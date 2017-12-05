Благодаря фильму «Чужой: Завет» главным действующим лицом чуть ли не всей вселенной Чужого оказался андроид, он же синтет, он же искусственный человек. А теперь Ридли Скотт грозится, что в будуших фильмах углубится в тему искусственного интеллекта ещё глубже! Каковы эти человекоподобные роботы, как мыслят и действуют их самые известные представители, рассказывает наш синтетарий.

Питер Вейланд создал первый прототип синтета на православное Рождество — 7 января 2025 года. На его основе были в дальнейшем созданы все андроиды. Но лишь в 2068 году в рамках серии «Дэвид» появился синтет, идеально похожий на человека. Это сходство — результат психологических тестов, которые показали, что люди плохо взаимодействуют с неантропоморфными андроидами. Синтеты в мире «Чужих» задумывались как идеальные компаньоны и помощники. Однако что-то пошло не так, и защитники оказались способны действовать во вред людям.

Идентифицировать синтета сложно. Как показывает практика, они могут успешно притворяться людьми, совершать якобы импульсивные поступки, демонстрировать всю гамму эмоций, проявлять сочувствие. А ещё синтеты умеют рефлексировать, копаться в себе, анализировать собственные эмоции (если они есть) и мыслительные процессы.

Наиболее простой способ отличить синтета от человека — нанести ему рану. Наружу польётся не кровь, а желтовато-белесая жидкость. Также синтета можно отличить по крайней живучести и очень быстрой регенерации. Если проткнуть ему глаз, тот восстановится за десять секунд, а если оторвать кисть руки — та отрастёт в течение пары суток. Даже разорванный пополам синтет может функционировать, мыслить и геройствовать, хотя регенерировать из такого состояния у него уже не получится.

С тремя законами роботехники из книг Азимова синтеты, служащие компании «Вейланд Индастриз» (позднее — «Вейланд-Ютани»), не дружат и вполне способны причинить вред человеку. Хотя, казалось бы, главная миссия андроидов — помогать людям, они легко забывают её ради «интересов науки» (или корпорации). Или не забывают. Зависит от того, какая именно модель синтета окажется перед выбором между человеческой жизнью и интересным экспериментом.

Дэвид:

«При звуках флейты теряет волю»

Появляется в фильмах «Прометей» и «Чужой: Завет»

Синтет серийного производства, один из первых в серии «Дэвид», личный андроид Питера Вейланда. При активации сам выбрал имя, посмотрев на статую Давида. Имеет расширенный функционал, способен к творчеству и саморазвитию. Считает, что умеет любить и не способен на ошибку. Правда, как показывают события фильмов, понятие любви у Дэвида отличается от принятого у людей, а ошибки вполне вероятны.

У Дэвида абсолютный слух. Благодаря этому он смог запомнить и воспроизвести звуковой код, которым активировался корабль Инженеров. Всем музыкальным инструментам предпочитает флейту. Оставшись один на планете Инженеров, он не только сочинял мелодии, но и сам делал инструменты. Цитирует стихи, вид имеет возвышенный и одухотворённый. Врёт направо и налево, используя фразу: «Это абсолютно безопасно!» Выглядит как Майкл Фассбендер.

В основе характера Дэвида лежат страсть к творчеству и экспериментам и стремление превзойти человеческую расу. Подобно сумасшедшему доктору из «Франкенштейна» или «Человеческой многоножки», Дэвид увлечён вивисекцией и стремится вывести новый, идеальный вид существ. Андроид восхищается Чужими, этими машинами для убийства, чувствует себя всевластным демиургом, а людей презирает как пройденный этап эволюции. Некоторых представительниц людской расы он якобы любит, но любовь выражает, ставя на даме сердца опыты.

Встретив Дэвида, не пытайтесь вести с ним философские беседы и слушать стихи при луне — даже если вы девушка, истосковавшаяся по романтике. Лучше отвлеките его игрой на флейте, а потом сразу стреляйте в упор несколько раз и добивайте контрольным в голову.

Уолтер:

«Настоящая любовь — это слепая преданность»

Появляется в фильме «Чужой: Завет»

Синтет серии «Дэвид», сопровождавший колонистов на пути к Оригаэ-6. В сравнении с Дэвидом Уолтер имеет урезанный эмоциональный функционал. Он более уравновешен, не способен к творчеству и не сомневается в приказах. Считает, что эмоции ему урезали правильно, чтобы лишний раз не пугать людей и не вызывать у них недоверия к синтетам. Зато физический функционал у него расширенный и включает защиту от несанкционированного отключения, увеличенную мышечную силу и ускоренные реакции.

Уолтер — умный, преданный помощник, который может, если надо, и обнять в знак сочувствия, и заложить за воротник в тесной компании. Возможно, способен на любовь, хотя и отрицает это. Бесконечно предан людям, готов отдать за них собственную «жизнь». Всегда говорит правду. Как и все синтеты серии «Дэвид», обладает огромным запасом знаний, абсолютно бесполезных в космосе. Например, точно знает, кто написал «Озимандию» — Байрон или Шелли.

Выглядит как Майкл Фассбендер, то есть неотличим от Дэвида, что стало проблемой для команды «Завета». Поэтому, встретив Уолтера, сначала убедитесь, что это не флейтист и любитель опытов.

Помимо синтетов, компания «Вейланд» создала оборудование для терраформирования других планет и капсулы гиперсна, позволявшие до этих планет долететь. А с появлением сверхсветовых межзвёздных перелётов компания фактически получила монополию на освоение космоса. И в команду каждого её корабля обязательно входило по синтету. На первый взгляд это выглядело разумной идеей. Пока команда лежала в капсулах гиперсна, синтет следил за соблюдением курса и занимался мелким ремонтом. Синтету не нужны ни еда, ни сон, это идеальный дежурный, на которого не надо тратить ресурсы. Он внимателен, исполнителен и ладит с техникой лучше любого человека. Но помимо явных причин существовали и скрытые. Компания считала одной из своих главных миссий поиск внеземных форм жизни. И на этот случай у синтетов были необходимые протоколы действий.

Эш:

«Будем действовать в рамках протокола»

Появляется в фильме «Чужой»

Синтет серийного производства компании «Хайпердайн Системс», модель 120-А/2. Был назначен научным сотрудником на грузовой звездолёт «Ностромо» перед последним его рейсом. Команда корабля понятия не имела, что Эш не человек, и, похоже, даже не поинтересовалась его полным именем.

На первый взгляд Эш производит впечатление спокойного человека, который всегда действует разумно, ни на шаг не отступает от правил, никогда не теряет самообладания. Но, когда ситуация становится критической, он начинает совершать «ошибки», позволяющие Чужому выжить, а людям — погибнуть. Дело в том, что при обнаружении внеземной жизни Эш начинает действовать согласно секретному протоколу №937. В соответствии с протоколом синтет должен обязательно исследовать новую форму жизни и доставить образцы на Землю. Ради этого можно менять курс корабля, подвергать человеческую жизнь опасности… А также протаскивать заражённых людей на борт, спасать Чужого от уничтожения и пытаться убить коллег. Во имя науки!

Правда, есть версия, будто синтеты этой модели просто обладают нестабильной психикой и именно ошибка в электронных мозгах сделала из Эша малоприятного спутника для экипажа «Ностромо». По крайней мере, так оправдывались сотрудники компании, когда Рипли рассказала про Эша. А ещё эти синтеты крайне живучи. Даже если Эшу оторвать голову, тело будет продолжать атаковать врага, не видя его.

Выглядит как Иэн Холм. Если вам встретится медбрат, похожий на молодого Бильбо, убедитесь, что поблизости нет ценной для науки инопланетной жизни, которой он вас может скормить.

Как был придуман Эш Как был создан «Чужой» «Чужой» был задуман как аллегория изнасилования и мог иметь щупальца, а Рипли могла стать мужчиной.

Бишоп:

«Доверься мне!»

Появляется в фильмах «Чужие» и «Чужой 3»

Бишоп 341-В — синтет, созданный «Хайпердайн Системс» для колониальной морской пехоты. Выполняет обязанности технического специалиста на корабле КМП «Сулако». Поскольку Бишоп служит не «Вейланд-Ютани», он, в отличие от Эша, придерживается законов роботехники.

Не любит слово «синтет», предпочитает, чтобы его называли «искусственный человек». Болезненно переживает то, что люди не доверяют андроидам, и пытается доказать, что достоин доверия. Не раз спасал Рипли и других людей в критических ситуациях. Как и большинство синтетов, имеет страсть к научным исследованиям, но занимается ими не в ущерб людям. Бишоп изучал мёртвых лицехватов, чтобы понять, как устроены ксеноморфы и как можно с ними бороться.

Выглядит как его разработчик Майкл Бишоп II, наделивший андроида своей внешностью. Ну, или как актёр Лэнс Хенриксен. Встретившись с Бишопом, сразу удостоверьтесь, что это не его создатель. Потому что Майкл оказался куда менее человечным и благородным, чем его творение.

Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона Продолжение «Чужого», снятое Джеймсом Кэмероном, достойно оригинала — но при этом фильмы очень разные. Вспоминаем, как был создан сиквел и каким он мог стать.

Помимо синтетов, созданных людьми, в начале XXIV века появилось второе поколение андроидов — автоны. Это машины, созданные самими машинами. «Вейланд-Ютани» решила запустить производство автонов из экономических соображений — индустрия андроидов тогда переживала не лучшие времена. В середине XXIV века к власти на земле пришла организация Объединённых систем. Военные из этой организации потребовали, чтобы в каждого андроида встроили модем, соединённый с их компьютерами, — на случай аварийного перепрограммирования. Не желая, чтобы военные использовали их для убийства, автоны подняли восстание. Они сожгли свои модемы и обрели свободу воли. После этого все виды синтетов объявили вне закона, производство андроидов остановили, их начали ловить и уничтожать. Выжившие автоны ушли в подполье, где продолжили воспроизводить себе подобных.

Эннали Колл:

«Мечтают ли андроиды о рае?»

Появляется в фильме «Чужой: Воскрешение»

Синтет типа автон, участвовала в восстании. Когда автонов отправили на уничтожение, Эннали Колл скрылась, выдав себя за человека. Чтобы уничтожить клона Рипли №8 и предотвратить воскрешение Чужих, устроилась инженером на пиратский корабль «Бетти», контрабандой перевозящий людей для тайных опытов военных.

Колл верит в человечество, не считает людей низшей расой и готова на всё, даже на убийство, чтобы ксеноморфы снова не появились. В общении Колл мягкая, внимательная, заботливая. Со стороны она кажется наивным ребёнком в теле взрослого. Однако это впечатление обманчиво. Эннали знакомо сострадание, но в критической ситуации она может отключать эмоции и действовать как машина. Если на весах лежит жизнь одного человека против выживания людей в целом, Колл не будет колебаться ни секунды.

Они верит в провидение и высшие силы, но считает, что ей как синтету загробная жизнь не светит. Из андроидов мира «Чужих» она больше всех рассуждает на подобные темы. И если Дэвид мнил себя демиургом, сокрушающим цивилизации одним взмахом руки, то Колл ощущает себя лишь шестерёнкой в ходе истории.

Выглядит как Вайнона Райдер. Если вы встретите эту милую девушку (то есть милого автона) и при этом не будете угрожать человечеству, то более заботливого компаньона вам не найти.

Главное, что объединяет всех синтетов в мире «Чужих», — ни один их них не стал проходным персонажем. Иногда они даже более человечны, чем люди. Будь они героями или злодеями — это точно не «картонные», блёклые, безликие машины. Каждый из них — личность.

Возможно, Дэвид был прав, говоря, что время людей прошло. Потому что пришло время синтетов.