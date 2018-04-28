«Мстители: Война бесконечности»: обзор без спойлеров

После долгих лет ожидания космический титан Танос наконец готов собрать все шесть Камней Бесконечности. На пути у галактического тирана встают лучшие супергерои Земли и всей Вселенной. Но смогут ли объединенные силы Мстителей и Стражей галактики выстоять против угрозы, равной которой они доселе не встречали?

Это действительно фильм-событие

Avengers: Infinity War Жанр: супергеройский фильм

Режиссёры: Энтони и Джо Руссо

В ролях: Джош Бролин, Крис Хэмсворт, Бенедикт Камбербэтч, Роберт Дауни-младший

Премьера в России: 3 мая 2018

Возрастной рейтинг: 16+

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Почему самый масштабный кроссовер Marvel поручили снимать братьям Руссо, понять нетрудно. Первый же их фильм в киновселенной по всем параметрам удался. «Другая война» оказалась зрелищным и динамичным триллером, который раскрывал знакомых героев с необычной стороны. «Противостояние» укрепило репутацию режиссёров, доказав, что братья способны не только нарисовать красивую и яркую картинку, но и придумать необычные сюжетные ходы и показать тонкую драму.

Однако задача, стоявшая перед ними в «Войне бесконечности», все равно казалась почти невыполнимой — ещё больше героев, ещё круче размах, ещё выше ставки! А пример «Эры Альтрона» продемонстрировал, что даже лучшие из лучших могут не вынести подобного бремени. И тем не менее братья достойно справились.

На их счастье, «Война бесконечности» плотно завязана на мифологию киновселенной. Руссо не нужно было тратить драгоценное экранное время на представление персонажей. Режиссёры справедливо исходят из предположения, что зрители уже знакомы с Чёрной Пантерой, доктором Стрэнджем и Стражами галактики и знают, почему Тони Старк не разговаривает с Капитаном Америкой, а Тор обзавёлся новой причёской и пиратской повязкой на глаз.

Поэтому повествование стартует с места в карьер, даже не дожидаясь, пока с экрана исчезнет логотип Marvel. Уже первая сцена оставляет зрителей сидеть с отвисшей челюстью, давая понять, что Танос не терял времени даром, сидя все эти годы на своём безвкусном троне. Лёгкой прогулки хороших парней к финалу в этот раз можно не ждать.

Третьи «Мстители» действительно стали событием, к которому нас вели с самого начала первой фазы. И если бы это был последний фильм киновселенной, его можно было бы назвать самым шедевральным супергеройским фильмом всех времён и народов, по сравнению с которым меркнет даже «Тёмный рыцарь». Но киновселенная Marvel продолжится и дальше, и любое её развитие неизбежно обесценит концовку «Войны бесконечности». Даже если Кевин Файги и создатели будущих фильмов найдут способ направить историю в нужное русло, ставки в картине братьев Руссо настолько высоки, а последствия настолько масштабны, что всякое событие меньшего размаха покажется серьёзным шагом назад.

Танос — лучший персонаж фильма

Создателям не пришлось объяснять зрителям, почему Баки Барнс загорает в Ваканде, а Дракс-разрушитель точит кинжал на Таноса. Но им все равно потребовалось расставить всех персонажей на шахматной доске и придумать каждому достойное занятие. Отчасти они со своей задачей справились — почти все персонажи получили свою сцену славы, остроумную реплику или запоминающуюся шутку.

Но выделить каждому полноценное экранное время не смогли даже братья Руссо. Некоторым персонажам пришлось довольствоваться камео, других быстро вывели из повествования, третьи ограничились кратковременными появлениями. Основная же ноша сюжета легла на плечи сравнительно небольшой группы. Кто из героев оказался в какой категории — раскрывать пока не будем, чтобы избежать спойлеров.

Даже несмотря на приличный по меркам блокбастеров хронометраж, братьям Руссо при всём желании не удалось бы показать на экране развитие характеров. Но им этого и не требовалось. Герои Marvel не статичны, они развиваются (особенно постарался Тони Старк), но изменения в основном проходят за кадром. На экране на наших глазах меняется только Тор — и с ним происходят более серьёзные метаморфозы, чем в недавнем «Рагнарёке», где сын Одина обзавёлся стильной прической и научился хохмить.

Самым же приятным сюрпризом «Войны бесконечности» стал Танос. За исключением Локи (которого и злодеем-то не вполне назовёшь), антагонисты киновселенной Marvel долгое время казались бледными, лишёнными всякой харизмы картонными болванчиками, в лучшем случае — зеркальными копиями героев. Они стремились завоевать или уничтожить мир просто «потому что».

Изменения в положительную сторону начались совсем недавно. Земо из «Противостояния» и Киллмонгер из «Черной Пантеры» показали, что сценаристы Marvel работают над ошибками. А в «Войне бесконечности» перед нами наконец предстал неоднозначный, продуманный злодей, способный внятно объяснять свои мотивы и сожалеть о своих поступках.

Создатели соблюдают баланс во всём

Братья Руссо еще в «Гражданской войне» доказали, что умеют сочетать безостановочный экшен с тонкой драмой, и в «Войне бесконечности» это умение пригодилось им сполна. Повествование умело чередует действие с личными сценами, смешное с печальным, а камерное с масштабным. Персонажи не забывают шутить даже в самый разгар битвы, а удачные ракурсы камеры и хорошее музыкальное сопровождение добавляют необходимую в этом жанре дозу пафоса.

Самой же необычной, неожиданной и неоднозначной частью фильма стала его концовка. Финал третьих «Мстителей» выглядит завершённым, но непонятно, выдержит ли он проверку следующими частями киновселенной. Впрочем, фильмы Marvel уже давно превратились в подобие современных сериалов. Каждая картина сама по себе логически закончена, но отдельные сюжетные ходы и арки персонажей сквозной нитью тянутся через многие фильмы.

И если Marvel сравнить с сериалом, то «Война бесконечности» — финал очередного сезона. Сильный, зрелищный и обрывающийся неожиданным и ошеломляющим клиффхэнгером. Что, не ожидали, ребята? Продолжение смотрите в следующих сериях.

Картина братьев Руссо до краев набита оригинальными находками и неожиданными сюжетными ходами. Авторы удивительно тонко выдерживают баланс драмы и юмора, камерного и эпичного, саспенса и экшена. Почти каждый персонаж получает свои 15 секунд славы, а головокружительная концовка оставляет с отвисшей челюстью. Marvel, мать твою, ты серьёзно? Как нам теперь следующих фильмов дождаться?