«Тор: Рагнарёк» — самый уморительный фильм Marvel

Богиня смерти Хела освободилась из многовекового заключения и намерена поработить Асгард, а затем и всю вселенную. Тор пытается помешать ей, но терпит поражение и оказывается в рабстве на планете Сакаар. Чтобы спасти Асгард, громовержец должен победить в гладиаторском бою с местным чемпионом, известным как Невероятный Халк.

Thor: Ragnarok Жанр: супергеройская комедия, космоопера

Режиссёр: Тайка Вайтити

В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт

Премьера в России: 2 ноября 2017

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Стражи Галактики» (2014), «Планета Халка» (2010)

Новозеландец Тайка Вайтити был не самым очевидным кандидатом в режиссёры третьего «Тора». Отсутствием опыта работы над блокбастерами уже никого не удивишь, но экстравагантный «киви» прославился хулиганскими, балансирующими на грани абсурда комедиями, а тема Рагнарёка, «сумерек богов» и скандинавского конца света, вроде бы не располагает к юмору. По крайней мере, так могло показаться простому смертному. А вот у главы Marvel Studios Кевина Файги явно было другое мнение на этот счёт.

Файги предоставил новозеландцу такую степень творческой свободы, которой прежде обладал разве что Джеймс Ганн на съёмках «Стражей Галактики». И Тайка не подвёл — самобытный стиль режиссёра чувствуется в каждом кадре нового «Тора». «Рагнарёк» — яркая, атмосферная и стильная картина с остроумными диалогами и ураганным музыкальным сопровождением. Саундтрек выверен с мастерской точностью, даже дважды звучащая во время фильма Immigrant Song группы Led Zeppelin может послужить своеобразным спойлером.

«Рагнарёк» получился в первую очередь картиной Тайки Вайтити и только затем очередным фильмом Marvel.

Стилистически третий «Тор» разительно отличается от своих предшественников. А сюжетно настолько от них независим, что «Рагнарёк» можно рекомендовать как идеальную точку входа для зрителей, не знакомых с киновселенной Marvel. Вайтити вывел из повествования множество старых героев, но взамен познакомил нас с новыми колоритными персонажами и представил новую, улучшенную версию Тора.

Бог грома пережил эволюцию, какую не проходил ещё никто из марвеловских героев. На смену пафосному, нудному и избегающему ответственности искателю приключений, каким он был у Кеннета Браны, Алана Тейлора и даже Джосса Уидона, пришёл более сложный и многогранный персонаж. Тор превратился в хитрого, умного, сильного и мудрого лидера и истинного сына своего отца. Этот Одинсон может не только толкнуть полную пафоса речь, но и перехитрить самого Локи, навалять самому Халку и разрядить чёрной шуткой самый мрачный момент.

Под стать главному герою и второстепенные. Зеленокожий гигант Халк научился внятно излагать мысли и даже проявляет отличные от гнева эмоции. Том Хиддлстон довёл образ Локи до совершенства, а суровый Хеймдалль в исполнении Идриса Эльбы наконец смог всласть помахать мечом.

Не подкачали и новички. Суровая Валькирия цепляет крутизной и тягой к выпивке. Камнеликий революционер Корг (кстати, в оригинале его озвучил сам режиссёр) запоминается манерой общения — он говорит как «кореша с района». Джефф Голдблюм очень хорош в роли экстравагантного Грандмастера, устроителя боев на Сакааре. Самый же неоднозначный образ достался Карлу Урбану. Его Скурдж проходит путь от неудачника на побегушках, мечтающего о геройской славе, до мучимого совестью палача.

К сожалению, даже при явном акценте на героях и стремлении наградить парой запоминающихся сцен каждого персонажа создатели «Рагнарёка» не смогли угодить всем. Троица воинов Асгарда отметилась в столь кратком камео, что лучше бы его и не было. Леди Сиф вовсе не появляется, а Джейн Фостер удостоилась единственного упоминания. Правда, последнее объясняется тем, что актриса Джейми Александер была занята в другом проекте, а Натали Портман не в восторге от работы с Marvel.

Но главная беда картины — злодейка Хела в исполнении Кейт Бланшетт. Казалось бы, в отличие от большинства кинокомисных злодеев, у Хелы есть реальные причины ненавидеть Одина и асгардцев, но её цели сводятся к банальному захвату мира и расправе над врагами. Сцены с ней просто скучны.

Персонажи постоянно говорят, что силе и могуществу Хелы сложно противостоять. Но Вайтити не даёт понять ни в чём её сила, ни откуда она, ни до какого предела простирается. При всей своей заявленной крутизне Хела едва справляется с обычными асгардцами, что уж говорить о Торе с Отомстителями.

Отомстители — очень удачная и далеко не единственная пасхалка в фильме. Вайтити щедро пересыпал повествование отсылками к комиксам и к скандинавской мифологии, а заодно и хорошим юмором. Ни один диалог не обходится без остроумной ремарки, ни одна сцена не заканчивается без комичной ситуации, ни один персонаж не лишён чувства юмора. И это правильный подход. Попытайся Вайтити пересказать ту же историю с серьёзной миной, зритель бы уснул от скуки. А так довольная улыбка не покинет ваше лицо на протяжении почти всего сеанса.

Конечно, на одном юморе далеко не уедешь, но «Рагнарёк» может похвастать ещё и визуальной составляющей. Вайтити так легко снимает запоминающиеся боевые сцены, будто всю жизнь делал блокбастеры. Батальные сцены радуют изысканной хореографией, а погони на звездолётах заставят рыдать от зависти самого Джорджа Лукаса.

Создатели с большим вниманием подошли к картинке, но при этом не позаботились проработкой сеттинга. При всей своей причудливости и самобытности Сакаар и Асгард служат лишь яркой картинкой, декорацией, на фоне которой разворачивается история. Из «Рагнарёка» мы не узнаем ничего ни о прошлом, ни о настоящем Сакаара. Нам не сообщат ничего, разве что историю Боев чемпионов.

Главные неожиданности создатели припасли под конец. В развязке Вайтити преподнёс уже утратившим внимательность зрителям сюрприз, заставляющий вспомнить о названии фильма. А в сцене после титров он фактически перевернул события финала с ног на голову, заставив с новым нетерпением ждать «Войны бесконечности».

Зрелищное и атмосферное кино с запоминающимися героями, остроумными шутками, стильным музыкальным сопровождением и, увы, очередным невнятным злодеем.

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