мог быть вообще несъедобен. Цветочки плюются шипами, трава — жуткая стекловата, её топчут исполинские бизоны, а горизонт заслоняют зубастые скалы, из которых торчит гигантский червь. На этом фоне «абсолютный хищник», на которого охотится Дек, не так уж впечатляет.
Генна тоже прекрасна — но какой-то особенной, суровой красотой с приглушёнными цветами. И когда Дек с Тией бредут по тускло-зелёным холмам под сенью исполинских пиков, фоном звучит не марш или электроника, а что-то хрипловато-древнее — то ли кельтское, то ли скандинавское, что могло бы сопровождать фэнтези-игру.
Чтобы выжить и победить в таком мире, герой должен стать его частью, научиться действовать по его законам, приручить его опасности. Превратиться в эдакого Рэмбо. Если и есть в первом «Хищнике», «Добыче» и «Планете смерти» единая идея или тема, то вот она. Герой только тогда побеждает высокотехнологичного противника, когда учится на ошибках, отбрасывает шаблоны, становится ближе к природе и пользуется её дарами. Не копируя оригинал, Трахтенберг всё же сохраняет из него эту ключевую мысль. Только на этот раз Хищник и земляне поменялись ролями.
И с Чужим тоже: финальная битва — это явная отсылка к концовке «Чужих», но на сей раз в погрузчике злодей
Кто бы мог подумать, что к 2025 году продолжения «Хищника» будут оригинальнее и интереснее, чем у «Чужого» и «Терминатора», а то и «Звёздных войн»? Нет, «Планета смерти», конечно, не лучший «Хищник» в серии, что бы там ни поспешили заявить некоторые критики. Но если развивать старые, застойные кинофраншизы — то именно так. Не ремейками, не «переосмыслениями», не попытками повторить оригинал — а действительно новыми историями, иначе раскрывающими ту же вселенную.
Как и «Убийца убийц», «Планета смерти» открыта для продолжения — она даже кончается шуточным намёком на него. И, судя по хорошим сборам, продолжение возможно. Но знаете, а может, лучше не превращать «Хищника» в сквозную серию? У Дэна Трахтенберга пока что хорошо получается делать каждый новый фильм экспериментом, не похожим на предыдущие. И продолжения такой непредсказуемой антологии ждать интереснее, чем очередных приключений Дека из яутжа.