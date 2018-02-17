«Чёрная Пантера» — это первая утопия от Marvel

Принц Т’Чалла после смерти отца возвращается в родное королевство Ваканда, чтобы возглавить свой народ. Но перед этим ему придется справиться с другими претендентами на трон: вождём горного племени М’Баку и давним врагом его отца, Киллмонгером.

Marvel’s Black Panther Жанр: супергероика, утопия

Режиссёр: Райан Куглер

В ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Мартин Фриман, Энди Серкис

Премьера в России: 26 февраля 2018

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на:

сериал «Люк Кейдж» (2016)

«Король Лев» (1994)

«Чёрная Пантера» — не первый фильм про чернокожего супергероя, что бы там ни говорили некоторые американские критики. Были до него и трилогия о Блэйде, и сериал про Люка Кейджа, каждый со своим уровнем философских обобщений и символизма.

Но «Чёрная Пантера» — пионер в другом: это первая в истории Marvel утопия. И главным действующим лицом тут выступает не супергерой из названия, а Ваканда – удивительная африканская страна, которая по уровню развития находится впереди планеты всей.

Разберёмся по-быстрому с самим Чёрным Пантерой. У Т’Чаллы невыразительный характер, он плохо озвучен и непростительно неуязвим. Удары и пули не просто не вредят герою, они даже усиливают его — это скучно и напрочь убивает интригу. Экшен с уклоном в рукопашный бой поставлен на высоком уровне, но схватки Пантеры с врагами представляют собой лишь красивый танец, лишённый напряжения. В общем, за самим Чёрной Пантерой наблюдать не так уж интересно.

Другое дело — Ваканда.

Путешествие по Ваканде – увлекательнейшая экскурсия. Симбиоз высоких технологий и африканского культурного наследия творит чудеса. Улицы, здания, костюмы, местные ритуалы – всё очень ярко, всё пропитано уважением к истории и культуре Африки. Армия использует обшитых вибраниумом носорогов. Пилот управляет летающей машиной при помощи виртуального интерфейса, но сидит при этом в позе медитирующего шамана. А в глубине страны Шури, сестра Т’Чаллы, без устали совершенствует костюм Чёрной Пантеры, и под её лабораториями на подвесных дорогах гоняют составы с вибраниумом.

Ваканда интересна не только технологиями, но и своим народом. Тут много разношёрстных племён, правда, подробно рассказать успели лишь про два из пяти. Посвящение в короли тут проводят в виде ритуального поединка. Когда кланы собираются на церемонию на отвесной скале под африканскую музыку, невольно кажется, что смотришь новую версию «Короля Льва» и вот-вот запоёт Элтон Джон.

Герои второго плана с легкостью затыкают Т’Чаллу за пояс. Шури воплощает образ нерда-изобретателя и служит главным источником шуток. В сценах с ней даже сам Т’Чалла оживает и выглядит как нормальный человек, а не пафосная сомнамбула. При этом героиня крута и по характеру, и в бою, так что ее нельзя считать чисто юмористическим дополнением.

Жрец Зури в исполнении Фореста Уитакера снова заставляет вспомнить «Короля Льва»: это вылитый мандрил Рафики. Есть в Ваканде и свой «король обезьян» М’Баку. Да и единственным белым, персонажам из предыдущих фильмов вселенной – агенту Россу и контрабандисту Кло — дали развернуться по полной.

В общем, Ваканда — самое красивое и интересное место во всей киновселенной Марвел. Хочется, чтобы в Диснейленде срочно открыли о ней тематический аттракцион. Это место успеваешь полюбить настолько, что в финальной битве волнует в первую очередь разобщенность вакандских народов, а не бой Пантеры с Киллмонгером. И разрешение конфликта вышло трогательным и правильным.

Ваканда – рай на земле. Здесь высокие технологии сосуществуют с почитанием традиций и духовным просветлением, а сильные женщины играют в обществе важную роль, не принижая при этом мужчин. Фактически именно страна здесь главная героиня, которая проходит классический период становления супергероя — прямо как Железный человек. Изначально Ваканда — богатая, высокотехнологичная, но границы ее закрыты, она самовлюбленная и эгоистичная. Далее ей предстоит решить внутренний конфликт — это борьба Т’Чаллы и Киллмонгера за власть. А в финале для любителей толстых намеков даже пресс-конференция есть.

Что показательно, Чёрная Пантера как герой мир не спасает. А вот Ваканда вполне может: у нее для этого есть всё, надо только захотеть. «Мстители» объединяли героев, чтобы спасти мир от злодея. «Чёрная Пантера» — фильм о том, как одна страна может объединить всё человечество. Единство – основная тема этой картины: единство семьи, народа и целой планеты.

Самый масштабный социальный фильм в киновселенной Marvel. Жаль, что титульный герой потерялся на этом величественном фоне. Даже в «Противостоянии» он казался интереснее.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.