Дэдпул стал Тором, уничтожил мир и скормил себя ангелу

У Дэдпула полно психических расстройств, и он не сдерживает себя в безумствах. Он несколько раз уничтожал Вселенную, убивал персонажей мировой литературы и собирал команду, которая полностью состояла из Дэдпулов. Мы собрали самые запоминающиеся безумства Уэйда Уилсона в комиксах.

Завёл роман со Смертью

У Уэйда насыщенная история отношений с дамами (и не только — болтливый наёмник пансексуален). Можно вспомнить Копикэт, суккуба Шиклу (бывшая Дракулы, между прочим) и Домино. Но самые запутанные отношения у него сложились со Смертью. Да, той самой Леди Смертью, в которую влюблён ещё и Танос. Эти трое образуют один из самых причудливых любовных треугольников в истории комиксов.

Для Дэдпула эта любовь поистине трагична. Роман со Смертью он закрутил, когда на нём ставили эксперименты. У парочки были большие планы, но исцеляющий фактор не дал Уэйду умереть, чтобы быть с любимой. Позднее у Дэдпула появился ещё один шанс навсегда остаться с Леди Смертью, однако вмешался ревнивый Танос: он наложил на погибшего Уэйда заклятие, которое сделало наёмника бессмертным. Увы, любовь Дэдпула и Смерти обречена.

Стал Тором

Молот Тора может поднять только достойный, говорили они. На самом деле список тех, кто владел Мьёльниром, подозрительно велик. Тут и Капитан Америка, и Бета Рэй Билл, и лягушка Трог, и Шторм, и Вижен… и да, Дэдпул. Тут, правда, вышло не совсем честно: Локи подсунул ему фальшивый Мьёльнир. Так что нет, молота Уэйд недостоин. Но это не помешало ему геройствовать в образе Тора (подделка у Локи вышла искусная, так что Дэдпул мог даже летать) и использовать Мьёльнир для игры в бейсбол.

Скормил себя Архангелу

Безумие не всегда минус. Иногда нужно идти на безумства, чтобы совершить добро. Так, однажды Дэдпул спас жизнь умирающему Архангелу, накормив его плотью, которую срезал с собственной руки.

Кстати, Дэдпул оказался отвратителен на вкус. Во вселенной Marvel Zombies его хотели сделать бесконечным источником человечины, но обплевались и забросили эту идею.

Был всадником Апокалипсиса…

У болтливого наёмника внушительное резюме. Однажды, например, он работал на Апокалипсиса, самого могущественного из мутантов. Для Уэйда, который всегда мечтал быть одним из Мстителей или Людей Икс, это странный выбор команды. К тому же он попал, пожалуй, в самую необычную четвёрку «всадников Апокалипсиса». Компанию ему составили Веном, Лунный рыцарь и Леший — первый случай в истории комиксов, когда среди всадников не было ни одного мутанта.

…И вестником Галактуса

Ещё более безумный выбор работодателя. Уэйд пошёл работать на Галактуса от отчаяния. Он глубоко увяз в долгах, потратив кучу денег на пушки и морских свинок, поэтому стал названивать всем, кому мог понадобиться охотник за головами (Апокалипсису, кстати, тоже). Условия наёмника устроили: нужно было находить Галактусу планеты для пожирания, а попутно, если захочется, убивать необычные формы жизни. Увы, Уэйд не сошёлся с немногословным начальником и задолбал Галактуса болтовнёй, за что и был уволен.

Слился с Веномом

Уэйд неразборчив в выборе друзей. Но с симбиотом Веномом он слился лишь в одном из комиксов серии «Что, если…». Эта история тоже началась с того, что Галактус нанял Дэдпула. Он заказал ему голову злодея Потустороннего. Дэдпул же подружился с Потусторонним, у которого оказалось много алкоголя и девушек (да, резюме у наёмника хорошее, а вот с рекомендациями явно беда).

На одной из тусовок на Потустороннего напал Человек-паук в костюме-симбиоте, который в ходе драки соскочил на Дэдпула. Как ситуацией воспользовался Веномпул? Ушёл в запой с Тони Старком и Потусторонним, затем продал Старка и выступил на ток-шоу. Кончилось всё тем, что Веномпул… уничтожил вселенную Marvel. И это вошло у него в привычку.

Уничтожил вселенную Marvel. Дважды!

Если и есть в комиксах кто-то более неубиваемый, чем Дэдпул, это сценаристы и их идеи, не всегда оригинальные. Первый геноцид вселенной Marvel был в меру увлекательным пустяком. Сошедший с ума Дэдпул стёр Существо в пыль, подмешал Люку Кейджу в кофе гранаты, уменьшенные частицами Пима, а Тора убил его же молотом, увеличенным с помощью тех же частиц. В конце он выбрался в реальный мир, прямо за спины сценаристов.

Тех это не напугало, и они сочинили ещё одну историю с убийством всех супергероев. На сей раз Уэйда запрограммировали злодеи во главе с Красным Черепом, а сам Дэдпул каждый раз видел галлюцинации. Например, фантазировал, что вместе с Человеком-пауком участвует в конкурсе по поеданию пирогов, а на деле, слившись с Веномом, пожирал внутренности Человека-паука.

Убил Тома Сойера, Русалочку И Дона Кихота

Marvel-геноцид вылился в целую трилогию, во второй части которой Дэдпул убивал героев литературы. Уэйд понял, что истреблять персонажей комиксов толку нет: они всё равно возрождаются. Нужно уничтожить саму идею супергероев, а для этого — лишить авторов источников вдохновения.

Дэдпул расправился с Дон Кихотом, сжёг Дракулу, натравил монстра Франкенштейна на его создателя и зарубил Маугли с Багирой и Балу. Среди жертв были и Том Сойер, и Русалочка, и капитан Немо. Довести начатое до конца Уэйду не позволил лишь Шерлок Холмс.

Объединялся с Дэдпул-Пандой, Дэдпул-Собакой И Дэдпул-Тираннозавром…

Дэдпулов в мультивселенной много: Леди Дэдпул, Дэдпул-кид, Дэдпул-утка (Дакпул), Дэдпул-самурай… Однажды Дэдпул даже основал команду Deadpool Corps. Из самых выдающихся Дэдпулов.

Трилогия «Дэдпул убивает…» кончилась тем, что обезумевший Дэдпул решил уничтожить всех двойников. В борьбе с безумцем классический Дэдпул объединился с Дэдпулом-тираннозавром, Дэдпулом-собакой (Догпулом), а также со вторым по силе среди всех Дэдпулов — Дэдпул-пандой (Пандопулом?). Многие Дэдпулы встали и на сторону безумца, и завязалась кровопролитная битва между всеми Дэдпулами. В конце выжил лишь один, так что количество Дэдпулов в мультивселенной пришло в норму.

…А также Дэдпул-клоуном-убийцей и другими

Но Дэдпулу, похоже, нравится быть окружённым собой. Он собрал ещё одну команду Дэдпулов, «Герои по найму», в которую вошёл целый ряд наёмников в его костюмах. Команда состояла из шести Дэдпулов, включая Уэйда. В неё вошли, к примеру, ящероподобный мутант Террор и мультяшный клоун-убийца Слапстик со способностями в духе Маски.

Несмотря на такую впечатляющую (и пугающую) любовь к себе, Дэдпул забывал вовремя платить работникам, и вообще начальник из него был не ахти. Так что команда в итоге распалась.

И правильно — Дэдпул должен быть один!